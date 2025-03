«Τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει το αμερικανικό όνειρο»: ο Ντόναλντ Τραμπ άρχισε χθες Τρίτη το βράδυ (σ.σ. τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας) την πρώτη του μεγάλη ομιλία στην ολομέλεια του Κογκρέσου, αφού εξαπέλυσε μέσα σε μερικές εβδομάδες άνευ προηγουμένου έφοδο σ’ αμερικανικούς θεσμούς και στην παγκόσμια τάξη (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Οι ΗΠΑ κάνουν «δυναμική επιστροφή που ο κόσμος δεν γνώρισε ποτέ και ίσως δεν ξαναγνωρίσει ποτέ», υποστήριξε ο Ρεπουμπλικάνος, εκφράζοντας ικανοποίηση διότι ανακτήθηκε «το πνεύμα», η «υπερηφάνεια» και η «αυτοπεποίθηση» της Αμερικής.

«Καταφέραμε περισσότερα μέσα σε 43 ημέρες από ό,τι οι περισσότερες κυβερνήσεις σε τέσσερα ή οκτώ χρόνια κι ακόμα δεν είμαστε παρά μόνο στην αρχή», καυχήθηκε ο 78χρονος αρχηγός του αμερικανικού κράτους επευφημούμενος ηχηρά από τους Ρεπουμπλικάνους στην αίθουσα.

Στο φόντο: ο πρόεδρος της κάτω Βουλής Μάικ Τζόνσον και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ως εκ του αξιώματός του επικεφαλής της Γερουσίας.

Αρκετοί Δημοκρατικοί προτίμησαν να φορέσουν κίτρινα και μπλε χρώματα, του εθνικού συμβόλου της Ουκρανίας.

Δημοκρατικός βουλευτής, ο Αλ Γκριν (Τέξας), αποβλήθηκε από τον «speaker» Τζόνσον επειδή στεκόταν όρθιος κατά τα πρώτα λεπτά της ομιλίας του προέδρου, παραβιάζοντας το αυστηρό πρωτόκολλο. Ο μεγιστάνας συνέχισε κατόπιν απτόητος την ομιλία του.

Rep. Al Green, a Texas Democrat, was ejected from the House of Representatives chamber Tuesday night after repeatedly heckling President Donald Trump as he gave a speech to a joint session of Congress. Read more: https://t.co/dsPpyvQr5r#algreen #texas #donaldtrump #trumpspeech pic.twitter.com/VU224iXg08

— NBC Chicago (@nbcchicago) March 5, 2025