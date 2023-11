Live: «Αδιαμφισβήτητες» αποδείξεις – Η Διεθνής Αμνηστία καταγγέλλει το Τελ Αβίβ για χρήση λευκού φωσφόρου

Σε νέο χτύπημα στην Τζαμπάλια προχώρησε το Ισραήλ την Τετάρτη, ενώ συνεχίζονται οι αδιάκριτοι βομβαρδισμοί, ακόμα και γύρω από τα νοσοκομεία, όπως το Al-Quds.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι βρίσκεται «προ των πυλών της πόλης της Γάζας», όπου δίνονται σκληρές μάχες με τους μαχητές της Χαμάς και τις IDF να ανακοινώνουν τις πρώτες απώλειες που μέχρι στιγμής φτάνουν τις 17.

Ο Τζο Μπάιντεν για πρώτη φορά κάλεσε να υπάρξει «παύση» στον πόλεμο

Ο αριθμός των νεκρών στη Γάζα έχει ξεπεράσει τις 9.000, ενώ το γραφείο του ΟΗΕ, μετά τη σφαγή στην Τζαμπάλια, σημειώνει ότι αυτές οι επιθέσεις κατά αμάχων θα μπορούσαν να είναι «εγκλήματα πολέμου».

Η Διεθνής Αμνηστία υποστηρίζει ότι υπάρχουν «αδιαμφισβήτητες» αποδείξεις για χρήση λευκού φωσφόρου από το Ισραήλ σε Γάζα και Λίβανο.

Το πέρασμα στη Ράφα άνοιξε και σήμερα Πέμπτη αφού έχει δοθεί μια λίστα 596 κατόχων ξένων διαβατηρίων που θα επιτραπεί να περάσουν στην Αίγυπτο.

00:40 Αντεπίθεση με στόχο τα τεθωρακισμένα του Ισραήλ

Σε ανακοίνωσή τους οι «μαχητές των Ταξιαρχιών Αλ Κάσαμ» (Χαμάς) αναφέρουν πως πραγματοποίησαν αντεπίθεση το απόγευμα, Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2023, στον άξονα βορειοδυτικά της πόλης της Γάζας, όπου μαχητές συγκρούστηκαν με δύναμη τεθωρακισμένων και επιτέθηκαν με διάφορα όπλα.

Αναφέρουν πως κατέστρεψαν έξι άρματα μάχης, δύο οχήματα μεταφοράς στρατευμάτων και μια μπουλντόζα, ενώ στοχοθέτησαν επίσης στρατιώτες που είχαν κρυφτεί μέσα σε ένα κτίριο με ένα βλήμα «TBG», προκαλώντας βαριές απώλειες στις τάξεις τους.

Αναφέραται πως οι συμμετέχοντες στην καταδρομική επιχείρηση Παλαιστίνιοι επέστρεψαν στις βάσεις τους με ασφάλεια υπό την κάλυψη βλημάτων όλμου.

00:15 Κατάρριψη drone πάνω από τη στρατιωτική βάση Χαρίρ στο βόρειο Ιράκ

Oπλισμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος καταρρίφθηκε στη βάση Χαρίρ, η οποία φιλοξενεί προσωπικό των ΗΠΑ, δήλωσαν δύο πηγές ασφαλείας στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Οι πηγές δήλωσαν ότι δεν είναι σαφές αν το περιστατικό προκάλεσε ζημιές ή θύματα.

Χθες, το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι οι βάσεις που φιλοξενούν αμερικανικό προσωπικό στο Ιράκ και τη Συρία έχουν στοχοποιηθεί 27 φορές από τις 17 Οκτωβρίου.

Οι ΗΠΑ έπληξαν την περασμένη εβδομάδα τοποθεσίες στη Συρία που, όπως είπαν, χρησιμοποιούνταν από οργανώσεις κοντινές του Ιράν για την εξαπόλυση επιθέσεων, με την κυβέρνηση Μπάιντεν να υπόσχεται να απαντήσει σε περαιτέρω στοχοποίηση αμερικανικού προσωπικού στην περιοχή.

23:50 Χιλιάδες παραμένουν στην πόλη της Γάζας

Τις τελευταίες τρεις ημέρες οι συγκρούσεις είναι πιο βίαιες, αναφέρει ο ανταποκριτής του Al Jazeera, που περιγράφει τις εικόνες χάους που επικρατούν στην πόλη της Γάζας. Οι βομβαρδισμοί από αέρα, ξηρά και θάλασσα συνεχίζονται και εντείνονται τις νυχτερινές ώρες.

Το Ισραήλ έχει περικυκλώσει την πόλη της Γάζας και το βόρειο κομμάτι της Λωρίδας από βορειοδυτικά. Εκεί βρίσκεται ο προσφυγικός καταυλισμός Αλ Σάτι.

Από νοτιοδυτικά, που βρίσκεται το νοσοκομείο Αλ Κουντς, επίσης υπάρχουν ισχυρές ισραηλινές δυνάμεις.

Αυτή την ώρα οι βομβαρδισμοί είναι εντονότεροι σε αυτές τις περιοχές καθώς και στην οδό Salah al-Din (ένας από τους δύο κύριους δρόμους στα νότια) όπου τα ισραηλινά τανκς… και τα ισραηλινά πολεμικά μη επανδρωμένα οχήματα πυροβολούν τα αυτοκίνητα που προσπαθούν να προσεγγίσουν την περιοχή.

Κανείς δεν περνάει από τη Salah al-Din εδώ και μέρες, αλλά τα τανκς πλησιάζουν προσπαθώντας να φτάσουν στην οδό al-Rasheed [ο άλλος μεγάλος δρόμος προς τα νότια]. Πολλά αυτοκίνητα πολιτών έχουν δεχτεί πυρά καθώς προσπαθούν να εκκενώσουν από τα βόρεια της Γάζας ή από την πόλη της Γάζας προς τα νότια.

Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που είχαν επιστρέψει στη βόρεια Λωρίδα και στην ίδια την Πόλη της Γάζας και υπάρχουν χιλιάδες που δεν έφυγαν ποτέ.

Ενδεικτικό είναι ότι ενώ ο προσφυγικός καταυλισμός της Τζαμπάλια βομβαρδίστηκε επί τρεις ημέρες, πάρα πολλοί άνθρωποι ήταν ακόμα στα σπίτια τους. Πρόκειται για τεράστιους αριθμούς αμάχων.

23:45 Σειρήνες έκτακτης ανάγκης ηχούν στη Γάζα

Όπως μεταδίδει το Al Jazeera σειρήνες ηχούν στη Γάζα εν μέσω των συνεχιζόμενων βομβαρδισμών του Ισραήλ. Ο ήχος από τα στρατιωτικά drones ακούγεται επίσης.

23:34 Σε απόγνωση οι γιατροί στο νοσοκομείο Αλ Σίφα

Ο γιατρός Marwan Abusada στο νοσοκομείο Αλ Σίφα στην πόλη της Γάζας περιγράφει την κατάσταση που επικρατεί:

«Οι διάδρομοι είναι γεμάτοι τραυματίες. Τα δωμάτια των επειγόντων περιστατικών είναι υπερπλήρη. Έχουμε μηδενική ικανότητα να περιθάλψουμε όλους τους τραυματίες.

Ο μεγάλος αριθμός των εκτοπισμένων ανθρώπων δεν μένει στην αυλή, αλλά βρίσκεται πλέον μέσα στο νοσοκομείο, συμπεριλαμβανομένων των διαδρόμων. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα εξάπλωσης μολυσματικών ασθενειών μεταξύ των ασθενών και των εκτοπισμένων».

Ο διευθυντής του νοσοκομείου ανακοίνωσε νωρίτερα ότι έχει ζητήσει από ασθενείς και από τον υπόλοιπο κόσμο που έχει καταφύγει εκεί να υπολογίζει τι καταναλώνει σε ενέργεια και νερό, ενώ έκανε γνωστό πως πλέον το Αλ Σίφα λειτουργεί με με εφεδρική γεννήτρια.

Ακόμα είπε πως σε κάποιες πτέρυγες του νοσοκομείου δεν υπάρχει ρεύμα λόγω της εξάντλησης των καυσίμων και απηύθυνε δραματική έκκληση να επιτραπούν τα καύσιμα στη Γάζα.

🚨Earlier today, Dr Marwan Abusada, at #Gaza’s Shifa Hospital, updated MAP on the situation at the hospital: “The situation is beyond catastrophic. The corridors are full of injured people. The ER rooms are beyond full. We have zero capacity to treat all the injured people.” — Medical Aid for Palestinians (@MedicalAidPal) November 2, 2023

23:29 Ο ΥΠΕΞ της Ιορδανίας θα καλέσει τον Μπλίνκεν να σταματήσει τον πόλεμο

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιορδανίας Αϊμάν Σαφάντι θα διατυπώσει το αίτημα αυτό σε συνάντηση που θα έχει με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ στο Αμμάν το Σάββατο.

Ο Σαφάντι και ο Μπλίνκεν θα συζητήσουν την «καταστροφική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Ο Σαφάντι θα επαναλάβει επίσης την επείγουσα ανάγκη να «σταματήσει ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας» και να παρασχεθεί επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια.

23:20 Συγκλονίζει συνάδελφος του Παλαιστίνιου δημοσιογράφου που σκοτώθηκε – Μας σκοτώνουν έναν έναν

«Δεν πίστευα ούτε στιγμή ότι θα ανακοίνωνα τον θάνατο του Μοχάμεντ Αμπού Χατάμπ, ο οποίος στεκόταν δίπλα μου εδώ πριν από 30 λεπτά», δήλωσε ο δημοσιογράφος Σαλμάν Μπασίρ, προσπαθώντας να σταθεί όρθιος.

Το σπίτι του Αμπού Χατάμπ χτυπήθηκε από ισραηλινή επίθεση, σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι της Παλαιστίνης, σκοτώνοντας τον δημοσιογράφο καθώς και μέλη της οικογένειάς του, συμπεριλαμβανομένης της συζύγου, του γιου και του αδελφού του.

«Δεν αντέχουμε άλλο, είμαστε εξαντλημένοι», δήλωσε ο Μπασίρ. «Θα σκοτωθούμε, είναι απλά θέμα χρόνου. Φεύγουμε, ο ένας μετά τον άλλο. Κανείς δεν κοιτάζει εμάς ή το μέγεθος του εγκλήματος που περνάμε στη Γάζα».

Ο Μπασίρ στη συνέχεια έβγαλε το προστατευτικό του γιλέκο, λέγοντας: «Αυτά τα γιλέκα δεν μας προστατεύουν, αυτά τα κράνη δεν μας προστατεύουν».

23:12 Η Γαλλία θα στείλει και δεύτερο ελικοπτεροφόρο πλοίο στα ανοιχτά της Γάζας

Η Γαλλία θα στείλει ένα δεύτερο ελικοπτεροφόρο πλοίο στα ανοιχτά των ακτών της Γάζας, καθώς συνεργάζεται με τις αρχές του Ισραήλ και της Αιγύπτου ώστε να βρεθεί ένας τρόπος για να παρασχεθεί ιατρική βοήθεια στους ανθρώπους που πλήττονται από τους βομβαρδισμούς στον πολιορκημένο θύλακα, ανακοίνωσε ο υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων Σεμπαστιάν Λεκορνού.

22:59 Ισραηλινή επιδρομή στην Τζενίν στη Δ. Όχθη – Ένας νεκρός

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι σκοτώθηκε ο 31χρονος Suliemam Mohammed Stiteh, ο οποίος πυροβολήθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις κατά τη διάρκεια επιδρομής στην Τζενίν.

Το υπουργείο ανέφερε επίσης ότι δύο άτομα τραυματίστηκαν. Τουλάχιστον 135 Παλαιστίνιοι έχουν πλέον σκοτωθεί στη Δυτική Όχθη από τις 7 Οκτωβρίου.





22:46 Γερουσιαστής Κρις Μέρφι: Καλώ το Ισραήλ να επανεξετάσει τη στρατηγική του

Ο γερουσιαστής Κρις Μέρφι, ο κορυφαίος Δημοκρατικός στην υποεπιτροπή Μεσανατολικής Πολιτικής της Γερουσίας, προειδοποίησε: «Ο σημερινός ρυθμός θανάτου αμάχων μέσα στη Γάζα είναι απαράδεκτος. Καλώ το Ισραήλ να επανεξετάσει αμέσως τη στρατηγική του και να στραφεί σε μια πιο μελετημένη και αναλογική αντιτρομοκρατική εκστρατεία».

«Ήρθε η ώρα οι φίλοι του Ισραήλ να αναγνωρίσουν ότι η τρέχουσα επιχειρησιακή προσέγγιση προκαλεί δυσανάλογες απώλειες στον πληθυσμό της Γάζας και δεν φαίνεται πιθανό να καταφέρει να εξαλείψει την απειλή της Χαμάς. Όπως έχουμε διδαχθεί από τις αντιτρομοκρατικές εκστρατείες της ίδιας της Αμερικής, ο δυσανάλογα μεγάλος αριθμός απωλειών μεταξύ των αμάχων έχει ηθικό αλλά και στρατηγικό κόστος, καθώς οι τρομοκρατικές ομάδες τρέφονται από τις διαμαρτυρίες που προκαλούν οι απώλειες αμάχων», πρόσθεσε

22:23 Παλαιστίνιος δημοσιογράφος σκοτώθηκε μαζί με άλλα μέλη της οικογένειάς του – Ο δεύτερος σήμερα

Η παλαιστινιακή τηλεόραση ανακοίνωσε το θάνατο του δημοσιογράφου Μοχάμεντ Αμπού αλ Χατάμπ μετά από βομβαρδισμό του σπιτιού του στο Khan Younis στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

Αρκετά ακόμα μέλη της οικογένειάς του σκοτώθηκαν στην ίδια επίθεση.

Νωρίτερα ο ραδιοφωνικός σταθμός Al-Aqsa Radiο ανακοίνωσε τον θάνατο ακόμα ενός δημοσιογράφου.

Ο θάνατος του αλ Χατάμπ ανεβάζει τον αριθμό των θυμάτων – εργαζομένων σε ΜΜΕ σε 37 από την αρχή του πολέμου.

22:14 Χαμάς: Επιτυχείς επιχειρήσεις εναντίον του ισραηλινού στρατού

Ο Abu Obaida, εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, δήλωσε ότι οι μαχητές των Ταξιαρχιών Κασάμ συνεχίζουν να διεξάγουν «επιτυχείς επιχειρήσεις» εναντίον ισραηλινού στρατού.

Σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του, είπε ότι οι μαχητές σκότωσαν «μεγάλο αριθμό» ισραηλινών δυνάμεων, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες ή συγκεκριμένο αριθμό.

Οι μαχητές των Ταξιαρχιών Κασάμ έχουν επιτεθεί στις ισραηλινές δυνάμεις με «αντιαρματικούς πυραύλους, άμεσες συγκρούσεις και με ρίψη βομβών από μη επανδρωμένα αεροσκάφη» δήλωσε ο Abu Obaida.

«Οι μαχητές μας αναδύονται» για να πολεμήσουν τους ισραηλινούς στρατιώτες εκεί που δεν το περιμένουν, πρόσθεσε.

21:57 Κραυγή αγωνίας από τους Χριστιανούς της Γάζας

Σε μια από τις, μέχρι τώρα, πιο καθοριστικές στιγμές του συνεχιζόμενου πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα, μια φονική έκρηξη στο Αραβικό Νοσοκομείο al-Ahli στις 17 Οκτωβρίου σκότωσε σχεδόν 500 ανθρώπους, σύμφωνα με τις παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές.

Δύο ημέρες αργότερα, το Ισραήλ βομβάρδισε την εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου, την παλαιότερη της Λωρίδας της Γάζας, σκοτώνοντας τουλάχιστον 18 ανθρώπους.

Οι αιματηρές επιθέσεις στο νοσοκομείο και στην εκκλησία έχουν φέρει στο επίκεντρο τη χριστιανική κοινότητα του θύλακα, η οποία, όπως και οι κάτοικοι της υπόλοιπης Λωρίδα της Γάζας, δέχεται επίθεση από ανελέητους ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

21:45 ΟΗΕ: Τέσσερα καταφύγια υπέστησαν ζημιές σε ένα 24ωρο

Ο γενικός επίτροπος της UNRWA, Φιλίπ Λαζαρίνι, δήλωσε ότι τα χτυπήματα περιλάμβαναν:

Ένα σχολείο που μετατράπηκε σε καταφύγιο καταστράφηκε στον καταυλισμό προσφύγων Jabalia, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 20 άτομα και να τραυματιστούν πέντε.

Ένα άλλο σχολείο στον καταυλισμό προσφύγων Beach στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Ένα παιδί φέρεται να έχει σκοτωθεί.

Δύο σχολεία που μετατράπηκαν σε καταφύγια στον καταυλισμό προσφύγων Al Bureij, με δύο ανθρώπους να έχουν σκοτωθεί και 31 να έχουν τραυματιστεί.

Η UNRWA δήλωσε ότι τα χτυπημένα καταφύγια εκτιμάται ότι φιλοξενούν συνολικά σχεδόν 20.000 άτομα.

Από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου, σχεδόν 50 κτίρια και περιουσιακά στοιχεία της UNRWA έχουν πληγεί.

Οι επιθέσεις περιλαμβάνουν κτίρια της UNRWA που χρησιμοποιούνται ως καταφύγια, όπου φιλοξενούνται σήμερα περίπου 700.000 άνθρωποι. Είκοσι πέντε από αυτά τα καταφύγια βρίσκονται στη βόρεια Γάζα και φιλοξενούν 112.000 ανθρώπους, δήλωσε ο Λαζαρίνι.

🛑 Four @UNRWA shelters damaged in less than 24 hours in📍#GazaStrip Today a @UN school was damaged in Jabalia Refugee Camp, reportedly killing at least 20 people Another shelter at Beach Refugee Camp was also damaged, with one child reportedly killedhttps://t.co/vz5cqZRksg pic.twitter.com/q4cAdn5XzE — UNRWA (@UNRWA) November 2, 2023

21:32 Ισραηλινά τανκς προωθούνται προς το κέντρο της πόλης της Γάζας

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Al Jazeera ισραηλινά τανκς προωθούνται προς το κέντρο της Γάζας, συγκεκριμένα προς το νοσοκομείο al-Shifa, το οποίο βρίσκεται στην καρδιά της πόλης.

Από το νότιο τμήμα της πόλης της Γάζας, τα ισραηλινά άρματα μάχης είναι ήδη σταθμευμένα στον κεντρικό δρόμο Salahuldin, και προωθούνται προς τον παραλιακό δρόμο που είναι γνωστός ως οδός Rashid.

Μάρτυρες που κατάφεραν να διαφύγουν από την Πόλη της Γάζας προς τα νότια αναφέρουν ότι χιλιάδες άνθρωποι από το βόρειο τμήμα της πόλης της Γάζας κατευθύνονται προς το νοσοκομείο al-Shifa, αναζητώντας καταφύγιο.

Σφοδρές ανταλλαγές πυρών λαμβάνουν χώρα μεταξύ Παλαιστίνιων μαχητών και των ισραηλινών τεθωρακισμένων που προσπαθούν να προωθηθούν μέσα στο κέντρο της πόλης.

21:18 Λευκός Οίκος: Δεν έχουμε ενδείξεις ότι η Χεζμπολάχ ετοιμάζεται να εμπλακεί με πλήρεις δυνάμεις στον πόλεμο

Ο Τζον Κίρμπι δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «ανησυχούν για τις συνεχιζόμενες επιθέσεις κατά των ισραηλινών δυνάμεων στο βορρά». Ωστόσο, «δεν έχουμε δει ακόμη καμία ένδειξη ότι η Χεζμπολάχ είναι έτοιμη να εμπλακεί στον πόλεμο με όλες της τις δυνάμεις, οπότε καλά θα κάνουμε να δούμε τι έχει να πει ο Νασράλα», δήλωσε ο Κίρμπι, αναφερόμενος στην προγραμματισμένη ομιλία που έχει οριστεί για την Παρασκευή από τον ηγέτη της Χεζμπολάχ.

21:13 Το μετέωρο βήμα του Λιβάνου

Τα βλέμματα όλων είναι πλέον στραμμένα ανήσυχα στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου, όπου η ένταση σταδιακά κλιμακώνεται μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ.

21:10 «Ολοκληρώσαμε την περικύκλωση της Γάζας» λέει το Ισραήλ – «Οι στρατιώτες σας θα βγουν σε μαύρους σάκους» απαντά η Χαμάς

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε απόψε ότι «ολοκλήρωσε την περικύκλωση της Πόλης της Γάζας», μία εβδομάδα αφότου ξεκίνησε τη χερσαία επιχείρησή του στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Οι στρατιώτες μας ολοκλήρωσαν την περικύκλωση της Πόλης της Γάζας, του κέντρου της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς», ανέφερε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι.

Σχεδόν ταυτόχρονα, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς προειδοποιούσε ότι η Γάζα θα αποδειχθεί «συμφορά» για το Ισραήλ και οι στρατιώτες του θα βγουν από τον θύλακα «σε μαύρους σάκους», δηλαδή νεκροί.

«Η Γάζα θα αποτελέσει τη συμφορά του Ισραήλ», είπε ο εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών Εζεντίν Αλ Κάσαμ σε ένα ηχητικό μήνυμα που μεταδόθηκε από τα μέσα ενημέρωσης της Χαμάς. Απευθυνόμενους στους Ισραηλινούς, πρόσθεσε ότι θα πρέπει να περιμένουν την επιστροφή «περισσότερων στρατιωτών (τους) σε μαύρους σάκους».

21:00 Σφοδρό σφυροκόπημα σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας

Τις τελευταίες ώρες σύμφωνα με πληροφορίες του Al Jazeera, το Ισραήλ εντείνει τους βομβαρδισμούς του στη Λωρίδα της Γάζας.

Στα κεντρικά στην περιοχή Zeitoun, δύο κτίρια κατοικιών ισοπεδώθηκαν από τις αεροπορικές δυνάμεις του ισραηλινού στρατού και υπάρχουν αναφορές για δεκάδες θύματα.

Οι επιθέσεις συνεχίστηκαν σε διάφορες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της πόλης Khan Younis. Τέσσερις αγρότες έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πυρά στα ανατολικά της πόλης Khan Younis.

Οι βομβαρδισμοί εντάθηκαν επίσης στις γύρω περιοχές του νοσοκομείου Αλ Κουντς, ακόμη και στη συνοικία al-Nasr, η οποία απέχει ένα χιλιόμετρο από το νοσοκομείο al-Shifa, στην πόλη της Γάζας.

20:52 «Οι Παλαιστίνιοι απειλούνται με γενοκτονία»

Ο ΟΗΕ καταγγέλλει τις επιθέσεις σε προσφυγικούς καταυλισμούς στη Λωρίδα της Γάζας, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει. Ακόμα αναφέρει ότι οι Παλαιστίνιοι απειλούνται με γενοκτονία.

Attacks on #Jabalia refugee camp a brazen breach of international law, say UN experts. «Time is running out for #Gaza,» they say, denouncing #Israel’s refusal to halt plans to decimate the Gaza strip: “The Palestinian people are at grave risk of genocide.” https://t.co/agzLHhDst9 pic.twitter.com/I1DrxlkJ37 — UN Special Procedures (@UN_SPExperts) November 2, 2023

20:38 «Εξηγήσεις» Λευκού Οίκου για τις «παύσεις πυρός»

Ο Τζον Κίρμπι, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, κλήθηκε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων να εξηγήσει πώς θα μπορούσε να μοιάζει η «ανθρωπιστική παύση» στη Λωρίδα της Γάζας, μετά από σιβυλλικές απαντήσεις Αμερικανών αξιωματούχων και ενόψει της αυριανής επίσκεψης Μπλίνκεν στο Ισραήλ.

Ο Κίρμπι ειδικότερα είπε:

«Δεν μιλάμε απλώς για μία παύση. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να διερευνήσουμε την ιδέα όσο το δυνατόν περισσότερων παύσεων που μπορεί να είναι αναγκαίες για να συνεχίσουμε να παρέχουμε βοήθεια και να εργαζόμαστε για να βγάλουμε τους ανθρώπους έξω (σσ Λωρίδα της Γάζας) με ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων των ομήρων».

«Και για να θυμίσω, όταν μιλάμε για ανθρωπιστική παύση, αυτό για το οποίο μιλάμε είναι προσωρινές, τοπικές παύσεις στις μάχες για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου ή στόχων. Όπως είπα, να εισέλθει η βοήθεια, να φύγουν οι άνθρωποι».

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να απορρίπτουν τις αυξανόμενες εκκλήσεις από τα Ηνωμένα Έθνη, ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ηγέτες χωρών σε όλο τον κόσμο να απαιτήσουν άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

20:25 Δεκαέξι Έλληνες διέσχισαν το συνοριακό πέρασμα της Ράφα

Συνολικά δεκαέξι Έλληνες πολίτες διήλθαν σήμερα από τη Γάζα στην Αίγυπτο, μέσω της συνοριακής διάβασης της Ράφα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, δώδεκα εξ αυτών πέρασαν στην Αίγυπτο σήμερα το μεσημέρι, ενώ, το απόγευμα, ολοκληρώθηκε ο ασφαλής απεγκλωβισμός επιπλέον τεσσάρων.

Όπως τονίζει το ΥΠΕΞ, «οι Έλληνες πολίτες και τα μέλη των οικογενειών τους βρίσκονται πλέον στην Αίγυπτο και θα προγραμματιστεί η μετάβασή τους στην Ελλάδα στο αμέσως προσεχές διάστημα».

Κατά πληροφορίες τα 16 άτομα θα φτάσουν στην Αθήνα αύριο Παρασκευή 3 Νοεμβρίου. Ακόμα οκτώ Έλληνες παραμένουν στη Γάζα.

20:17 Ισραηλινός υπουργός Άμυνας: Έχουμε μοναδικές λύσεις για να φτάσουμε σε όλα τα τούνελ της Χαμάς και να τα διαλύσουμε

«Έχουμε μοναδικές λύσεις για να φτάσουμε σε όλες τις σήραγγες και να τις εξαρθρώσουμε υπόγεια και είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε», είπε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκαλάντ στην επίσκεψή του στη Μονάδα Μηχανικού Ειδικών Επιχειρήσεων.

Απευθυνόμενος στους στρατιώτες είπε: «Θα είστε η αιχμή του δόρατος σε όλες τις πιο σημαντικές περιοχές».

«Δεν είμαι σίγουρος ότι πολλοί άλλοι στρατοί στον κόσμο έχουν αυτή τη δυνατότητα», πρόσθεσε, προτρέποντας τους στρατιώτες να «εκπαιδευτούν, να οργανωθούν, να προετοιμάσουν τον εξοπλισμό».

20:08 Το Ισραήλ έχει μπλοκάρει τις οδούς διαφυγής από τη βόρεια Γάζα προς τον Νότο

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης στη Γάζα, οι οδοί διαφυγής από το βόρειο τμήμα προς το νότιο είναι μπλοκαρισμένοι από τον ισραηλινό στρατό. «Απευθύνουμε έκκληση για να υπάρξει ανθρωπιστικός διάδρομος προκειμένου να μεταφερθούν οι τραυματίες στο συνοριακό πέρασμα της Ράφα», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

19:55 Σύνοψη των σημαντικότερων εξελίξεων

Κλιμάκωση των συγκρούσεων στα σύνορα Λιβάνου και Ισραήλ σημειώνεται τις τελευταίες ώρες. Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι έπληξε 19 στρατιωτικές βάσεις στο βόρειο Ισραήλ ενώ πλήγματα δέχτηκε και μία πόλη από ρουκέτες της Χαμάς του Λιβάνου, με αποτέλεσμα δύο τραυματίες μέχρι αυτή την ώρα. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έπληξε μαχητές της Χεσμπολάχ ως απάντηση.

Ο Άντονι Μπλίνκεν επισκέπτεται αύριο το Ισραήλ με δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι πρόκειται να πιέσει το Τελ Αβίβ για παύσεις πυρός προκειμένου να αφεθούν οι όμηροι και να περάσει ανθρωπιστική βοήθεια, χωρίς ωστόσο ο ίδιος να επιβεβαιώνει ότι αυτό συμπεριλαμβάνεται στην ατζέντα του ταξιδιού του.

Από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς σκοτώθηκαν τουλάχιστον 29 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες ακόμα στην τρίτη επίθεση στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπάλια μέσα σε λίγες ημέρες. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση στον προσφυγικό καταυλισμό Μπουρέιτζ.

Ομάδα εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ προειδοποίησε ότι οι Παλαιστίνιοι απειλούνται με γενοκτονία καθώς συνεχίζονται οι αμείλικτοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στη Γάζα.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι 16 από τα 35 νοσοκομεία στη Γάζα είναι εκτός λειτουργίας- το τουρκοπαλαιστινιακό νοσοκομείο φιλίας, το μοναδικό αντικαρκινικό νοσοκομείο στον θύλακα, ήταν μεταξύ εκείνων που αναγκάστηκαν να σταματήσουν τη λειτουργία τους αφού ξέμειναν από καύσιμα.

Ο Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι 74 Αμερικανοί με διπλή υπηκοότητα διέσχισαν το πέρασμα της Ράφα και βρίσκονται στην Αίγυπτο.

19:45 Δύο τραυματίες από την επίθεση της Χαμάς του Λιβάνου στο Ισραήλ

Οι ισραηλινές υπηρεσίες διάσωσης ανέφεραν ότι από τις ρουκέτες που εκτόξευσαν οι Ταξιαρχίες Αλ Κάσαμ της Χαμάς του Λιβάνου τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι στην Kiryat Shmona.

Σύμφωνα με τα πλάνα που μετέδωσε η δημόσια ισραηλινή τηλεόραση, ένα κτίριο χτυπήθηκε και πολλά αυτοκίνητα τυλίχθηκαν στις φλόγες.

19:31 Δεν επιβεβαιώνει ο Μπλίνκεν ότι θα πιέσει για παύσεις πυρός στη Γάζα

Αναχωρώντας για το Ισραήλ, ο Άντονι Μπλίνκεν δεν επιβεβαίωσε τις αναφορές ότι θα πιέσει για ανθρωπιστική παύση των μαχών κατά τη συνάντησή του με Ισραηλινούς ηγέτες την Παρασκευή.

«Θα μιλήσουμε για συγκεκριμένα βήματα που μπορούν και πρέπει να γίνουν για να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες σε άνδρες, γυναίκες παιδιά στη Γάζα», δήλωσε. «Αυτό είναι κάτι για το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δεσμευτεί».

Πρόσθεσε ότι θα επιδιώξει επίσης να αποτρέψει μια ευρύτερη κλιμάκωση των μαχών, ενώ θα επικεντρωθεί στην απελευθέρωση αιχμαλώτων που κρατούνται από τη Χαμάς και στη βοήθεια περισσότερων Αμερικανών πολιτών που θα εγκαταλείψουν τη Γάζα. Ο πρόεδρος Μπάιντεν είχε δηλώσει νωρίτερα ότι 74 πολίτες με διπλή ιθαγένεια έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να εγκαταλείψουν τη Γάζα.

19:28 ΟΗΕ: 72 εργαζόμενοι του οργανισμού σκοτώθηκαν στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου

19:15 NYT: Ο Μπλίνκεν θα πιέσει το Ισραήλ για παύσεις πυρός στη Γάζα

Ο Άντονι Μπλίνκεν θα επισκεφθεί το Ισραήλ την Παρασκευή και σύμφωνα με τους ΝΥΤ αναμένεται να πιέσει για «μια σειρά από σύντομες παύσεις των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα».

Αυτές οι «παύσεις» θα αποσκοπούν στην εξασφάλιση της απελευθέρωσης των αιχμαλώτων που κρατούνται στη Γάζα και στην παροχή περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας στον βομβαρδισμένο θύλακα, αναφέρει η εφημερίδα.

Η Ουάσινγκτον συνεχίζει να αρνείται να υποστηρίξει τις εκκλήσεις για πλήρη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια κίνηση θα ωφελούσε τη Χαμάς.

19:03 Δημοσιογράφος του Al-Aqsa Radiο σκοτώθηκε στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Το Al-Aqsa Radio στη Γάζα ανακοίνωσε ότι ένας από τους δημοσιογράφους του, ο Mohammed al-Biary, σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επίθεση που έπληξε την πόλη της Γάζας.

Η δολοφονία του ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των Παλαιστίνιων δημοσιογράφων που έχουν σκοτωθεί από τις 7 Οκτωβρίου σε 31, σύμφωνα με την καταμέτρησή του Al Jazeera.

18:51 Αεροπορικές επιδρομές των IDF στον Λίβανο μετά τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού εδώ και ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση των IDF στο έδαφος του Λιβάνου μετά την επίθεση της Χεζμπολάχ.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει: «Ως απάντηση στις εκτοξεύσεις drones με εκρηκτικά από το Λίβανο προς το ισραηλινό έδαφος νωρίτερα σήμερα, τις τελευταίες ώρες αεροσκάφη των IDF έπληξαν τρομοκρατικούς στόχους που ανήκουν στη Χεζμπολάχ, μαζί με πυρά αρμάτων μάχης και πυροβολικού των IDF.

Οι στόχοι που επλήγησαν περιλαμβάνουν στρατιωτικές υποδομές, κέντρα διοίκησης και ελέγχου, θέσεις εκτόξευσης πυραύλων, εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων και στρατιωτικά συγκροτήματα που χρησιμοποιούνται από την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ».

18:43 WSJ: Η Wagner μπορεί να παράσχει αντιαεροπορικό σύστημα στη Χεζμπολάχ

Η μισθοφορική ρωσική οργάνωση Wagner φέρεται να μπορεί να παράσχει ένα αντιαεροπορικό σύστημα στη Χεζμπολάχ, καθώς ένα δεύτερο μέτωπο διαφαίνεται στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου, πιστεύουν Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η παραστρατιωτική ομάδα που έχει διαδραματίσει βασικό ρόλο στον πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία (και οργάνωσε μια ανεπιτυχή εξέγερση κατά του Βλαντιμίρ Πούτιν) βρίσκεται σε συζητήσεις για την παροχή ενός συστήματος SA-22, το οποίο χρησιμοποιεί πυραύλους και αντιαεροπορικά όπλα για την αναχαίτιση αεροσκαφών. Η Wagner έχει ήδη παρουσία εδώ και χρόνια στη Συρία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα το σύστημα δεν έχει παραδοθεί, αν και η πιθανή παράδοση προκαλεί μεγάλη ανησυχία.

Το 2015, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η Χεζμπολάχ είχε στην κατοχή της το σύστημα. Είπε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ότι το Ιράν έφερε λαθραία το σύστημα στο Λίβανο μέσω της Συρίας.

Το Πεντάγωνο δεν έχει απαντήσει σε αίτημα για σχολιασμό.

18:41 Η Χεζμπολάχ λέει ότι χτύπησε ταυτόχρονα 19 βάσεις στα σύνορα Ισραήλ – Λιβάνου

Ανάμεσα στις βάσεις που ισχυρίζεται ότι χτύπησε η Χεζμπολάχ παρέθεσε και τις εξής: Al-Marj, Al-Malikiah, Jal Dwair, Ra’s Al-Naqoura, Zar’it, Duhaira

18:37 Στους 20 οι νεκροί Ισραηλινοί στρατιώτες

Ο στρατός έχει επιβεβαιώσει ότι 20 στρατιώτες του έχουν σκοτωθεί από την Τρίτη.

Ο εκπρόσωπος του στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι ανέφερε επίσης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ένας στρατιώτης «τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια επιχειρησιακής δραστηριότητας» κοντά στη Γάζα.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στους στρατιώτες που σταθμεύουν κοντά στη Γάζα ότι «ένα τίμημα [θα] πληρωθεί από την πλευρά μας, όπως σε κάθε μάχη».

18:34 Νετανιάχου: Οι δυνάμεις μας προωθήθηκαν πέραν των περιχώρων της πόλης της Γάζας

Οι ισραηλινές δυνάμεις προωθήθηκαν πέραν των περιχώρων της πόλης της Γάζας, λέει ο πρωθυπουργός Νετανιάχου

18:23 Κραυγή από τη Γάζα: «Απολαμβάνετε αυτή την ταινία τρόμου;»

Ο κάτοικος της Γάζας Zak Hania στον προσφυγικό καταυλισμό al-Shati λέει ότι ο ισραηλινός στρατός έχει ρίξει φυλλάδια που ζητούν από τους ανθρώπους να φύγουν προς το νότο μέσα σε «τρεις ώρες».

Αλλά ο Hania εξηγεί στο Al Jazeera ότι είναι πολύ «ανασφαλές, πολύ επικίνδυνο» να μετακινηθεί κανείς χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και καθώς οι δρόμοι βρίσκονται στο «απόλυτο σκοτάδι».

«Τα ισραηλινά τανκς βρίσκονται στη μέση της Λωρίδας της Γάζας, θα μας πυροβολήσουν», δήλωσε ο Hania. Ενώ ορισμένοι κάτοικοι αναζήτησαν καταφύγιο σε σχολεία, άλλοι επέλεξαν να παραμείνουν στη θέση τους, λέγοντας ότι «θα πεθάνουμε στα σπίτια μας», είπε.

Απευθυνόμενος σε παγκόσμιους ηγέτες, ο Χάνια ρώτησε: «Σας αρέσει αυτή η ταινία τρόμου;» Είναι οι χιλιάδες θάνατοι αμάχων «αρκετοί για να συγκινήσουν την ανθρωπότητα», είπε.

«Πόσοι άνθρωποι πρέπει να πεθάνουν, να σκοτωθούν, για να κινηθούν οι άνθρωποι, ο κόσμος, οι παγκόσμιοι ηγέτες για να κάνουν κάτι. Ζητήσαμε κατάπαυση του πυρός. είμαστε όλοι άμαχοι».

18:18 Οι ταξιαρχίες της Χαμάς στο Λίβανο ανέλαβαν την ευθύνη για το χτύπημα στην περιοχή Kiryat Shmona στο Ισραήλ

Οι Ταξιαρχίες Qassam της Χαμάς στο Λίβανο ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι 12 πύραυλοι εκτοξεύτηκαν προς το Kiryat Shmona και την ευρύτερη περιοχή.

Σε ανάρτησή της στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, η ομάδα ανέφερε ότι οι βολές αποτελούν «απάντηση στις σφαγές της κατοχής εναντίον του λαού μας στη Γάζα».

Νωρίτερα η Χεζμπολάχ δήλωσε ότι εκτόξευσε επίθεση με drones που μετέφεραν εκρηκτικά στον Λίβανο.

18:05 Κλιμάκωση στα σύνορα Λιβάνου – Ισραήλ

Εκρήξεις σημειώθηκαν σε ισραηλινές βάσεις στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ στην περιοχή Naqoura όπου βρίσκεται ναυτική βάση, ενώ νωρίτερα η Χεζμπολάχ είχε δηλώσει ότι εξαπέλυσε επίθεση με drones σε θέσεις διοίκησης του ισραηλινού στρατού στα ανατολικά.

Είναι η πρώτη φορά που η Χεζμπολάχ χρησιμοποιεί drones κατά του Ισραήλ.

Επίσης εκτοξεύτηκαν 25 με 30 ρουκέτες από το Λίβανο προς τις ισραηλινές θέσεις και πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι υπήρξε πρόσκρουση και πυρκαγιά στην Kiryat Shmona. Οι πληροφορίες του Al Jazzera για τη ναυτική βάση στη Naqoura που βρίσκεται παραλιακά στο βόρειο τμήμα του Ισραήλ αναφέρουν ότι η επίθεση δεν ανακόπηκε από το Iron Dome.

17:57 Πυρκαγιά στο βόρειο Ισραήλ μετά από χτύπημα ρουκέτας

Η ρουκέτα χτύπησε στην περιοχή Kiryat Shmona στο βόρειο Ισραήλ και προκάλεσε πυρκαγιά.

17:44 Υγειονομικοί τραυματίστηκαν από την επίθεση του Ισραήλ σε ασθενοφόρο της Ερυθράς Ημισελήνου

Ο οργανισμός ανέφερε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε καθώς η ομάδα του ασθενοφόρου μετέφερε ανθρώπους που σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν κατά μήκος της οδού Ρασίντ, ενός μεγάλου δρόμου στη Γάζα.

«Αυτό το ατυχές περιστατικό οδήγησε σε τραυματισμούς μεταξύ των τραυματιοφορέων, με τον Alaa Eldrewi να φέρει τραύμα από πυροβόλο όπλο στον ώμο και θραύσμα στο κεφάλι και τον Bahaa Badr al-Din να φέρει τραύμα από αληθινά πυρομαχικά στο πόδι», δήλωσε η PRCS.

17:36 Ο Νετανιάχου «ακυρώνει» τον ισραηλινό στρατό: Δεν ενέκρινα παροχή καυσίμων στη Γάζα

Το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι δεν ενέκρινε την είσοδο καυσίμων στη Λωρίδα της Γάζας.

Νωρίτερα, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού Herzl Halevi δήλωσε ότι το Ισραήλ θα επιτρέψει τη μεταφορά καυσίμων στη Λωρίδα της Γάζας υπό επίβλεψη, μόλις αυτά τελειώσουν στα νοσοκομεία.

17:26 Γερουσιαστής των Δημοκρατικών ζητά κατάπαυση του πυρός

Ο δεύτερος στην ιεραρχία γερουσιαστής των Δημοκρατικών, Dick Durbin, σε ερώτηση του CNN εάν είναι καιρός για κατάπαυση του πυρός απάντησε ότι είναι με την προϋπόθεση της απελευθέρωσης των ομήρων από τη Χαμάς.

Η κατάπαυση του πυρός είναι η καλύτερη λύση, είπε και πρόσθεσε: «Τουλάχιστον στο πλαίσιο της συμφωνίας και των δύο πλευρών. Για παράδειγμα, η απελευθέρωση των απαχθέντων θα πρέπει να είναι μέρος αυτής – άμεση απελευθέρωση. Αυτή θα πρέπει να είναι η αρχή», δήλωσε ο Durbin. «Θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια να ξεκινήσει συζήτηση μεταξύ των Ισραηλινών και των Παλαιστινίων».

Ερωτηθείς σχετικά με τη χρήση του όρου κατάπαυση του πυρός και το γεγονός ότι ο πρόεδρος σκόπιμα δεν έχει χρησιμοποιήσει τη λέξη, ο Ντέρμπιν διπλασίασε τις προϋποθέσεις για μια τέτοια κίνηση.

«Λοιπόν, πιστεύω ότι αυτό που είπα νωρίτερα για την κατάπαυση του πυρός είναι ότι υπάρχουν συνθήκες – για παράδειγμα, η απελευθέρωση όσων έχουν απαχθεί ως μέρος αυτής – μια ένδειξη ότι πρόκειται για μια προσπάθεια καλής πίστης από την άλλη πλευρά», είπε.

«Αλλά όχι, δεν έχω επικοινωνήσει με τον Λευκό Οίκο σχετικά με αυτό», πρόσθεσε.

17:21 Συνάντηση Γκουτέρες με Καμάλα Χάρις

Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Καμάλα Χάρις και ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες συζήτησαν τον πόλεμο Ισραήλ-Γάζας, ενώ συναντήθηκαν στο περιθώριο μιας παγκόσμιας συνόδου κορυφής για την τεχνητή νοημοσύνη στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Η Αντιπρόεδρος επιβεβαίωσε το δικαίωμα και το καθήκον του Ισραήλ να αμυνθεί μετά την τρομακτική τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, καθώς και τη σημασία του σεβασμού του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

«Η Αντιπρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας συζήτησαν την πρόσφατη πρόοδο για την αύξηση της ροής της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τον άμαχο πληθυσμό της Γάζας, καθώς και την επείγουσα ανάγκη να αυξηθεί δραματικά ο ρυθμός και η κλίμακα αυτών των παραδόσεων, ώστε να διασφαλιστεί η ροή τροφίμων, νερού και φαρμάκων, ενώ παράλληλα να αποκατασταθούν οι βασικές υπηρεσίες», συνεχίζει η ανακοίνωση.

17:06 Χεζμπολάχ: Πλήξαμε με drones σε θέση διοίκησης του Ισραήλ

Η Χεζμπολάχ λέει ότι χρησιμοποίησε δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη γεμάτα με εκρηκτικά για να επιτεθεί σε θέση διοίκησης του ισραηλινού στρατού.

Σε ανακοίνωσή της, η λιβανέζικη οργάνωση ανέφερε ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ήταν γεμάτα με «μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών» και έπληξαν τους στόχους τους.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό.

17:03 Σειρήνες στο κεντρικό και βόρειο Ισραήλ

16:54 Πατέρας ψάχνει το παιδί του στα συντρίμμια του προσφυγικού καταυλισμού στη Bureij

Εικόνες που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν ισοπεδωμένο τον προσφυγικό καταυλισμό στη Bureij, που φιλοξενεί 45.000 Παλαιστίνιους και βρίσκεται στην κεντρική Γάζα. Ένας πατέρας ψάχνει ίχνη ζωής στα χαλάσματα αναζητώντας το παιδί του. Τουλάχιστον 15 είναι οι νεκροί.

A Palestinian man, screaming, disparately for his children, with his ears on the rubble hoping for just a little sound from them. I$raeli airstrikes have hit Bureij refugee camp, for the second consecutive day, they’re bombarding refugee camps. Jabalya then Bureij. pic.twitter.com/5fx4yJz9Y1 — الـلـورد (@jussAnotherOmar) November 2, 2023

🔔🇵🇸🇮🇱 | #BREAKING | Palestina, Israel Ataque a campo de refugiados de Bureji Los palestinos informan de un ataque en la última hora en la zona del mercado del campo de refugiados de Bureij. Se reportan muchas víctimas en el lugar. VÍA: ILTV ISRAEL NEWS pic.twitter.com/1RYmnxUB9M — Top Teca (@topteca) November 2, 2023

16:51 IDF: Έχουμε χτυπήσει τη Γάζα μόνο με τις μισές από τις δυνάμεις μας

Ο αρχηγός του επιτελείου των IDF Herzl Halevi δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης ότι ο ισραηλινός στρατός επιχειρεί με λιγότερη από τη μισή δύναμη της αεροπορίας στη Λωρίδα της Γάζας. Πρόσθεσε ότι ο στρατός είναι έτοιμος να επιτεθεί και σε άλλα μέτωπα αν χρειαστεί.

«Είμαστε βαθιά αποφασισμένοι να κάνουμε τα πάντα προκειμένου να φέρουμε πίσω τους ομήρους, όλους τους ομήρους» ανέφερε μιλώντας για την απελευθέρωση της γυναίκας στρατιώτη την προηγούμενη εβδομάδα. «Οι μαχητές των IDF επιχειρούν στην πόλη της Γάζας τις τελευταίες ημέρες, την περικυκλώνουν από διάφορες κατευθύνσεις και προχωρούν περισσότερο», πρόσθεσε.

16:43 Πρώην διευθυντής του ΥΠΕΞ του Ισραήλ για τους ομήρους: Ανταλλαγή όλων με όλους

Ο Άλον Λίελ, πρώην γενικός διευθυντής του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ, λέει ότι οι οικογένειες των ομήρων της Χαμάς προσπαθούν να στείλουν ένα μήνυμα – τόσο στην ισραηλινή κυβέρνηση όσο και εκτός Ισραήλ – ότι πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία.

«Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να επικεντρωθούμε στον όρο ‘όλοι για όλους’. Πιστεύω ότι επειδή συνδέεται με τις καθημερινές μάχες, περιπλέκει τα πράγματα, αλλά νομίζω ότι αυτός ο όρος «όλοι για όλους» θα πρέπει να εξεταστεί διεξοδικά. Σίγουρα, οι οικογένειες είναι υπέρ αυτού», δήλωσε ο Λίελ στο Al Jazeera.

«Νομίζω ότι αν μπορέσουμε να αποσυνδέσουμε τις προετοιμασίες για μια ανταλλαγή από τις καθημερινές μάχες, ίσως να γίνει πιο εύκολο», πρόσθεσε.

Η Χαμάς έχει δηλώσει ότι θα απελευθερώσει τους αιχμαλώτους με αντάλλαγμα την απελευθέρωση όλων των Παλαιστινίων που βρίσκονται στις ισραηλινές φυλακές και την παροχή καυσίμων στη Γάζα.

16:38 IDF: Θα επιτρέψουμε την εποπτευόμενη μεταφορά καυσίμων στη Λωρίδα της Γάζας μόλις τελειώσουν στα νοσοκομεία

Ο Hertzl Halevi από το επιτελείο των IDF δήλωσε ότι το Ισραήλ θα επιτρέψει την εποπτευόμενη μεταφορά καυσίμων στη Λωρίδα της Γάζας μόλις αυτά τελειώσουν στα νοσοκομεία.

Σε δήλωσή του στα μέσα ενημέρωσης, πρόσθεσε ότι «μας έχουν πει εδώ και πάνω από μια εβδομάδα ότι τα νοσοκομεία θα ξεμείνουν από καύσιμα αύριο και δεν έχουν ξεμείνει ακόμη. Θα δούμε πότε θα έρθει αυτή η μέρα και τότε θα κάνουμε τα πάντα ώστε να μην φτάσουν στη Χαμάς ή να μην χρησιμοποιηθούν για πολεμικούς σκοπούς».

16:30 Χτύπημα στον προσφυγικό καταυλισμό Bureij – Τι γνωρίζουμε

Γύρω στις 3.30μμ ο προσφυγικός καταυλισμός Bureij χτυπήθηκε από αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ. Τουλάχιστον 15 άτομα σκοτώθηκαν.

Πρόκειται για ένα σχετικά μικρό καταυλισμό στη μέση της Λωρίδας της Γάζας.

Φιλοξενεί περίπου 46.000 Παλαιστίνιους πρόσφυγες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στην Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA).

Ο καταυλισμός χτίστηκε τη δεκαετία του 1950 για να στεγάσει πρόσφυγες που, μέχρι τότε, ζούσαν σε στρατώνες και σκηνές του βρετανικού στρατού.

Οι πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στο Bureij προέρχονταν κυρίως από παλαιστινιακές πόλεις ανατολικά της Γάζας.

16:20 Οι γυναίκες υποβάλλονται σε καισαρική τομή χωρίς αναισθητικά φάρμακα στη Γάζα

Φρικτές στιγμές βιώνουν οι έγκυες γυναίκες στη Γάζα οι οποίες φέρονται να υποβάλλονται σε τοκετούς με καισαρική τομή υπό το φως… πυρσών και χωρίς αναισθησία στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας, καθώς συνεχίζονται οι καταστροφικοί βομβαρδισμοί από τις ισραηλινές δυνάμεις.

16:10 Έφεδρος Ισραηλινός νεκρός από πυρά στη Δυτική Όχθη

Ένας έφεδρος σκοτώθηκε την Τετάρτη από πυροβολισμούς στη Δυτική Όχθη.

Πρόκειται για τον Elhanan Klein, ο οποίος φορούσε στολή των IDF. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πυροβολήθηκε ενώ οδηγούσε επιστρέφοντας στο σπίτι του.

16:03 «Αγωνιζόμαστε στο όνομα της ιερότητας της ζωής»

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, Χέρτζι Χαλεβί, μιλώντας σε στρατιώτες, πρόσθεσε: «Αγωνιζόμαστε ως στρατός με ηθική πυξίδα. Αγωνιζόμαστε για τις αξίες της δικαιοσύνης και της ηθικής πάνω στις οποίες ιδρύθηκε η χώρα, ενάντια σε μια τρομοκρατική οργάνωση που διέπραξε βδελυρά και φρικτά εγκλήματα πολέμου».

“We are fighting in the name of the sanctity of life, against an enemy whose flag represents death and destruction. We fight as a powerful military, with a sharp moral compass. We are fighting for the values of justice and morality upon which the country was established, against… pic.twitter.com/xz8tCZ74Gc — Israel Defense Forces (@IDF) November 2, 2023

15:45 Ηχούν σειρήνες στο βόρειο Ισραήλ

15:37 Πυρά από ισραηλινό τανκ εναντίον νοσοκομείου

Τον τραυματισμό 4 πολιτών από τα πυρά ισραηλινού τανκ εναντίον του νοσοκομείου Αλ-Κουντς στην πόλη της Γάζας έκανε γνωστή η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα τανκς έριξαν με πολυβόλα εναντίον του κτιρίου του νοσοκομείου στη γειτονιά Τελ Αλ-Χάουα, από απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου.

15:25 Δεκάδες δημοσιογράφοι νεκροί από την έναρξη του πολέμου

Τουλάχιστον 33 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της σύγκρουσης Ισραήλ-Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με την Επιτροπή Προστασίας των Δημοσιογράφων (CPJ) που δόθηκε στη δημοσιότητα την Πέμπτη.

Ο αριθμός των νεκρών μεταξύ δημοσιογράφων περιλαμβάνει 28 Παλαιστίνιους, τέσσερις Ισραηλινούς και έναν Λιβανέζο. Οκτώ δημοσιογράφοι έχουν αναφερθεί τραυματίες και εννέα άλλοι αγνοούνται ή κρατούνται.

15:11 Ήχησαν οι σειρήνες στην περιοχή Μπερ Σεβά – Στα καταφύγια οι πολίτες

15:05 Συνάντηση Γκουτέρες – Φον ντερ Λάιεν

Με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες συναντήθηκε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν για τις συγκρούσεις στη Γάζα.

Glad to meet @antonioguterres We discussed the situation in the Middle East. Our additional funding to @UNRWA will be disbursed shortly. We also discussed the situation in the Black Sea, and our common efforts to ensure that Ukrainian grain continues to be brought to the… pic.twitter.com/UIkGO15KmG — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 2, 2023

14:50 Αναχαίτιση πυραύλων πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα

Οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από αναχαιτίσεις πυραύλων κρουζ και πυραύλων εδάφους-εδάφους πάνω από την περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας.

חיל האוויר חושף – כך יורט טיל שיוט ע»י מטוס ה»אדיר», וטק»ק ע»י מערכת ההגנה לטווח רחוק «חץ» >> pic.twitter.com/A3qnO3l8L7 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 2, 2023

14:44 Συνομιλία Σούνακ – Γκουτέρες για τα γεγονότα στη Λωρίδα της Γάζας

Στην αύξηση της βοήθειας που φτάνει στη Λωρίδα της Γάζας συμφώνησαν ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Ρίσι Σούνακ.

Συμφώνησαν επίσης στην ανάγκη ενίσχυσης των διεθνών προσπαθειών για μια βιώσιμη λύση στη σύγκρουση καθώς και για την επίτευξη προόδου προς μια λύση δύο κρατών.

14:37 «Πλωτά νοσοκομεία» στην Αίγυπτο

Αίτημα για την αποστολή πλοίων που θα λειτουργήσουν ως νοσοκομεία έκανε ο Ισραηλινός πρέσβης στη Γερμανία.

Τα πλοία που θα μετατραπούν σε πλωτά νοσοκομεία για τους τραυματίες στη Λωρίδα της Γάζας θα μπορούσαν να βρίσκονται στο λιμάνι Αλ Αρίς της Αιγύπτου, σύμφωνα με τον Ρον Πρόσορ.

Παρόμοιο αίτημα φαίνεται να έχει διατυπώσει το Ισραήλ και σε άλλες χώρες πέρα της Γερμανίας.

14:24 Απομάκρυνση Ολλανδών από τη Γάζα

Σύμφωνα με αναφορές από τη Γάζα ολοκληρώθηκε η απομάκρυνση των πρώτων Ολλανδών υπηκόων από την περιοχή.

Οι πρώτοι Ολλανδοί υπήκοοι πέρασαν τα σύνορα της Γάζας με την Αίγυπτο – σύμφωνα με το ολλανδικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NOS, το οποίο επικαλείται μέλος της οικογένειας που φέρεται να εγκατέλειψε τη Γάζα.

Ωστόσο, το υπουργείο Εξωτερικών δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει την απομάκρυνση των Ολλανδών.

14:15 Αποχώρησε ο πρεσβευτής του Μπαχρέιν από το Ισραήλ, «παγώνουν» οι οικονομικοί δεσμοί των δύο χωρών

Το Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι ανακάλεσε τον πρεσβευτή του στο Ισραήλ και διέκοψε όλους τους οικονομικούς δεσμούς μαζί του.

BREAKING: Bahrain announces Israeli ambassador has left the country, Bahraini ambassador recalled, and economic relations halted with occupation – Al Mayadeen pic.twitter.com/7LZc8FewMw — Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 2, 2023

14:12 Βίντεο μετά τη νέα επίθεση στην Τζαμπάλια και στο σχολείο της UNRWA

Το Quds News Network και άλλα Μέσα μεταδίδουν βίντεο μετά τη νέα επίθεση του Ισραήλ στον προσφυγικό καταυλισμό στην Τζαμπάλια, τον τρίτο κατά σειρά, και στο σχολείο της UNRWA.

⚠️ Graphic content Dozens of innocent Palestinian civilians, including children, were killed and others injured in a major pogrom carried out this morning in the Jabalia refugee camp in northern #Gaza. The pogrom saw Israeli artillery bomb an UNRWA-run school full of displaced… pic.twitter.com/HneGVp66sG — Quds News Network (@QudsNen) November 2, 2023

14:04 IDF: Ιρανική πολιτοφυλακή μετακινήθηκε από τη Συρία στον Λίβανο για να βοηθήσει τη Χεζμπολάχ

Ιρανική πολιτοφυλακή έφθασε στον νότιο Λίβανο και βοηθά τη Χεζμπολάχ στη μάχη εναντίον του Ισραήλ, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των IDF για τα αραβικά ζητήματα, αντισυνταγματάρχη Αβιχάι Αντράι σήμερα Πέμπτη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πολιτοφυλακή Ιμάμ Χουσεΐν είχε αναλάβει να συνδράμει στη Συρία τα τελευταία χρόνια, αλλά τώρα «εμπλέκεται σε προστριβές με τις IDF στα σύνορα του Λιβάνου τις τελευταίες εβδομάδες και συμμετέχει σε επιθετική δραστηριότητα στο ισραηλινό έδαφος».

13:55 Συγκλονιστικά βίντεο από τη Γάζα μετά τους νέους βομβαρδισμούς – Σκληρές εικόνες

Οι Times of Gaza δημοσιεύουν συγκλονιστικά βίντεο μετά τους νέους βομβαρδισμούς του Ισραήλ.

Scenes from an lsraeli massacre committed in southern Gaza Strip last night, clearly proving that most of the casualties are children. pic.twitter.com/Wk4EGGbnm4 — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) November 2, 2023

lsrael’s bank of targets. pic.twitter.com/ThTxfNveGv — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) November 2, 2023

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το υπουργείο Υγείας στη Γάζα, 3.760 παιδιά και 2.326 γυναίκες έχουν χάσει τη ζωή τους από τις 7 Οκτωβρίου και μετά.

Up to a third of the casualties in Gaza Strip are children. pic.twitter.com/fraAsIztDr — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) November 2, 2023

Όπως σημειώνει το παλαιστινιακό Μέσο, η Γάζα έχει ισοπεδωθεί.

Gaza Strip is being flattened. pic.twitter.com/QtgGDxaTUB — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) November 2, 2023

13:43 Δώδεκα Έλληνες πολίτες που διέμεναν στη Γάζα διέσχισαν το πέρασμα της Ράφα και βρίσκονται στην Αίγυπτο

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, κατόπιν ενεργειών του υπουργείου Εξωτερικών και υπό τον συντονισμό της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Κάιρο και του Γενικού Προξενείου Ιεροσολύμων, δώδεκα Έλληνες πολίτες, οι οποίοι διέμεναν στη Γάζα, διήλθαν σήμερα με ασφάλεια από τη συνοριακή διάβαση της Ράφας και βρίσκονται πλέον στην Αίγυπτο.

Υπενθυμίζεται ότι η Αρχή Συνόρων και Διέλευσης στη Γάζα έδωσε στη δημοσιότητα κατάλογο 596 κατόχων ξένων διαβατηρίων (ανάμεσά τους και ατόμων με διπλή υπηκοότητα) από 15 χώρες, στους οποίους θα επιτραπεί να φύγουν από τη Γάζα σήμερα Πέμπτη.

Στον κατάλογο συμπεριλαμβάνονται τα ονόματα 24 ατόμων με ελληνικό διαβατήριο.

13:41 Διαμαρτυρία για τις αυξανόμενες συλλήψεις Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη

«Είναι ενάντια στους διεθνείς νόμους». Παλαιστίνιοι διαμαρτύρονται για τις αυξανόμενες συλλήψεις Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη, καθώς και τη συμπεριφορά που τους επιφυλάσσουν οι αρχές.

“It’s against all international laws” Palestinians in the occupied West Bank protest against spate of arrests by Israeli forces and treatment of detainees, as the population of Palestinians in Israeli prisons doubles amid Israel’s current war on Gaza pic.twitter.com/6uxyyy4no3 — TRT World (@trtworld) November 2, 2023

13:32 Οι Παλαιστίνιοι καταγγέλλουν ότι Ισραηλινοί έποικοι πυρπόλησαν μαγαζιά στη Δυτική Όχθη

Οι Παλαιστίνιοι καταγγέλλουν ότι Ισραηλινοί έποικοι πυρπόλησαν μαγαζιά στο χωριό Ντέιρ Σαράφ, το οποίο βρίσκεται βόρεια στη Δυτική Όχθη.





Όπως προαναφέρθηκε, 60 Παλαιστίνιοι συνελήφθησαν στη Δυτική Όχθη κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Το Quds News Network, πρακτορείο ειδήσεων που σχετίζεται με τη Χαμάς, έχει αναρτήσει βίντεο με τη σύλληψη δύο αδελφών και μιας γυναίκας στην κωμόπολη Σιλουάντ, βορειοανατολικά της Ραμάλα.

Israeli occupation forces detain two #Palestinian brothers and a woman during a raid this morning into the town of Silwad, northeast of Ramallah. pic.twitter.com/ZqcIhfbFZv — Quds News Network (@QudsNen) November 2, 2023

13:22 Οι IDF ανακοίνωσαν ότι έχουν χτυπήσει 12.000 στόχους στη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει χτυπήσει 12.000 στόχους στη Γάζα.

מפעל המטרות של צה»ל – מתחילת הלחימה נתקפו מעל ל-12,000 מטרות ברצועת עזה; כ-1,200 מטרות טרור הופללו בזמן הלחימה מנהלת המטרות באגף המודיעין, ייצרה מעל אלף מטרות במסגרת הלחימה בזמן אמת>> pic.twitter.com/88B5MRhJaz — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 2, 2023

Οι IDF σημειώνουν σε ανάρτησή τους ότι χρησιμοποιούν την AI (Τεχνητή Νοημοσύνη) στις επιχειρήσεις τους στη Γάζα.

מטרות אלה הועברו בזמן אמת למרכז האש בפיקוד הדרום, ובשיתוף חיל האוויר וחיל הים בוצעו מאות תקיפות בזמן אמת. מנהלת המטרות עושה שימוש במערכות טכנולוגיות מתקדמות, ביניהן מערכות בינה מלאכותית, המאפשרת ייצור מטרות אמינות באופן מהיר ומדויק — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 2, 2023

Το Sky News παρουσιάζει και βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο ισραηλινός στρατός, αν και επισημαίνει ότι δεν έχει επαληθεύσει τον τόπο και τον χρόνο που γυρίστηκε το βίντεο.

The IDF has released footage purportedly showing its activities on the Gaza Strip. It appears to show the Israeli military’s 162nd Division amid a massive military offensive. Sky News has been unable to verify the location and date of the footage 🔗 https://t.co/xnPQhEVyUz pic.twitter.com/2mC4vpLmf5 — Sky News (@SkyNews) November 2, 2023

13:10 Παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας: 256 άμαχοι νεκροί μόνο την Πέμπτη από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας έδωσε κι άλλα στοιχεία πέρα από τον μέχρι τώρα απολογισμό των νεκρών στη Γάζα που φτάνει τις 9.061.

Σύμφωνα με τη σημερινή ενημέρωση:

256 άμαχοι σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές

Το νοσοκομείο al-Shifa έλαβε 2.600 αναφορές για αγνοούμενους, συμπεριλαμβανομένων 1.150 παιδιών που αγνοούνται ή είναι θαμμένα κάτω από τα ερείπια

135 μέλη του ιατρικού προσωπικού σκοτώθηκαν, 25 ασθενοφόρα καταστράφηκαν

16 νοσοκομεία εκτός λειτουργίας στη Γάζα και 32 εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης είναι εκτός λειτουργίας

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου κάλεσε επίσης τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να παρέμβει και να προστατεύσει το Τουρκο-παλαιστινιακό Νοσοκομείο Φιλίας, το μοναδικό νοσοκομείο για καρκινοπαθείς στη Γάζα, το οποίο τέθηκε εκτός λειτουργίας μετά από έλλειψη καυσίμων.

13:00 Στους 18 οι νεκροί Ισραηλινοί στρατιώτες στη Γάζα

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας ανακοίνωσαν τον θάνατο ενός ανώτερου αξιωματικού κατά τη διάρκεια μαχών στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο αντισυνταγματάρχης Σαλμάν Χαμπάκα, 33 ετών, διοικητής του 53ου τάγματος της 188ης τεθωρακισμένης ταξιαρχίας, από το Yanuh-Jat, σκοτώθηκε μαχόμενος με ενόπλους της Χαμάς στο βόρειο τμήμα της Γάζας.

Οι IDF δεν έδωσαν κάποιο άλλο στοιχείο για το πώς πέθανε.

Όπως επισημαίνουν οι Times of Israel, ο Χαμπάκα είναι ο πιο υψηλόβαθμος αξιωματικός που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της χερσαίας επιχείρησης των IDF στη Λωρίδα της Γάζας.

Μετά τον θάνατο του 33χρονου, 18 είναι πλέον οι στρατιώτες που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της χερσαίας επίθεσης στη Γάζα και 333 από την έναρξη του πολέμου.

12:52 Αυξάνονται οι νεκροί στη Γάζα – Έφτασαν τις 9.061

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Γάζα, οι νεκροί μετά από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς είναι 9.061.

Σε αυτόν τον αδιανόητο αριθμό για τις τρεις εβδομάδες πολέμου περιλαμβάνονται 3.760 παιδιά και 2.326 γυναίκες.

The total death toll in Gaza rose to 9,061 people and 32,000 others injured, the official spokesperson for the health ministry in #Gaza says.https://t.co/DJ0WUSyYKX pic.twitter.com/7kU6zLtmTQ — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 2, 2023

12:42 Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ συνεχάρη τη Γερμανία για την πλήρη απαγόρευση δραστηριοτήτων της Χαμάς

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Έλι Κοέν ευχαρίστησε τη Γερμανία για την πλήρη απαγόρευση δραστηριοτήτων της Χαμάς ή υπέρ της Χαμάς στη χώρα της κεντρικής Ευρώπης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η οργάνωση που διέλυσε η Γερμανία, η Σαμιντούν, «είναι ένα κεντρικό ταμείο από αυτά της τρομοκρατικής οργάνωσης «Λαϊκό Μέτωπο» με το πρόσχημα μιας οργάνωσης της κοινωνίας των πολιτών».

Ο Κοέν πρόσθεσε ότι: «Πρόκειται για ένα ακόμη βήμα στην αποφασιστική εφαρμογή και επιβολή της νομοθεσίας κατά των παλαιστινιακών τρομοκρατικών οργανώσεων. Η Γερμανία, ο στενός μας σύμμαχος, είναι βασικός εταίρος στην αντιμετώπιση των τρομοκρατικών οργανώσεων, τόσο στην ίδια τη Γερμανία όσο και στη διεθνή σκηνή».

12:30 Συνελήφθη άνδρας στο Λονδίνο επειδή έβαψε κτίριο και έγραψε «Ελεύθερη Γάζα»

Η Μητροπολιτική Αστυνομία έχει θέσει υπό κράτηση έναν άνδρα αφού συνελήφθη από την Αστυνομία ως ύποπτος για «εγκληματική ζημία».

Ο άνδρας φαίνεται να έβαψε κτίριο με κόκκινο χρώμα στο Ιγκλ Πλέις στο Πικάντιλι και να έγραψε «Ελεύθερη Γάζα».

A man is in police custody after he was arrested by officers on suspicion of criminal damage following a protest in Eagle Place, Piccadilly. Messages about the conflict between Israel and Hamas have been painted onto the building in red paint, which has also been thrown at the… pic.twitter.com/jOeVt2ztXj — Metropolitan Police (@metpoliceuk) November 2, 2023

12:25 Σειρήνες ακούγονται στις ισραηλινές κοινότητες δίπλα στη Λωρίδα της Γάζας

Σύμφωνα με τη Haaretz, σειρήνες ακούγονται στις ισραηλινές κοινότητες δίπλα στη Λωρίδα της Γάζας.

12:13 «Αδιαμφισβήτητες» αποδείξεις – Η Διεθνής Αμνηστία καταγγέλλει το Ισραήλ για χρήση λευκού φωσφόρου

Η Ντονατέλα Ροβέρα, ανώτερος σύμβουλος της Διεθνούς Αμνηστίας σε θέματα κρίσεων σε συνέντευξή της στο Sky News δήλωσε ότι η χρήση λευκού φωσφόρου έχει επαληθευτεί από την οργάνωση δικαιωμάτων στη Γάζα και τον Λίβανο.

Πιο συγκεκριμένα, η Ροβέρα δήλωσε ότι η οργάνωσή της έχει γεωεντοπίσει πλάνα από οβίδες που φέρουν το χημικό αυτό υλικό να εκρήγνυνται πάνω από τη Γάζα και τον Λίβανο και έχει μιλήσει με γιατρούς που περιέθαλψαν εννέα άτομα στον Λίβανο για τραυματισμούς από λευκό φώσφορο.

«International law is most definitely not being abided by.» Senior crisis adviser at Amnesty International Donatella Rovera says the Israel-Hamas war is ‘amongst the most intense and lethal’ conflicts seen in recent times. Live updates 👉 https://t.co/wDWxzDT7ZC 📺 Sky 501 pic.twitter.com/iHNL1SxoLT — Sky News (@SkyNews) November 2, 2023

Το ίδιο είχε ανακοινώσει και το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW) τον περασμένο μήνα, με τις IDF να αρνούνται όχι χρησιμοποιούν βόμβες λευκού φωσφόρου.

12:00 Παλαιστίνιος αξιωματούχος: Άνοιξε το πέρασμα στη Ράφα

Μια νέα ομάδα ατόμων με διπλή υπηκοότητα διέσχισε το πέρασμα στη Ράφα προς την Αίγυπτο, σύμφωνα με Παλαιστίνιο αξιωματούχο που επικαλείται το Al Arabiya.

A new group of dual nationals has departed #Gaza for Egypt, a Palestinian border official says.https://t.co/tO1n4tz2Ec pic.twitter.com/p0e1oiPyFx — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 2, 2023

Σύμφωνα με το ισραηλινό ynet, το οποίο επίσης επικαλείται αξιωματούχο στο πέρασμα της Ράφα, δυο λεωφορεία με κατόχους ξένων διαβατηρίων πέρασαν από τη Γάζα στην Αίγυπτο, ενώ φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια εισέρχονται στη Γάζα.

11:50 Τουλάχιστον 60 Παλαιστίνιοι συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Δυτική Όχθη

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Al Jazeera στη Ραμάλα, Ιμράν Χαν τουλάχιστον 60 Παλαιστίνιοι συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Δυτική Όχθη.

Ο ίδιος σημειώνει ότι:

Ο συνολικός αριθμός των Παλαιστινίων που έχουν συλληφθεί από τις 7 Οκτωβρίου ξεπερνά τους 1.800. Περίπου οι μισοί από αυτούς βρίσκονται υπό διοικητική κράτηση.

Δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και έξι τραυματίστηκαν σε ισραηλινές επιδρομές στην Καλκίλια και τη Ραμάλα.

Τρεις Παλαιστίνιοι από το Πανεπιστήμιο Birzeit συνελήφθησαν σε επιδρομές στη Ραμάλα, συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής της φοιτητικής οργάνωσης.

Ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που σκοτώθηκαν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη ανέρχεται σε 132, ενώ περισσότεροι από 2.100 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

11:39 Η Γερμανία απαγορεύει την υποστήριξη της Χαμάς – Διέλυσε ομάδα «που πανηγύρισε την επίθεση» της 7ης Οκτωβρίου

Η Γερμανία ανακοίνωσε ότι από την Τετάρτη απαγορεύτηκαν οι δραστηριότητες της Χαμάς ή προς υποστήριξη της παλαιστινιακής ένοπλης οργάνωσης και διέλυσε την ομάδα Σαμιντούν «που πανηγύρισε την επίθεση» στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Germany will from Wednesday ban the activities of Hamas, already a designated terrorist organization in the country, as well as the pro-Palestinian group Samidoun, the interior minister announced on Thursday.#Germany | #Hamas | #Terrorismhttps://t.co/yPn79CMfa6 — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) November 2, 2023

Η συγκεκριμένη απόφαση, βέβαια, εγείρει το ερώτημα τι θα γίνει με διαδηλώσεις κατά του αποκλεισμού της Γάζας ή την ανάρτηση παλαιστινιακών σημαιών στη Γερμανία.

11:30 Υπέκυψε στα τραύματά του 14χρονος Παλαιστίνιος που πυροβολήθηκε στη Δυτική Όχθη

Όπως μεταδίδει ο έγκυρος δημοσιογράφος Τζακ Χούρι της Haaretz, υπέκυψε στα τραύματά του 14χρονος Παλαιστίνιος που πυροβολήθηκε τη Δευτέρα στη Νάμπλους, στη Δυτική Όχθη.

11:20 Η Κίνα εργάζεται για την απομάκρυνση των υπηκόων της από τη Γάζα «το συντομότερο δυνατό»

Η Κίνα εργάζεται για την απομάκρυνση των υπηκόων της από τη Γάζα το συντομότερο δυνατό, ανακοίνωσε την Πέμπτη το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Ο εκπρόσωπος Γουάνγκ Γουένμπιν δεν ανέλυσε τα σχέδια εκκένωσης, αλλά δήλωσε ότι καταβάλλονται προσπάθειες για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των Κινέζων υπηκόων που έχουν παγιδευτεί μετά τις 7 Οκτωβρίου.

Τουλάχιστον πέντε Κινέζοι υπήκοοι έχουν σκοτωθεί μετά το ξέσπασμα της τελευταίας κρίσης και υπάρχει τουλάχιστον μια Κινεζο-ισραηλινή όμηρος, η 26χρονη Νόα Αργαμανί.

11:09 UNICEF: «Σκηνές μακελειού» στην Τζαμπάλια

H UNICEF επανέρχεται με νέα ανακοίνωση για την κατάσταση στη Γάζα, ενώ κάνει λόγο για «σκηνές μακελειού» στην Τζαμπάλια μετά από τα δύο ισραηλινά χτυπήματα (ένα τρίτο έγινε σήμερα Πέμπτη).

Πάνω από 3.500 χιλιάδες παιδιά έχουν σκοτωθεί στη Γάζα, με τη UNICEF να επισημαίνει ότι: «Αυτό σημαίνει ότι πάνω από 400 παιδιά σκοτώνονται ή τραυματίζονται καθημερινά, για 25 συνεχόμενες ημέρες. Αυτό δεν μπορεί να γίνει η νέα κανονικότητα… Τα παιδιά έχουν ήδη υπομείνει πάρα πολλά. Η δολοφονία και η αιχμαλωσία των παιδιών πρέπει να σταματήσει. Τα παιδιά δεν είναι στόχος».

Η ανακοίνωση της UNICEF:

The scenes of carnage coming out of Jabaliya camp in the Gaza Strip following attacks yesterday and again today are horrific and appalling. Many children are reportedly among the casualties. Full statement: https://t.co/FEjUW3HhIT — UNICEF (@UNICEF) November 1, 2023

10:58 IDF: 242 οι όμηροι – Μήνυμα Χαγκάρι στον Νασράλα, ηγέτη της Χεζμπολάχ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατιωτικού εκπροσώπου των IDF, Ντάνιελ Χαγκάρι οι όμηροι που κρατά η Χαμάς στη Γάζα είναι 242.

Ο ίδιος τόνισε ότι έχουν ενημερωθεί οι οικογένειές τους.

IDF spokesman Rear Adm. Daniel Hagari says the military has notified the families of 242 hostages that their loved ones are currently being held in the Gaza Strip. The number is not final as the military investigates new information. The number does not include the four released… — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 2, 2023

Παράλληλα, ο Χαγκάρι έστειλε μήνυμα στον ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα, ενόψει της αναμενόμενης ομιλίας του αύριο, λέγοντας ότι οι IDF «είναι πολύ καλά προετοιμασμένοι στα βόρεια σύνορα».

10:49 Νεκρός ο Ισραηλινός που είχε τραυματιστεί στη Δυτική Όχθη

Σύμφωνα με το ynet, ο 35χρονος, που είχε τραυματιστεί κοντά στο χωριό Μπαΐτ Λιντ στη Σαμάρεια της Δυτικής Όχθης, υπέκυψε στα τραύματα του.

Δείτε βίντεο των Times of Israel από το σημείο της επίθεσης:





10:38 Ισραηλινός σοβαρά τραυματίας στη Δυτική Όχθη

Ένας 35χρονος Ισραηλινός τραυματίστηκε σοβαρά από πυροβολισμούς στον αυτοκινητόδρομο 557 κοντά στο χωριό Μπαΐτ Λιντ της Δυτικής Όχθης, σύμφωνα με δηλώσεις γιατρών που επικαλούνται οι Times of Israel.

Οι αρχές ερευνούν αν έγινε επίθεση.

Live update: Israeli seriously wounded in suspected West Bank shooting attack https://t.co/kNw3DTHMTK . Click to read ⬇️ — TOI ALERTS (@TOIAlerts) November 2, 2023



Η υπηρεσία ασθενοφόρων Magen David Adom αναφέρει ότι το όχημα του τραυματισμένου άνδρα ανατράπηκε μετά που δέχτηκε πυροβολισμούς.

10:29 Σειρήνες στην Ασντόντ, έπεσαν ρουκέτες

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ασντόντ αφού έπεσαν ρουκέτες.

Σύμφωνα με ισραηλινά Μέσα, δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.

Live update: Rockets fired at Ashdod https://t.co/jesWcjrRo9 . Click to read ⬇️ — TOI ALERTS (@TOIAlerts) November 2, 2023

10:19 Παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες από πυρά των IDF στην περιοχή της Ραμάλα

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας ενημέρωσε ότι ο αριθμός των νεκρών από τα πυρά των IDF στην Καλκίλια και την αλ-Μπίρα στην περιοχή της Ραμάλα αυξήθηκε σε δύο.

Έξι ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν, τέσσερις από αυτούς σοβαρά.

Σύμφωνα με το υπουργείο, ο απολογισμός των νεκρών στη Δυτική Όχθη από την αρχή του έτους ανέρχεται σε 340 άτομα, ενώ 132 από αυτούς σκοτώθηκαν από τις 7 Οκτωβρίου και μετά που ξέσπασε ο πόλεμος που κήρυξε το Ισραήλ στη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

10:09 Περίπου 1,4 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι έχουν εκτοπιστεί στη Λωρίδα της Γάζας

Σύμφωνα με ανακοίνωση της UNRWA (Υπηρεσία Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή), τουλάχιστον 1,4 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι έχουν εκτοπιστεί στη Λωρίδα της Γάζας.

Από τις 7 Οκτωβρίου και μετά 70 υπάλληλοι της UNRWA έχουν σκοτωθεί, ενώ τουλάχιστον 22 έχουν τραυματιστεί.

🔺 It’s estimated that 1.4 million people are currently displaced in the📍#GazaStrip 🔺 Since 7 October, 70 @UNRWA colleagues have been killed and at least 22 injured. This is the highest number of @UN aid workers killed in a conflict in such a short timehttps://t.co/9QSqnxsMF4 pic.twitter.com/KdQcdoEreL — UNRWA (@UNRWA) November 1, 2023

10:00 Ισραηλινό χτύπημα σε σχολείο της UNRWA

Οι Παλαιστίνιοι καταγγέλλουν ότι άλλο ένα σχολείο της UNRWA (Υπηρεσία Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή) χτυπήθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Δείτε βίντεο:





09:50 Για τα πρόωρα μωρά φοβούνται οι μητέρες στη Γάζα αφού η πολιορκία παραλύει τα νοσοκομεία

Νοσοκομεία σε ολόκληρη τη Γάζα προειδοποιούν ότι τα αποθέματα καυσίμων στερεύουν εν μέσω του πλήρους αποκλεισμού από το Ισραήλ.

Μόλις σταματήσουν οι γεννήτριες, τα νεογέννητα μωρά που εξαρτώνται από τις ηλεκτρικές θερμοκοιτίδες για την επιβίωσή τους μπορεί να πεθάνουν μέσα σε λίγα λεπτά.

Ήδη, η έλλειψη καυσίμων ανάγκασε το μοναδικό αντικαρκινικό νοσοκομείο της Γάζας να κλείσει.

Για ανθρωπιστική κρίση μιλούν πολλές οργανώσεις, ενώ οι Παλαιστίνιοι ζητούν περισσότερη ιατρική βοήθεια.

The humanitarian situation in #Gaza continues to deteriorate. Amid Israel’s indiscriminate bombardment and its siege on food, water, fuel and medical supplies, the healthcare system in Gaza is facing total collapse. (1/5) pic.twitter.com/Bj4snjIrTX — Medical Aid for Palestinians (@MedicalAidPal) November 1, 2023

09:38 Αίγυπτος: Θα βοηθήσουμε να περάσουν περίπου 7.000 ξένοι υπήκοοι ή με διπλή υπηκοότητα από τη Γάζα

Η Αίγυπτος ανακοίνωσε ότι θα βοηθήσει να απομακρυνθούν από τη Γάζα περίπου 7.000 ξένοι υπήκοοι ή με διπλή υπηκοότητα.

Σε συνάντηση με ξένους διπλωμάτες, ο βοηθός υπουργός Εξωτερικών Ισμαήλ Χαϊράτ δήλωσε ότι η Αίγυπτος ετοιμάζεται «να διευκολύνει την υποδοχή και την απομάκρυνση των ξένων πολιτών από τη Γάζα μέσω του περάσματος της Ράφα», προσθέτοντας ότι αυτοί «ανέρχονται σε περίπου 7.000» από «περισσότερες από 60 εθνικότητες».

#UPDATE Egypt will help evacuate «about 7,000» foreigners and dual nationals from the war-ravaged Gaza Strip, the foreign ministry says. In a meeting with foreign diplomats, assistant foreign minister Ismail Khairat said Egypt is preparing «to facilitate the reception and… pic.twitter.com/4U0CnDSsEZ — AFP News Agency (@AFP) November 2, 2023

09:28 Ξέσπασε σε κλάματα για τη σφαγή στη Γάζα η τενίστρια Ονς Τζαμπέρ – «Θέλω ειρήνη σε αυτόν τον κόσμο»

Η σπουδαία τενίστρια από την Τυνησία, Ονς Τζαμπέρ ξέσπασε σε κλάματα για τη σφαγή στη Γάζα μετά τη νίκη της στο τουρνουά του Κανκούν όπου κέρδισε για πρώτη φορά.

Η Τυνήσια τενίστρια, η πρώτη από τον αραβικό κόσμο που έχει φτάσει σε τόσο υψηλό επίπεδο στο τένις, ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει χρήματα από το βραβείο για τη νίκη της στο τουρνουά WTA Finals για τη στήριξη των Παλαιστινίων.

Η Τζαμπέρ μετά τη νίκη της επί της Μαρκέτα Βοντρούσοβα δήλωσε:

«Είμαι πολύ χαρούμενη με τη νίκη, αλλά δεν ήμουν πολύ χαρούμενη τον τελευταίο καιρό. Η κατάσταση στον κόσμο δεν με κάνει ευτυχισμένη. Γι’ αυτό νιώθω ότι λυπάμαι», ενώ χρειάστηκε ένα λεπτό για συνέλθει από τη συγκίνηση.

«Είναι πολύ σκληρό να βλέπεις παιδιά και μωρά να πεθαίνουν κάθε μέρα. Είναι σπαρακτικό. Αποφάσισα να δωρίσω μέρος των χρημάτων του βραβείου μου για να βοηθήσω τους Παλαιστίνιους. Δεν μπορώ να είμαι ευτυχισμένη με αυτή τη νίκη», πρόσθεσε η Τζαμπέρ, η οποία είναι γνωστή στην Τυνησία ως η «Υπουργός της Ευτυχίας».

«Δεν πρόκειται για πολιτικό μήνυμα, αλλά για ανθρωπιά», είπε. «Θέλω ειρήνη σε αυτόν τον κόσμο. Αυτό είναι όλο», κατέληξε.

Ons Jabeur says she’s donating a portion of her prize money to Palestine: “I am very happy with the win but I haven’t been very happy lately. The situation in the world doesn’t make me happy… I feel like… I am sorry. It’s very tough seeing children & babies dying every day.… pic.twitter.com/fVBz9McSjU — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 2, 2023

09:19 Πολλοί άμαχοι και αυτοκίνητα στη Ράφα – Περιμένουν να ανοίξει το πέρασμα

Σύμφωνα με το Al Jazeera και άλλα Μέσα, πολλοί άμαχοι και αυτοκίνητα συγκεντρώνονται στο πέρασμα της Ράφα, περιμένοντας να ανοίξει και πάλι.

More people are expected to cross from Gaza into Egypt today after the Rafah crossing opened for the first time since war with Hamas began. Correspondent Anna Foster had the latest from southern Israel on #BBCBreakfast https://t.co/Wm7JjYRpA6 pic.twitter.com/5DbcjKUy3u — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) November 2, 2023



Υπενθυμίζεται ότι άλλα 596 άτομα κάτοχοι ξένων διαβατηρίων (ανάμεσά τους και άτομα με διπλή υπηκοότητα) αναμένεται να περάσουν σήμερα από το πέρασμα.

Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, 24 άτομα με ελληνικό διαβατήριο είναι στον κατάλογο που έχει δοθεί από την Αρχή Συνόρων και Διέλευσης στη Γάζα.

09:10 Απολογείται η Marks and Spencer για αντιπαλαιστινιακή διαφήμιση – Κατέβασε την ανάρτηση από το Instagram

Σάλο προκάλεσε χριστουγεννιάτικη διαφήμιση της Marks and Spencer, η οποία αναρτήθηκε στο Instagram, όπου καπέλα στο χρώμα της παλαιστινιακής σημαίας φαίνονται να καίγονται σε φωτιά.

Η εταιρεία, μετά τις μεγάλες αντιδράσεις, ζήτησε συγγνώμη «για κάθε ακούσια ζημιά που προκλήθηκε».

Χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης χαρακτήρισαν τη διαφήμιση «υποσυνείδητα αναφερόμενη στη συνεχιζόμενη γενοκτονία στην Παλαιστίνη» και ισχυρίστηκαν ότι η M&S «την έτρεξε σκόπιμα».

UK Retailer @marksandspencer posted these on their instagram page. The first, a video of a woman’s eyes, wearing a blue eyeliner staring at a fire. A day later, a picture which is related to the video, of hats in the colours of the Palestinian flag being burnt in a fire. This… pic.twitter.com/iS5iCchMI8 — • (@Alhamdhulillaah) November 1, 2023

Η ανάρτηση που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις:

09:00 Το Ισραήλ λέει ότι απέτρεψε τρομοκρατική επίθεση στην Ανατολική Ιερουσαλήμ – Εντοπίστηκε εργαστήριο κατασκευής εκρηκτικών

Σύμφωνα με ισραηλινή ανακοίνωση, η Αστυνομία και η Σιν Μπετ (υπηρεσία ασφάλειας) απέτρεψαν τρομοκρατική επίθεση στην Ανατολική Ιερουσαλήμ τον τελευταίο μήνα, ενώ τώρα δόθηκε άδεια από τις ισραηλινές αρχές να δημοσιευτεί η είδηση από τα ΜΜΕ.

Αστυνομία και Σιν Μπετ προχώρησαν σε δύο συλλήψεις και εντόπισαν ένα εργαστήριο κατασκευής εκρηκτικών μέσα σε διαμέρισμα στον προσφυγικό καταυλισμό Σουαφάτ.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να γίνει γνωστό το κατηγορητήριο για τους δύο συλληφθέντες.

Live update: Police say East Jerusalem terror attack foiled, 2 men arrested https://t.co/PsI6XgW1wb . Click to read ⬇️ — TOI ALERTS (@TOIAlerts) November 2, 2023

08:55 Πού βρίσκονται οι προσφυγικοί καταυλισμοί στη Γάζα, πόσο πληθυσμό φιλοξενούσαν πριν τις 7 Οκτωβρίου

Το Ισραήλ συνεχίζει να επιτίθεται στους προσφυγικούς καταυλισμούς στη Γάζα.

Δείτε το γράφημα του Al Jazeera με τις τοποθεσίες τους, αλλά και πόσο πληθυσμό φιλοξενούσαν πριν από τις 7 Οκτωβρίου.

08:44 Άλλοι οκτώ Παλαιστίνιοι νεκροί μετά από ισραηλινές επιθέσεις σε αλ-Σάτι και Τζαμπάλια

Σε νέες επιθέσεις στους προσφυγικούς καταυλισμούς αλ-Σάτι και Τζαμπάλια προχώρησε το Ισραήλ, σύμφωνα με το Middle East Eye.

Τουλάχιστον πέντε είναι οι νεκροί στην αλ-Σάτι στη βόρεια Γάζα, ενώ τουλάχιστον τρία άτομα σκοτώθηκαν και αρκετά ακόμη τραυματίστηκαν στην Τζαμπάλια που συνεχίζει να δέχεται καθημερινά επιθέσεις.

🔴 UPDATE #Israel #Palestine At least five Palestinians were killed and several were injured in an Israeli air strike that hit al-Shati refugee camp in northern Gaza. Read more ⤵️https://t.co/iXD0uJ73La — Middle East Eye (@MiddleEastEye) November 2, 2023

08:34 Συνεχίζεται η ανταλλαγή πυρών στα σύνορα Ισραήλ και Λιβάνου ανάμεσα σε IDF και Χεζμπολάχ

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαιώνει ότι ένα από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη του καταρρίφθηκε από πύραυλο εδάφους-αέρος που εκτοξεύθηκε από τον Λίβανο.

Σε απάντηση, οι IDF ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν την ένοπλη ομάδα που πραγματοποίησε την επίθεση.

Στο έδαφος του Λιβάνου έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 63 άνθρωποι από τις 7 Οκτωβρίου και μετά, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, ανάμεσά τους τουλάχιστον πέντε άμαχοι.

08:25 Η στιγμή που ισραηλινή επίθεση διακόπτει λειτουργία σε καθολική εκκλησία στη Γάζα

Βίντεο αποτυπώνει τη στιγμή που διεξάγεται νέα ισραηλινή επίθεση στη Γάζα, διακόπτοντας λειτουργία σε καθολική εκκλησία.

Οι άνθρωποι που παρακολουθούσαν τη λειτουργία, πανικοβάλλονται.

Δείτε το βίντεο:

lsraeli air strikes interrupted prayers at the Holy Family Catholic Church in Gaza on Wednesday pic.twitter.com/3BxguvOnV2 — Middle East Eye (@MiddleEastEye) November 2, 2023

08:16 IDF: «Εξολοθρεύσαμε δεκάδες τρομοκράτες» στη βόρεια Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα νέα βίντεο και φωτογραφίες από τις χερσαίες επιχειρήσεις στη βόρεια Γάζα, ενώ σε ανακοίνωσή του υποστηρίζει: «εξολοθρεύσαμε δεκάδες τρομοκράτες».

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:









08:04 Η Ταϊλάνδη προχώρησε σε απευθείας συνομιλίες με τη Χαμάς για τους ομήρους στο Ιράν

Ταϊλανδοί αξιωματούχοι είχαν απευθείας συνομιλίες με τη Χαμάς στο Ιράν την περασμένη εβδομάδα για την τύχη 22 υπηκόων Ταϊλάνδης που έχουν τεθεί σε ομηρία από την παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση μετά την επίθεσή της στο Ισραήλ, λέει ο επικεφαλής της ταϊλανδικής αντιπροσωπείας, σύμφωνα με τους Times of Israel και άλλα Μέσα.

Live update: Thailand held direct hostage talks with Hamas in Iran https://t.co/xRwVInu8EG . Click to read ⬇️ — TOI ALERTS (@TOIAlerts) November 2, 2023

Οι διαπραγματευτές συναντήθηκαν με αξιωματούχους της Χαμάς στην Τεχεράνη στις 26 Οκτωβρίου και τους δόθηκε η υπόσχεση ότι οι Ταϊλανδοί θα απελευθερωθούν την «κατάλληλη στιγμή», δήλωσε ο Αρίπεν Ουταρασίν σε δημοσιογράφους στην Μπανγκόκ.

Ο Αρίπεν Ουταρασίν, ο οποίος ηγήθηκε της τριμελούς ομάδας που διορίστηκε από τον πρόεδρο του ταϊλανδικού κοινοβουλίου, είπε ότι είχαν μια δίωρη συνάντηση με μέλη της Χαμάς στο Ιράν.

«Τους ζήτησα να τους απελευθερώσουν επειδή είναι αθώοι», τόνισε.

«Με διαβεβαίωσαν ότι τους φροντίζουν, αλλά δεν μπορούσαν να μου πουν την ημερομηνία απελευθέρωσης… Περίμεναν την κατάλληλη στιγμή», σημείωσε ο ίδιος.

Περίπου 30.000 Ταϊλανδοί εργάζονταν στο Ισραήλ, κυρίως στον γεωργικό τομέα, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας της Ταϊλάνδης πριν από τις 7 Οκτωβρίου.

Τριάντα δύο υπήκοοι της Ταϊλάνδης σκοτώθηκαν και 19 τραυματίστηκαν στην επίθεση της Χαμάς, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.400 άνθρωποι.

Τουλάχιστον 240 άνθρωποι κρατούνται όμηροι στη Γάζα, όπως υπενθυμίζουν οι Times of Israel.

07:55 Για τρεις επιθέσεις σε τανκς και μπουλντόζες κάνει λόγο η Χαμάς

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Ταξιαρχιών Αl-Qassam, δηλαδή του στρατιωτικού τμήματος της Χαμάς, οι μαχητές τους πραγματοποίησαν τρεις επιθέσεις εναντίον ισραηλινών τανκς, μπουλντοζών και στρατιωτικών οχημάτων κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Στο Twitter και σε άλλα social media έχουν δημοσιευτεί και βίντεο με τέτοιες επιθέσεις των μαχητών της Χαμάς:

Al-Qassam Brigades released a video showcasing the destruction of the Namer heavy infantry fighting vehicle. #AlQassam #NamerDestruction #GazaConflict pic.twitter.com/5yGII6YPYX — SilencedSirs (@SilentlySirs) November 1, 2023

07:45 IDF: Η Χαμάς υφαρπάζει τα καύσιμα και έτσι υπολειτουργούν τα νοσοκομεία

Ο ισραηλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα ομιλία που έχει καταγράψει, υποστηρίζοντας ότι αποδεικνύει ότι η Χαμάς υφαρπάζει τα καύσιμα που υπάρχουν στη Λωρίδα της Γάζας και γι’ αυτό έχουν πρόβλημα τα νοσοκομεία.

Μάλιστα, οι IDF σημειώνουν ότι είναι ψευδής η είδηση που μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ, όπως το CNN, σχετικά με την υπολειτουργία των νοσοκομείων, όπως του Ινδονησιακού Νοσοκομείου.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

Listen for yourselves: pic.twitter.com/iABBnFe1PQ — Israel Defense Forces (@IDF) November 2, 2023

07:38 Με κάθε πιθανό τρόπο μεταφέρονται οι χτυπημένοι από τους βομβαρδισμούς στα νοσοκομεία

Συγκλονιστικό βίντεο μεταδίδουν οι Times of Gaza, με κατοίκους του πολιορκημένου θύλακα να χρησιμοποιούν κάθε τρόπο για να μεταφέρουν τα θύματα από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στα νοσοκομεία που υπολειτουργούν λόγω της έλλειψης καυσίμων και ιατρικού υλικού.

Δείτε το βίντεο:

This is how casualties are transported to hospitals in Gaza during the nonstop bombing. pic.twitter.com/kLZUPSXy60 — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) November 1, 2023

07:30 Είκοσι Αυστραλοί έφυγαν από τη Γάζα την Τετάρτη

Η Πένι Γουόνγκ, υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας ανακοίνωσε ότι 20 Αυστραλοί πέρασαν από τη Γάζα στην Αίγυπτο την Τετάρτη μέσω του περάσματος στη Ράφα.

Overnight 20 Australians, plus two family members and a permanent resident were able to cross the border at Rafah. They are being supported by our consular staff in Egypt. Travel arrangements are being made for them to get home, free of charge. pic.twitter.com/XNfpV7GxUt — Senator Penny Wong (@SenatorWong) November 2, 2023

Εν τω μεταξύ, ο ηγέτης των Πράσινων της Αυστραλίας, Άνταμ Μπαντ, κάλεσε την κυβέρνηση των Εργατικών να σταματήσει τις στρατιωτικές εξαγωγές προς το Ισραήλ.

«Διαπράττονται εγκλήματα πολέμου κατά την εισβολή στη Γάζα, γι’ αυτό και οι Εργατικοί πρέπει να σταματήσουν τις στρατιωτικές εξαγωγές προς το Ισραήλ», δήλωσε ο Μπαντ σε δημοσιογράφους σήμερα Πέμπτη.

07:23 Ερυθρά Ημισέληνος: Νέοι βομβαρδισμοί γύρω από το νοσοκομείο Al-Quds τα ξημερώματα

Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος καταγγέλλει νέους ισραηλινούς βομβαρδισμούς γύρω από το νοσοκομείο Al-Quds τα ξημερώματα της Πέμπτης.

The sounds of explosions and shelling continued to be heard in the vicinity of Al-Quds Hospital.

These videos were filmed from one of the hospital’s windows.#GazaUnderAttack #AlQudsHospital #NotATarget pic.twitter.com/OpgjfuPbMA — PRCS (@PalestineRCS) November 1, 2023

07:17 Φρεσκοπαντρεμένοι χωρίστηκαν στο πέρασμα στη Ράφα – Ο σύζυγος δεν διέθετε ξένο διαβατήριο

Το Al Jazeera Arabic παρουσιάζει την περίπτωση φρεσκοπαντρεμένου ζευγαριού που αναγκάστηκαν να αποχωριστούν ο ένας τον άλλο αφού ο σύζυγος δεν διαθέτει ξένο διαβατήριο και δεν μπορεί να περάσει από τη Ράφα προς την Αίγυπτο.

«Το μόνο μου έγκλημα είναι ότι είμαι Παλαιστίνιος», δήλωσε ο άνδρας που πήγε στη Ράφα για να συνοδεύσει την αγαπημένη του και να δει με τα ίδια του τα μάτια ότι θα καταφέρει να περάσει προς το αιγυπτιακό έδαφος.

Η σύζυγός του διαθέτει ιορδανικό διαβατήριο.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Σε μια άλλη περίπτωση, Παλαιστίνια απηύθυνε έκκληση για βοήθεια, αφού την εμπόδισαν να διασχίσει το πέρασμα της Ράφα με τα δύο μικρά παιδιά της, τα οποία είναι κάτοχοι ιορδανικών διαβατηρίων.

07:10 Το Ισραήλ συνεχίζει τις χερσαίες επιχειρήσεις στη Γάζα

Όπως ανακοίνωσαν οι IDF, οι χερσαίες επιχειρήσεις στη Γάζα συνεχίζονται, ενώ ο ισραηλινός στρατός έδωσε νέες φωτογραφίες στη δημοσιότητα.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση στο X (πρώην Twitter):

07:05 Δέκα άτομα με ιαπωνική υπηκοότητα βρίσκονται πλέον στην Αίγυπτο – Πέρασαν από τη Ράφα

Δέκα πρόσωπα με ιαπωνική υπηκοότητα, μαζί με οκτώ μέλη των οικογενειών τους που έχουν την παλαιστινιακή υπηκοότητα, τα οποία είχαν ζητήσει τη συνδρομή των αρχών της Ιαπωνίας καθώς ήθελαν να φύγουν άμεσα από τη Λωρίδα της Γάζας, βρίσκονται πλέον στην Αίγυπτο, ανακοίνωσε σήμερα ο Ιάπωνας κυβερνητικός εκπρόσωπος Χιροκάζου Ματσούνο.

Ο κ. Ματσούνο διευκρίνισε κατά τη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης των διαπιστευμένων συντακτών πως στον παλαιστινιακό θύλακα παραμένει ένα πρόσωπο με ιαπωνική υπηκοότητα, μαζί με την οικογένειά του, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

07:00 Νεκρός κι άλλος Ισραηλινός στρατιώτης – Συνολικά 17 έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γάζα

Οι IDF ανακοίνωσαν τον θάνατο κι άλλου Ισραηλινού στρατιώτη σε μάχη στη βόρεια Γάζα.

Ο Γιούβαλ Ζιλμπέρ, 25 ετών, είναι ο 17ος στρατιώτης των IDF που χάνει τη ζωή του, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις.

Η σχετική ανάρτηση:

מצורפת הודעת דובר צה»ל בנושא שמו של חלל צה״ל אשר הודעה נמסרה למשפחתו: https://t.co/OeXFc62CE0 מצורף קישור לאתר צה»ל, בו מפורסמים ומתעדכנים פרטיהם ותמונותיהם של החללים: https://t.co/gBSQOIk0Wv — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 2, 2023

06:51 Άλλα 596 άτομα θα περάσουν από τη Ράφα σήμερα Πέμπτη – Ανάμεσά τους 24 με ελληνικό διαβατήριο

Η Αρχή Συνόρων και Διέλευσης στη Γάζα έδωσε στη δημοσιότητα κατάλογο 596 κατόχων ξένων διαβατηρίων (ανάμεσά τους και ατόμων με διπλή υπηκοότητα) από 15 χώρες, στους οποίους θα επιτραπεί να φύγουν από τη Γάζα την Πέμπτη.

Χθες Τετάρτη, όταν και άνοιξε το πέρασμα στη Ράφα για πρώτη φορά μετά από εβδομάδες, έφυγαν από τη Γάζα πάνω από 500 άτομα, κάτοχοι ξένων διαβατηρίων και σοβαρά τραυματίες Παλαιστίνιοι που θα νοσηλευτούν στην Αίγυπτο.

Τα 596 άτομα που περιλαμβάνονται στον σημερινό κατάλογο προέρχονται από τις ακόλουθες χώρες:

Αζερμπαϊτζάν, 8

Βέλγιο, 50

Μπαχρέιν, 6

Τσαντ, 2

Κροατία, 23

Ελλάδα, 24

Ουγγαρία, 20

Ιταλία/Ηνωμένα Έθνη, 4

Βόρεια Μακεδονία, 4

Μεξικό, 2

Ολλανδία, 20

Νότια Κορέα, 5

Σρι Λάνκα, 17

Ελβετία, 11

Ηνωμένες Πολιτείες, 400

06:41 Ο Μπάιντεν ζητά «παύση» στον πόλεμο Ισραήλ – Χαμάς

Για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου που κήρυξε το Ισραήλ στη Χαμάς, ο Τζο Μπάιντεν ζητά «παύση» των εχθροπραξιών.

06:30 Αιματοκύλισμα δίχως τέλος στη Γάζα

Καλημέρα σας, μαζί θα παρακολουθήσουμε και σήμερα τις εξελίξεις σε Ισραήλ, Γάζα και Δυτική Όχθη.

