Ισραηλινός στρατός: Αυτοί είναι οι 10 διοικητές της Χαμάς που έχουμε σκοτώσει

Τις φωτογραφίες και τα ονόματα των 10 ηγετικών στελεχών – διοικητών της Χαμάς που έχουν σκοτωθεί κατά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα, έδωσε στη δημοσιότητα ο ισραηλινός στρατός.

«Καταδιώκουμε και εξαφανίζουμε τους διοικητές της Χαμάς» δήλωσε ο εκπρόσωπος των IDF, σύμφωνα με τους Times of Israel.

«Από την αρχή του πολέμου, ο Ισραηλινός Στρατός έχει σκοτώσει 10 διοικητές της Χαμάς σε αεροπορικές επιδρομές» δήλωσε ο Ντάνιελ Χαγκάρι, εκπρόσωπος Τύπου των IDF.

Όπως είπε, ο στρατός παραμένει επικεντρωμένος στη Λωρίδα της Γάζας παρά τις εντάσεις στο βορρά εν μέσω επανειλημμένων επιθέσεων της Χεζμπολάχ. «Στόχος είναι η διάλυση της Χαμάς και η επιστροφή των ομήρων» υπογράμμισε ο Χαγκάρι.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ισχυρίζονται ότι τα στρατεύματα της επίλεκτης ομάδας Yahalom έχουν θέσει σε σχέδιο την καταδάφιση των σήραγγων της Χαμάς που εντόπισαν κατά τη διάρκεια χερσαίων επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

Όπως έκανε γνωστό το IDF, «τα στρατεύματα αποκάλυψαν φρεάτια, τοποθέτησαν εκρηκτικά, παγίδευσαν και εξουδετέρωσαν σήραγγες στο έδαφος της Λωρίδας της Γάζας».

Στη δημοσιότητα έδωσε και βίντεο που απεικονίζει στρατιώτες να ανακαλύπτουν μια σήραγγα, αλλά και να ανατινάζουν μια δεύτερη.

🔴 IDF troops uncovered tunnel shafts, rigged them with explosives, and neutralized Hamas’s terrorist tunnels during special operations inside Gaza. pic.twitter.com/LlSE7FbBt8

— Israel Defense Forces (@IDF) November 3, 2023