Live: Μπαράζ βομβαρδισμών σε νοσοκομεία – Επιβεβαιώνει το Ισραήλ ότι χτύπησε ασθενοφόρο

Το Ισραήλ κλιμακώνει τις χερσαίες επιχειρήσεις του στη Λωρίδα της Γάζας, με τον στρατό να υποστηρίζει ότι προχωράει από τα περίχωρα της περικυκλωμένης πόλης προς το κέντρο της, ενώ την έχει αποκόψει από τη νότια πλευρά.

Χιλιάδες άμαχοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στην πόλη της Γάζας, ενώ οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται, με τα χτυπήματα να στοχεύουν κοντά σε τρία νοσοκομεία. Οργή για την επίθεση σε ασθενοφόρο έξω από το νοσοκομείο Αλ- Σίφα. Την ίδια ώρα μαίνονται οι επιδρομές του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη με νεκρούς, συλλήψεις και την οργή των Παλαιστινίων να μεγαλώνει.

Ο αριθμός των νεκρών στη Γάζα έχει ξεπεράσει τις 9.000

Η Διεθνής Αμνηστία την Πέμπτη υποστήριξε ότι υπάρχουν «αδιαμφισβήτητες» αποδείξεις για χρήση λευκού φωσφόρου από το Ισραήλ σε Γάζα και Λίβανο.

Στο Ισραήλ βρίσκεται ο Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος σε δηλώσεις του υπερασπίστηκε το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα αλλά τόνισε ότι πρέπει να προστατευτούν οι άμαχοι στη Γάζα.

Δείτε live εικόνα

Δείτε live τις εξελίξεις στο in

07:25 Η αιματοχυσία στη Γάζα συνεχίζεται

Δείτε όλες τις νεότερες εξελίξεις εδώ

06:41 Προσαγωγές διαδηλωτών στη Γερμανία

Εννέα συμμετέχοντες σε διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων στη Φρανκφούρτη προσήχθησαν από την αστυνομία ως ύποπτοι για την τέλεση αξιόποινων πράξεων, όπως η υποκίνηση μίσους και η χρήση συμβόλων αντισυνταγματικών (σ.σ. ναζιστικών) οργανώσεων.

Περίπου 850 άνθρωποι διαδήλωσαν χθες Παρασκευή στο κέντρο της Φρανκφούρτης με κεντρικό σύνθημα «Εκεχειρία στη Γάζα».

Σύμφωνα με την αστυνομία, κατασχέθηκε πανό με «ρούνους των SS» και προσήχθη η γυναίκα που το κρατούσε. Την ίδια τύχη είχε και μια διαδηλώτρια που κρατούσε πλακάτ το οποίο απεικόνιζε την ισραηλινή σημαία σε κάδο απορριμμάτων και έγραφε «Κρατήστε τον κόσμο καθαρό».

06:13: Αποτροπιασμός Γκουτέρες για την επίθεση στα ασθενοφόρα

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για τη χθεσινή ισραηλινή επίθεση σε ασθενοφόρα στη Γάζα, υπογραμμίζοντας εκ νέου ότι ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς «πρέπει να σταματήσει».

«Είμαι συγκλονισμένος από την επίθεση που αναφέρθηκε στη Γάζα εναντίον κονβόι ασθενοφόρων έξω από το νοσοκομείο Αλ Σίφα. Οι εικόνες πτωμάτων διασκορπισμένων στον δρόμο έξω από το νοσοκομείο είναι αποκαρδιωτικές», αναφέρει σε δελτίο Τύπου ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ.

05:34 Την αναζήτηση λύσης δύο κρατών υποστηρίζει η Αυστραλία

H υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας, Πένι Γουόνγκ, ζήτησε μια νέα διεθνή προσπάθεια για την εξεύρεση λύσης δύο κρατών προκειμένου να τερματιστεί ο κύκλος της βίας στη Μέση Ανατολή, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ μπορεί να βρει ειρήνη και ασφάλεια μόνο εάν κάνει το ίδιο για τους Παλαιστίνιους.

Ενώ καταδικάζει «αδιαμφισβήτητα» τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου και επιβεβαιώνει την υποστήριξη της Αυστραλίας στο δικαίωμα του Ισραήλ να αμύνεται, προσθέτει ότι έχει σημασία ο τρόπος με τον οποίο το Ισραήλ το κάνει αυτό.

Το Ισραήλ πρέπει «να επιδείξει αυτοσυγκράτηση και να προστατεύσει τις ζωές των αμάχων», λέει η Γουόνγκ.

04:09 Τουλάχιστον 15 νεκροί και 60 τραυματίες από την επίθεση στα ασθενοφόρα

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 60 τραυματίστηκαν από την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που έπληξε τα ασθενοφόρα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του υπουργείου Υγείας της Γάζας.

Το Ισραήλ επιβεβαίωσε το πλήγμα, υπογραμμίζοντας ότι στόχος του ήταν όχημα που χρησιμοποίησε «τρομοκρατικός πυρήνας της Χαμάς».

Τα ασθενοφόρα «μετέφεραν πολλούς τραυματίες για να νοσηλευτούν στην Αίγυπτο», τόνισε ο Άσραφ αλ Κούντρα, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας.

Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) είπε ότι είδε πολλούς νεκρούς και τραυματίες δίπλα σε ένα κατεστραμμένο ασθενοφόρο στην είσοδο του νοσοκομείου Αλ Σίφα, όπου έχουν καταφύγει χιλιάδες εκτοπισμένοι.

03:50 «Το μόνο που έβλεπα και μύριζα ήταν αίμα» λέει Παλαιστίνια δημοσιογράφος για την επίθεση στο ασθενοφόρο

Η Παλαιστίνια δημοσιογράφος Hind Khoudary βρισκόταν στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα στη Γάζα όταν μια φονική ισραηλινή αεροπορική επιδρομή έπληξε μια αυτοκινητοπομπή ασθενοφόρων.

«Ήμασταν 5 μέτρα μακριά, δύο λεπτά πριν την επίθεση στα ασθενοφόρα. Ενώ περπατούσαμε προς το αυτοκίνητό μας, ακούστηκε μια τεράστια έκρηξη. Ο ήχος ήταν τρομακτικός. Όλοι έκλαιγαν. Άνθρωποι κρατούσαν τα μωρά τους , ούρλιαζαν. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου κάτι παρόμοιο. Επικρατούσε χάος.

Βρήκα μια φίλη μου που είχε τραυματιστεί. Μπαίνοντας στο νοσοκομείο είδα εκατοντάδες τραυματίες στο πάτωμα. Το μόνο που έβλεπα και μύριζα ήταν αίμα» συγκλονίζει η δημοσιογράφος.

«All I smelled and saw was blood.» Palestinian Journalist Hind Khoudary was at al-Shifa Hospital in Gaza when a deadly Israeli air strike hit an ambulance convoy. pic.twitter.com/jU2WXtcYSD — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 4, 2023

03:32 Αναβλήθηκε το ταξίδι του Αμπάς στη Ρωσία

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς, ο οποίος επρόκειτο να επισκεφθεί τη Ρωσία στις 15 Νοεμβρίου, αναγκάστηκε να «αναβάλει» το ταξίδι αυτό, ανέφερε σήμερα ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Μιχαήλ Μπογκντάνοφ.

«Κατόπιν αιτήματος των παλαιστινιακών αρχών, η επίσκεψη αναβάλλεται», ανέφερε ο Μπογκντάνοφ, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία, διευκρινίζοντας ότι ο Αμπάς αναμενόταν στις 15 Νοεμβρίου.

03:14 Το χρονικό της επίθεσης στην αυτοκινητοπομπή ασθενοφόρων στη Γάζα

Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος δημοσίευσε αργά την Παρασκευή μια ανακοίνωση που αναλύει το χρονοδιάγραμμα της επίθεσης εναντίον μιας αυτοκινητοπομπής ασθενοφόρων στην είσοδο του νοσοκομείου Αλ Σίφα στην πόλη της Γάζας, στην οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 15 άνθρωποι.

«Γύρω στις 4:05μμ τοπική ώρα, μια αυτοκινητοπομπή ασθενοφόρων έφυγε από το νοσοκομείο Αλ-Σίφα σε συνεννόηση με το υπουργείο Υγείας στη Γάζα.

Η αυτοκινητοπομπή, η οποία κατευθυνόταν προς το συνοριακό πέρασμα της Ράφα με την Αίγυπτο, αποτελείτο από πέντε ασθενοφόρα: τέσσερα ανήκαν στο Υπουργείο Υγείας και ένα ανήκε στην Ερυθρά Ημισέληνο.

Η αυτοκινητοπομπή διένυσε περίπου 4 χιλιόμετρα από το νοσοκομείο μέχρι τον παραλιακό δρόμο al-Rasheed, αλλά διαπίστωσε ότι ήταν απροσπέλαστος λόγω βράχων και μεγάλου αριθμού βομβαρδισμών στην περιοχή.

Τα οχήματα επέστρεφαν προς το νοσοκομείο Αλ-Σίφα. Ενώ βρίσκονταν περίπου 1 χλμ μακριά, το πρώτο ασθενοφόρο στην κεφαλή της αυτοκινητοπομπής – το οποίο ανήκε στο Υπουργείο Υγείας – χτυπήθηκε.

Τα άλλα οχήματα συνέχισαν προς το νοσοκομείο. Αυτή η επίθεση σκότωσε 15 ανθρώπους και τραυμάτισε δεκάδες» αναφέρει η ανακοίνωση της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισέληνου.

02:52 «Η Χαμάς προσπάθησε να φυγαδεύσει μαχητές της από τη Γάζα μαζί με τραυματίες» λέει Αμερικανός αξιωματούχος

Ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η Χαμάς προσπάθησε να βγάλει κρυφά τους μαχητές της από τη Γάζα με ασθενοφόρα μέσω της Ράφα, καθυστερώντας τις προσπάθειες για την εκκένωση ξένων υπηκόων.

Η Χαμάς παρέδωσε στην Αίγυπτο και τις ΗΠΑ έναν κατάλογο με τους σοβαρά τραυματίες που ήθελε να εκκενώσει, μαζί με τους χιλιάδες ξένους υπηκόους που ήθελαν να φύγουν.

Αμερικανοί και Αιγύπτιοι αξιωματούχοι διαπίστωσαν ότι το ένα τρίτο των ονομάτων ήταν μαχητές της Χαμάς, κανένας από τους οποίους δεν ήταν μεταξύ των 76 τραυματιών Παλαιστινίων που τελικά απομακρύνθηκαν.

02:33 Παλαιστίνιος δημοσιογράφος παίζει με μωρό που σώθηκε από βομβαρδισμό

Ένα συγκινητικό βίντεο με έναν Παλαιστίνιο δημοσιογράφο που παίζει με ένα αγοράκι που σώθηκε από ισραηλινό βομβαρδισμό, δημοσιεύουν οι times of gaza στο Χ.

Palestinian journalist plays with a little baby boy who survived an lsraeli airstrike, Gaza. pic.twitter.com/SaQpZd70yH — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 12, 2023

02:05 Γάζα: Νεκροί κείτονται σε δρόμο, ανάμεσά τους και ένα παιδί – Φρικιαστικό βίντεο

Φρίκη προκαλεί ένα βίντεο τραβηγμένο στη Γάζα, που αναρτήθηκε στα social media και η αυθεντικότητά του επαληθεύτηκε από το πρακτορείο Reuters.

Το βίντεο δείχνει τα πτώματα τουλάχιστον επτά ανθρώπων, σε έναν δρόμο στα νότια της πολιορκημένης Πόλης της Γάζας.

Το Reuters εξακρίβωσε την τοποθεσία του βίντεο, στον δρόμο της παραλίας Αλ Ρασίντ, μεταξύ της πόλης και του ποταμού Ουάντι Γάζα. Δεν ήταν σε θέση ωστόσο να επαληθεύσει την ακριβή ημερομηνία που γυρίστηκε, μόνο ότι αναρτήθηκε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης πριν από την Παρασκευή. Είναι άγνωστη η ταυτότητα του ανθρώπου που τράβηξε το βίντεο και ποιοι εικονίζονται σ’ αυτό.

Ya Allah! chilling documentation Tens of dead bodies including children and women are strewn across the coastal road “Rasheed Street” after the Israeli military slaughtered them. These are families who were fleeing to south Gaza pic.twitter.com/p9HzKNw5mz — Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) November 3, 2023

01:48 Ισραήλ κατά ΠΟΥ: «Γιατί σας είναι τόσο φθηνό το δικό μας αίμα;»

Νέα επίθεση εξαπέλυσε ο απεσταλμένος του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Gilad Erdan, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, με αφορμή την καταδίκη του Οργανισμού στην ισραηλινή επίθεση σε ασθενοφόρο έξω από νοσοκομείο της Γάζας.

«Απόλυτα σοκαρισμένος από τις αναφορές για επιθέσεις σε ασθενοφόρα που εκκένωναν ασθενείς κοντά στο νοσοκομείο Al-Shifa στη Γάζα, με αποτέλεσμα θανάτους, τραυματισμούς και ζημιές. Επαναλαμβάνουμε: οι ασθενείς, οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, οι εγκαταστάσεις και τα ασθενοφόρα πρέπει να προστατεύονται ανά πάσα στιγμή. Πάντα» δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Απαντώντας, ο Erdan έκανε λόγο για «προκαταλήψεις και δυο μέτρα και δυο σταθμά από τον ΠΟΥ».

«Βρίσκεστε ο ίδιος στο έδαφος; Επαληθεύσατε ότι οι τρομοκράτες της Χαμάς δεν εκμεταλλεύονταν το ασθενοφόρο για τρομοκρατία; Το έκαναν! Αρπάζετε κάθε ευκαιρία για να καταδικάσετε το Ισραήλ, αλλά παραμένετε απολύτως σιωπηλοί ενώ η Χαμάς εκτοξεύει σκόπιμα ρουκέτες στο νοσοκομείο Barzilai στην Ασκελόν» είπε ο Erdan.

«Πού ήταν το «απόλυτο σοκ» σας όταν οι ναζί της Χαμάς δολοφόνησαν τους τραυματιοφορείς του Magen David Adom ενώ περιέθαλπαν τους τραυματίες; Πού ήταν οι εκκλήσεις σας για την προστασία των ασθενοφόρων όταν οι Ισραηλινοί τραυματιοφορείς έγιναν στόχος της Χαμάς; Γιατί το ισραηλινό αίμα είναι τόσο φτηνό για εσάς;» είπε ο απεσταλμένος του Ισραήλ στον ΟΗΕ, σύμφωνα με τη haaretz.

01:32 Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος καταδικάζει την επίθεση στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα

Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος (PRCS) εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τη σημερινή επίθεση εναντίον της αυτοκινητοπομπής ασθενοφόρων στην πόλη της Γάζας.

Οκτώ ασθενοφόρα της Ερυθράς Ημισελήνου έχουν «καταστεί μη λειτουργικά λόγω ισραηλινών στοχεύσεων» από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, αναφέρει η ανακοίνωση.

«Η PRCS τονίζει ότι η σκόπιμη στοχοποίηση ιατρικών ομάδων συνιστά σοβαρή παραβίαση των Συμβάσεων της Γενεύης, ένα έγκλημα πολέμου» αναφέρεται.

🔴 PRCS Statement on The Israeli Occupation Forces shelling of the Ambulance Convoy transporting the injured from the aggression on #Gaza towards Rafah crossing border on November 3rd 2023. pic.twitter.com/pzVEMeOo23 — PRCS (@PalestineRCS) November 3, 2023

01:12 Φρικτά βασανιστήρια καταγγέλλουν Παλαιστίνιοι εργάτες – «Μας φέρθηκαν σαν σκυλιά, ουρούσαν πάνω μας»

Τρομακτικά βασανιστήρια και συμπεριφορές κακοποίησης και ταπείνωσης που προκαλούν αποτροπιασμό και φρίκη καταγγέλλουν ότι υπέστησαν Παλαιστίνιοι εργάτες, οι οποίοι εργάζονταν νόμιμα στο Ισραήλ.

Περίπου 4.500 Παλαιστίνιοι εργάτες από τη Λωρίδα της Γάζας εκτιμάται ότι βρίσκονταν στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου όταν εκατοντάδες μαχητές της Χαμάς εισέβαλαν στη χώρα, σκοτώνοντας περίπου 1.400 ανθρώπους.

Όπως καταγγέλλουν παρά το γεγονός ότι βρίσκονταν στο Ισραήλ με άδειες εργασίας, όλοι τους συγκεντρώθηκαν σε χώρους κράτησης και επανειλημμένα ταπεινώθηκαν και κακοποιήθηκαν.

00:55 Αμερικανός αξιωματούχος: Η ομιλία Νασράλα δεν δείχνει ότι η Χεζμπολάχ επιδιώκει να επεκτείνει τη μάχη με το Ισραήλ

Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Μπάιντεν λέει ότι η ομιλία του επικεφαλής της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα νωρίτερα σήμερα δεν φάνηκε να σηματοδοτεί ότι η τρομοκρατική οργάνωση του Λιβάνου είναι έτοιμη να διευρύνει τη σύγκρουσή της με το Ισραήλ.

«Δεν πρόκειται να χαρακτηρίσω την ομιλία… τη λάβαμε υπόψη μας» λέει ο αξιωματούχος, σύμφωνα με τους Times of Israel.

«Βρισκόμαστε σε τακτική επαφή με την κυβέρνηση του Λιβάνου και με άλλους στον Λίβανο για να διασφαλίσουμε ότι αυτός ο πόλεμος δεν θα επεκταθεί στον Λίβανο. Αυτό θα ήταν μια απόλυτη καταστροφή για τον Λίβανο».

00:36 Ισραηλινός στρατός: Αυτοί είναι οι 10 διοικητές της Χαμάς που έχουμε σκοτώσει

Τις φωτογραφίες και τα ονόματα των 10 ηγετικών στελεχών – διοικητών της Χαμάς που έχουν σκοτωθεί κατά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα, έδωσε στη δημοσιότητα ο ισραηλινός στρατός.

אינפוגרפיקה בנושא חיסול בכירי ארגון הטרור חמאס על ידי צה»ל ושב»כ: pic.twitter.com/lzp99kIcTk — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 3, 2023

00:23 Ο Μπλίνκεν επανέλαβε τη στήριξη των ΗΠΑ στο Ισραήλ στη συνάντησή του με τον Λαπίντ

Με τον ηγέτη της ισραηλινής αντιπολίτευσης, Γιαϊρ Λαπίντ συναντήθηκε ο Άντονι Μπλίνκεν.

Κατά τη συνάντησή τους ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε τη στήριξή του στο Ισραήλ και το δικαίωμά του «να υπερασπιστεί τον εαυτό του και να εργαστεί για την απελευθέρωση των ομήρων και την προώθηση της λύσης των δύο κρατών».

00:10 Πρώην αξιωματούχος του ΟΗΕ: Το Ισραήλ μπορεί να στοχεύει τις εγκαταστάσεις της UNRWA

Ο πρώην εκπρόσωπος της UNRWA, Chris Gunness, ανέφερε ότι πάνω από 70 υπάλληλοί της έχουν σκοτωθεί και περισσότερες από 40 εγκαταστάσεις της οργάνωσης έχουν πληγεί από ισραηλινά πλήγματα.

«Το αν η UNRWA αποτελεί στόχο ή όχι, δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό, αλλά το γεγονός είναι ότι το προσωπικό της UNRWA σκοτώνεται και οι εγκαταστάσεις της UNRWA πλήττονται» δήλωσε.

«Ο ισραηλινός στρατός γνωρίζει τις συντεταγμένες μας. Βγάλτε τα δικά σας συμπεράσματα» τόνισε, σύμφωνα με το Al Jazeera.

23:52 Παγιδευμένοι 500.000 Παλαιστίνιοι – Διπλή πολιορκία στη βόρεια Γάζα

Η ανθρωπιστική ΜΚΟ Oxfam δηλώνει ότι ανησυχεί για τους περίπου 500.000 Παλαιστίνιους, καθώς και για τους περισσότερους από 200 ομήρους, που βρίσκονται παγιδευμένοι σε μια «πολιορκία μέσα σε πολιορκία» στη βόρεια Γάζα.

Η Oxfam αναφέρει ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν επιβάλει ασφυκτικό κλοιό στην πόλη της Γάζας και στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα κόβοντας ουσιαστικά τη Λωρίδα της Γάζας στη μέση από το συνοριακό τείχος μέχρι τη θάλασσα.

Εργαζόμενος της οργάνωσης στη Γάζα δήλωσε: «Μοιραζόμαστε τις προμήθειες με άλλες δέκα οικογένειες. Οι αγορές είναι σχεδόν άδειες. Δεν υπάρχουν φρέσκα τρόφιμα σε όλη την πόλη. Εξαρτόμαστε από τις κονσέρβες. Οι φούρνοι δεν έχουν ρεύμα και διαθέτουν μόνο μια περιορισμένη ποσότητα καυσίμων για μια, δύο, πέντε μέρες… δεν ξέρουμε».

«Τα παιδιά μας υποφέρουν, δεν καταλαβαίνουν γιατί μετακομίσαμε, γιατί το Ισραήλ μας πυροβολεί. Δεν μπορούμε να δώσουμε μια καλή εξήγηση γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Τώρα παλεύουμε για να επιβιώσουμε, τα παιδιά μας παλεύουν για να επιβιώσουν».

23:42 Σύνοψη των σημαντικότερων εξελίξεων

Σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές, οι ισραηλινές επιθέσεις έπληξαν σήμερα τουλάχιστον τρία νοσοκομεία στη Γάζα. Ένα από τα χτυπήματα έπληξε μια αυτοκινητοπομπή ασθενοφόρων στην είσοδο του νοσοκομείου Αλ Σίφα στην πόλη της Γάζας, όπου βρίσκονταν ακόμα χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι.

Το Ισραήλ παραδέχτηκε την επίθεση στο ασθενοφόρο με το επιχείρημα ότι αυτό χρησιμοποιούνταν από τη Χαμάς.

Ο εκπρόσωπος του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας Άσραφ αλ Κούντρα απέρριψε τους ισχυρισμούς του ισραηλινού στρατού, λέγοντας ότι χτυπήθηκαν δύο οχήματα ασθενοφόρων. Ο αλ-Κούντρα δήλωσε ότι 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μία από αυτές τις επιθέσεις και άλλοι 16 τραυματίστηκαν.

Ισραηλινά πλήγματα στα βόρεια της Γάζας στόχευσαν αυτοκινητοπομπή αμάχων που προσπαθούσαν να απομακρυνθούν μέσω της παραλιακής οδού αλ Ρασίντ, σκοτώνοντας τουλάχιστον 14 άτομα.

Ένα σχολείο που διαχειρίζεται ο ΟΗΕ και φιλοξενεί εκτοπισμένους στη γειτονιά Σαφτάουι επλήγη επίσης από ισραηλινή επίθεση. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Γάζα τουλάχιστον 20 άτομα σκοτώθηκαν.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες δήλωσε ότι δεν μπορεί πλέον να παρέχει ασφάλεια σε καταφύγια υπό τη σημαία του ΟΗΕ- η UNRWA δήλωσε επίσης ότι τουλάχιστον 38 άνθρωποι έχουν πεθάνει σε εγκαταστάσεις του ΟΗΕ από την έναρξη του πολέμου

Ο Μπλίνκεν βρίσκεται στο Ισραήλ που έχει συναντήσεις με αξιωματούχους. Στις δηλώσεις του νωρίτερα το μεσημέρι μίλησε για την ανάγκη να προστατευθούν οι άμαχοι.

23:29 «Βομβάρδισαν το λεωφορείο μας ενώ πηγαίναμε στη Ράφα» – Μαρτυρία Αμερικανίδας εγκλωβισμένης στη Γάζα

Μια γυναίκα που επέζησε από τη σημερινή επίθεση στην παραλιακή οδό αλ Ρασίντ της Γάζας, δήλωσε ότι αυτή και η οικογένειά της ταξίδευαν με την ελπίδα να φτάσουν στη Ράφα όταν το λεωφορείο τους χτυπήθηκε.

Μάλιστα αναφέρει ότι ακολουθούσαν τις οδηγίες της αμερικανικής πρεσβείας για τον δρόμο που έπρεπε να ακολουθήσουν.

«Είμαστε πολίτες των ΗΠΑ», λέει η γυναίκα σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τους Αμερικανούς Μουσουλμάνους για την Παλαιστίνη.

Μιλώντας από ένα νοσοκομείο της Γάζας, η γυναίκα λέει ότι η 17χρονη κόρη της έχασε το χέρι της στην επίθεση, από την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 14 Παλαιστίνιοι που προσπαθούσαν να διαφύγουν νότια, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

«Βομβάρδισαν το λεωφορείο μας», φωνάζει κρατώντας μπροστά στην κάμερα τα αμερικανικά διαβατήρια της οικογένειάς της. «Κοιτάξτε τι κάνουν στους Αμερικανούς πολίτες».

«Βομβάρδισαν το λεωφορείο μας. Το λεωφορείο πήρε φωτιά ενώ ήμασταν μέσα. Φύγαμε από την περιοχή και περπατήσαμε με τα πόδια μέχρι να φτάσουμε στο νοσοκομείο».

🚨American citizens in Gaza targeted by Israeli forces while traveling to the crossing after given instructions by the U.S. Embassy. #Ceasefirenow pic.twitter.com/kKmFkd6rNy — American Muslims for Palestine (@AMPalestine) November 3, 2023

23:23 ΟΗΕ: 420 παιδιά σκοτώνονται ή τραυματίζονται κάθε μέρα στη Γάζα

Σε κοινή ανακοίνωσή της με άλλες υπηρεσίες του ΟΗΕ, η UNRWA ανέφερε ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις υπάρχουν 50.000 έγκυες γυναίκες στον πολιορκημένο θύλακα με 180 από αυτές να γεννούν κάθε μέρα.

Περίπου το 15% των γυναικών αναμένεται να εμφανίσουν επιπλοκές που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό.

«Οι θάνατοι εγκύων αναμένεται να αυξηθούν δεδομένης της έλλειψης πρόσβασης σε επαρκή περίθαλψη», ανέφερε ο οργανισμός.

«Το ψυχολογικό τίμημα των εχθροπραξιών έχει επίσης άμεσες -και μερικές φορές θανατηφόρες- συνέπειες στην υγεία των εγκύων, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των αποβολών που προκαλούνται από το άγχος, των θνησιγενειών και των πρόωρων γεννήσεων», ανέφεραν.

23:14 Αναλυτής: Το Ισραήλ προσπαθεί να σκοτώσει όσους περισσότερους μπορεί όσο αυξάνεται η διεθνής πίεση

Ο Tariq Kenney-Shawa, αναλυτής για την πολιτική των ΗΠΑ στην παλαιστινιακή δεξαμενή σκέψης Al-Shabaka, σημειώνει ότι το Ισραήλ εντείνει τις φρικαλεότητές του κατά των Παλαιστινίων καθώς αυξάνεται η διεθνής πίεση για τον τερματισμό του πολέμου.

«Το Ισραήλ παίρνει το μήνυμα ότι κάθε μέρα που περνάει και καθώς ο αριθμός των Παλαιστινίων νεκρών αυξάνεται, χάνει τη διεθνή υποστήριξη», δήλωσε ο Kenney-Shawa στο Al Jazeera σε ηλεκτρονικό μήνυμα.

«Η ελάχιστη πίεση που τους ασκεί η κυβέρνηση Μπάιντεν είναι η απόδειξη ότι η άνευ όρων υποστήριξη δεν μπορεί να συνεχιστεί για πάντα. Νομίζω ότι προσπαθούν να σκοτώσουν όσο το δυνατόν περισσότερους Παλαιστίνιους σε αυτό το παράθυρο ευκαιρίας που έχουν, όπου είναι σίγουροι ότι οι ΗΠΑ θα τους υποστηρίξουν ό,τι κι αν κάνουν».

Ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε σήμερα ασθενοφόρα και περιοχές γύρω από πολλά νοσοκομεία της Γάζας, καθώς ο Μπλίνκεν επισκεπτόταν το Ισραήλ για συναντήσεις με αξιωματούχους.

22:55 Παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας: Δύο ασθενοφόρα χτυπήθηκαν από τον ισραηλινό στρατό

Ο εκπρόσωπος του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας σε συνέντευξη Τύπου δήλωσε ότι δύο ασθενοφόρα έγιναν στόχος του ισραηλινού στρατού σήμερα. Το πρώτο χτυπήθηκε στον κυκλικό κόμβο Ανσάρ στην πόλη της Γάζας.

Ο οδηγός αυτού του ασθενοφόρου τραυματίστηκε και ένας τραυματιοφορέας υπέστη επίσης σοβαρά τραύματα και εξακολουθεί να βρίσκεται στο χειρουργείο, δήλωσε ο al-Qudra.

Το κονβόι στη συνέχεια γύρισε πίσω, είπε ο εκπρόσωπος, και ένα δεύτερο ασθενοφόρο έγινε στόχος όταν έφτασε στην πύλη του νοσοκομείου Αλ Σίφα.

Δεκαπέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από την επίθεση στο δεύτερο ασθενοφόρο, δήλωσε ο al-Qudra. Δεκαέξι άλλοι τραυματίστηκαν.

22:39 Η επίθεση στο σχολείο έγινε όταν ο κόσμος κοιμόταν – Διαμελισμένοι σοροί

Οι επιζώντες της ισραηλινής επίθεσης στο σχολείο Osama Ben Zaid προσπαθούν να βοηθήσουν όποιον μπορούν και να βρουν τις σορούς των αγαπημένων τους προσώπων.

Ο Anas al-Shareef του Al Jazeera βρίσκεται στο σημείο και περιγράφει σκηνές φρίκης. Οι τοίχοι έχουν γεμίσει αίματα. Οι άνθρωποι κοιμόντουσαν όταν έγινε η επίθεση.

«Η οικογένειά μου, τα ξαδέρφια μας κοιμόντουσαν όλοι. Το επόμενο πράγμα που καταλάβαμε ήταν ένας πύραυλος να προσγειώνεται πάνω μας», είπε ένας άνδρας στον δημοσιογράφο. «Κοιτάξτε τους τώρα. Έχουν καταστραφεί, έχουν γίνει κομμάτια, όλοι τους».

22:29 Συγκέντρωση αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη στον σταθμό King΄s Cross στο Λονδίνο

«Εκεχειρία τώρα» φωνάζουν οι διαδηλωτές που έχουν συγκεντρωθεί στον σταθμό King΄s Cross στο Λονδίνο. Στην Αγγλία έχουν γίνει μεγάλες διαδηλώσεις αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη, οι μαζικότερες των τελευταίων 20 ετών.

Η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις με τους διαδηλωτές να αναφέρουν ότι είναι η πρώτη φορά σε αυτό το κύμα συγκεντρώσεων που οι αρχές αντιδρούν με τέτοιο τρόπο.

KING’S CROSS STATION RIGHT NOW: «In our thousands, in our millions, we are all Palestinians.» pic.twitter.com/YQucsL9HRn — Taj Ali (@Taj_Ali1) November 3, 2023

As far as I know, this is the first time in the wave of protests that the police have responded in this way. Multiple arrests happening to chants of “shame on you” from protesters. — Clare Hymer (@ClareHymer) November 3, 2023

22:23 Ρουκέτες στο Τελ Αβίβ

22:07 Επίθεση και σε σχολείο που λειτουργούσε ως καταφύγιο στη Γάζα – Τουλάχιστον 20 νεκροί

Το σχολείο Osama Ben Zaid, που λειτουργεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, στη συνοικία Saftawi της βόρειας Γάζας, φιλοξενούσε εκτοπισμένους Παλαιστίνιους, οι οποίοι ήλπιζαν ότι το σχολείο θα αποτελούσε καταφύγιο.

Το Υπουργείο Υγείας στη Γάζα δήλωσε ότι τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινή επίθεση εναντίον του σχολείου. Δεκάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί.

Οι επιζώντες έχουν μεταφερθεί εσπευσμένα στο Ινδονησιακό νοσοκομείο στην πόλη της Γάζας,

21:44 «Το Ισραήλ θα συνεχίσει να βομβαρδίζει σχολεία, νοσοκομεία, ασθενοφόρα επειδή υποπτεύεται ότι εκεί είναι η Χαμάς;»

Σχολιάζοντας την παραδοχή του ισραηλινού στρατού για την επίθεση στο ασθενοφόρο, ο ανώτερος πολιτικός αναλυτής του Al Jazeera, Marwan Bishara, σημειώνει ότι «το βάρος της απόδειξης είναι στους Ισραηλινούς» για να αποδείξουν αυτά που ισχυρίζονται.

«Εάν πράγματι υποψιάζονται ότι ένα ολόκληρο προσωπικό νοσοκομείου είναι συνένοχο στη λαθραία μεταφορά – για να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη του Ισραήλ – «τρομοκρατών» στο νότιο τμήμα της Γάζας, τότε το Ισραήλ θα πρέπει να παρουσιάσει κάποιες αποδείξεις γι’ αυτό», δήλωσε ο Bishara.

Ο Bishara διερωτήθηκε επίσης τι σημαίνει αυτή η ισραηλινή επίθεση που εξελίσσεται στη Γάζα.

«Μήπως αυτό σημαίνει πραγματικά ότι το Ισραήλ θα βομβαρδίζει τώρα κάθε ασθενοφόρο επειδή υποψιάζεται ότι υπάρχουν μαχητές της Χαμάς σε αυτό;» ρώτησε. «Δηλαδή θα βομβαρδίζει, τι; Περισσότερα νοσοκομεία; Περισσότερα ασθενοφόρα; Περισσότερα σχολεία; Περισσότερες εκκλησίες;»

21:36 «Σφαγή» – Περισσότερα από τον εκπρόσωπο του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας

Σε συνέντευξη Τύπου έξω από το νοσοκομείο Αλ Σίφα, ο εκπρόσωπος του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας χαρακτήρισε την επίθεση στο νοσοκομείο Αλ Σίφα ως «σφαγή εναντίον κι άλλων αμάχων».

«Η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να σταματήσει αυτές τις σφαγές που διαπράττονται εναντίον του λαού μας, των υγειονομικών μας και των τραυματιών μας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας.

«Καλούμε όλους να μας βοηθήσουν να δημιουργήσουμε έναν ανθρωπιστικό διάδρομο για να διασφαλίσουμε τη μεταφορά των θυμάτων και των ασθενών και να επιτρέψουμε τη διοχέτευση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας».

21:29 Βίντεο λίγο μετά τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου Αλ Σίφα

Η σκηνοθέτης Bian Owda κατέγραψε σε βίντεο τη στιγμή μετά τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου Αλ Σίφα. Το χτύπημα έγινε στην είσοδο του νοσοκομείου όπου ένα κονβόι ασθενοφόρων με τραυματίες και υγειονομικούς ετοιμαζόταν να φύγει με κατεύθυνση τη Ράφα.

Στο σημείο υπήρχαν – και συνεχίζουν να βρίσκονται εκεί – χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι, άμαχοι, που έχουν βρει καταφύγιο στο νοσοκομείο.

«Δύο λεπτά πριν ήμουν στο σημείο» αναφέρει η Bian Owda που μεταφέρει σοκαρισμένη τα όσα συμβαίνουν. Ο ισραηλινός στρατός παραδέχτηκε ότι χτύπησε ασθενοφόρο με τον ισχυρισμό ότι χρησιμοποιούνταν από τη Χαμάς.

«It’s a massacare.» Filmmaker Bian Owda documents the moments after an Israeli air strike hit an ambulance convoy carrying wounded Palestinians leaving al-Shifa Hospital in the besieged Gaza Strip. pic.twitter.com/pKCeurmHNY — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 3, 2023

21:03 Ευρεία συνάντηση με Μπλίνκεν στην Ιορδανία – Ποιοι θα συμμετέχουν

Η Ιορδανία δήλωσε την Παρασκευή ότι το βασίλειο θα φιλοξενήσει το Σάββατο συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν με τους ομολόγους του της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, των Εμιράτων και της Αιγύπτου, μαζί με τη συμμετοχή των Παλαιστινίων.

21:01 Η Ονδούρα ανακαλεί τον πρέσβη της από το Ισραήλ

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ονδούρας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ανακαλεί τον πρεσβευτή του στο Ισραήλ για διαβουλεύσεις λόγω των παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στη Λωρίδα της Γάζας.

20:53 Εικόνες φρίκης και χάους μετά το χτύπημα στο κονβόι των ασθενοφόρων

20:46 «Σοκαρισμένος» δηλώνει ο επικεφαλής του ΠΟΥ από την επίθεση σε ασθενοφόρο

Ο Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους, επικεφαλής του ΠΟΥ, απηύθυνε εκ νέου έκκληση για κατάπαυση του πυρός μετά την επίθεση σε κονβόι ασθενοφόρων στο νοσοκομείο Αλ Σίφα.

«Επαναλαμβάνουμε: οι ασθενείς, οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, οι εγκαταστάσεις και τα ασθενοφόρα πρέπει να προστατεύονται ανά πάσα στιγμή. Πάντα», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Utterly shocked by reports of attacks on ambulances evacuating patients close to Al-Shifa hospital in #Gaza, leading to deaths, injuries and damage. We reiterate: patients, health workers, facilities, and ambulances must be protected at all times. Always. Ceasefire NOW.… — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 3, 2023

20:37 Επιβεβαιώνει το Ισραήλ το χτύπημα σε ασθενοφόρο – «Ήταν της Χαμάς»

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι «αεροσκάφος του έπληξε ασθενοφόρο» έξω από το νοσοκομείο Αλ Σίφα.

Ο στρατός ισχυρίζεται ότι χρησιμοποιούνταν από μαχητές της Χαμάς και ότι η περιοχή που έγινε το χτύπημα είναι «περιοχή μάχης». «Κατά την επίθεση σκοτώθηκαν αρκετοί πράκτορες της Χαμάς.Έχουμε πληροφορίες που αποδεικνύουν ότι η μέθοδος λειτουργίας της Χαμάς είναι να μεταφέρει τρομοκράτες και όπλα σε ασθενοφόρα», ανέφερε η ανακοίνωση τη στιγμή που ο ΠΟΥ δηλώνει σοκαρισμένος από την επίθεση σε ασθενοφόρα και νοσοκομεία.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας στη Γάζα δήλωσε ότι τα ασθενοφόρα μετέφεραν τραυματισμένους ασθενείς στο συνοριακό πέρασμα της Ράφα με την Αίγυπτο.

Εκπρόσωπος του υπουργείου δήλωσε επίσης νωρίτερα ότι ο Ερυθρός Σταυρός είχε ενημερωθεί ότι η αυτοκινητοπομπή των ασθενοφόρων έφευγε από το νοσοκομείο πριν σημειωθεί η επίθεση.

20:25 Διαδηλωτές στο Όκλαντ μπλοκάρουν πλοίο που μεταφέρει όπλα στο Ισραήλ

Το κίνημα αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη έχει απλωθεί σε όλον τον κόσμο. Εκτός από τις μεγάλες διαδηλώσεις πληθαίνουν και άλλες δράσεις που στόχο έχουν να εμποδίζουν τη στρατιωτική βοήθεια να φτάσει στο Ισραήλ.

Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι του Όκλαντ εμποδίζοντας πλοίο με στρατιωτικό εξοπλισμό για το Ισραήλ να αναχωρήσει από το λιμάνι. Ένας από τους εργαζόμενους του πλοίου εξέφρασε επίσης την αλληλεγγύη του στην Παλαιστίνη και την πρωτοβουλία των διαδηλωτών.

Protestors at the Port of Oakland are blocking a ship from leaving which is transporting US arms to Israel. pic.twitter.com/VgJQlaWEbM — Lowkey (@Lowkey0nline) November 3, 2023

We need this to happen, everywhere. Palestinian workers are calling for us to block weapons shipments & production. Don’t wait, take action NOW. Solidarity to our comrades in Oakland 🫡 https://t.co/pcd4l1xZ2i — Palestine Action US (@Pal_ActionUS) November 3, 2023

20:20 Αδύνατη η εκκένωση λέει διευθυντής νοσοκομείου στη Γάζα

Ο Hassan Khalaf, διευθυντής του νοσοκομείου al-Wafa στη Γάζα, μίλησε στο Al Jazeera λίγο μετά τις επιθέσεις κοντά στα νοσοκομεία της Γάζας.

Είπε ότι υπήρξαν επίσης «πολλοί βομβαρδισμοί» γύρω από το νοσοκομείο του, αλλά καμία ζημιά μέχρι στιγμής. Παρόλα αυτά, προειδοποίησε ότι η σοβαρή έλλειψη καυσίμων αποτελεί μείζον πρόβλημα που επηρεάζει τόσο τη λειτουργία του νοσοκομείου όσο και τη μεταφορά ασθενών και προσωπικού.

«Είναι αδύνατο να εκκενωθεί το νοσοκομείο- δεν υπάρχουν μέρη για να πάει κανείς ούτως ή άλλως, δεν υπάρχει ασφαλές μέρος στη Γάζα. Βομβαρδίζουν νοσοκομεία, βομβαρδίζουν ασθενοφόρα, βομβαρδίζουν ακόμη και σχολεία υπό τη σημαία των Ηνωμένων Εθνών», δήλωσε ο Khalaf.

«Το σχέδιό μου είναι να συνεχίσω με τις ελάχιστες διαθέσιμες δυνατότητες ελπίζοντας ότι θα υπάρξει μια διεθνής παρέμβαση, διότι έχουμε πλέον φτάσει σε μια πολύ κρίσιμη κατάσταση».

20:06 Χαμάς: Οι τελευταίες επιθέσεις αντικατοπτρίζουν τη «δύσκολη θέση του Ισραήλ στο έδαφος»

Ο επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, εξέδωσε δήλωση με την οποία καταδικάζει τις τελευταίες ισραηλινές επιθέσεις εναντίον ασθενοφόρων και ιατρικών εγκαταστάσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

«Αυτές οι σφαγές αντικατοπτρίζουν τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται η κατοχή και οι χερσαίες δυνάμεις της, καθώς αντιμετωπίζονται από τους μαχητές της αντίστασής, οι οποίοι υπερασπίζονται τη γη μας και εκδικούνται για τους χιλιάδες μάρτυρες (σ.σ. αυτούς που έχουν σκοτωθεί στις επιθέσεις του Ισραήλ)», δήλωσε ο Χανίγια.

Είπε ότι «η αντίσταση θα συνεχίσει να υπερασπίζεται το λαό μας με όλη της τη δύναμη».

Ο Χανίγια κάλεσε επίσης τη γειτονική Αίγυπτο να ανοίξει πλήρως το συνοριακό πέρασμα της Ράφα και κάλεσε τους ανθρώπους στην περιοχή και τον κόσμο να «συνεχίσουν να εκφράζουν την οργή τους» ως απάντηση στο Ισραήλ και τους συμμάχους του.

Απηύθυνε επίσης κάλεσμα στη διεθνή κοινότητα να τηρήσει τις «ανθρωπιστικές, ηθικές και πολιτικές ευθύνες» της και να εφαρμόσει τα ψηφίσματα του ΟΗΕ που ζητούν να τερματιστεί η «γενοκτονία που διαπράττεται εναντίον του λαού μας στη Γάζα».

19:55 Συνάντηση Μπλίνκεν – Χέρτζογκ

Ο Άντονι Μπλίνκεν συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέτζοκ, και επιβεβαίωσε για ακόμα μία φορά την υποστήριξη των ΗΠΑ στο δικαίωμα του Ισραήλ να αμυνθεί σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

Όπως αναφέρει η ισραηλινή Haaretz συζήτησαν ακόμα τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την εξασφάλιση της απελευθέρωσης των ομήρων, τη διευκόλυνση της ασφαλούς αναχώρησης των Αμερικανών πολιτών και των ξένων υπηκόων από τη Γάζα, την αύξηση του ρυθμού και του όγκου της ανθρωπιστικής βοήθειας που εισέρχεται στη Γάζα και την αποτροπή της επέκτασης της σύγκρουσης

19:36 Εικόνες από τον βομβαρδισμό κοντά στον Ινδονησιακό νοσοκομείο – Αναφορές για δεκάδες νεκρούς

Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για δεκάδες νεκρούς και τραυματίες από το χτύπημα που έγινε κοντά στο Ινδονησιακό νοσοκομείο.

19:27 Ο ΟΗΕ δεν είναι σε θέση να παρέχει προστασία σε αμάχους υπό τη σημαία του

Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες δεν είναι πλέον σε θέση να παρέχει καταφύγιο και προστασία σε αμάχους υπό τη σημαία του ΟΗΕ, σύμφωνα με τον διευθυντή της στη Γάζα.

Μιλώντας σε βιντεοσκοπημένη ομιλία από την πολιορκημένη Γάζα, ο Τόμας Γουάιτ δήλωσε ότι 38 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε εγκαταστάσεις του ΟΗΕ. Τουλάχιστον 72 υπάλληλοι της UNRWA έχουν επίσης σκοτωθεί.

«Η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε χάσει την επαφή με πολλά από τα καταφύγια στο βορρά», δήλωσε ο Γουάιτ.

Περίπου 600.000 άνθρωποι στη Γάζα έχουν βρει καταφύγιο σε κτίρια του ΟΗΕ από την έναρξη του πολέμου.

«Πρόκειται για ανθρώπους που αναζητούν καταφύγιο κάτω από τη σημαία του ΟΗΕ και ζητούν προστασία βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», δήλωσε ο Γουάιτ. «Ας είμαστε ξεκάθαροι, δεν υπάρχει κανένα μέρος που να είναι ασφαλές στη Γάζα αυτή τη στιγμή».

«There is no water. There is no food. There is no life. These are children. Shame on you. What did we do wrong?»#HearTheirVoices pic.twitter.com/Kuv3OBIT3L — UNRWA (@UNRWA) November 3, 2023

19:24 Reuters: Η Γαλλία θα φιλοξενήσει διεθνή διάσκεψη για τη Γάζα – Το Ισραήλ δεν θα λάβει πρόσκληση

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, επικαλούμενο τρεις διπλωματικές πηγές, αναφέρει ότι η Γαλλία θα φιλοξενήσει μια διεθνή ανθρωπιστική διάσκεψη για τον άμαχο πληθυσμό της Γάζας στις 9 Νοεμβρίου.

Η διάσκεψη, η οποία θα γίνει σε επίπεδο αρχηγών κρατών, κυβερνήσεων και υπουργών Εξωτερικών, θα συζητήσει θέματα όπως η κίνηση κεφαλαίων, η παροχή επείγουσας βοήθειας, η αποκατάσταση της παροχής νερού, καυσίμων και ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και η παροχή βοήθειας στους τραυματίες στη Γάζα μέσω της πιθανής χρήσης θαλάσσιων διαδρόμων.

Η Παλαιστινιακή Αρχή θα είναι παρούσα, αλλά το Ισραήλ δεν πρόκειται να προσκληθεί, δήλωσαν οι διπλωμάτες.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει τη συνάντηση.

19:09 Το σημείο που βομβάρδισε το Ισραήλ στο νοσοκομείο Αλ Σίφα ήταν γεμάτο κόσμο

Ο εκπρόσωπος της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου Mohamed Abu Musbah αναφέρει ότι η είσοδος του νοσοκομείου Αλ Σίφα, όπου χτυπήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής από ισραηλινούς βομβαρδισμούς ήταν γεμάτη κόσμο.

Η μπροστινή αυλή κοντά στην είσοδο του νοσοκομείου είναι «γεμάτη με αμάχους» και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαίωση για τον αριθμό των πιθανών θυμάτων, δήλωσε ο Abu Musbah στο Al Jazeera.

Ο οδηγός του ασθενοφόρου και ένα μέλος του προσωπικού της PRCS που συνόδευε τους τραυματίες «επέζησαν», αλλά ο ένας από αυτούς υπέστη τραύματα από θραύσματα στο πόδι, δήλωσε ο Abu Musbah.

Μαζί τους μέσα στο όχημα ήταν και μια γυναίκα ασθενής, η οποία βρίσκεται πλέον σε «σοβαρή κατάσταση και έχει μεταφερθεί πίσω στο εσωτερικό του νοσοκομείου al-Shifa», πρόσθεσε.

19:03 Η τελευταία ανάρτηση του δημοσιογράφου που σκοτώθηκε στον βομβαρδισμό του νοσοκομείου Αλ Σίφα – «Δεν θα φύγουμε»

«Δεν θα βγούμε και δεν θα φύγουμε (σ.σ από τη Λωρίδα της Γάζας. Θα δείτε μόνο αντοχή και πίστη. Αν χρειαστεί να φύγουμε αυτό θα γίνει μόνο αν γυρίσουμε πίσω, στην κατεχόμενη γη μας, ή αν πάμε στους ουρανούς», ήταν η τελευταία ανάρτηση του δημοσιογράφου Haitham Harara που σκοτώθηκε πριν από λίγο στον βομβαρδισμό του Ισραήλ στην πύλη του νοσοκομείου Αλ Σίφα.

18:58 Δεκάδες νεκροί από το χτύπημα κοντά στο Ινδονησιακό νοσοκομείο – Τι γνωρίζουμε

Ο Atef al-Kahlout, ο διευθυντής του Ινδονησιακού Νοσοκομείου, μίλησε στο Al Jazeera για την κατάσταση που επικρατεί μετά τον βομβαρδισμό.

Παραλάβαμε περισσότερους από 50 ανθρώπους, νεκρούς και τραυματίες, από τον πρόσφατο ισραηλινό βομβαρδισμό

Το 40% των νεκρών και των τραυματιών του βομβαρδισμού είναι παιδιά.

Η κύρια γεννήτρια του νοσοκομείου σταμάτησε πριν από 48 ώρες.

Υποφέρουμε από σοβαρή έλλειψη ιατρικού προσωπικού.

«Απευθύνω έκκληση στη διεθνή κοινότητα να παράσχει προστασία στην αυτοκινητοπομπή με ασθενείς που έχει προγραμματιστεί να αναχωρήσει αύριο για το πέρασμα της Ράφα».

18:46 Σύνοψη σημαντικότερων εξελίξεων

Ταυτόχρονοι βομβαρδισμοί σημειώθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής κοντά σε νοσοκομεία της Γάζας. Πρόκειται για το νοσοκομείο Αλ Σίφα, το Ινδονησιακό και το Αλ Κουντς. Η σφοδρότερη έγινε στο Αλ Σίφα σε κονβόι με ασθενοφόρα που μετέφερε σοβαρά τραυματίες στη Ράφα. Ο Παλαιστίνιος υπουργός Υγείας ανέφερε ότι από το χτύπημα στο νοσοκομείο Αλ Σίφα υπάρχουν τουλάχιστον 14 νεκροί, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου απέκλεισε μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός παρά τις αυξανόμενες δυτικές πιέσεις για μια «ανθρωπιστική παύση», μεταξύ άλλων από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Ισραήλ, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν επανέλαβε ότι το Ισραήλ έχει «το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του», ενώ παράλληλα προέτρεψε τη χώρα να κάνει «τα πάντα» για να διασφαλίσει την προστασία των αμάχων.

Ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, στην ομιλία του είπε ότι όποιος θέλει να αποτρέψει έναν περιφερειακό πόλεμο πρέπει να σταματήσει τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας. Πρόσθεσε ότι η οργάνωση του Λιβάνου είναι έτοιμη για όλα τα ενδεχόμενα, ενώ σημείωσε πως στόχος είναι η νίκη της Γάζας.

Ο επικεφαλής της ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ Μάρτιν Γκρίφιθς δήλωσε ότι έχει σημειωθεί «κάποια πρόοδος» στις συνομιλίες για να επιτραπεί η εισαγωγή καυσίμων στη Γάζα.

18:42 Τα σημαντικότερα σημεία από την τοποθέτηση Μπλίνκεν στο Ισραήλ

Διαβάστε αναλυτικά εδώ τα βασικά σημεία της ομιλίας του Άντονι Μπλίνκεν από το Ισραήλ. Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ θα συνεχίσει αύριο τις διπλωματικές επαφές και με άλλους ηγέτες της περιοχής.

18:37 Τα πεθερικά του Σκωτσέζου πρωθυπουργού πέρασαν από τη Ράφα

Ο πρωθυπουργός της Σκωτίας δήλωσε ότι οι γονείς της γυναίκας του κατάφεραν να φύγουν από τη Γάζα από το συνοριακό πέρασμα της Ράφα.

18:33 Το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης στο νοσοκομείο της Ινδονησίας έχει καταρρεύσει

Ο διευθυντής του νοσοκομείου της Ινδονησίας είπε στο Al Jazeera ότι ολόκληρο το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης στο νοσοκομείο έχει καταρρεύσει, προσθέτοντας ότι οι γιατροί έκαναν επεμβάσεις στο πάτωμα.

Το νοσοκομείο έγινε στόχος ισραηλινής επίθεσης το απόγευμα της Παρασκευής.

18:25 Διευθυντής νοσοκομείου Αλ Σίφα: «Αν θέλετε να σκοτώσετε ό, τι έχει απομείνει από εμάς, απλώς ενημερώστε μας»

Μιλώντας στο Al Jazeera, ο διευθυντής του νοσοκομείου Αλ Σίφα, Muhammad Abu Silmeyeh, δήλωσε ότι η κατάσταση στο νοσοκομείο της πόλης της Γάζας είναι πέρα για πέρα αποκαρδιωτική.

«Μας τελείωσαν τα ιατρικά εφόδια, δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τον μεγάλο αριθμό των θυμάτων και σε λίγες ώρες οι γεννήτριες θα σταματήσουν», είπε. «Το νεκροτομείο του νοσοκομείου είναι εντελώς γεμάτο. Κρατάμε τους νεκρούς στα φορτηγά-ψυγεία μας.

«Έχουμε στείλει μηνύματα SOS σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Abu Silmeyeh, προσθέτοντας ότι το νοσοκομείο διαθέτει το μεγαλύτερο τμήμα θερμοκοιτίδας νεογνών, τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις χειρουργείου και τη μεγαλύτερη μονάδα εντατικής θεραπείας στον θύλακα.

«Το κτίριο πίσω μου στεγάζει χιλιάδες ασθενείς και θύματα. Τώρα στέκεται χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα», δήλωσε από τον περίβολο του νοσοκομείου. «Αν θέλετε να σκοτώσετε ό,τι έχει απομείνει από εμάς, απλά ενημερώστε μας. Αν αυτό το νοσοκομείο καταρρεύσει, ολόκληρος ο τομέας της υγείας θα καταρρεύσει».

To νοσοκομείο Αλ Σίφα βομβαρδίστηκε το απόγευμα της Παρασκευής. Ο Παλαιστίνιος υπουργός Υγείας σημείωσε ότι υπάρχουν αναφορές για δεκάδες θύματα. Το χτύπημα έγινε σε κονβόι ασθενοφόρων έξω από το νοσοκομείο που μετέφερα βαριά τραυματίες στη Ράφα προκειμένου να βγουν εκτός Γάζας για να λάβουν την ιατρική φροντίδα που χρειάζονται και το νοσοκομείο Αλ Σίφα δεν είναι σε θέση πλέον να τους προσφέρει.

18:18 Ρουκέτα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ – Έπεσε δίπλα σε τηλεοπτικά συνεργεία

Όπως μεταδίδουν η ΕΡΤ και το ΣΚΑΪ ρουκέτα της Χαμάς έπεσε στη Σντερότ στο νότιο Ισραήλ στο μέρος όπου βρίσκονταν τηλεοπτικά συνεργεία. Όπως αναφέρει η ΕΡΤ από το χτύπημα της ρουκέτας υπέστησαν ζημιές αυτοκίνητα των τηλεοπτικών συνεργείων.

18:10 Βίντεο από την επίθεση στο νοσοκομείο Αλ Κουντς

Το κανάλι Quds News Network δημοσιεύει βίντεο με την επίθεση στο Αλ Κουντς. Είναι το τρίτο νοσοκομείο που χτυπήθηκε από το Ισραήλ ταυτόχρονα μαζί με το Αλ Σίφα και το Ινδονησιακό Νοσοκομείο.





18:04 Αναφορές για θύματα στο Ινδονησιακό Νοσοκομείο

Ανησυχία για δεκάδες νέα θύματα από τον βομβαρδισμό στο Ινδονησιακό Νοσοκομείο που ήταν σχεδόν ταυτόχρονα με αυτή εναντίον του Αλ Σίφα. Το χτύπημα έγινα δίπλα στο νοσοκομείο και σε σχολεία, όπου χιλιάδες εκτοπισμένοι έχουν πάει για να βρουν καταφύγιο.

Το παρακάτω βίντεο που δημοσιεύτηκε στο κανάλι Quds News Network είναι ενδεικτικό της καταστροφής.





17:50 Βομβαρδισμοί σε τρία νοσοκομεία

Σύμφωνα με αναφορές από το Quds News Network, αυτή τη στιγμή στόχος έχουν γίνει τα νοσοκομεία Αλ Σίφα, Αλ Κουντς και το Ινδονησιακό νοσοκομείο στην πόλη της Γάζας.

17:39 AFP: Το γραφείο μας στη Γάζα υπέστη ζημιές από βομβαρδισμό

Το γραφείο του AFP στη Λωρίδα της Γάζα, η οποία βομβαρδίζεται ανηλεώς, υπέστη σημαντικές ζημιές από χτύπημα στο κτίριο, σύμφωνα με μέλος του προσωπικού που επισκέφθηκε το σημείο, αναφέρει το Πρακτορείο στο Twitter.

Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

The @AFP bureau in the Gaza Strip, which has been relentlessly bombed by Israel, was significantly damaged by a strike on the building, according to a staff member who visited the site. [1/5] pic.twitter.com/a5sO7NrN38 — AFP News Agency (@AFP) November 3, 2023

The @AFP employee who visited the office said an explosive projectile appeared to have entered the technician’s office in the bureau horizontally from east to west.

The strike destroyed the wall opposite the window and caused significant damage to the adjacent room. [5/5] pic.twitter.com/X9u9rAyVF1 — AFP News Agency (@AFP) November 3, 2023

An Israeli military spokesman told @AFP the force had «checked (the report) multiple times» and said «there was no IDF (Israeli military) strike on the building». [4/5] pic.twitter.com/9M0QweA1P0 — AFP News Agency (@AFP) November 3, 2023

17:29 Περισσότερα για την επίθεση έξω από το νοσοκομείο Αλ Σίφα

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας έδωσε περισσότερες πληροφορίες για την επίθεση στο νοσοκομείο Αλ Σίφα

Τα ασθενοφόρα μετέφεραν 15 με 20 σοβαρά τραυματισμένους ασθενείς

Επρόκειτο να κατευθυνθούν στο πέρασμα της Ράφα με την Αίγυπτο για να καταφέρουν να λάβουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Είναι βαριά τραυματίες που δεν μπορούσαν να νοσηλευτούν στο νοσοκομείο Αλ Σίφα εξαιτίας της οριακής λειτουργίας του.

Η Ερυθρά Ημισέληνος δημοσίευσε φωτογραφία με ασθενοφόρο να έχει δεχτεί επίθεση έξω από το νοσοκομείο.

Ανάμεσα στα θύματα, που ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί ο αριθμός τους, είναι και ο δημοσιογράφος Haitham Hararah, όπως αναφέρει το δίκτυο Quds News Network που συνδέεται με τη Χαμάς.

17:20 Επίθεση σε κονβόι ασθενών έξω από το νοσοκομείο Αλ Σίφα

Ο Ashraf al-Qudra, εκπρόσωπος του Παλαιστινιακού Υπουργείου Υγείας στη Γάζα, λέει ότι οι σοβαρά τραυματισμένοι ασθενείς μεταφέρονταν στο πέρασμα της Ράφα με την Αίγυπτο όταν το Ισραήλ βομβάρδισε ακριβώς έξω από το νοσοκομείο al-Shifa.

«Ενημερώσαμε τον Ερυθρό Σταυρό και την Ερυθρά Ημισέληνο, ενημερώσαμε όλο τον κόσμο, ότι εκεί βρίσκονταν ασθενείς και ασθενοφόρα», είπε.

«Αυτή ήταν μια ιατρική αυτοκινητοπομπή».

Νωρίτερα υπήρξε η ενημέρωση ότι ένα ισραηλινό drone χτύπησε ακριβώς έξω από το νοσοκομείο Αλ Σίφα.

Υπενθυμίζουμε ότι το εν λόγω νοσοκομείο περιθάλπει πάνω από 5.000 ασθενείς ενώ εκεί έχουν βρει καταφύγιο δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι.

Είναι το μεγαλύτερο νοσοκομείο στην πόλη της Γάζας και στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά αυτή δεν είναι η μόνη επίθεση.

Σε συνέντευξη Τύπου στο νοσοκομείο al-Shifa, οι υγειονομικοί δήλωσαν ότι απαιτούν διεθνή προστασία για τα ασθενοφόρα, καθώς έχουν γίνει στόχος στην οδό al-Rashid.

Τις προηγούμενες ημέρες, ζητούσαν στον αέρα να τους συνοδεύσει ο Ερυθρός Σταυρός στο ταξίδι τους στο πέρασμα της Ράφα, αλλά ένα ασθενοφόρο χτυπήθηκε.









17:14 Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε ότι αμερικανικά drones πετούν πάνω από τη Γάζα για τον εντοπισμό των ομήρων

17:05 Χιλιάδες παρακολούθησαν την ομιλία Νασράλα

17:00 Δείτε αναλυτικά τι είπε ο Χασάν Νασράλα

Διαβάστε στο άρθρο του in τα βασικά σημεία της ομιλίας του Χασάν Νασράλα

16:49 Μπλίνκεν: Οι ΗΠΑ είναι αποφασισμένες να μην υπάρξει δεύτερο ή τρίτο μέτωπο στη σύγκρουση

«Όσον αφορά τον Λίβανο, όσον αφορά τη Χεζμπολάχ, όσον αφορά το Ιράν – είμαστε πολύ σαφείς από την αρχή ότι είμαστε αποφασισμένοι να μην ανοίξει ένα δεύτερο ή τρίτο μέτωπο σε αυτή τη σύγκρουση», δήλωσε ο Άντονι Μπλίνκεν στους δημοσιογράφους στο Τελ Αβίβ, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν οι ΗΠΑ θα ήταν πρόθυμες να χρησιμοποιήσουν τη δύναμη πυρός τους στην περιοχή.

Ο Μπλίνκεν επανέλαβε επίσης την έκκληση της Ουάσιγκτον για ανθρωπιστική παύση, η οποία, όπως είπε, είναι κρίσιμη για την προστασία των Παλαιστινίων αμάχων και την παροχή βοήθειας στη Γάζα.

16:38 Νασράλα: Όποιος θέλει να αποτρέψει εξάπλωση του μετώπου πρέπει να σταματήσει τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας

16:22 Η Χεζμπολάχ είναι έτοιμη για όλα τα ενδεχόμενα

Ο Νασράλα επαναλαμβάνει ότι όλες οι επιλογές στο μέτωπο του Λιβάνου είναι ανοιχτές. Λέει ότι η Χεζμπολάχ είναι έτοιμη για όλα τα ενδεχόμενα. Απευθυνόμενος στην ανάπτυξη πολεμικών πλοίων των ΗΠΑ στην περιοχή, επισημαίνει ότι η Χεζμπολάχ δεν πτοείται.

Τόνισε επίσης πως όποιος θέλει να αποτρέψει έναν περιφερειακό πόλεμο, πρέπει να σταματήσει γρήγορα τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

16:18 Ο Νετανιάχου απορρίπτει τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός χωρίς την απελευθέρωση ομήρων από τη Χαμάς

Το Ισραήλ απορρίπτει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός χωρίς απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι «οι δυνάμεις μας επιχειρούν σε πλήρη ισχύ σε όλα τα μέτωπα».

16:14 Έχουν σκοτωθεί 57 μαχητές της Χεζμπολάχ

Ο Νασράλα ανέφερε ότι η Χεζμπολάχ μπήκε στη μάχη στις 8 Οκτωβρίου, μία ημέρα μετά την αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ.

Λέει ότι η καθημερινή ανταλλαγή πυρών με τις ισραηλινές δυνάμεις κατά μήκος των συνόρων με τον Λίβανο μπορεί να φαίνεται μέτρια, αλλά είναι πολύ σημαντική, χαρακτηρίζοντάς την άνευ προηγουμένου από το 1948.

Ο Νασράλα επιβεβαίωσε επίσης ότι μέχρι στιγμής έχουν σκοτωθεί 57 μαχητές της Χεζμπολάχ.

16:10 Οι ισραηλινοί ηγέτες δεσμεύτηκαν να καταδικάσουν τη βία από τους εποίκους στη Δυτική Όχθη

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν λέει ότι οι ισραηλινοί ηγέτες τον διαβεβαίωσαν σε συναντήσεις σήμερα ότι θα καταδικάσουν το συνεχιζόμενο κύμα βίας των ισραηλινών εποίκων στη Δυτική Όχθη και θα λάβουν μέτρα για τον περιορισμό του φαινομένου και για να λογοδοτήσουν οι δράστες.

«Θα κοιτάξουμε προσεκτικά για να διασφαλίσουμε ότι οι φίλοι μας θα εκπληρώσουν αυτή τη δέσμευση», είπε ο Μπλίνκεν σε δημοσιογράφους στο Τελ Αβίβ.

16:02 «Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα δεν μοιάζει με τους προηγούμενους πολέμους»

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ αποκαλεί αυτό που συμβαίνει τώρα στη Γάζα μια αποφασιστική μάχη που δεν μοιάζει με τους προηγούμενους πολέμους.

Ο Νασράλα σκιαγραφεί επίσης δύο στόχους: ο πρώτος είναι να σταματήσει ο πόλεμος στη Γάζα και ο δεύτερος είναι η Χαμάς να βγει νικήτρια. Ακόμα δεν έχει αναφέρει τίποτα σχετικά με τις επόμενες κινήσεις της Χεζμπολάχ.

15:53 Το Ισραήλ ζητά από τους πολίτες να επανεξετάσουν τα ταξίδια στο εξωτερικό υπό το φως των πρόσφατων εκρήξεων αντισημιτικής βίας

15:47 Εξ ολοκλήρου υπεύθυνες για τον πόλεμο οι ΗΠΑ, λέει ο Νασράλα

Μέχρι στιγμής, ο Νασράλα δεν έχει υποδείξει κατά τη διάρκεια της ομιλίας του τι σχεδιάζει να κάνει η Χεζμπολάχ στο μέλλον. Κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνες για τον πόλεμο στη Γάζα και αποκαλεί το Ισραήλ απλώς ένα εκτελεστικό εργαλείο.

15:34 Το Γαλλικό Ινστιτούτο στη Γάζα επλήγη από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή

Το Γαλλικό Ινστιτούτο στη Γάζα επλήγη από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, αλλά δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ του προσωπικού στο σημείο, ανακοίνωσε την Παρασκευή το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών. Το υπουργείο πρόσθεσε ότι ζήτησε από τις ισραηλινές αρχές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το χτύπημα.

15:26 «Η απόφαση να ξεκινήσει αυτή η επιχείρηση ήταν 100% παλαιστινιακή» λέει ο Νασράλα

«Η επιχείρηση Al-Aqsa Flood προκάλεσε σεισμό στο Ισραήλ και φανέρωσε την αδυναμία του», σύμφωνα με τον ηγέτη της Χεζμπολάχ.

«Αυτό που συνέβη επιβεβαιώνει ότι το Ιράν δεν ασκεί καμία απολύτως κηδεμονία στις φατρίες της αντίστασης και ότι αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις είναι οι ηγέτες της αντίστασης. Τίποτα δεν έχει ξεκινήσει ακόμη και βλέπουμε τις χώρες σε όλο τον κόσμο να στέλνουν τους προέδρους τους, τους υπουργούς τους, τους στρατηγούς τους, τα οπλοστάσια τους, τα δισεκατομμύρια τους για να στηρίξουν αυτήν την παράνομη οντότητα (σ.σ. το Ισραήλ)» συνέχισε. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

15:17 Περισσότερα από την ομιλία Νασράλα

«Πρέπει να χαιρετίσουμε τα… δυνατά και γενναία χέρια του Ιράκ και της Υεμένης που εμπλέκονται τώρα σε αυτόν τον ιερό πόλεμο».

«Έπρεπε να υπάρξει ένα σημαντικό γεγονός που θα ταρακούνησε την σφετεριστική οντότητα και τους υποστηρικτές της στην Ουάσιγκτον και το Λονδίνο και αυτό ήταν όταν έλαβε χώρα η ευλογημένη επιχείρηση της 7ης Οκτωβρίου».

«Η απόλυτη μυστικότητα είναι αυτό που εξασφάλισε την επιτυχία της επιχείρησης Al-Aqsa Flood στις 7 Οκτωβρίου. Δεν μας ενόχλησε η απόκρυψή της».

«Οι συνθήκες στην Παλαιστίνη τα τελευταία χρόνια ήταν εξαιρετικά σκληρές, ειδικά με αυτήν την εξτρεμιστική, ανόητη, και άγρια ​​κυβέρνηση».

15:04 Ξεκίνησε το διάγγελμα του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Σαγίντ Χασάν Νασράλα

Ξεκίνησε την ομιλία του υμνώντας «τους πεσόντες μάρτυρες» της Χεζμπολάχ και των άλλων ομάδων που πολεμούν το Ισραήλ, καθώς και των αμάχων που σκοτώθηκαν.

«Αδελφοί και αδελφές μου ειρήνη σε όλους σας. Είμαστε εδώ σήμερα για να θυμηθούμε αυτούς που είναι πρότυπα της Χεζμπολάχ» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ανέφερε ότι ορισμένοι Λιβανέζοι και Παλαιστίνιοι μαχητές που έχασαν τη ζωή τους έχουν λάβει μετάλλιο και οι οικογένειές τους συζητούνται μέχρι και σήμερα.

«Εάν θέλατε να βρείτε έναν πόλεμο με όλα τα ηθικά και θρησκευτικά δικαιώματα, δεν θα βρείτε κανέναν» συνέχισε.

14:46 IDF: Οι δυνάμεις του ισραηλινού στρατού κατέστρεψαν σήραγγες της Χαμάς στη Γάζα

Οι δυνάμεις του ισραηλινού στρατού κατέστρεψαν τις σήραγγες της Χαμάς στη Γάζα, σύμφωνα με ανακοίνωση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων. Σύμφωνα με τον στρατό, «οι στρατιώτες αποκάλυψαν φρεάτια, τοποθέτησαν εκρηκτικά, παγίδευσαν και κατέστρεψαν σήραγγες».

לוחמי יחידת יהל»ם, בשיתוף לוחמי הנדסה מגדוד 7107, חטיבת הנח»ל, חטיבת הנגב וכוחות שריון חשפו ונטרלו במגוון פעילויות מיוחדות מנהרות לחימה פעילות של ארגון חמאס בשטח הרצועה. הלוחמים חשפו פירים, הטמינו חומרי נפץ, מילכדו ונטרלו מנהרות בשטח רצועת עזה pic.twitter.com/LaGtUVniau — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 3, 2023

14:33 Νέο βίντεο της Χαμάς με τη σύγκρουση με ισραηλινούς στρατιώτες και στρατεύματα





14:26 Νετανιάχου προς στρατιώτες: «Αγαπητοί μας ήρωες, είμαι σίγουρος για την ολοκληρωτική νίκη μας»

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έστειλε δημόσια επιστολή σε στρατιώτες και διοικητές του Ισραηλινού Στρατού, λέγοντας ότι ο τρέχων πόλεμος ενάντια στην τρομοκρατική ομάδα της Χαμάς είναι «άλλο ένα κεφάλαιο» στη «διαγενεακή ιστορία εθνικής ανθεκτικότητας» του εβραϊκού λαού.

«Αυτός είναι ένας αγώνας μεταξύ φωτός και σκότους», γράφει ο πρωθυπουργός. «Δεν θα εγκαταλείψουμε την αποστολή μας μέχρι το φως να νικήσει το σκοτάδι και το καλό να νικήσει το ακραίο κακό που απειλεί εμάς και ολόκληρο τον κόσμο».

14:12 Καμία αλλαγή στην απόφαση να μην επιτρέπονται καύσιμα στη Λωρίδα της Γάζας

Καθώς ολοκληρώνεται η συνάντηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Τελ Αβίβ με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, πολλά εβραϊκά ΜΜΕ αναφέρουν επικαλούμενα το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού ή πηγές αυτού ότι δεν υπάρχει αλλαγή στην απόφαση να μην επιτραπεί η είσοδος καυσίμων στη Λωρίδα της Γάζας.

Ορισμένες αναφορές υποστήριξαν μάλιστα ότι το θέμα «δεν προέκυψε» στη συνάντηση.

Το Ισραήλ αντιστέκεται στην αυξανόμενη πίεση να επιτρέψει την είσοδο καυσίμων, λέγοντας ότι η τρομοκρατική ομάδα της Χαμάς λεηλατεί τις προμήθειες της Λωρίδας για δική της χρήση.

Νωρίτερα οι IDF δημοσίευσαν νέα συνομιλία που υπέκλεψαν όπου αξιωματούχος του συστήματος Υγείας στη Γάζα υποστηρίζει ότι: «Η Χαμάς έχει μισό εκατομμύριο λίτρα καυσίμων κάτω από το Νοσοκομείο Σίφα».

צה»ל חושף הקלטת שיחה עם גורם במערכת הבריאות בעזה- חמאס מחזיק במצבורי דלק בבית החולים שיפאא׳ לצרכי טרור >> pic.twitter.com/yCJn4TwC6j — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 3, 2023

14:05 Μπλίνκεν: Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να αμυνθεί, ο τρόπος που το κάνει έχει σημασία

Ο Άντονι Μπλίνκεν μετά τη συνάντησή του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι «το Ισραήλ έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να αμυνθεί, ο τρόπος που το κάνει αυτό έχει σημασία».

#US Secretary of State Antony Blinken says #Israel has the “right” and “obligation” to defend itself.https://t.co/mtxN7BLKSE pic.twitter.com/OVRHzBmot2 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 3, 2023

13:59 Βίντεο από τη στιγμή που ισραηλινές δυνάμεις ρίχνουν δακρυγόνα σε πιστούς στην Ανατολική Ιερουσαλήμ

Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, ισραηλινές δυνάμεις έριξαν δακρυγόνα σε πιστούς που θέλησαν να προσευχηθούν στο τέμενος Αλ-Ακσά.

Israeli occupation forces assault worshippers with teargas canisters in the Wadi al-Joz neighborhood of occupied #Jerusalem. pic.twitter.com/FvjcXxLNSf — Quds News Network (@QudsNen) November 3, 2023

13:50 «Να σταματήσει η γενοκτονική σφαγή στην Γάζα» – Πάνω από 750 μέλη της ελληνόφωνης ακαδημαϊκής κοινότητας υπογράφουν ψήφισμα

«Εμείς, πάνω από 750 μέλη της ελληνόφωνης ακαδημαϊκής κοινότητας και της ευρύτερης κοινωνίας, εκφράζουμε την ακλόνητη αλληλεγγύη μας στον παλαιστινιακό λαό και τον δίκαιο αγώνα του για την απελευθέρωσή του από τα αποικιακά δεσμά. Απαιτούμε την άμεση κατάπαυση πυρός του Ισραήλ στη Γάζα, την καταδίκη του ως αποικιοκρατική δύναμη, και τη δίκαιη λύση του Παλαιστινιακού που δεν είναι άλλη από την απο-αποικιοποίηση της γης και της κοινωνίας της Παλαιστίνης», αναφέρει σχετικό ψήφισμα αλληλεγγύης.

Στο ίδιο ψήφισμα αναφέρεται ότι: Απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση να αποσύρει κάθε υποστήριξη των ισραηλινών επιθέσεων στη Γάζα και να βάλει τέλος στη συνενοχή της. Καλούμε τους ακαδημαϊκούς θεσμούς και τις συνδικαλιστικές μας ενώσεις να τοποθετηθούν δημόσια με δηλώσεις και καλέσματα για άμεση κατάπαυση πυρός. Καταδικάζουμε τη στοχοποίηση και τη φίμωση της διαφωνίας, την παραβίαση των ακαδημαϊκών ελευθεριών και όλων των μορφών γνωστικής αποικιοποίησης που επιβάλλουν την υιοθέτηση αντιπαλαιστινιακών θέσεων αντιπαραβάλλοντας την ποινή της σιωπής».

Διαβάστε ολόκληρο το ψήφισμα και δείτε ποιοι υπογράφουν εδώ

13:45 Ο FAO πρόσθεσε τα παλαιστινιακά εδάφη στον κατάλογο των περιοχών που έχουν ανάγκη επισιτιστική βοήθεια

Η οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO) πρόσθεσε σήμερα τα παλαιστινιακά εδάφη στον κατάλογο των χωρών και των εδαφών που έχουν ανάγκη εξωτερική επισιτιστική βοήθεια.

«Στην Παλαιστίνη, σύμφωνα με τη Σύνοψη Ανθρωπιστικών Αναγκών για το 2023, 1,5 εκατ. άνθρωποι (το 28% του πληθυσμού) εκτιμήθηκε ότι βρίσκονταν σε κατάσταση επισιτιστικής ανασφάλειας και είχαν ανάγκη άμεση βοήθεια μεταξύ του Μαΐου και του Ιουλίου 2022: 1,2 εκατ. άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας και 353.000 στη Δυτική Όχθη», επεσήμανε ο FAO.

«Η κλιμάκωση του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023 είναι πιθανό να αυξήσει τις ανάγκες σε ανθρωπιστική βοήθεια και έκτακτη βοήθεια, την ώρα που η πρόσβαση στις πληγείσες περιοχές εξακολουθεί να αποτελεί πηγή ανησυχίας», πρόσθεσε η οργάνωση στην έκθεσή της για τις Προοπτικές Σοδειάς και Επισιτιστικής Κατάστασης που εκδίδει τρεις φορές τον χρόνο.

Ο FAO εκτιμά ότι συνολικά 46 χώρες και εδάφη έχουν ανάγκη εξωτερική επισιτιστική βοήθεια.

«Οι συγκρούσεις που συνεχίζονται και εντείνονται είναι οι βασικές αιτίες για τα πιο υψηλά επίπεδα οξείας επισιτιστικής ασφάλειας, με πιο πρόσφατες τις ανησυχίες στη Μέση Ανατολή», υπογράμμισε η οργάνωση.

«Παρά τη μείωση των παγκόσμιων τιμών, τα αδύναμα νομίσματα σε πολλές χώρες με χαμηλό εισόδημα διατηρούν τις εσωτερικές τιμές των προϊόντων διατροφής σε υψηλά επίπεδα και εμποδίζουν τα νοικοκυριά να έχουν πρόσβαση σε τροφή», πρόσθεσε.

13:38 Ισραηλινές οικογένειες κατέθεσαν μήνυση για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Ο Γάλλος δικηγόρος Φρανσουά Ζιμερέ ανακοίνωσε σήμερα στο Παρίσι πως κατέθεσε στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) μήνυση για εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία εξ ονόματος εννέα οικογενειών ισραηλινών θυμάτων της επίθεσης που πραγματοποίησε στις 7 Οκτωβρίου η Χαμάς.

Ο Ζιμερέ ζητάει επίσης από τον εισαγγελέα του ΔΠΔ να «εξετάσει το ενδεχόμενο να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος των ηγετών της Χαμάς», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η επίθεση, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Οκτωβρίου στο ισραηλινό έδαφος, από την ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση, «είναι η εκτέλεση ενός γενοκτονικού σχεδίου την οποία ανέλαβαν οι αυτουργοί της επίθεσης», εκτιμά ο Ζιμερέ. «Πρέπει να υπερασπιστούμε την αλήθεια, οι ωμότητες αυτές πρέπει να γίνουν γνωστές και να εγγραφούν στη συλλογική μνήμη», προσθέτει.

Ο δικηγόρος έχει εντολή από εννέα οικογένειες ισραηλινών θυμάτων, «που ήταν όλα άμαχοι και πολλοί βρίσκονταν στο ρέιβ πάρτι ‘Tribe of Nova’, ένα φεστιβάλ μουσικής, τόπος συναντήσεων και ειρήνης στην έρημο Νεγκέβ».

Στη μήνυση αυτή διευκρινίζεται «πως οι τρομοκράτες της Χαμάς δεν αρνούνται τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν, τα οποία εξάλλου τεκμηρίωσαν και αναμετέδωσαν ευρέως, και η πραγματικότητα των γεγονότων δεν μπορεί ως εκ τούτου να αμφισβητηθεί».

13:32 Μαζικές διαδηλώσεις για συμπαράσταση στους Παλαιστίνιους σε Ιορδανία, Ινδία και Μπαγκλαντές

Μεγάλες διαδηλώσεις αλληλεγγύης στους Παλαιστίνιους έγιναν σε Ιορδανία, Ινδία και Μπαγκλαντές.

Στην πρωτεύουσα της Ιορδανίας, Αμμάν, διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν κοντά στην ισραηλινή πρεσβεία για να καταγγείλουν τον βομβαρδισμό της Γάζας και να δηλώσουν αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη.

13:24 Άδειοι οι δρόμοι γύρω από το Τέμενος Αλ-Ακσά

Νωρίτερα, το Al Jazeera είχε αναφέρει ότι οι ισραηλινές δυνάμεις είχαν ρίξει δακρυγόνα στους πιστούς που ήθελαν να πάνε στο Τέμενος Αλ-Ακσά για να προσευχηθούν.

Αυτή είναι η εικόνα αυτή την ώρα, με άδειους τους δρόμους γύρω από το τέμενος:

Empty courtyards of the Al-Aqsa Mosque compound in occupied Jerusalem as a result of Israel’s massive restrictions on the entry of worshippers to the holy site ahead of the weekly Friday prayer and sermon. pic.twitter.com/pVDQhjtJyZ — Quds News Network (@QudsNen) November 3, 2023

13:14 Γεραπετρίτης: «Τη Δευτέρα θα γίνει η μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα»

Τη Δευτέρα το πρωί ένα C-130 της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας θα αναχωρήσει για τη Λωρίδα της Γάζας μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια, με φάρμακα, νερό και τρόφιμα. Αυτό έκανε γνωστό από το βήμα της Βουλής, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, τονίζοντας ότι στο Μεσανατολικό ζήτημα, «η στάση της Ελλάδας παραμένει μια στάση συνολικά και καθολικά ανθρωπιστική».

Διαβάστε περισσότερα εδώ

13:11 Ισραηλινό υπουργείο Υγείας: 319 τραυματίες σε νοσοκομεία, οι 55 σε σοβαρή κατάσταση

Σύμφωνα με το ισραηλινό υπουργείο Υγείας, 319 τραυματίες νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, οι 55 σε σοβαρή κατάσταση μετά από τις επιθέσεις της Χαμάς.

13:01 Αυξάνονται διαρκώς οι νεκροί στη Γάζα

Τουλάχιστον 9.227 Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων 3.826 παιδιά, έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή το υπουργείο Υγείας της Χαμάς στην περιοχή.

Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και 2.045 γυναίκες. Ο αριθμός των τραυματιών έχει ανέλθει σε 23.516.

12:55 Ο επίσημος λογαριασμός του Ισραήλ στα αραβικά έχει εξαφανίσει όλα τα παλαιστινιακά εδάφη

Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις των Παλαιστινίων μετά από ανάρτηση του επίσημου λογαριασμού του Ισραήλ στα αραβικά, ο οποίος σε χάρτη που παρουσιάζει έχει εξαφανίσει όλα τα παλαιστινιακά εδάφη.

Δείτε την ανάρτηση:

12:47 Ιρλανδός πρωθυπουργός: Οι ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα μοιάζουν με «κάτι που πλησιάζει την εκδίκηση»

Ο Ιρλανδός πρωθυπουργός, Λίο Βάραντκαρ, επέκρινε για άλλη μια φορά τις ενέργειες του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας τις επιχειρήσεις του στη Γάζα ως «κάτι που πλησιάζει την εκδίκηση».

Taoiseach Leo Varadkar has said that what is happening in Gaza is not just self-defence on the part of Israel, but it «resembles something more approaching revenge» | Read more: https://t.co/dUW4QccnUT pic.twitter.com/Zg2rmq4Kju — RTÉ News (@rtenews) November 3, 2023

12:37 Αναφορές για 17 νεκρούς στην Καν Γιουνίς μετά από ισραηλινό βομβαρδισμό

Αναφορές για νέο βομβαρδισμό στην Καν Γιουνίς στη νότια Γάζα κάνουν παλαιστινιακά ΜΜΕ.

Την είδηση έχει δημοσιεύσει και το Quds News Network που σχετίζεται με τη Χαμάς.

12:25 Δακρυγόνα σε πιστούς στην Ανατολική Ιερουσαλήμ

To Al Jazeera μεταδίδει ότι οι ισραηλινές δυνάμεις χρησιμοποίησαν δακρυγόνα στη γειτονιά Ουάντι αλ-Ζοζ στην Ανατολική Ιερουσαλήμ για να εμποδίσουν Παλαιστίνιους να πραγματοποιήσουν την προσευχή της Παρασκευής στο Τέμενος Αλ-Ακσά.

Israeli forces have used tear gas against Palestinians in occupied East Jerusalem after preventing them from performing Friday prayers in Al-Aqsa Mosque, reports Al Jazeera. 🔴 LIVE updates ⤵️ https://t.co/FJrtaayneM — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 3, 2023

12:13 Τα διεθνή Μέσα συνεχίζουν να αναφέρονται στις πτήσεις των αμερικανικών drones πάνω από τη Γάζα

Στο δημοσίευμα των New York Times για τα αμερικάνικα drones που πετούν πάνω από τη Γάζα για να εντοπίσουν ομήρους συνεχίζουν να αναφέρονται τα διεθνή ΜΜΕ.

Αντίστοιχο δημοσίευμα έχει κάνει και το Reuters.

Διαβάστε το εδώ

12:05 Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο κι άλλου στρατιώτη στη Γάζα – Έχουν σκοτωθεί 24

Ο ισραηλινός στρατός αποκάλυψε το όνομα ενός ακόμη στρατιώτη, του λοχία Ιτάι Σάαντον, 21 ετών, από το Χαρ Χαλούτζ στο βόρειο Ισραήλ, ο οποίος σκοτώθηκε σε μάχες στη Γάζα.

Ο Σάαντον ήταν διοικητής αρμάτων μάχης και σκοτώθηκε ενώ πολεμούσε στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

🕯️ Staff-Sgt. Itay Saadon, 21, from Har Halutz, a tank commander in the 52nd Battalion, 401st Brigade, was named as a fallen soldier by the IDF on Friday afternoon.https://t.co/sKb39Y5y3w — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) November 3, 2023

Οι Times of Israel έχουν δημοσιεύσει φωτογραφία του νεκρού στρατιώτη, σημειώνοντας ότι έχει δοθεί σχετική άδεια από τις IDF.

11:55 Τα Ηνωμένα Έθνη υπολογίζουν σε 1,2 δισεκατομμύριο δολάρια τις ανάγκες για τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη

Ο ΟΗΕ υπολογίζει σε 1,2 δισεκατομμύριο δολάρια μέχρι το τέλος του 2023 τις ανάγκες του πληθυσμού της Γάζας και της Δυτικής Όχθης σε βοήθεια, ανακοίνωσε η υπηρεσία του παγκόσμιου οργανισμού που είναι αρμόδια για τον ανθρωπιστικό συντονισμό (OCHA).

«Το κόστος για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των 2,7 εκατομμυρίων ανθρώπων -δηλαδή του συνόλου του πληθυσμού της Γάζας και 500.000 ανθρώπων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη- υπολογίζεται σε 1,2 δισεκατομμύριο δολάρια», διευκρίνισε το Γραφείο του ΟΗΕ για το Συντονισμό Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) προσθέτοντας πως η αρχική έκκληση για κεφάλαια που είχε διατυπωθεί στις 12 Οκτωβρίου είναι πολύ ανεπαρκής.

Στις 12 Οκτωβρίου το OCHA είχε ζητήσει 294 εκατομμύρια δολάρια για να υποστηρίξει σχεδόν 1,3 εκατομμύριο ανθρώπους.

«Η κατάσταση γίνεται έκτοτε όλο και πιο απελπιστική», τόνισε η υπηρεσία του ΟΗΕ.

11:43 IDF: Είμαστε σε υψηλά επίπεδα ετοιμότητας στα βόρεια, το Ιράν προτρέπει οργανώσεις να μας αποσπάσουν από τη μάχη στη Γάζα

Την ώρα που οι ανταλλαγές πυρών στα σύνορα Ισραήλ και Λιβάνου συνεχίζονται, ο Ντάνιελ Χαγκάρι, στρατιωτικός εκπρόσωπος των IDF, δήλωσε ότι ο ισραηλινός στρατός βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα ετοιμότητας στα βόρεια και κατηγόρησε το Ιράν ότι προτρέπει οργανώσεις να μας αποσπάσουν από τον πόλεμο στη Γάζα.

Όσον αφορά τις μάχες στη Γάζα, ο Χαγκάρι δήλωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις περικυκλώνουν την πόλη της Γάζας και τη γενικότερη περιοχή της «από αέρα, ξηρά και θάλασσα».

«Οι στρατιώτες συνεχίζουν να πολεμούν και να καταστρέφουν τις τρομοκρατικές υποδομές στο έδαφος και κάτω από αυτό. Απόψε οι δυνάμεις μας εντόπισαν πολλά όπλα σε διάφορες τοποθεσίες σε οχυρά τρομοκρατών που κατέλαβαν οι δυνάμεις μας», πρόσθεσε.

Ο Χαγκάρι δήλωσε επίσης ότι ο επίσημος αριθμός των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς μειώθηκε από 242 σε 241.

11:33 Μαχητής της Χαμάς τοποθέτησε νάρκη με γυμνά χέρια σε τανκ και το ανατίναξε

Βίντεο που έχει δώσει στη δημοσιότητα η Χαμάς δείχνει μαχητή της οργάνωσης να τοποθετεί νάρκη με γυμνά χέρια σε τανκ και να το ανατινάζει.

Ο μαχητής φορούσε κάμερα στον εξοπλισμό του και κατέγραψε τι συνέβη.





Το βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Ο δημοσιογράφος του Middle East Eye, Ραγκίπ Σοϊλού σε ανάρτησή του έχει ανεβάσει την παρακάτω φωτογραφία και γράφει: «Απλώς απίστευτο».

11:25 Η στιγμή που χτυπήθηκε σχολείο της UNWRA – Τουλάχιστον ένα παιδί νεκρό

Βίντεο καταγράφει τη στιγμή που σχολείο της UNWRA (Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή) γίνεται στόχος των ισραηλινών δυνάμεων.

Σύμφωνα με την UNWRA, ένα παιδί σκοτώθηκε από τη συγκεκριμένη επίθεση.

Δείτε το βίντεο:

Watch: People run for cover as #Israeli blasts hit #UNRWA school-turned shelter in northern #Gaza. One child was reportedly killed in the blasts, UNRWA says. Read more: https://t.co/ZZcxiOudbz pic.twitter.com/1IAp4pRJM5 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 3, 2023

11:19 Σε εξέλιξη βρίσκεται το ραντεβού ανάμεσα σε Νετανιάχου και Μπλίνκεν

Η ισραηλινή κυβέρνηση έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία από το τετ α τετ Μπενιαμίν Νετανιάχου και Άντονι Μπλίνκεν.

Υπενθυμίζεται ότι αργότερα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με ολόκληρο το πολεμικό συμβούλιο του Ισραήλ.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

11:06 Παλαιστίνιοι μαχητές ανατίναξαν μπουλντόζα που κατέστρεφε δρόμους στην Τζενίν

Παλαιστίνιοι μαχητές στη Δυτική Όχθη ανατίναξαν μπουλντόζα που κατέστρεφε δρόμους στην Τζενίν.





10:56 Ανώτερο στέλεχος Χαμάς: Ανοιχτοί σε μια «πλήρως συμβιβαστική» συμφωνία για τους ομήρους

Ο Γκάζι Χαμάντ, μέλος του πολιτικού συμβουλίου της Χαμάς δήλωσε σε συνέντευξή του στο NBC News ότι η ηγεσία της οργάνωσης είναι ανοιχτή σε μια «πλήρως συμβιβαστική» συμφωνία για τους ομήρους, ενώ τόνισε ότι «νόμιμο δικαίωμα ο αγώνας κατά της κατοχής», αναφερόμενος στο Ισραήλ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το Ισραήλ πρέπει να «απελευθερώσει όλους τους κρατούμενους από τα ισραηλινά κέντρα κράτησης», κάτι που το Τελ Αβίβ έχει κατηγορηματικά αρνηθεί να γίνει.

Ghazi Hamad, a member of Hamas’s political bureau in Gaza, told Lebanese television last week that there would be “a second, a third, a fourth” October 7. I spoke with him today and asked how such talk is consistent with Hamas’s calls for Israel to halt their attacks on Gaza. pic.twitter.com/1EM7tRTDPX — Matt Bradley (@MattMcBradley) November 2, 2023

«Θέλουμε αυτοί οι άνθρωποι να επιστρέψουν στα σπίτια τους», δήλωσε ο Χαμάντ. «Και, επίσης, θέλουμε οι φυλακισμένοι μας τώρα να πάνε στα σπίτια τους. Έτσι, νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι τώρα να έχουμε έναν πλήρη συμβιβασμό, μια πλήρη συμφωνία, προκειμένου να παραλάβουν όλους τους ομήρους, είτε στρατιωτικούς είτε πολίτες».

«Θέλουμε να σταματήσει η επιθετικότητα, οι δολοφονίες και οι σφαγές του λαού μας», πρόσθεσε ο Χαμάντ.

«Και μετά από αυτό, μπορούμε να μιλήσουμε για τα πάντα, για τους ομήρους, για τους αιχμαλώτους, για τα πάντα, αλλά πρώτα πρέπει να σταματήσουν την επιθετικότητα», είπε για τους Ισραηλινούς ο Χαμάντ.

Ο αξιωματούχος της Χαμάς υποστήριξε επίσης ότι οι απώλειες μεταξύ των αμάχων στις 7 Οκτωβρίου ήταν αποτέλεσμα απροσδόκητων «επιπλοκών». Αυτός ήταν ένας όρος που χρησιμοποίησε και στη συνέντευξή του την προηγούμενη εβδομάδα σε λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης, στην οποία είπε ότι η Χαμάς θα επαναλάβει τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου ξανά και ξανά.

10:45 Φτάνουν στην Αθήνα Έλληνες από τη Γάζα

Στις 12:00 το μεσημέρι αναμένεται να φθάσουν στην Αθήνα οι Έλληνες και τα μέλη των οικογενειών τους που απεγκλωβίστηκαν από τη Γάζα, περνώντας στην Αίγυπτο από τη μεθοριακή διάβαση της Ράφα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, αεροσκάφος της Aegean θα μεταφέρει από το Κάιρο στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» 11 άτομα.

Σε χθεσινή ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών αναφέρεται ότι συνολικά 16 άτομα, Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, διήλθαν από τη Γάζα στην Αίγυπτο, μέσω της συνοριακής διάβασης στη Ράφα.

Οι 12 εξ αυτών πέρασαν στην Αίγυπτο το μεσημέρι της Πέμπτης, ενώ το απόγευμα ολοκληρώθηκε ο ασφαλής απεγκλωβισμός επιπλέον τεσσάρων.

10:42 Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί έχουν καταστρέψει ένα ολόκληρο συγκρότημα κατοικιών στην Αλ-Μαγκάζι

Η εικόνα μετά από τους ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στην Αλ-Μαγκάζι, προσφυγικό καταυλισμό στην κεντρική Γάζα, είναι απελπιστική.





10:33 Παλαιστινιακή οικογένεια αψηφά τους βομβαρδισμούς και γιορτάζει τα γενέθλια της κόρης της

Βίντεο με παλαιστινιακή οικογένεια να αψηφά τους βομβαρδισμούς και να γιορτάζει τα γενέθλια της κόρης της κάνει τον γύρο του διαδικτύου.





10:26 Ξεκίνησε η συνάντηση Νετανιάχου – Μπλίνκεν

Η συνάντηση μεταξύ του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου και του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν ξεκίνησε στη βάση Κίρια στο Τελ Αβίβ.

Οι δύο πραγματοποιούν τετ α τετ συνομιλία και αργότερα θα πραγματοποιηθεί διευρυμένη συνάντηση, σύμφωνα με το ynet.

10:17 Νέο συγκλονιστικό βίντεο με τραυματισμένα παιδιά από βομβαρδισμούς

Εικόνες – γροθιά στο στομάχι. Το Quds News Network μεταδίδει βίντεο με τραυματισμένα παιδιά να δέχονται τις πρώτες βοήθειες μετά από ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Children are still a main target of the ongoing Israeli genocide campaign in #Gaza on its 28th day. pic.twitter.com/Uzt1Fo0ObY — Quds News Network (@QudsNen) November 3, 2023

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο νοσοκομείο Al-Quds της πόλης της Γάζας μετά τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη συνοικία Ταλ αλ-Χάουα, ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή η Ερυθρά Ημισέληνος.

10:12 Έξι οι νεκροί Παλαιστίνιοι στη Δυτική Όχθη μετά τις νυχτερινές επιδρομές – Ένας ακόμη υπέκυψε στα τραύματά του

Το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA μετέδωσε ότι έξι Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας από πυρά του ισραηλινού στρατού στην Τζενίν και στον προσφυγικό καταυλισμό αλ-Φαουάρ κοντά στη Χεβρώνα στη Δυτική Όχθη.

Στην Τζενίν, τέσσερις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε ανταλλαγή πυρών μεταξύ ενόπλων και ισραηλινών δυνάμεων. Δύο ακόμη Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στον καταυλισμό αλ-Φαουάρ.

Ένας ακόμα Παλαιστίνιος που τραυματίστηκε την Πέμπτη από πυρά του στρατού πέθανε από τα τραύματά του κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το WAFA.

Ανάρτηση για τις ισραηλινές επιδρομές στη Δυτική Όχθη έκανε και ο δημοσιογράφος της Haaretz, Τζακ Χούρι, δημοσιεύοντας βίντεο και φωτογραφίες.

ג’נין לפנות בוקר והבוקר. בעיר ומחנה הפליטים מדווחים על חמישה הרוגים בשעות האחרונות ועוד מספר הפצועים , אווירת קרב אומרים בסימטאות. הרוגים גם בחברון ושכם pic.twitter.com/FGpCo7s5UN — Jack khoury.جاك خوري (@KhJacki) November 3, 2023

10:06 Οι IDF κυκλοφόρησαν νέα συνομιλία που υπέκλεψαν – «Η Χαμάς έχει μισό εκατομμύριο λίτρα καυσίμων κάτω από το Νοσοκομείο Σίφα»

Ο ισραηλινός στρατός επιμένει ότι η Χαμάς χρησιμοποιεί το Νοσοκομείο Σίφα ως κάλυψη για το αρχηγείο της, ενώ κυκλοφόρησε νέα συνομιλία που υπέκλεψε όπου υποστηρίζει ότι αξιωματούχος του συστήματος Υγείας στη Γάζα λέει ότι: «Η Χαμάς έχει μισό εκατομμύριο λίτρα καυσίμων κάτω από το Νοσοκομείο Σίφα».

«Η συνομιλία επιβεβαίωσε ότι η Χαμάς ελέγχει τις πηγές ενέργειας και καυσίμων στη Λωρίδα της Γάζας και επιλέγει να τις εκτρέπει για τις τρομοκρατικές της ανάγκες και ότι ακόμη και αν εισαχθούν καύσιμα στη Λωρίδα, η οργάνωση θα αναλάβει τον έλεγχο αυτών των αποθεμάτων», δήλωσε ο εκπρόσωπος των IDF.

צה»ל חושף הקלטת שיחה עם גורם במערכת הבריאות בעזה- חמאס מחזיק במצבורי דלק בבית החולים שיפאא׳ לצרכי טרור >> pic.twitter.com/yCJn4TwC6j — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 3, 2023

10:01 Φωτογραφία από τους εργάτες που επιστρέφουν στη Γάζα εν μέσω πολέμου

Το Reuters δημοσιεύει φωτογραφία από τους εργάτες που εκδιώχθηκαν από το Ισραήλ και τη Δυτική Όχθη και επιστρέφουν στη Γάζα εν μέσω πολέμου, μετά την απόφαση των ισραηλινών αρχών.

09:52 IDF: Εξολοθρεύσαμε τρομοκρατική ομάδα της Χεζμπολάχ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε μαχητές της Χεζμπολάχ που προσπάθησαν να εκτοξεύσουν αντιαρματικούς πυραύλους από τον Λίβανο, προσθέτοντας ότι δύο στρατιώτες τραυματίστηκαν μέτρια και ελαφρά, αντίστοιχα, από χτύπημα μη επανδρωμένου αεροσκάφους στην περιοχή Μάουντ Ντοβ στο βόρειο Ισραήλ.

כוחות צה»ל חיסלו אמש חוליית מחבלים במתחם של ארגון הטרור חיזבאללה בשטח לבנון ופגעו בתשתיות טרור של הארגון, זאת בתגובה לירי שבוצע משטח לבנון לשטח ישראל. במהלך הלילה, טנק של צה»ל תקף חוליית מחבלים שניסתה לשגר טילי נ»ט משטח לבנון לשטח ישראל במרחב הר דב >> pic.twitter.com/QvrU59Zbuk — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 3, 2023

09:43 Συγκλονιστικές φωτογραφίες από τον αποχαιρετισμό του δημοσιογράφου Μοχάμαντ Αμπού Χατάμπ από τους συναδέλφους του

Τον δημοσιογράφο Μοχάμαντ Αμπού Χατάμπ που σκοτώθηκε στο σπίτι του από ισραηλινό βομβαρδισμό στην Καν Γιουνίς, στη νότια Γάζα, αποχαιρετούν οι συνάδελφοί του.

Πάνω στη σορό του έχει τοποθετηθεί το γιλέκο του με το σήμα «PRESS» (δηλαδή Τύπος).

09:38 Σειρήνες ακούγονται στο κιμπούτς Κισουφίμ

Σύμφωνα με τις IDF, σειρήνες ακούγονται στο κιμπούτς Κισουφίμ, στο νότιο Ισραήλ, δίπλα στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας.

09:33 Reuters: Χιλιάδες Παλαιστίνιοι εργάτες από το Ισραήλ και τη Δυτική Όχθη πίσω στη Γάζα

Σύμφωνα με μάρτυρες που επικαλείται το Reuters, χιλιάδες είναι οι Παλαιστίνιοι εργάτες που δούλευαν στο Ισραήλ και τη Δυτική Όχθη που επέστρεψαν πίσω στη Γάζα εν μέσω πολέμου.

Ορισμένοι από τους εργάτες επέστρεψαν από το πέρασμα Κερέμ Σαλόμ, ανατολικά του συνοριακού περάσματος της Ράφα, μεταξύ της πολιορκημένης Λωρίδας της Γάζας και της Αιγύπτου, δήλωσαν οι μάρτυρες στο πρακτορείο ειδήσεων.

Με τη συγκεκριμένη είδηση και την απόφαση του Ισραήλ για τους εργάτες από τη Γάζα ασχολούνται όλα τα αραβικά ΜΜΕ.

#Israel will return Gazans working inside the country to the besieged Palestinian territory, the government says, almost four weeks after it began striking Hamas targets there in response to a deadly cross-border attack.https://t.co/lFDpQWob5P — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 3, 2023

09:24 Γιατί όλοι περιμένουν το διάγγελμα του Χασάν Νασράλα

Την ώρα οι φόβοι για περαιτέρω ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή είναι κάτι παραπάνω από υπαρκτοί, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα – όπως έχει προαναγγείλει – θα κάνει σήμερα το απόγευμα την πρώτη δημόσια εμφάνισή του μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ – Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

09:15 Η ανάρτηση Μπλίνκεν για το νέο ταξίδι στο Ισραήλ

«Πηγαίνω στο Τελ Αβίβ για περισσότερη διπλωματία κατά τη διάρκεια μιας απίστευτα δύσκολης περιόδου. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τους περιφερειακούς ηγέτες για την προστασία των αμάχων και την πρόληψη της εξάπλωσης των συγκρούσεων. Παραμένουμε επικεντρωμένοι στα δύο κράτη και στην ευρύτερη ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή», έγραψε ο Άντονι Μπλίνκεν για το νέο του ταξίδι στο Ισραήλ.

On my way to Tel Aviv for more diplomacy during an incredibly challenging time. We will continue to work with regional leaders to protect civilians and prevent the spread of conflict. We remain focused on two states and broader peace and security in the region. pic.twitter.com/V4wkXQXy6U — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 2, 2023

09:05 Ισραηλινός στρατός: «Εντοπίσαμε και κατασχέσαμε όπλα στην Μπέιτ Χανούν»

Στην ενημέρωσή τους για τις ολονύκτιες χερσαίες επιχειρήσεις στη Γάζα, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις σημειώνουν ότι μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα μάχης και πυροβολικό, καθοδηγούμενα από δυνάμεις πεζικού της ταξιαρχίας Ναχάλ, έπληξαν και σκότωσαν αρκετούς μαχητές της Χαμάς.

Εν τω μεταξύ, στρατεύματα της 551ης Ταξιαρχίας εντόπισαν όπλα – τυφέκια εφόδου, υποπολυβόλα, χειροβομβίδες, εκρηκτικούς μηχανισμούς, RPG και πυρομαχικά, καθώς και υλικό πληροφοριών – χάρτες και εξοπλισμό επικοινωνίας – κατά τη διάρκεια ερευνών στην Μπέιτ Χανούν στη βόρεια Γάζα.

09:00 IDF: «Εξολοθρεύσαμε τον διοικητή του τάγματος Σάμπρα Τελ αλ-Χάουα της Χαμάς»

Οι ισραηλινές δυνάμεις υποστηρίζουν ότι σκότωσαν με αεροπορικό πλήγμα τον διοικητή του τάγματος Σάμπρα Τελ αλ-Χάουα της Χαμάς, Μουσταφά Νταλούλ.

Σύμφωνα με τις IDF, από την αρχή του πολέμου ο Νταλούλ είχε κεντρικό ρόλο στη διαχείριση των μαχών κατά των στρατευμάτων των IDF στη Λωρίδα της Γάζας.

Τα τελευταία χρόνια, ο ίδιος κατείχε διάφορες θέσεις στην στρατιωτική ιεραρχία της Χαμάς στην πόλη της Γάζας.

Δείτε βίντεο:

מטוסי קרב של צה»ל, בהכוונת מודיעין מדוייק של אמ»ן ושב»כ, חיסלו את מוצטפא דלול, מפקד גדוד צברא תל אלהוא, שלקח חלק מרכזי בניהול הלחימה כנגד כוחות צה»ל ברצועת עזה. דלול ביצע מספר תפקידים בגדוד ובחטיבת העיר עזה של ארגון הטרור חמאס >> pic.twitter.com/E8lO2oTmNG — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 3, 2023

08:50 Προσγειώθηκε στο Ισραήλ ο Άντονι Μπλίνκεν

Για τρίτη φορά από τις 7 Οκτωβρίου, ο Άντονι Μπλίνκεν ταξιδεύει στο Ισραήλ, ενώ, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, αναμένεται να συζητήσει με την ισραηλινή ηγεσία το ενδεχόμενο να υπάρξουν «ανθρωπιστικές παύσεις» – όχι κατάπαυση του πυρός – έτσι ώστε να απομακρυνθούν από τη βόρεια Γάζα περισσότεροι άμαχοι και να περνά ευκολότερα η ανθρωπιστική βοήθεια από τη Ράφα.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ θα «δεσμευτεί ότι οι ΗΠΑ θα υποστηρίξουν το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του από την τρομοκρατία σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο».

08:41 IDF: Μια εβδομάδα χερσαίων επιχειρήσεων – Επτά νεκροί στρατιώτες από την Πέμπτη

Οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν τις χερσαίες επιχειρήσεις στη βόρεια πλευρά της Λωρίδας, ενώ έχουν προχωρήσει προς το κέντρο της πόλης της Γάζας.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή τους: «Τις τελευταίες ώρες, τεθωρακισμένα σώματα και στρατεύματα πεζικού, με τη βοήθεια της IAF, πλήττουν φυλάκια, κέντρα διοίκησης και ελέγχου, θέσεις εκτόξευσης πυραύλων και άλλες τρομοκρατικές υποδομές που χρησιμοποιούνται από την ηγεσία της Χαμάς και τους τρομοκράτες της. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας και της νύχτας 7 Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν εν ώρα υπηρεσίας».

Φωτογραφίες από τις χερσαίες επιχειρήσεις των IDF έχουν αναρτηθεί στο επίσημο Twitter:

08:30 Χεζμπολάχ: 55 μαχητές έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ – Χαμάς

Τα ονόματα άλλων πέντε μαχητών της Χεζμπολάχ που έπεσαν νεκροί σε μάχες με τις ισραηλινές δυνάμεις έδωσε η λιβανέζικη οργάνωση στη δημοσιότητα.

Μέχρι στιγμής 55 μαχητές της έχουν σκοτωθεί σε μάχες στα σύνορα Ισραήλ – Λιβάνου.

To Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου σημειώνει ότι η Χεζμπολάχ έκανε 28 επιθέσεις στις 2 Νοεμβρίου, τις περισσότερες από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς.

08:20 Βάναυση σύλληψη Παλαιστινίου στη Δυτική Όχθη

Οι ισραηλινές δυνάμεις συνέχισαν όλο το βράδυ τις ισραηλινές επιδρομές στη Δυτική Όχθη, με τους Παλαιστίνιους να καταγγέλλουν ότι σκοτώθηκαν δύο άτομα από χτύπημα πυραύλου που εκτοξεύτηκε με drone.

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι συλλήψεις.

Βίντεο αποτυπώνει τη βίαιη σύλληψη νεαρού, τον οποίο οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν ξεγυμνώσει και του έχουν φορέσει κουκούλα στην κωμόπολη Τούρμους Αγιά, στον βορρά της Δυτικής Όχθης.





08:13 Η Ταϊλάνδη συζητά με Ιράν και άλλες χώρες για την απελευθέρωση των 23 ομήρων που κρατά η Χαμάς

Η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης βρίσκεται σε επαφές με το Ιράν και άλλες κυβερνήσεις που μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Χαμάς και να συμβάλουν να απελευθερωθούν σώοι οι 23 υπήκοοι της ασιατικής χώρας που κρατούνται όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Πάρνπρι Μπαχίντα-Νουκάρα σήμερα.

Ο επικεφαλής της ταϊλανδικής διπλωματίας πρόσθεσε πως εξασφάλισε τη δέσμευση της Τεχεράνης, η οποία τα τελευταία χρόνια θεωρείται πως έχει καλές σχέσεις με τη Χαμάς, πως θα βοηθήσει στις διαπραγματεύσεις.

Thailand in talks with Iran, other govts for Hamas hostages release https://t.co/Lkat4xArGR pic.twitter.com/FkWF9YbZiW — Reuters (@Reuters) November 3, 2023

Ως νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Μπανγκόκ έλεγε πως οι όμηροι ήταν 22.

Τουλάχιστον 32 Ταϊλανδοί σκοτώθηκαν όταν η Χαμάς εξαπέλυσε την επίθεσή της στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου.

Περίπου 30.000 πολίτες της χώρας της Ασίας εργάζονταν στο Ισραήλ, μεγάλο μέρος τους στον αγροτικό τομέα, όταν ξέσπασε ο πόλεμος.

08:06 Τα αποτελέσματα από την ισραηλινή επιδρομή στην Τζενίν

Μαζική καταστροφή των υποδομών στην Τζενίν υπάρχει μετά την ολονύχτια ισραηλινή επιδρομή στον προσφυγικό καταυλισμό στην Τζενίν.

Massive destruction to infrastructure carried out over the last night by Israeli bulldozers in the Jenin refugee camp, north of the occupied West Bank. pic.twitter.com/0jRHauwCB2 — Quds News Network (@QudsNen) November 3, 2023

08:00 Βομβαρδίζουν τη Γάζα από ξηρά, θάλασσα και αέρα

Οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να βομβαρδίζουν τη Γάζα από ξηρά, θάλασσα και αέρα, προκαλώντας δεκάδες θύματα στον άμαχο πληθυσμό.

Διαβάστε περισσότερα για τις εξελίξεις των τελευταίων ωρών εδώ

07:50 Η ΥΠΕΞ των Εμιράτων προειδοποιεί για τον κίνδυνο περιφερειακής σύρραξης στη Μέση Ανατολή

«Ο κίνδυνος περιφερειακής επέκτασης και περαιτέρω κλιμάκωσης είναι υπαρκτός, καθώς και ο κίνδυνος εξτρεμιστικές ομάδες να εκμεταλλευτούν την κατάσταση για να προωθήσουν ιδεολογίες που θα μας κρατήσουν εγκλωβισμένους σε κύκλους βίας», δήλωσε η Νούρα αλ-Κααμπί, υπουργός Εξωτερικών των ΗΑΕ σε συνέδριο πολιτικής στο Άμπου Ντάμπι.

BREAKING: #UAE warns against risk of regional spillover from Gaza war. The United Arab Emirates warned that there was a real risk of tensions rising in the Middle East amid the #Israel-Hamas war in #Gaza, adding that it was working to secure a humanitarian ceasefire. — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) November 3, 2023

07:45 Παλαιστίνιος που τραυματίστηκε στη Ναμπλούς πέθανε στο νοσοκομείο

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA, Παλαιστίνιος που τραυματίστηκε σοβαρά από ισραηλινά πυρά στη Ναμπλούς στη Δυτική Όχθη πέθανε στο νοσοκομείο.

Το όνομά του ήταν Άσεμ Τζιχάντ Ραμαντάν και είχε τραυματιστεί κατά τη διάρκεια συγκρούσεων στο χωριό Ταλ κοντά στη Ναμπλούς την Τετάρτη.

07:40 Reuters: Το πέρασμα στη Ράφα θα ανοίξει για τρίτη ημέρα για περιορισμένο αριθμό πολιτών

Σύμφωνα με τηλεγράφημα του Reuters, το πέρασμα στη Ράφα θα ανοίξει για τρίτη ημέρα για περιορισμένο αριθμό πολιτών με ξένα διαβατήρια ή διπλής υπηκοότητας που θα μπορέσουν να περάσουν από τη Γάζα στην Αίγυπτο μετά τη συμφωνία που υπήρξε με τη μεσολάβηση του Κατάρ και σε συνεργασία με τις ΗΠΑ ανάμεσα σε Χαμάς, Ισραήλ και Αίγυπτο.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με ελληνικές διπλωματικές πηγές, 16 Έλληνες διέσχισαν χθες Πέμπτη τη συνοριακή διάβαση.

07:32 Οι ταξιαρχίες της Χεζμπολάχ στο Ιράκ απειλούν τις ΗΠΑ

Οι ταξιαρχίες της Χεζμπολάχ στο Ιράκ, οι οποίες ανήκουν στην ιρανική Δύναμη Κουντς, έστειλαν απειλητικό μήνυμα στις αμερικανικές δυνάμεις και τις βάσεις τους που δέχονται επιθέσεις στην περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες, λέγοντας: «Στο πλαίσιο της υποστήριξης του λαού μας στην Παλαιστίνη και ως εκδίκηση για τους μάρτυρες, την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει μια νέα φάση στην αντιμετώπιση του εχθρού και των βάσεών του στην περιοχή, μια ευρύτερη και πιο σοβαρή φάση».

07:24 Euro-Med Monitor: Το Ισραήλ έχει πλήξει τη Λωρίδα της Γάζας με το ισοδύναμο δύο πυρηνικών βομβών

Το Ισραήλ έχει ρίξει περισσότερους από 25.000 τόνους εκρηκτικών στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη του πολέμου μεγάλης κλίμακας στις 7 Οκτωβρίου, ισοδύναμων με δύο πυρηνικές βόμβες, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Ευρωμεσογειακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Euro-Med Human Rights Monitor).

Διαβάστε περισσότερα εδώ

07:19 Ισραηλινές μπουλντόζες καταστρέφουν δρόμο στην Τζενίν μετά από επιδρομή

Το Ισραήλ συνεχίζει τις ολονύχτιες επιδρομές στη Δυτική Όχθη.

Βίντεο αποτυπώνει την καταστροφή δρόμου στην Τζενίν από ισραηλινές μπουλντόζες.

#BREAKING| Israeli bulldozers are destroying roads and vandalizing infrastructure in the #WestBank city of #Jenin and its refugee camp #now. pic.twitter.com/yZuyYiNU2V — Quds News Network (@QudsNen) November 3, 2023

07:10 Πρόεδρος της Χιλής: Ασκεί πίεση στον Μπάιντεν για τη Γάζα

Ο πρόεδρος της Χιλής, Γκαμπριέλ Μπόριτς, ο οποίος νωρίτερα αυτή την εβδομάδα καταδίκασε τους βομβαρδισμούς του στρατού του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας και ανακάλεσε για διαβουλεύσεις τον πρεσβευτή της χώρας του στο Τελ Αβίβ για διαβουλεύσεις, τόνισε χθες Πέμπτη στον ομόλογό του των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν πως οι ισραηλινές ενέργειες παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο.

Ο Μπόριτς θύμισε πως καταδίκασε έντονα την επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου, ο απολογισμός των θυμάτων της οποίας ξεπερνά τους 1.400 νεκρούς, και έχει επίσης καλέσει να αφεθούν ελεύθεροι οι όμηροι που κρατά το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, όμως πρόσθεσε πως οι ακατάπαυστοι βομβαρδισμοί των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων σε αντίποινα είναι δυσανάλογη αντίδραση και παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο.

«Οι επιθέσεις της Χαμάς δεν έχουν δικαιολογία και αξίζουν παγκόσμια καταδίκη, όμως η αντίδραση της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου επίσης αξίζει την καταδίκη μας», είπε σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντησή του με τον Μπάιντεν στην αμερικανική προεδρία.

NEW 🚨 Chile’s president accuses Israel of war crimes moments after meeting Biden: Gabriel Boric uses White House doorstep to condemn the ‘disproportionate’ Gaza strikes in response to Hamas attack – Daily Mail — Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 3, 2023

Διαβάστε περισσότερα εδώ

07:04 Σήμερα η πρώτη τοποθέτηση του Νασράλα μετά την έναρξη του πολέμου

Ο ηγέτης της λιβανέζικης Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα θα «σπάσει τη σιωπή του» μετά από εβδομάδες και για πρώτη φορά από την κήρυξη του πολέμου του Ισραήλ στη Χαμάς.

Lebanon’s #Hezbollah chief Hassan Nasrallah is to break weeks of silence since war broke out between #Hamas and #Israel, in a speech that could impact the region as the Gaza conflict rages.https://t.co/wQJERepY3G — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 3, 2023

06:55 Ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ έκανε ανάρτηση στα εβραϊκά ενάντια στη «σιωνιστική οντότητα»

Ο Ιρανός ανώτατος ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ έκανε ανάρτηση κατά του Ισραήλ στα εβραϊκά.

«Η σιωνιστική οντότητα σας λέει ψέματα», γράφει στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X για το Ισραήλ.

«Η σιωνιστική οντότητα είναι αβοήθητη και μπερδεμένη αυτή τη στιγμή και χωρίς την αμερικανική υποστήριξη θα παραλύσει μέσα σε λίγες ημέρες», τονίζει.

היישות הציונית משקרת לכם, והיא גם משקרת כשהביעה דאגה לגבי האסירים שלה אצל הפלסטינים. אלא היא גם מחסלת אותם בהפגזות שהיא עושה.

היישות הכובשת חסרת אונים ומבולבלת עכשיו, וללא התמיכה האמריקאית תשותק בתוך ימים — Khamenei.ir (@khamenei_ir) November 2, 2023

06:50 Σενάρια τρόμου για γενική σύρραξη – Δύναμη πυρός συγκεντρώνεται στην Αν. Μεσόγειο και τη Μ. Ανατολή

Πώς εξηγείται η τρομερή δύναμη πυρός που συγκεντρώνεται στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή και ποιες χώρες στέλνουν ναυτικό και στρατό στην περιοχή.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

06:44 Τέσσερις ακόμη Ισραηλινοί στρατιώτες νεκροί στη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι τέσσερις ακόμη Ισραηλινοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους σε μάχες με τη Χαμάς στη βόρεια Γάζα.

מצורפת הודעת דובר צה״ל בנושא שמותיהם של ארבעה חללי צה״ל אשר הודעה נמסרה למשפחותיהם: https://t.co/vBeH42D14Q מצורף קישור לאתר צה»ל, בו מפורסמים ומתעדכנים פרטיהם ותמונותיהם של החללים: https://t.co/gBSQOIk0Wv >> — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 3, 2023

Δύο ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά κατά τις χερσαίες επιχειρήσεις των IDF.

06:35 Νέο ισραηλινό χτύπημα στην περιοχή του νοσοκομείου Al-Quds

Το Al Jazeera Arabic μεταδίδει ότι το Ισραήλ προχώρησε σε νέες αεροπορικές επιθέσεις στην περιοχή του νοσοκομείου Al-Quds.

Δείτε σχετικά βίντεο:

⭕ Destruction and injuries as a result of the occupation’s targeting of the surrounding area Al-Quds Hospital in Gaza.#GazaGenocide #Gaza_Now pic.twitter.com/xnZl5BRpL9 — Palestine Captives 𓂆 (@Palestinecapti1) November 3, 2023

Renewed bombardments are now being heard in the vicinity of Alquds Hospital.

This video captures the horrifying and panic-stricken situation that 14000 displaced individuals at Al-Quds Hospital endured early today as the IOF continued to shell the hospital’s surroundings, worth… pic.twitter.com/l11PGd5rIk — Dogukan (@dgkn_yl) November 3, 2023

06:30 Δεν έχει τέλος το αιματοκύλισμα στη Γάζα

Καλημέρα σας, μαζί θα παρακολουθήσουμε και σήμερα τις εξελίξεις σε Ισραήλ, Γάζα και Δυτική Όχθη, με το αιματοκύλισμα στη Λωρίδα να συνεχίζεται, χωρίς να διαφαίνεται ο τρόπος που μπορεί να τερματιστεί.

Δείτε πώς κάλυψε το in ό,τι προηγήθηκε εδώ