Πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς: Οι ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν τρία νοσοκομεία στη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε φονική επιδρομή κατά τριών νοσοκομείων στη Γάζα.

Νωρίς το απόγευμα, τα ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη βομβάρδισαν την είσοδο του νοσοκομείου Αλ-Σίφα. Λίγα λεπτά αργότερα έγιναν γνωστές ακόμα δύο επιθέσεις, μια στο νοσοκομείο Αλ Κουντς και ακόμη μία στο Ινδονησιακό νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχουν εκφραστεί φόβοι για αρκετούς νεκρούς, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση.

Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για μεγάλο αριθμό νεκρών και τραυματιών καθώς χτυπήθηκε κομβόι ασθενοφόρων.

Δημοσιογράφος του γαλλικού πρακτορείου AFP μετέδωσε ότι είδε πολλά πτώματα δίπλα σ’ ένα κατεστραμμένο ασθενοφόρο. Πλάνα δείχνουν ματωμένες γυναίκες και παιδιά στο έδαφος.

Israeli airstrikes continue around the vicinity of Al-Quds Hospital in the Tel Al-Hawa area of #Gaza, smoke and dust are spreading into the hospital causing undetermined damage. Additionally, a state of fear and panic has generated among 14,000 displaced civilians, mostly women… pic.twitter.com/M3XIrTnm6K — PRCS (@PalestineRCS) November 3, 2023

Η Χαμάς λέει ότι η έκρηξη προκλήθηκε από ισραηλινό πύραυλο.

Το Ισραήλ δεν έχει σχολιάσει ακόμη το περιστατικό, αλλά έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι το κύριο κέντρο διοίκησης της Χαμάς βρίσκεται κάτω από το νοσοκομείο Σίφα, μεταδίδουν οι Times of Israel.

RT @swilkinsonbc «Israeli air strikes target the front of Al Quds Hospital in #Gaza; many casualties; more israeli missiles hit Al Shifa & the Indonesian hospitals pic.twitter.com/h6g0FJNSOe« — Richard Hardigan (@RichardHardigan) November 3, 2023

Ο ισραηλινός στρατός μέχρι στιγμής ανακοίνωσε ότι εξετάζει την αναφορά ότι χτυπήθηκε αυτοκινητοπομπή ασθενοφόρων μπροστά από το νοσοκομείο.

Τα ασθενοφόρα μετέφεραν 15 με 20 βαριά τραυματίες, δήλωσε ο εκπρόσωπος του παλαιστινιακού Υπουργείου Υγείας Al-Qudra.

Israel bombs a convoy of ambulances full of wounded as they were preparing to leave Al Shifa hospital towards the Rafah border crossing with Egypt. Dozens of people murdered.#IsraelIsATerrorestState #StopGazaGenocide Strictly 18+ visual pic.twitter.com/WkXL8mp2JG — akmal ansari (@akmal5071) November 3, 2023

Οι ασθενείς κατευθύνονταν προς το συνοριακό πέρασμα της Ράφας, προκειμένου μέσω Αιγύπτου να αναζητήσουν θεραπεία στο εξωτερικό, μεταδίδει το Al Jazeera.

ambulances, patients, and paramedics were targeted, and the door of Al-Shifaa Hospital was bombed.

The ground is literally like a sea of blood and martyrs are everywhere.

The Western media will now appear to ask their stupid question: Do you condemn Hamas?#مستشفى_الشفاء#Gaza pic.twitter.com/02rDWHABVt — Fatma (@_fatmaalli) November 3, 2023

«Ενημερώσαμε τον Ερυθρό Σταυρό και την Ερυθρά Ημισέληνο, ενημερώσαμε όλο τον κόσμο, ότι επρόκειτο για ιατρική μεταφορά», είπε ο Al-Qudra.

Ισραηλινό drone χτύπησε την πύλη του νοσοκομείου Αλ Σίφα, το οποίο νοσηλεύει πάνω από 5.000 ασθενείς και παράλληλα φιλοξενεί δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένους στις αυλές του, γράφει το Al Jazeera. Πρόκειται για το μεγαλύτερο νοσοκομείο στη Λωρίδα της Γάζας.