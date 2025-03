Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι ο ουκρανός ομόλογός του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τον οποίο ενεπλάκη σε σφοδρή λογομαχία την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο, είναι «έτοιμος» να διαπραγματευτεί με τη Ρωσία και να υπογράψει συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον ουκρανικό ορυκτό πλούτο.

«Έλαβα μια σημαντική επιστολή από τον ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι. Η επιστολή λέει ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατόν για να φέρουμε πιο κοντά διαρκή ειρήνη», υποστήριξε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της πρώτης του μεγάλης ομιλίας ενώπιον της ολομέλειας του Κογκρέσου το βράδυ χθες Τρίτη (σ.σ. τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας).

Είχε προηγηθεί η δημόσια έκκληση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για συνομιλίες και η διαβεβαίωσή του ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να εργαστεί για την ειρήνη υπό τον Τραμπ.

«Η ομάδα μου και εγώ είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε υπό την ισχυρή ηγεσία του Προέδρου Τραμπ για να πετύχουμε μια ειρήνη που θα έχει διάρκεια».

«Εκτιμούμε πραγματικά όσα έχει κάνει η Αμερική για να βοηθήσει την Ουκρανία να διατηρήσει την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της. Όσον αφορά τη συμφωνία για τα ορυκτά και την ασφάλεια, η Ουκρανία είναι έτοιμη να την υπογράψει οποιαδήποτε στιγμή σας βολεύει», έγραψε ο Ζελένσκι στον Τραμπ, σύμφωνα με όσα είπε ο μεγιστάνας.

Δημοσιεύματα ανέφεραν χθες ότι Ουκρανία και ΗΠΑ είναι έτοιμες να υπογράψουν τη συμφωνία για τα ορυκτά χωρίς να γίνεται σαφές εάν ο Ζελένσκι θα πάρει ως αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας.

Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση του Τραμπ ότι διακόπτει τη στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία έως ότου η ηγεσία της αποφασίσει να «συμμορφωθεί».

Η ομιλία του Τραμπ στο Κογκρέσο κατέγραψε ρεκόρ διάρκειας στη σύγχρονη ιστορία.

Σε μία ώρα και σαράντα λεπτά ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για τη «δυναμική επιστροφή της Αμερικής», και επικεντρώθηκε στην προσφιλή του θεματολογία εκτοξεύοντας κατηγορίες και fake news για τους μετανάστες και την «σπάταλη» κοινωνική πολιτική των ΗΠΑ.

Η Γροιλανδία και η διώρυγα του Παναμά μπήκαν ξανά στο στόχαστρο του προέδρου. «Θα αποκτήσουμε τη Γροιλανδία με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», είπε και πρόσθεσε ότι εργάζεται με «όλους» τους «ενδιαφερόμενους» για να το «επιτύχει».

«Τη χρειαζόμαστε αληθινά για τη διεθνή ασφάλεια και θεωρώ πως θα την αποκτήσουμε. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, θα την αποκτήσουμε. Θα εγγυηθούμε την ασφάλειά σας, θα σας κάνουμε πλούσιους και, μαζί θα οδηγήσουμε τη Γροιλανδία σε ύψη που ποτέ δεν θα φανταζόσασταν πως είναι εφικτά», είπε χαρακτηριστικά, απευθυνόμενους στους κατοίκους της τεράστιας αυτόνομης περιοχής της Δανίας.

Οι ΗΠΑ θα «πάρουν πίσω» και τη Διώρυγα του Παναμά, είπε ο Τραμπ μετά την ανακοίνωση πως δυο λιμάνια τα οποία ανήκαν σε κολοσσό του Χονγκ Κονγκ, την εταιρεία Hutchinson, πωλήθηκαν σε κοινοπραξία υπό αμερικανική ηγεσία.

«Για να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η εθνική μας ασφάλεια, η κυβέρνησή μου θα πάρει πίσω τη Διώρυγα του Παναμά, κι ήδη αρχίσαμε να το κάνουμε», είπε ο πρόεδρος, προφανώς αναφερόμενος στην αγοραπωλησία, η οποία έγινε γνωστή χθες Τρίτη.

Από την ομιλία του Τραμπ δεν θα μπορούσαν να λείπει και η αναφορά στην «αναδιάρθρωση» του ομοσπονδιακού κράτους με την εκστρατεία απολύσεων που έχει ξεκινήσει ο Έλον Μασκ.

«Όλοι εδώ» εκτιμούν τις προσπάθειες του νέου οργανισμού DOGE (σ.σ. που ηγείται ο Μασκ) – συμπεριλαμβανομένων των Δημοκρατικών. Ο Τραμπ απείλησε ότι αν οι εργαζόμενοι αντισταθούν στις πολιτικές της κυβέρνησής του, θα απολυθούν.

Αναφορικά με τους δασμούς σε εχθρικές και φιλικές χώρες, που έχουν επιφέρει πτώση των χρηματιστηρίων, ο Τραμπ αναγνώρισε για πρώτη φορά ότι ίσως προκαλέσουν μία «μικρή αναστάτωση» και ότι θα χρειαστεί να υπάρξει μία μικρή «περίοδος προσαρμογής» μέχρι «η Αμερική να γίνει πλούσια ξανά».

Κάποιοι από τους Δημοκρατικούς προτίμησαν φορέσουν κίτρινα και μπλε χρώματα, του εθνικού συμβόλου της Ουκρανίας.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής, ο Αλ Γκριν (Τέξας), αποβλήθηκε από τον «speaker» Τζόνσον επειδή στεκόταν όρθιος κατά τα πρώτα λεπτά της ομιλίας του προέδρου, παραβιάζοντας το αυστηρό πρωτόκολλο. Ο μεγιστάνας συνέχισε κατόπιν απτόητος την ομιλία του.

