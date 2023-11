Live: Σκληραίνει τη στάση του το Ισραήλ – Μεταμεσονύχτιοι βομβαρδισμοί στη Γαζά και επιδρομές στη Δυτική Όχθη

Δεκάδες νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες ήταν ο απολογισμός των ανελέητων επιθέσεων του στρατού του Ισραήλ σε νοσοκομεία και σχολεία στη Γάζα την Παρασκευή, με τους νεκρούς στη Λωρίδα να ξεπερνούν τις 9.200.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι χτύπησε ασθενοφόρο γιατί με αυτόν τον τρόπο μετακινούνται μαχητές της Χαμάς, χωρίς να δώσει κάποιο στοιχείο για αυτόν τον ισχυρισμό. Νέες επιθέσεις έγιναν σήμερα σε δύο νοσοκομεία και ένα σχολείο.

Τα παιδιά που έχουν σκοτωθεί από τους βομβαρδισμούς στη Γάζα έχουν φτάσει τις 3.900

Την ίδια ώρα οι IDF συνεχίζουν τις χερσαίες επιθέσεις, με την πόλη της Γάζας να τελεί «υπό διπλή πολιορκία» και 500.000 άμαχοι να υπολογίζεται ότι παραμένουν εγκλωβισμένοι.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν επανέλαβε μετά τη συνάντησή του με τους ΥΠΕΞ της Ιορδανίας και της Αιγύπτου ότι μια κατάπαυση του πυρός στη Γάζα «θα ευνοήσει τη Χαμάς».

Συνεχίζονται οι σποραδικές μάχες ανάμεσα σε ισραηλινό στρατό και Χεζμπολάχ στα σύνορα Ισραήλ και Λιβάνου, με τον Χασάν Νασράλα να δηλώνει στο διάγγελμά του ότι «όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά».

04:08 «Τρώμε ένα γεύμα τη μέρα, πίνουμε βρώμικο νερό» – Συγκλονίζει μητέρα επτά παιδιών στη Γάζα

Μιλώντας στο BBC η Σουχέρ Αλ Λουχ, μητέρα επτά παιδιών είπε: «Πίνουμε βρώμικο νερό. Τρώμε ένα γεύμα κάθε μέρα, κυρίως τόνο ή φασόλια από κονσέρβες».

«Μερικές φορές μαγειρεύω λίγες φακές σε μια παλιά ξυλόσομπα. Έχουμε φωτοβολταϊκά στη στέγη για να μπορούμε να φορτίζουμε τα τηλέφωνά μας», προσέθεσε.

04:00 Επιδρομές του ισραηλινού στρατού στη Δυτική Όχθη λίγες ώρες πριν την επίσκεψη Μπλίνκεν

Ο ισραηλινός στρατός πραγματοποιούσε ήδη αυτές τις επιδρομές σε σπίτια, χωριά και πόλεις στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ακόμη και πριν από τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου.

Από τότε, η συχνότητα και η ένταση έχουν αυξηθεί εκθετικά.

Σύμφωνα με το Al Jazeera οι πρώτες επιδρομές σε σπίτια στη Ναμπλούς ξεκίνησαν στις 22:00 το βράδυ τοπική ώρα.

Υπήρξε μια δεύτερη επδρομή, όπου άνθρωποι τραυματίστηκαν, καθώς υπήρξαν συγκρούσεις μεταξύ του ισραηλινού στρατού και Παλαιστινίων κατοίκων της Ναμπλούς.

Υπήρξαν τρεις τραυματισμοί. Αλλά παραδόξως σήμερα το βράδυ στη Ναμπλούς, δεν έγιναν συλλήψεις εκεί.

Στο Αζούν στην Qalqilya, υπήρξε νωρίτερα μια πολύ μεγάλη επιδρομή που πραγματοποιήθηκε με ισχυρή παρουσία του ισραηλινού στρατού σε σπίτια εκεί.

Κάτοικοι πιστεύουν ότι σχετίζεται με τους πυροβολισμούς που έπεσαν σε ισραηλινές στρατιωτικές θέσεις νωρίτερα το Σάββατο. Πριν από λίγες ημέρες, οι κάτοικοι είπαν ότι περίμεναν κάποιου είδους αντίποινα όπως αυτό.

Επίσης οι ισραηλινές δυνάμεις εισέβαλαν τα ξημερώματα της Κυριακής στην Τζενίν της Δυτικής Όχθης και έκαναν έφοδο σε πολλά σπίτια, σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Γενικά, τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες, οι επιδρομές αυτές λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας και κατά την ώρα της πρωινής προσευχής. Μάλιστα ι κάτοικοι στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη λένε ότι περιμένουν μια μακρά νύχτα μπροστά τους.

Αυτά τα ζητήματα είναι πιθανό να τεθούν από τον Αμπάς όταν συναντηθεί με τον Μπλίνκεν που αναμένεται να φτάσει στη Ραμάλα την Κυριακή.

03:51 Αναθεωρήθηκε προς τα κάτω ο αριθμός των νεκρών από την ισραηλινή επίθεση στον προσφυγικό καταυλισμό Μαγκάζι

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας στη Γάζα ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τον ισραηλινό βομβαρδισμό του προσφυγικού καταυλισμού Μαγκάζι στο κέντρο της Γάζας το βράδυ του Σαββάτου.

Πρόκειται για λιγότερους από τους 51 ανθρώπους που είχε αρχικά αναφέρει το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa ότι σκοτώθηκαν.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι εξετάζουν αν ο στρατός επιχειρούσε στην περιοχή την ώρα της βομβιστικής επίθεσης.

03:36 Το IDF θα επιτρέψει στους κατοίκους της Γάζας να κινηθούν νότια για τέσσερις ώρες

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) δήλωσαν ότι θα επιτρέψουν στους κατοίκους της Γάζας να κινηθούν νότια σε καθορισμένους δρόμους την Κυριακή, παρά το γεγονός όπως υποστηρίζουν ότι τα στρατεύματά τους δέχθηκαν πυρά το Σάββατο, ενώ προσπαθούσαν να εξασφαλίσουν έναν ασφαλή διάδρομο για τους αμάχους.

Η κύρια διαδρομή για την εκκένωση θα είναι η οδός Σάλαχ Αλ-Ντεν και θα επιτραπεί στους αμάζους να εκκενώσουν μεταξύ 10 π.μ. και 2 μ.μ. τοπική ώρα, σύμφωνα με τον Αβιχάι Αντράι, εκπρόσωπο των IDF για τα αραβικά μέσα ενημέρωσης.

«Εάν ενδιαφέρεστε για τον εαυτό σας και τους αγαπημένους σας, κατευθυνθείτε νότια σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Να είστε σίγουροι ότι οι ηγέτες της Χαμάς φροντίζουν ήδη να προστατευτούν», δήλωσε ο Αντράι στο X το βράδυ του Σαββάτου.

Δεν ήταν σαφές πόσο ευρέως μπορεί να φτάσει το μήνυμά του, δεδομένων των εκτεταμένων διακοπών του ηλεκτρικού ρεύματος και του διαδικτύου, ή πόσο ασφαλής θα είναι η διέλευση.

#عاجل يا سكان غزة،

🔴قامت حماس اليوم باطلاق قذائف هاون وأخرى مضادة للدروع نحو قواتنا التي حرصت على فتح الطريق من شمال قطاع غزة نحو جنوبه لتتمكنوا من حماية أنفسكم. عناصر حماس نفذوا ذلك لانهم أرادوا ان تبقوا دروعًا بشرية لهم ولقادتهم.

🔴أود أن أخبركم أنه بالرغم من ذلك فان جيش… pic.twitter.com/Z2LIs4J2FR — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 4, 2023

03:22 Ισραηλινά στρατεύματα στα σύνορα με τη Γάζα δέχθηκαν πυρά αντιαρματικών πυραύλων

Στρατεύματα που επιχειρούν στο Ισραήλ κοντά στο Κισουφίμ στα σύνορα με τη Γάζα δέχθηκαν πυρά αντιαρματικών πυραύλων, αναφέρουν εβραϊκά μέσα ενημέρωσης.

Κανένας στρατιώτης δεν τραυματίστηκε από την επίθεση και το Ισραήλ ανταπέδωσε τα πυρά, πλήττοντας την πηγή του, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.

Προς το παρόν δεν υπάρχει επιβεβαίωση από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις.

Το ένοπλο τμήμα της Χαμάς οι ταξιαρχίες αλ Κασάμ ισχυρίζονται στο Telegram ότι έριξαν αντιαρματικούς πυραύλους εναντίον στρατιωτών που εισέρχονται στη Γάζα ανατολικά του Χαν Γιουνίς, στη νότια πλευρά του παλαιστινιακού θύλακα.

03:04 Ένταση έξω στον Λευκό Οίκο με συνθήματα κατά Μπάιντεν – Φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές έβαψαν κόκκινη την είσοδο

Πλήθος διαδηλωτών από τους δεκάδες χιλιάδες που βρέθηκαν στη συγκέντρωση υπέρ της Παλαιστίνης στην Ουάσινγκτον το Σάββατο ζητώντας κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, πραγματοποίησαν πορεία προς την πύλη του Λευκού Οίκου, όπου μάλιστα φώναξαν συνθήματα κατά του Τζο Μπάιντεν και έβαψαν την εξωτερική πύλη με κόκκινη μπογιά.

Μάλιστα μία ομάδα διαδηλωτών βούτηξε τα χέρια της σε κόκκινη μπογιά και άλειψε τους τσιμεντένιους στύλους κατά μήκος του εξωτερικού φράχτη του Λευκού Οίκου για να συμβολίσει το αίμα που χύνεται στη Γάζα.

The entrance to the White House is smeared with bloody handprints tonight. pic.twitter.com/fDymdXQdYm — Stop Cop City (@JoshuaPHilll) November 5, 2023

02:47 29 συλλήψεις σε διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης στο Λονδίνο

Η αστυνομία συνέλαβε 29 άτομα στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια μιας μαζικής φιλοπαλαιστινιακής συγκέντρωσης το Σάββατο, επικαλούμενη αδικήματα όπως υποκίνηση φυλετικού μίσους, εγκλήματα με φυλετικά κίνητρα, βία και επίθεση σε αστυνομικό.

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία Τραφάλγκαρ για τη διαμαρτυρία, σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομική Υπηρεσία του Λονδίνου, και οι περισσότεροι διαδήλωναν ειρηνικά.

Ωστόσο, η διοικητής της Μητροπολιτική Αστυνομική Karen Findlay δήλωσε ότι ήταν «απογοητευτικό το γεγονός ότι διάφορες ομάδες ήταν και πάλι υπεύθυνες για συμπεριφορές που δεν έχουν θέση στο Λονδίνο και είμαστε αποφασισμένοι να το αντιμετωπίσουμε σθεναρά. Τα πυροτεχνήματα κατευθύνθηκαν προς τους αστυνομικούς και τέσσερις αστυνομικοί τραυματίστηκαν».

Ένας άνδρας, ύποπτος για αντισημιτικά σχόλια κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας, συνελήφθη αφού αναγνωρίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τη χρήση τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου, ανέφερε η αστυνομία.

Δύο άλλοι συνελήφθησαν «ως ύποπτοι για παραβίαση του άρθρου 12 του νόμου περί τρομοκρατίας, αφού εθεάθησαν να επιδεικνύουν πανό που φαινόταν να υποστηρίζει απαγορευμένη οργάνωση», πρόσθεσε η αστυνομία.

Εννέα άτομα συνελήφθησαν ως ύποπτοι για αδικήματα δημόσιας τάξης, μεταξύ των οποίων δύο που φέρονται είχαν παρελθόν σε ρατσιστικά επεισόδια, προστίθεται στην ανακοίνωση.

02:33 Υπέρ της Παλαιστίνης ο ράπερ Macklemore – «Ξέρω ότι πρόκειται για γενοκτονία»

Μήνυμα αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό που υποφέρει από τους συνεχείς βομβαρδισμούς του Ισραήλ έστειλε ο ράπερ Macklemore μιλώντας στους δεκάδες χιλιάδες Αμερικανούς που έδωσαν δυναμικό παρών στη διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης στην Ουάσινγκτον το Σάββατο ζητώντας κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Macklemore δήλωσε ότι ήταν «όμορφο να παρατηρείς» το τεράστιο πλήθος. «Μου είπαν να σωπάσω, μου είπαν να κάνω την έρευνά μου, να πάω πίσω, ότι είναι πολύ περίπλοκο να πω κάτι, να σωπάσω αυτή τη στιγμή», είπε από το βήμα ο ράπερ.

«Τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, πήγα πίσω και έκανα κάποια έρευνα, μαθαίνω», είπε ακόμα ο τραγουδιστής και προσέθεσε: «Δεν ξέρω τα πάντα, αλλά ξέρω αρκετά για να ξέρω ότι πρόκειται για γενοκτονία».

Macklemore speaks at the “Free Palestine” rally in DC: “They told me to do my research, that it’s too complex, to be silent … In the last 3 weeks, I’ve gone back & I have done some research, I don’t know everything, but I know enough to know that this is a genocide.” pic.twitter.com/QQcjZQcSFQ — philip lewis (@Phil_Lewis_) November 4, 2023

02:18 Δραματική η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα

Μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, το Ισραήλ απάντησε με αντίποινα. Στο μεταξύ, η κατάσταση για τον άμαχο πληθυσμό στη Γάζα διαρκώς επιδεινώνεται.

Σύμφωνα με διεθνείς οργανώσεις, η ανθρωπιστική βοήθεια είναι απαραίτητη, ωστόσο ελάχιστη είναι αυτή που καταλήγει όντως εκεί. Αυτό επιβεβαίωσαν στην DW και διάφορες ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Ο Φιλίπ Λαζαρίνι, επικεφαλής της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA), περιγράφει την ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας ως «καταστροφική».

Η Γάζα είναι αποκλεισμένη και οι πληροφορίες για την κατάσταση που επικρατεί εκεί ασαφείς. Πολλές πληροφορίες δεν μπορούν να επαληθευτούν από ανεξάρτητους δημοσιογράφους. Για πληροφορίες που αφορούν λοιπόν την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα η DW εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις πληροφορίες που παρέχουν οι ανθρωπιστικές οργανώσεις. Η DW δίνει απαντήσεις στα πιο σημαντικά ερωτήματα σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στη Λωρίδα της Γάζας.

02:02 Ψυχολογική υποστήριξη στις ιατρικές ομάδες στη Γάζα

Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισελήνος παρέχει ψυχολογική βοήθεια στις ιατρικές ομάδες στη Γάζα.

Η οργάνωση δήλωσε ότι στο νοσοκομείο Al-Quds παρέχονται ψυχαγωγικές δραστηριότητες στους γιατρούς για να «ανακουφιστούν από την ψυχολογική τους πίεση εν μέσω συνεχών απειλών ότι θα γίνουν στόχος».

PRCS’s Psycho-Social team provided psychological first aid and recreational activities to emergency medical teams at Al-Quds Hospital in #Gaza, easing their psychological strain amid constant threats of being targeted.❤🚑#humantarian_heros #Gaza pic.twitter.com/Gk0NtiT8Ws — PRCS (@PalestineRCS) November 4, 2023

01:48 Τουλάχιστον 51 νεκροί από ισραηλινό βομβαρδισμό στον προσφυγικό καταυλισμό Αλ Μαγκάζι

Τουλάχιστον 51 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή το βράδυ του Σαββάτου στον προσφυγικό καταυλισμό Αλ Μαγκάζι στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Μεταξύ των θυμάτων είναι πολλές γυναίκες και παιδιά, όπως μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera επικαλούμενο νοσοκομειακές πηγές.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αντίδραση από την πλευρά των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) σχετικά με το συγκεκριμένο πλήγμα.

Σε αναρτήσεις σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, λογαριασμών προσκείμενων στη Χαμάς διακρίνονται πολύ σκληρές εικόνες με νεκρά παιδιά, τα οποία όπως αναφέρεται κοιμούνταν τη στιγμή των χτυπημάτων.

#BREAKING| #Israeli jets bombarded houses in Al Maghazi refugee camp in central #Gaza, killing at least 33 civilians, most of whom are children and women who were sleeping. pic.twitter.com/wVYqctN3Ni — Quds News Network (@QudsNen) November 4, 2023

01:33 Συνάντηση Μπλίνκεν – Φιντάν στην Άγκυρα τη Δευτέρα

Επιβεβαιώνει το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, στις 5 και 6 Νοεμβρίου, στην Άγκυρα. Τη Δευτέρα αναμένεται η συνάντησή του με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν.

Σε ανακοίνωσή του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών αναφέρεται:

«Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν θα επισκεφθεί την Τουρκία στις 5-6 Νοεμβρίου 2023.Κατά τη διάρκεια της συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, προβλέπεται να γίνει ανταλλαγή απόψεων για την κατάσταση στη Γάζα, περιφερειακά θέματα και τις διμερείς σχέσεις».

01:18 Εντείνει τους βομβαρδίσμους στη Βόρεια Γάζα το Ισραήλ

Σύμφωνα με το Al Jazeera λίγο μετά τις 1:00 τα ξημερώματα της Κυριακής, το Ισραήλ έχει εντείνει τις επιθέσεις σε διάφορες περιοχές στη βόρεια Γάζα.

Στη βόρεια περιοχή της Λωρίδας της Γάζας, στη συνοικία Τελ-αλ-Ζαατάρ, η οποία θεωρείται μια από τις κύριες συνοικίες του προσφυγικού καταυλισμού Τζαμπάλια. Οι ισραηλινές δυνάμεις κατέστρεψαν την κύρια γεώτρηση στην περιοχή αυτή, η οποία παρέχει νερό σε χιλιάδες σπίτια.

Επίσης, οι επιθέσεις συνεχίστηκαν στο κέντρο της Λωρίδας της Γάζας, όπου δύο κατοικίες καταστράφηκαν σε μεγάλο βαθμό στον προσφυγικό καταυλισμό Αλ Μαγκάζι.

Οι ισραηλινές δυνάμεις σύμφωνα με το Al Jazeera έριξαν διάφορα είδη … βομβών, μεταξύ άλλων στις βόρειες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας και στον προσφυγικό καταυλισμό Αλ Σάτι.

01:02 Το Ισραήλ βομβάρδισε τοποθεσίες της Χεζμπολάχ

Σύμφωνα με τις Iσραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF), ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν μια σειρά από τοποθεσίες της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, αφού εντοπίστηκαν ρουκέτες που εκτοξεύονταν προς το Ισραήλ.

Οι IDF υποστηρίζουν ότι κανένα από τα βλήματα δεν προσγειώθηκε σε ισραηλινό έδαφος.

Ξεχωριστά, ένας αντιαρματικός κατευθυνόμενος πύραυλος εκτοξεύθηκε από τον Λίβανο στην περιοχή Μετούλα, χωρίς να προκληθεί τραυματισμός, προσθέτει το IDF που δημοσιεύει και βίντεο από το πλήγμα στις εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ.

מטוסי קרב של צה»ל תקפו מוקדם יותר הערב תשתיות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה בשטח לבנון, לאחר שזוהו מספר שיגורים משטח לבנון לעבר שטח מדינת ישראל. לא זוהו נפילות בשטחנו.

בנוסף, זוהה ירי נ»ט לעבר מרחב מטולה, אין נפגעים pic.twitter.com/X7FhbPYb80 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 4, 2023

00:46 Συνάντηση Μπλίνκεν – Αμπάς στη Ραμάλα την Κυριακή

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς στη Ραμάλα την Κυριακή, δήλωσαν αξιωματούχοι σε τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Άντονι Μπλίνκεν συναντήθηκε μια ημέρα νωρίτερα με αρκετούς ηγέτες αραβικών κρατών, όπου επανέλαβε τη θέση της χώρας του να υποστηρίζει τις εκκλήσεις για «ανθρωπιστικές παύσεις», σε αντίθεση με μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

US Secretary of State Antony Blinken will meet w/ Palestinian Authority President Mahmoud Abbas in Ramallah tomorrow in what will be the top American diplomat’s first trip to the West Bank since the Israel-Hamas war outbreak, a Palestinian official tells @TimesofIsrael (1/4) — Jacob Magid (@JacobMagid) November 4, 2023

00:29 Οργή λαού κατά Νετανιάχου – Η αστυνομία συνέλαβε διαδηλωτές έξω από το σπίτι του

Η αστυνομία συνέλαβε διαδηλωτές που διαδήλωσαν το Σάββατο έξω από την κατοικία του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ορισμένοι από τους εκατοντάδες διαδηλωτές διαπέρασαν τα αστυνομικά μπλόκα γύρω από την κατοικία του Ισραηλινού πρωθυπουργού στην Ιερουσαλήμ ανεμίζοντας ισραηλινές σημαίες και ζητώντας την παραίτησή του.

Η ισραηλινή αστυνομία δηλώνει ότι συνέλαβε τρία άτομα σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στην Ιερουσαλήμ το Σάββατο.

Σε βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας οι διαδηλωτές ακούγονται να φωνάζουν: «Πού ήσασταν στο Κφαρ Αζά;» (μία από τις κοινότητες που επλήγησαν περισσότερο από την επίθεση), ενώ πανό έγραφαν: «Το αίμα τους είναι στα χέρια σας» και «ο ύπνος της σοφίας φέρνει στη ζωή τέρατα». Μάλιστα ζητούσαν την αποπομπή του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

🚨 Israeli protesters have reportedly breached past two checkpoints on the way to Netanyahu’s home and are demanding his resignation for his culpability in the Oct 7 Hamas terror attack. Still surreal to think the tiny border with Gaza was essentially left unprotected that day. pic.twitter.com/vuKkSR1GNT — Igor Sushko (@igorsushko) November 4, 2023



Οι σκηνές αυτές διαδραματίστηκαν ενώ μια δημοσκόπηση για την ισραηλινή τηλεόραση Channel 13 έδειξε ότι το 76% των Ισραηλινών πιστεύει ότι ο κ. Νετανιάχου πρέπει να παραιτηθεί και το 64% ότι η χώρα πρέπει να διεξάγει εκλογές αμέσως μετά τον πόλεμο.

00:14 «Επιχείρηση Σιδερένια Σπαθιά»: Ο ισραηλινός στρατός δεν θέλει να επαναλάβει τα λάθη του 2014

Τουρκικές πηγές ασφαλείας που παρακολουθούν στενά τον πόλεμο στη Γάζα δήλωσαν ότι φαίνεται πως το Ισραήλ έχει μάθει πολλά από προηγούμενες χερσαίες επιθέσεις στον θύλακα και τώρα ακολουθεί έναν πιο προσεκτικά σχεδιασμένο οδικό χάρτη.

«Η επιχείρηση ‘Σιδερένια Σπαθιά’ του Ισραήλ μοιάζει σαν να είναι αντίγραφο των επιχειρήσεων του 2009 και του 2014, αλλά αποφεύγουν να επαναλάβουν τα λάθη που έκαναν στο παρελθόν», δήλωσε στο Middle East Eye μια τουρκική πηγή, μιλώντας υπό το καθεστώς της ανωνυμίας λόγω περιορισμών στην επικοινωνία με τον Τύπο.

Η πηγή πρόσθεσε ότι το Ισραήλ κινείται αργά για να αποφύγει σοβαρά προβλήματα, γεγονός που υποδηλώνει ένα συγκεκριμένο τακτικό μοτίβο.

Στην επιχείρηση «Συμπαγές Μολύβι» του 2009, 13 Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν καθώς ο στρατός κινήθηκε σε πυκνοκατοικημένες περιοχές. Ομοίως, στην επιχείρηση «Προστατευτική Αιχμή» του 2014, 66 Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων σε κατοικημένες περιοχές.

00:00 Μπάιντεν: «Πρόοδος στην επίτευξη της ανθρωπιστικής παύσης»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε το Σάββατο ότι σημειώνεται πρόοδος στην επίτευξη της «ανθρωπιστικής παύσης» στις μάχες μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Γάζα, που ζητεί η Ουάσινγκτον, προκειμένου η παύση αυτή να συμβάλει στην προστασία των αμάχων και στην προώθηση περισσότερης βοήθειας στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας.

Όταν ρωτήθηκε εάν υπάρχει πρόοδος σε αυτό το θέμα, ο Τζο Μπάιντεν απάντησε «ναι», καθώς έβγαινε από μια εκκλησία στο Ντέλαγουερ και προτού μπει στο αυτοκίνητό του, κι ενώ συνεχίζονται οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί εναντίον του παλαιστινιακού θύλακα που ελέγχεται από τη Χαμάς.

23:44 Ταινία με τις «φρικαλεότητες της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας» θα προβληθεί στο Χόλιγουντ

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα «μία ταινία για τις φρικαλεότητες που διαπράττουν οι μαχητές της Χαμάς σε βάρος των κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας, η οποία διαρκεί περισσότερο από 40 λεπτά, θα προβληθεί μπροστά σε μερικούς από τους κορυφαίους ανθρώπους του Χόλιγουντ, σε μια εκδήλωση που διοργανώνει ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Γκάι Νατίβ (‘Skin’, ‘Golda’)».

«Η Γκαλ Γκαντότ και ο σύζυγός της, Γιάρον Βερσάνο, βοήθησαν να συμβεί αυτό το πράγμα», δήλωσαν πηγές προσκείμενες στην Ισραηλινή ηθοποιό.

23:30 Δήμαρχος Λυών: Μια τέτοια πράξη βίας είναι αδιανόητη

«Μια τέτοια πράξη βίας είναι αδιανόητη. Προσφέρω όλη μου την υποστήριξη στο θύμα και τους συγγενείς της», έγραψε ο Γκρεγκόρι Ντουσέ, δήμαρχος της Λυών, στο X, πρώην Twitter για την επίθεση μέσα στο σπίτι της.

Une femme de confession juive a été poignardée ce samedi. Une inscription antisémite a été retrouvée sur la porte de son domicile. Un tel déferlement de violence est inqualifiable. Tout mon soutien à la victime, à ses proches. — Grégory Doucet (@Gregorydoucet) November 4, 2023

23:17 Το μεγάλο δίλημμα της Αιγύπτου για το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα

Η Αίγυπτος θα βοηθήσει στην απομάκρυνση «περίπου 7.000» ξένων υπηκόων και πολιτών με διπλή υπηκοότητα από τη Λωρίδα της Γάζας όπως ανακοίνωσε το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών, όμως κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει πως το κράτος της βορειοανατολικής Αφρικής εδώ και εβδομάδες βρίσκεται σε ένα δίλημμα…

Ο διπλωματικός συντάκτης του βρετανικού Guardian, Patric Wintour, γράφει: Η Αίγυπτος, με το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα στη Γάζα, θέλει να βοηθήσει τους πιο σοβαρά τραυματισμένους Παλαιστίνιους αλλά αρνείται πεισματικά να δεχτεί ένα κύμα Παλαιστινίων προσφύγων στη χερσόνησο του Σινά.

Νωρίτερα, αυτήν την εβδομάδα, ο πρωθυπουργός της Αιγύπτου, Μοστάφα Μαντμπούλι, δήλωνε: «Είμαστε έτοιμοι να θυσιάσουμε εκατομμύρια ζωές για να διασφαλίσουμε ότι κανείς δεν θα καταπατήσει το έδαφός μας».

23:05 Γκράφιτι υπέρ της Παλαιστίνης στο αρχαιότερο πολιτιστικό ίδρυμα αφιερωμένο στο Ολοκαύτωμα

Αλληλέγγυοι υπέρ της Παλαιστίνης έγραψαν με κόκκινη μπογιά «Γάζα» στη βιβλιοθήκη «Wiener», οποία δημιουργήθηκε για την έρευνα του Ολοκαυτώματος στο Λονδίνο – εν μέσω μιας σειράς αντιδράσεων σε όλη την πρωτεύουσα.

Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης Ολοκαυτώματος της Βιέννης βρήκε το γκράφιτι πρόσφατα σε μια πινακίδα που προβάλλει την έκθεση και το αναγνωστήριο της.

22:55 «Βγάλτε με, σας παρακαλώ» – Κοριτσάκι ουρλιάζει παγιδευμένο κάτω από τα συντρίμμια

«Βγάλτε με από εδώ σας παρακαλώ» ουρλιάζει ένα κοριτσάκι, που έχει παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια μετά από ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Στο βίντεο που δημοσιεύουν οι Times of Gaza, κάποιος που ακούει τις φωνές της, τη ρωτάει αν έχει κινητό μαζί της για να τη βρει πιο εύκολα με τη μικρούλα να απαντάει «δεν έχω, εδώ είμαι, δεν μπορώ να κουνηθώ».

Το βίντεο τελειώνει με τον Παλαιστίνιο να προσπαθεί να απεγκλωβίσει το παιδάκι, μετακινώντας τα συντρίμμια με τα χέρια του.

Palestinian girl screams from underneath the rubble after her house was hit by an lsraeli air attack in Gaza. pic.twitter.com/0BVtXhEerT — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) November 4, 2023

22:40 Τα fake news του διαδικτύου – Πραγματικές εικόνες αλλά όχι από τη Γάζα

Στα fake news που ανεβαίνουν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης με φωτογραφίες και βίντεο που προέρχονται μεν από κάποιο πραγματικό γεγονός αλλά δεν είναι από τη Γάζα και ούτε αποτυπώνουν τις φρικαλεότητες του πολέμου Χαμάς – Ισραήλ και έχουν ως στόχο την επίκληση στο συναίσθημα και στο θυμικό του κόσμου, αναφέρεται εκτενές άρθρο των New York Times, στο οποίο φιλοξενούνται και οι απόψεις ειδικών.

Ενδεικτικό είναι ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο με σκοπό να μεταφέρει τη φρίκη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, στο οποίο ένα μικρό αγόρι κλαίει με το πρόσωπό του γεμάτο σκόνη. Προσκολλημένο στο σάντουιτς που έτρωγε όταν μια αεροπορική επιδρομή ισοπέδωσε το σπίτι της οικογένειάς του. Το αγόρι κλαίει για τις δύο έφηβες αδελφές του που χάθηκαν μέσα στο χάος, η μία από τις οποίες θα επιβεβαιωθεί αργότερα ότι είναι νεκρή.

22:29 Axios: Το σχέδιο του Ισραήλ για να περάσουν καύσιμα στη Γάζα

Το πρακτορείο Axios αναφέρει ότι το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ για ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τη μεταφορά καυσίμων στη νότια Γάζα, καθώς τα νοσοκομεία είναι στα όρια της κατάρρευσης –και μερικά τα έχουν ξεπεράσει.

Δύο ανώνυμοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι είπαν στον ειδησεογραφικό οργανισμό -και αναμεταδίδει το Al Jazeera- ότι δεξαμενόπλοια από την Αίγυπτο θα εισέλθουν στη Γάζα με αρκετά καύσιμα για να λειτουργήσουν νοσοκομεία και άλλες ανθρωπιστικές εγκαταστάσεις για καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Κάθε δεξαμενόπλοιο θα συνοδεύεται από μια ομάδα του ΟΗΕ που θα διασφαλίζει ότι τα καύσιμα παραδίδονται στα νοσοκομεία για τον επιδιωκόμενο σκοπό, αναφέρει η έκθεση του Axios. Το σχέδιο απαιτεί την έγκριση από το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ.

22:14 Διαδήλωση στην Κωνσταντινούπολη: Συνεργός της σφαγής στη Γάζα ο Μπάιντεν

Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Κωνσταντινούπολη και την Άγκυρα σήμερα, μια ημέρα πριν από την επίσκεψη Μπλίνκεν στην Τουρκία.

Στο πάρκο Sarachane της Κωνσταντινούπολης, οι διαδηλωτές κρατούσαν πανό που έγραφαν «Μπλίνκεν, συνεργέ της σφαγής, φύγε από την Τουρκία».

Φώναζαν επίσης, όπως αναφέρει το Al Jazeera, συνθήματα και κρατούσαν αφίσες που έγραφαν: «Το Ισραήλ βομβαρδίζει νοσοκομεία, ο Μπάιντεν πληρώνει».

Η Τουρκία –η οποία έχει ασκήσει έντονη κριτική στο Ισραήλ και τις δυτικές χώρες καθώς η ανθρωπιστική κρίση έχει ενταθεί στη Γάζα– υποστηρίζει μια λύση δύο.

Η Άγκυρα δεν θεωρεί τη Χαμάς τρομοκρατική οργάνωση, σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή Ένωση και ορισμένα κράτη του Κόλπου.

22:04 Μπαράζ ρουκετών στο κεντρικό Ισραήλ

Large rocket barrage on central Israel, multiple Iron Dome interceptions. (Credit: דב ל.) pic.twitter.com/lJw04cmMyv — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 4, 2023

21:58 Αναστέλλεται η απομάκρυνση ξένων πολιτών και αυτών με διπλή υπηκοότητα προς την Αίγυπτο

Η κυβέρνηση της Χαμάς ανέστειλε την απομάκρυνση των ξένων πολιτών και αυτών με διπλή υπηκοότητα προς την Αίγυπτο λόγω της άρνησης του Ισραήλ να αφήσει τους τραυματίες Παλαιστίνιους να φύγουν για τα αιγυπτιακά νοσοκομεία, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος της υπηρεσίας διαχείρισης των σημείων διέλευσης.

«Κανένας κάτοχος ξένου διαβατηρίου δεν θα μπορεί να φύγει από τη Λωρίδα της Γάζας προτού οι τραυματίες που πρέπει να διακομισθούν από νοσοκομεία στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας μπορέσουν να μεταφερθούν προς τον τερματικό σταθμό της Ράφα» σημείο διέλευσης μεταξύ του παλαιστινιακού θύλακα και της Αιγύπτου, δήλωσε ο αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

21:46 Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ: Πάνω από 60 όμηροι αγνοούνται μετά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Οι Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 60 όμηροι αγνοούνται εξαιτίας των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στη Γάζα.

Ο Αμπού Ουμπάιντα, εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών Αλ Κασάμ, είπε επίσης στον λογαριασμό της Χαμάς στο Telegram ότι 23 πτώματα Ισραηλινών ομήρων είναι παγιδευμένα κάτω από τα ερείπια.

«Φαίνεται ότι δεν θα μπορέσουμε ποτέ να τα προσεγγίσουμε λόγω της συνεχιζόμενης βίαιης επίθεσης των κατοχικών δυνάμεων κατά της Γάζας», δήλωσε.

21:33 Πλήθος κόσμου στο συλλαλητήριο για τους ομήρους στο Τελ Αβίβ

Έκκληση στα υψηλόβαθμα πολιτικά πρόσωπα του Ισραήλ απευθύνουν οι συγγενείς των ομήρων που απήγαγε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και από τότε παραμένουν αγνοούμενοι, καθώς πλήθος κόσμου έδωσε το παρών στο συλλαλητήριο στην είσοδο της βάσης HaKirya στο Τελ Αβίβ, δίπλα στην πλατεία των ομήρων.

«Καλούμε τους Νετανιάχου, Γκάλαντ και Γκαντς – οι ζωές των ομήρων είναι στα χέρια σας!», αναφέρουν ζητώντας την παρέμβαση του πρωθυπουργού του Ισραήλ και δύο υπουργών Άμυνας (του νυν και του πρώην).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι συγγενείς των ομήρων θα κοιμούνται σε σκηνές μέχρι να επιστρέψουν όλοι οι όμηροι στα σπίτια τους.

21:19 Μεγαλειώδης διαδήλωση στην Ουάσιγκτον για την Παλαιστίνη

Χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Ουάσιγκτον για να εκφράσουν την υποστήριξή τους στην Παλαιστίνη.

21:12 Μαχαίρωσαν Εβραία στο σπίτι της στη Λυών και σχεδίασαν σβάστικα στην πόρτα της

Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε μια Εβραία μέσα στο σπίτι της στη Λυών, σύμφωνα με δημοσιεύματα γαλλικών ΜΜΕ, που επικαλούνται οι Times of Israel.

Ο δράστης τράπηκε σε φυγή ενώ σχεδίασε στην πόρτα της σβάστικα.

Η γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στην κοιλιά αλλά η ζωή της δεν κινδυνεύει.

Alert: Authorities in Lyon, France are looking for a suspect after a 30- year old Jewish woman was stabbed in her home. The perpetrator left this Swastika on the door.https://t.co/VgiCXIMbpb pic.twitter.com/nbuwEjKFeQ — AG (@AGHamilton29) November 4, 2023

21:05 Έφτασε στη Μέση Ανατολή το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Dwight D. Eisenhower

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έφτασε στη Μέση Ανατολή και το δεύτερο αεροπλανοφόρο, το USS Dwight D. Eisenhower, εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

The Dwight D. Eisenhower Carrier Strike Group (IKECSG) arrived in the Middle East and the CENTCOM area of responsibility as part of the increase in regional posture. The strike group is commanded by Carrier Strike Group (CSG) 2 and comprised of flagship aircraft carrier USS… pic.twitter.com/CYLX5mTTki — U.S. Central Command (@CENTCOM) November 4, 2023

20:59 30 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια μπήκαν σήμερα στη Γάζα

30 φορτηγά που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια πέρασαν από το πέρασμα της στη Λωρίδα της Γάζας.

Τέσσερα από τα φορτηγά μετέφεραν ιατρικό εξοπλισμό και φάρμακα και τα υπόλοιπα μετέφεραν τρόφιμα, νερό και άλλες ανθρωπιστικές προμήθειες.

Από τις 21 Οκτωβρίου, 451 φορτηγά έχουν εισέλθει στη Γάζα, περίπου 30 κάθε μέρα.

@PalestineRCS teams received 30 trucks loaded with aid through the Rafah crossing today, 3 trucks of them were handed to the International Committee of the Red Cross and 19 trucks to UNRWA, additionally, 8 trucks from the Egyptian Red Cressent were delivered to the Palestine Red… pic.twitter.com/tBtMTXhcvp — PRCS (@PalestineRCS) November 4, 2023

20:53 «Λεχώνα αιμορραγούσα και έπρεπε να φύγω από το σπίτι μου»

Έξι ημέρες αφότου γέννησε το πρώτο της μωρό, η Σάλμα Ράντι αναγκάστηκε να εκκενώσει το σπίτι της στη βόρεια Γάζα για να ξεφύγει από τους ανηλεείς βομβαρδισμούς του Ισραήλ και να αναζητήσει καταφύγιο στην κεντρική Λωρίδα

Εκείνη και ο σύζυγός της μένουν τώρα σε ένα μικρό διαμέρισμα με 43 ακόμα ανθρώπους, σύμφωνα με το Middle East Eyes.

Εκτοπισμένη, φοβισμένη και με κακή υγεία, η Ράντι παλεύει να φροντίσει το μωρό της, τον Ομάρ, που απέκτησε μετά από δύο προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης.

20:43 Γκουτέρες: «Δεν υπάρχει ασφαλές μέρος» στη Γάζα

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες τόνισε ακόμα μια φορά ότι «δεν υπάρχει ασφαλές μέρος» στη Γάζα, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για κατάπαυση του πυρός.

Σε δήλωσή του, καταδίκασε το χτύπημα του Ισραήλ σε ασθενοφόρο κοντά στο νοσοκομείο al Shifa της Γάζας, λέγοντας ότι «οι εικόνες με πτώματα σκορπισμένα στο δρόμο έξω από το νοσοκομείο είναι ανατριχιαστικές».

«Δεν ξεχνώ τις τρομοκρατικές επιθέσεις που διαπράχθηκαν στο Ισραήλ από τη Χαμάς και τις δολοφονίες, τον ακρωτηριασμό και τις απαγωγές, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών. Όλοι οι όμηροι που κρατούνται στη Γάζα πρέπει να απελευθερωθούν αμέσως και άνευ όρων» σημείωσε.

«Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα είναι φρικτή. Δεν φτάνουν αρκετά τρόφιμα, νερό και φάρμακα για να καλύψουν τις ανάγκες των ανθρώπων. Τα καύσιμα για τα νοσοκομεία και τα εργοστάσια ύδρευσης εξαντλούνται. Τα καταφύγια της UNRWA φιλοξενούν τετραπλάσιο αριθμό ανθρώπων και βομβαρδίζονται. Τα νεκροτομεία ξεχειλίζουν. Τα καταστήματα είναι άδεια. Παρατηρείται αύξηση των ασθενειών και των αναπνευστικών παθήσεων, ιδιαίτερα μεταξύ των παιδιών. Ένας ολόκληρος πληθυσμός είναι τραυματισμένος. Δεν υπάρχει ασφαλές μέρος» τόνισε.

20:36 Μαχητές της Χαμάς ανατινάζουν ισραηλινό τανκ στη βόρεια Γάζα

Το Al Jazeera Arabic δημοσιεύει βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι Ταξιαρχίες Al Qassam, δηλαδή το ένοπλο τμήμα της Χαμάς. Οι μαχητές της ένοπλης παλαιστινιακής οργάνωσης ανατίναξαν τανκ στη βόρεια Γάζα.

20:33 Τα ονόματα 4 στρατιωτών που σκοτώθηκαν δημοσιεύει ο ισραηλινός στρατός

Τα ονόματα τεσσάρων στρατιωτών που σκοτώθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας δόθηκαν στη δημοσιότητα από τους IDF.

Πρόκειται για τους Yehuda Cohen, 25 ετών, Gilad Nitzan, 21 ετών, Yonadav Levenstein, 23 ετών, και Lior Arazi, 25 ετών.

20:28 Βίντεο ντοκουμέντο από τα μυστικά τούνελ της Χαμάς κάτω από τη Γάζα

Το ταξίδι ενός δημοσιογράφου μέσα στα υπόγεια τούνελ της Χαμάς κάτω από τη Γάζα και τις συνεντεύξεις που πήρε από μαχητές μεταδίδουν ισραηλινά ΜΜΕ, την ώρα που μηχανικοί του στρατού προσπαθούν με κάθε μέσο να τα καταστρέψουν.

Το ρεπορτάζ έγινε για το Russia Today και το έφερε στο φως η Jerusalem Post μέσω της πλατφόρμας Χ.

Σε ρεπόρτερ της Russia Today (RT) επετράπη μια σπάνια επίσκεψη μέσα στο λεγόμενο «Μετρό της Γάζας», το οποίο φτάνει έως και 300 μίλια κάτω από τον κατεστραμμένο από τον πόλεμο θύλακα.

20:21 Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στους δρόμους του Ντίσελντορφ για την Παλαιστίνη

#dus0411 Jürgen Todenhöfer hält eine Rede, sagt wir sind alle Palästinenser pic.twitter.com/CEnDiLVxNI — Rotfuchs (@Rotfuchsi) November 4, 2023

20:14 Το Ισραήλ δεσμεύεται ότι «θα βρει και θα εξαλείψει» τον Γιαχία Σινουάρ της Χαμάς

Ο υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ δεσμεύτηκε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα «βρουν και θα εξαλείψουν» τον Γιαχία Σινουάρ, πολιτικό ηγέτη της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

«Θα βρούμε τον Σινουάρ και θα τον εξαλείψουμε», είπε ο Γκάλαντ σε συνέντευξη Τύπου, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις συνέχιζαν να δίνουν μάχες με τους μαχητές της Χαμάς εντός του παλαιστινιακού εδάφους.

20:08 Νέο χτύπημα κοντά στο συνεργείο του Mega στη Σντερότ

Το συνεργείο του MEGA βρέθηκε μπροστά σε επίθεση με ρουκέτες στη Σντερότ.

Όπως μετάδωσε ο Λεωνίδας Καπερναράκος, η πρώτη ρουκέτα αναχαιτίστηκε από το «Iron Dome», ωστόσο η δεύτερη πέρασε με αποτέλεσμα να εκραγεί κοντά στα τηλεοπτικά συνεργεία.

Ήχησαν οι σειρήνες κι όλοι έσπευσαν στο διπλανό νηπιαγωγείο που χρησιμοποιείται ως καταφύγιο.

20:02 Αλ Κασάμ: Πολεμάμε τα ισραηλινά στρατεύματα σε πολλά μέτωπα

«Πολεμάμε τον ισραηλινό στρατό σε πολλά μέτωπα» στη Γάζα ανακοίνωσε η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ.

«Αγωνίζονται με γενναιότητα και θάρρος. Συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν και να καταστρέφουν τα οχήματα του εχθρού» δήλωσε ο Αμπού Ομπάιντα, εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, σύμφωνα με το Al Jazeera.

19:55 «Οι IDF έχουν σκοτώσει 12 διοικητές της Χαμάς» λέει ο Γκάλαντ

Ο υπουργός Άμυνας, Γιόαβ Γκάλαντ, ανέφερε ότι ο ισραηλινός στρατός σκότωσε 12 διοικητές της Χαμάς και ότι η περικύκλωση της πόλης της Γάζας ολοκληρώθηκε μέσα σε λίγες ημέρες.

«Κατά τη διάρκεια του Σαμπάτ, υπήρξαν σκληρές μάχες εντός της Λωρίδας της Γάζας. Αρχίσαμε να πολεμάμε μέσα σε κατοικημένες περιοχές και ο Ισραηλινός Στρατός χρησιμοποιεί όλη του τη δύναμη» είπε, σύμφωνα με τη haaretz.

19:48 11 συλλήψεις διαδηλωτών στο Λονδίνο

Σε 11 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία εν μέσω διαδηλώσεων στο Λονδίνο.

Σημειώνεται ότι δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Τραφάλγκαρ του Λονδίνου για να ζητήσουν κατάπαυση του πυρός και τερματισμό των ισραηλινών βομβαρδισμών στη Γάζα.

19:41 Επικοινωνία Σαρλ Μισέλ με Νετανιάχου

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ επικοινώνησε σήμερα με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Όπως έγραψε στο «Χ» ο Σαρλ Μισέλ, επιβεβαίωσε την «ένθερμη αλληλεγγύη της ΕΕ προς το Ισραήλ μετά τις φρικτές επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου» και πρόσθεσε ότι «όλοι οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν αμέσως».

Ο Σαρλ Μισέλ επανέλαβε «την έκκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να διασφαλιστεί ότι όλη η ζωτική βοήθεια θα παραδοθεί στον άμαχο πληθυσμό στη Γάζα». Επισήμανε επίσης ότι: «Η διατήρηση της σταθερότητας στη Δυτική Όχθη είναι υψίστης σημασίας. Και πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να αποφευχθεί η κλιμάκωση στην περιοχή».

In a call with PM @netanyahu, I reaffirmed the EU’s heartfelt solidarity with Israel following the appalling attacks by Hamas on 7 October. All hostages must be released immediately. I recalled the European Council’s call to ensure that all vital aid can be delivered to the… — Charles Michel (@CharlesMichel) November 4, 2023

19:30 Κάθε 10 λεπτά ένα παιδί σκοτώνεται στη Γάζα

Ο επικεφαλής του γραφείου μέσων ενημέρωσης της Γάζας, Salama Maarouf, δήλωσε, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ότι τουλάχιστον 9.500 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα από τις 7 Οκτωβρίου, μεταξύ των οποίων 3.900 παιδιά.

«Αυτοί οι αριθμοί σημαίνουν ότι κάθε δέκα λεπτά, ένα παιδί σκοτώνεται», είπε.

19:21 Διαδηλωτές έξω από το σπίτι του Νετανιάχου – Ζητούν να παραιτηθεί

Διαδηλωτές συγκεντρώνονται έξω από το σπίτι του Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ, καλώντας τον να παραιτηθεί στον απόηχο της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, γράφουν οι Times of Israel.

המפגינים פרצו מחסום שני בדרך לבית ברחוב עזה. קוראים ביבי רוצח. pic.twitter.com/v6oCMBgS8q — نير حسون Nir Hasson ניר חסון (@nirhasson) November 4, 2023

19:16 Το Ισραήλ χρησιμοποίησε ξανά το «Arrow»

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε το Σάββατο ότι χρησιμοποίησε το σύστημα αεράμυνας «Arrow» -για δεύτερη φορά από τότε που άρχισε ο πόλεμος με τη Χαμάς- για να αναχαιτίσει μια εκτόξευση από τη Λωρίδα της Γάζας με κατεύθυνση προς την περιοχή Arava.

Το αμυντικό σύστημα Arrow έχει σχεδιαστεί για να αναχαιτίζει πυραύλους μεγάλου ύψους και μεγάλου βεληνεκούς. Δεν χρησιμοποιείται συνήθως για την αναχαίτιση πυραύλων που εκτοξεύονται από τη Γάζα, σύμφωνα με το CNN.

19:08 Στη Γάζα ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού – Αξιολόγησε τα στρατεύματα

Ο αρχηγός του επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού, Χέρζι Χαλέβι πραγματοποίησε σήμερα αξιολόγηση των στρατευμάτων εντός της Λωρίδας της Γάζας.

Δείτε το βίντεο που δημοσιεύουν οι IDF:

IDF Chief of Staff Lt. Gen. Herzi Halevi held an assessment with forces inside the Gaza Strip today, the military announces. pic.twitter.com/vAQwp0F0V4 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 4, 2023

18:55 Γιατροί Χωρίς Σύνορα για την επίθεση στα ασθενοφόρα: Το χειρότερο σημείο μιας ατελείωτης βίας

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα καταδικάζουν το χτύπημα του Ισραήλ σε αυτοκινητοπομπή ασθενοφόρων κοντά στο νοσοκομείο Αλ Σίφα της Γάζας την Παρασκευή, κάνοντας λόγο για «το νέο χειρότερο σημείο σε έναν κύκλο ατελείωτης βίας».

Τα αλλεπάλληλα χτυπήματα σε νοσοκομεία, ασθενοφόρα, πυκνοκατοικημένες περιοχές και προσφυγικούς καταυλισμούς είναι επαίσχυντα.

«Η θανατηφόρα επίθεση έξω από την πύλη του νοσοκομείου Αλ Σίφα που έπληξε ασθενοφόρο χθες είναι φρικτή. Πρόκειται για μια επίθεση έξω από το πιο πολυσύχναστο νοσοκομείο της Γάζας» τονίζει.

«Στεκόμασταν μέσα στην πύλη του νοσοκομείου όταν το ασθενοφόρο χτυπήθηκε ακριβώς μπροστά μας. Υπήρχαν αίματα παντού» είπε ο Δρ Ομπάιντ.

The deadly attack outside the gate of Al-Shifa hospital impacting an ambulance yesterday is horrendous. This is an attack outside Gaza’s main and busiest hospital, where our staff work daily to provide lifesaving medical care. pic.twitter.com/znk2xdV7sG — Doctors w/o Borders (@MSF_USA) November 4, 2023

18:40 «Σταματήστε τη γενοκτονία» – Διαδήλωση στο Βερολίνο υπέρ της Παλαιστίνης

Χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους στο Βερολίνο το Σάββατο σε ένδειξη αλληλεγγύης στους Παλαιστίνιους.

Πολλοί κρατούσαν πανό που έγραφαν «σώστε τη Γάζα», «σταματήστε τη γενοκτονία» και «εκεχειρία» και φώναζαν: «Ελεύθερη Παλαιστίνη!».

18:29 «Θέλω να πεθάνω με την οικογένειά μου» – Αβέβαιο το μέλλον για χιλιάδες Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη

Ο Μοχάμεντ πέρασε όλη του τη ζωή στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας, αδυνατώντας να περάσει στην ισραηλινή πόλη Herzliya για να λάβει ιατρική περίθαλψη.

Στις 7 Οκτωβρίου, η Χαμάς εξαπέλυσε επίθεση σε φυλάκια του ισραηλινού στρατού και γύρω χωριά στο νότιο Ισραήλ με αποτέλεσμα τον θάνατο περισσότερων από 1.400 ανθρώπων. Περισσότεροι από 200 Ισραηλινοί — συμπεριλαμβανομένων διπλών υπηκόων — αιχμαλωτίστηκαν και μεταφέρθηκαν στη Γάζα.

Από τότε, περισσότεροι από 9.200 άνθρωποι στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 3.800 παιδιών, έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και, τώρα, από χερσαία εισβολή.

Αλλά ο πόλεμος έχει επίσης χωρίσει χιλιάδες μέλη της οικογένειας των Παλαιστινίων μεταξύ τους, συμπεριλαμβανομένων παιδιών όπως ο Μοχάμεντ, ο οποίος αναγκάστηκε από Ισραηλινούς στρατιώτες να περάσει στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη από το Ισραήλ, ενώ η οικογένειά του βρίσκεται στη Γάζα.

18:21 Σειρήνες στις συνοριακές κοινότητες της Γάζας

Σειρήνες ακούγονται στη Σντερότ και σε άλλες δύο κοινότητες κοντά στη Λωρίδα της Γάζας.

18:13 Αμερικανός αξιωματούχος: Η Χαμάς εμποδίζει τους ξένους να φύγουν από τη Γάζα μέχρι το Ισραήλ να επιτρέψει στα ασθενοφόρα να φτάσουν στα σύνορα

Η Χαμάς εμποδίζει τους ξένους υπηκόους να αναχωρήσουν από τη Γάζα έως ότου το Ισραήλ εγγυηθεί ότι τα ασθενοφόρα από τον παλαιστινιακό θύλακα μπορούν να φτάσουν στο πέρασμα της Ράφα προς την Αίγυπτο, δήλωσε στο CNN Αμερικανός αξιωματούχος που γνωρίζει την κατάσταση το Σάββατο.

17:59 Ισραηλινός ΥΠΕΞ: Ακόμα ένα βήμα του Ερντογάν υπέρ της «τρομοκρατικής οργάνωσης» της Χαμάς

Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ απάντησε στην απόφαση της Τουρκίας να ανακαλέσει τον πρεσβευτή της στο Ισραήλ για διαβουλεύσεις στο πλαίσιο του πολέμου με τη Χαμάς και δήλωσε ότι αυτό είναι «ένα ακόμη βήμα του Προέδρου της Τουρκίας που τάσσεται στο πλευρό της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς».

«Οι τρομοκράτες της Χαμάς δολοφόνησαν, έσφαξαν και εκτέλεσαν περισσότερους από 1.400 ανθρώπους και απήγαγαν 240 στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων μωρών, παιδιών, γυναικών και ηλικιωμένων» έγραψε ο Lior Hayit στο X.

«Επιπλέον, οι τρομοκράτες της Χαμάς χρησιμοποιούν τον πληθυσμό της Γάζας ως ασπίδες. Η Χαμάς είναι ο πραγματικός εχθρός του παλαιστινιακού λαού που διαπράττει εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

החלטת ממשלת טורקיה להחזיר את השגריר להתייעצויות בזמן שמדינת ישראל נמצאת במלחמת הגנה עצמית שנכפתה עליה על ידי ארגון טרור הגרוע מדעאש, היא צעד נוסף של נשיא טורקיה המתייצב לצד ארגון הטרור חמאס.

מחבלי החמאס רצחו, טבחו והוציאו להורג מעל 1400 איש וחטפו לעזה 240 בהם תינוקות, ילדים נשים… pic.twitter.com/FdgbGxfO5U — Lior Haiat 🇮🇱 (@LiorHaiat) November 4, 2023

17:48 Ιορδανός ΥΠΕΞ: Το Ισραήλ διαπράττει εγκλήματα πολέμου στη Γάζα

Ο Ιορδανός υπουργός Εξωτερικών Αϊμάν Σαφάντι δήλωσε σήμερα ότι το Ισραήλ διαπράττει «εγκλήματα πολέμου» και ότι δεν θα πρέπει να είναι υπεράνω του διεθνούς δικαίου.

Αν και καταδικάζει τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και ότι, αν και «κανείς λογικός άνθρωπος» δεν θα «υποτιμούσε» τον πόνο που ένιωσε το Ισραήλ εκείνη την ημέρα, ο πόλεμος στη Γάζα δεν μπορεί να συνεχιστεί.

«Ολόκληρη η περιοχή βυθίζεται σε μια θάλασσα μίσους που θα καθορίσει τις επόμενες γενιές», είπε ο Σαφάντι μετά τη συνάντηση με τους ομολόγους του των ΗΠΑ και Αιγύπτου.

17:43 Αιγύπτιος ΥΠΕΞ: Άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Η Αίγυπτος καταβάλλει προσπάθειες να παραδώσει βοήθεια και να περιθάλψει τους τραυματίες της Γάζας, είπε ο Αιγύπτιος ΥΠΕΞ, Σαμεχ Σούκρι, μιλώντας μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης Μπλίνκεν-ΥΠΕΞ αραβικών χωρών.

Ο Σούκρι επανέλαβε την έκκληση των αραβικών χωρών για «άμεση και εντατική» κατάπαυση του πυρός στη Γάζα «χωρίς κανέναν όρο».

17:41 Ισραηλινός στρατός: «Τρομοκράτες» της Χαμάς μας επιτέθηκαν όταν ανοίγαμε τον διάδρομο εκκένωσης

Ότι «τρομοκράτες» της Χαμάς επιτέθηκαν στον ισραηλινό στρατό την ώρα που επιχειρούσε να ανοίξει ανθρωπιστικό διάδρομο για τους κατοίκους της βόρειας Γάζας, ώστε να απομακρυνθούν με ασφάλεια προς το Νότο, υποστηρίζουν οι IDF.

«Το περιστατικό αυτό αποδεικνύει ακόμη περισσότερο ότι η Χαμάς εκμεταλλεύεται τον πληθυσμό της Γάζας» υποστηρίζει ο ισραηλινός στρατός.

17:32 Μπλίνκεν: 105 φορτηγά με βοήθεια μπήκαν στη Γάζα

Ο Άντονι Μπλίνκεν είπε ότι περίπου 105 φορτηγά που μεταφέρουν βοήθεια μπήκαν σήμερα στη Γάζα.

Ωστόσο, αναγνώρισε ότι το επίπεδο των προμηθειών δεν είναι «ούτε κατά διάνοια αρκετό».

Οι ΗΠΑ είναι «έντονα επικεντρωμένες» στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή, είπε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, απαντώντας σε ερώτηση για το αν οι ΗΠΑ πιέζουν για μια παύση ώστε να μπουν καύσιμα στη Γάζα.

17:21 Μπλίνκεν: Κατάπαυση του πυρός θα επιτρέψει ανασύνταξη της Χαμάς – Μόνος δρόμος η λύση δύο κρατών

«Όλοι μοιραζόμαστε το ίδιο θεμελιώδες συμφέρον» δήλωσε ο Άντονι Μπλίνκεν μετά το πέρας της συνάντησής του με τους ΥΠΕΞ αραβικών χωρών και πρόσθεσε ότι στόχος είναι η επίτευξη ειρήνης.

«Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της σύγκρουσης οι χώρες σε όλο τον κόσμο έπαιξαν ουσιαστικό ρόλο στην αποτροπή της εξάπλωσής της» τόνισε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ.

Όπως είπε, οι ΗΠΑ «επικεντρώνονται στην απελευθέρωση των ομήρων» και ανέφερε ότι «το Ισραήλ πρέπει να λάβει κάθε δυνατό μέτρο για να αποτρέψει τις απώλειες αμάχων».

«Αυτό που πρέπει να κάνουμε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο είναι να αποτρέψουμε τη δαιμονοποίηση του άλλου. Αν δεν το κάνουμε αυτό, τότε κάνουμε τη δουλειά της Χαμάς».

Ο Μπλίνκεν είπε ακόμα ότι οι ανθρωπιστικές παύσεις μπορούν να βοηθήσουν στην προστασία των αμάχων και ότι «μπορούν να αποτελέσουν κρίσιμο μηχανισμό» και υπογράμμισε πως οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι μια κατάπαυση του πυρός στην ισραηλινή χερσαία επιχείρηση στη Γάζα θα επιτρέψει στη Χαμάς να αναδιοργανωθεί και να πραγματοποιήσει παρόμοιες επιθέσεις με αυτή της 7ης Οκτωβρίου.

«Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να πιστεύουν ότι ο μόνος βιώσιμος δρόμος είναι η λύση των δύο κρατών με τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους να έχουν το νόμιμο δικαίωμα να παραμείνουν σε ένα δικό τους κράτος» ανέφερε και τόνισε ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το πώς θα επιτευχθεί αυτό.

17:10 Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές ζητούν κατάπαυση του πυρός στην πλατεία Τραφάλγκαρ του Λονδίνου

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Τραφάλγκαρ του Λονδίνου για να ζητήσουν κατάπαυση του πυρός και τερματισμό των ισραηλινών βομβαρδισμών στη Γάζα.

17:04 «25.000 τόνοι εκρηκτικών χρησιμοποιήθηκαν στη Γάζα»

Πάνω από 25.000 τόνους εκρηκτικών έχει ρίξει το Ισραήλ στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε το γραφείο μέσων ενημέρωσης της Γάζας το Σάββατο.

16:48 «Ντροπή»: Οικογένειες ομήρων της Χαμάς αποδοκίμασαν Ισραηλινό αξιωματούχο

Ο Γκαλ Χιρς, υπεύθυνος της ισραηλινής κυβέρνησης για τους αιχμαλώτους, αποδοκιμάστηκε από τις οικογένειες όσων κρατούνται από τη Χαμάς κατά τη συμμετοχή του σε μια διαμαρτυρία που διοργανώθηκε στο Τελ Αβίβ.

«Είσαι ντροπή» του είπε μια γυναίκα, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. «Πήγαινε σπίτι σου» του φώναξε κάποιος άλλος.

16:35 Γκάλαντ: Δεν μας ενδιαφέρει ο πόλεμος στο μέτωπο του Λιβάνου

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ, περιόδευσε στα βόρεια σύνορα και δήλωσε ότι η Πολεμική Αεροπορία διατηρεί το μεγαλύτερο μέρος των δυνατοτήτων της στην περιοχή του Λιβάνου, εναντίον της Χεζμπολάχ, αλλά σημείωσε ότι το Ισραήλ δεν ενδιαφέρεται για πόλεμο σε αυτό το μέτωπο.

Ο Γιαχία Σινουάρ έκανε ένα λάθος και σφράγισε τη μοίρα της Χαμάς και τη μοίρα της Γάζας. Αν ο Νασράλα κάνει λάθος, θα σφραγίσει τη μοίρα του Λιβάνου» είπε επίσης ο Γκάλαντ.

16:29 Διαδηλωτές μπλόκαραν κεντρικό δρόμο του Λονδίνου

Διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης έκλεισαν την Oxford Circus στο Λονδίνο.

Officers are responding to a group of protestors who have sat down and blocked Oxford Circus. This behaviour clearly impacts on London’s ability to function normally and we are working quickly to reopen the road. pic.twitter.com/pQAO8yKCmi — Metropolitan Police (@metpoliceuk) November 4, 2023

16:24 Τρομοκρατημένος ο Γκουτέρες από την επίθεση στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε «τρομοκρατημένος» από τη βομβιστική επίθεση που έπληξε αυτοκινητοπομπή ασθενοφόρων έξω από το νοσοκομείο Αλ Σίφα χθες, Παρασκευή.

«Εδώ και σχεδόν ένα μήνα, οι άμαχοι στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων παιδιών και γυναικών, πολιορκούνται, δεν λαμβάνουν βοήθεια, τους σκοτώνουν και τους βομβαρδίζουν έξω από τα σπίτια τους. Αυτό πρέπει να σταματήσει» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Γκουτέρες.

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν στον βομβαρδισμό του al-Shifa, του μεγαλύτερου νοσοκομείου της Γάζας, σύμφωνα με το Al Jazeera.

I am horrified by the reported attack in Gaza on an ambulance convoy outside Al Shifa hospital. Now, for nearly one month, civilians in Gaza, including children & women, have been besieged, denied aid, killed & bombed out of their homes. This must stop. — António Guterres (@antonioguterres) November 4, 2023

16:19 Η Χαμάς λέει ότι πέντε ακόμη ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στη βόρεια Γάζα

Οι Ταξιαρχίες Αλ Κάσαμ της Χαμάς δηλώνουν ότι οι μαχητές της σκότωσαν άλλους πέντε ισραηλινούς στρατιώτες στη βόρεια Γάζα.

16:16 Το Κατάρ καταδικάζει τον βομβαρδισμό σχολείου και νοσοκομείων στη Γάζα

Το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ δηλώνει ότι «καταδικάζει έντονα» τον ισραηλινό βομβαρδισμό του σχολείου και των νοσοκομείων στη Γάζα, που περιπλέκουν τις προσπάθειές τδιαμεσολάβησης για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο αναφέρει επίσης ότι ο πρωθυπουργός και ΥΠΕΞ του Κατάρ, Μοχάμεντ Μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι συναντήθηκε με τον Μπλίνκεν.

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يجتمع مع وزير الخارجية الأمريكي#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/5U99YTEHfH — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) November 4, 2023

16:12 Σειρήνες στο νότιο Ισραήλ

Σειρήνες ηχούν στις νότιες παράκτιες πόλεις Άσκελον και Άσντοντ, καθώς και σε πολλές γύρω κοινότητες.

16:10 Γιατροί Χωρίς Σύνορα: Απελπιστική η κατάσταση στο νοσοκομείο Αλ Σίφα

«Το νοσοκομείο Αλ Σίφα έχει σχεδόν καταρρεύσει. Χειρουργούν στο πάτωμα. Χωρίς αναισθησία. Η κατάσταση είναι πλέον απελπιστική. Η βία πρωτοφανής» αναφέρει το ελληνικό τμήμα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα.

16:04 Σύνοψη των σημαντικότερων γεγονότων

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σε ισραηλινή επίθεση σε σχολείο στον προσφυγικό καταυλισμό Τζαμπάλια

Ο ισραηλινός στρατός έχει βάλει στο στόχαστρο φωτοβολταϊκά εγκατεστημένα σε νοσοκομεία και σπίτια, κόβοντας τη μόνη εναπομείνασα πηγή ηλεκτρικής ενέργειας για πολλούς Παλαιστίνιους

Οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν επίσης τη γεννήτρια του νοσοκομείου al-Wafa και κατέστρεψαν μια δημόσια δεξαμενή νερού ανατολικά της Ράφα, η οποία τροφοδοτούσε αρκετές γειτονιές.

Η είσοδος του νοσοκομείου παίδων al-Nasser και δύο τζαμιά στην πόλη της Γάζας επλήγη από ισραηλινή επίθεση.

Το πρωί του Σαββάτου ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος εκτόξευσε πύραυλο κατά της οικίας του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια.

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε ότι η Γάζα πρέπει να αποτελέσει μέρος ενός ανεξάρτητου, κυρίαρχου παλαιστινιακού κράτους μόλις τελειώσει ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς, προσθέτοντας ότι η Άγκυρα δεν θα υποστηρίξει μοντέλα που «διαγράφουν σταδιακά τους Παλαιστίνιους από την ιστορία».

15:52 «Έντονη αύξηση του μίσους στον κόσμο μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου»

Ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ εξέφρασε σήμερα τη λύπη του για την «έντονη αύξηση του μίσους» στον κόσμο μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Σε ανακοίνωσή του, ο Τουρκ εξέφρασε τη λύπη του για την αύξηση των κρουσμάτων αντισημιτισμού, ισλαμοφοβίας και άλλων ρητορικών μίσους.

«Ο αντίκτυπος αυτής της κρίσης (…) έχει επιπτώσεις παντού, καθιστώντας ταυτόχρονα απάνθρωπους τόσο τους Παλαιστίνιους όσο και τους Εβραίους. Βλέπουμε μια σημαντική αύξηση στη ρητορική μίσους, τη βία και τις διακρίσεις, ένα βαθύτερο κοινωνικό ρήγμα και πόλωση, καθώς και την άρνηση των δικαιωμάτων της ελευθερίας της έκφρασης και της ειρηνικής συνάνθροισης. Έχω ακούσει Εβραίους και Μουσουλμάνους να λένε ότι δεν αισθάνονται ασφαλείς και αυτό με λυπεί» πρόσθεσε ο αξιωματούχος του ΟΗΕ.

15:46 Κάθε τέσσερα λεπτά σκοτώνεται ένας Παλαιστίνιος στη Γάζα

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Παλαιστίνης, ένας Παλαιστίνιος σκοτώνεται κάθε τέσσερα λεπτά στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου.

Ο Mai al-Kala, Παλαιστίνιος υπουργός Υγείας, εξέδωσε ανακοίνωση το Σάββατο, λέγοντας ότι το Ισραήλ έχει εντείνει τις επιθέσεις του, στοχεύοντας σκόπιμα τα νοσοκομεία και ότι όλοι οι νόμοι που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των ιατρικών ομάδων και των ασθενοφόρων έχουν παραβιαστεί από την ισραηλινή κατοχή.

Πρόσθεσε επίσης ότι η σιωπή της διεθνούς κοινότητας για τις επιθέσεις στη Γάζα «δίνει το πράσινο φως στο Ισραήλ να χύσει παλαιστινιακό αίμα και να διαπράξει άλλες φρικαλεότητες».

15:41 Συναντήθηκε ο Ισμαήλ Χανίγια με τον Χαμενεΐ;

Ο ηγέτης της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια επισκέφθηκε την Τεχεράνη πριν από λίγες ημέρες, σύμφωνα με ρεπορτάζ του λιβανέζικου ειδησεογραφικού καναλιού Al Mayadeen.

Το ρεπορτάζ βασίστηκε σε δήλωση του εκπροσώπου της Χαμάς στο Λίβανο, Οσάμα Χαμντάν.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, όπως αναμεταδίδει η haaretz, ο Χανίγια συναντήθηκε με τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

15:34 Al Jazeera: Το Ισραήλ βομβάρδισε το Πανεπιστήμιο Al Azhar στη Γάζα

Το πανεπιστήμιο al-Azhar στη Γάζα βομβάρδισε ο ισραηλινός στρατός, σύμφωνα με το Al Jazeera.

لحظة قصف الاحتلال لجامعة الأزهر في المغراقة جنوب مدينة #غزة#حرب_غزة pic.twitter.com/TehMNggJtg — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 4, 2023



Από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου, το Ισραήλ έχει επίσης βομβαρδίσει το Πανεπιστήμιο της Γάζας, το Ισλαμικό Πανεπιστήμιο της Γάζας και το Πανεπιστήμιο Αλ Άκσα.

15:29 Ανησυχία Μπλίνκεν για τις εχθροπραξίες στα σύνορα Ισραήλ – Λιβάνου

Ότι «συμμερίζεται τη βαθιά ανησυχία του» για τις ανταλλαγές πυρών στα σύνορα του Λιβάνου με το Ισραήλ δήλωσε ο Άντονι Μπλίνκεν κατά τη συνάντησή του με τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό του Λιβάνου, Νατζίμπ Μικάτι.

Ο Μπλίνκεν τόνισε επίσης τη σημασία να διασφαλιστεί ότι η σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς δεν θα επεκταθεί.

15:23 Η βρετανική κυβέρνηση φακελώνει πανεπιστημιακούς για τις απόψεις τους για τη Γάζα

Το Συνδικάτο των Πανεπιστημιακών στην Βρετανία διαμαρτύρεται έντονα ύστερα από τις αποκαλύψεις ότι η βρετανική κυβέρνηση φακελώνει πανεπιστημιακούς για τις απόψεις τους με έμφαση και στη Γάζα.

Outrageous and Disturbing that Government is compiling dossiers on academics who speak out. pic.twitter.com/VewQaTvscg — UCU (@ucu) November 4, 2023

15:17 Ισραηλινό χτύπημα σε φωτοβολταϊκά

Φωτοβολταϊκά που βρίσκονταν σε σπίτια στην περιοχή κοντά στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα χτύπησε το βράδυ της Παρασκευής ο ισραηλινός στρατός.

Το ίδιο πράγμα συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, κοντά στο νοσοκομείο Nasser στη δυτική πόλη της Γάζας.

15:08 Στην Τουρκία ο Άντονι Μπλίνκεν αύριο Κυριακή

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν θα επισκεφθεί την Τουρκία για δύο ημέρες από την Κυριακή, στο πλαίσιο περιοδείας στη Μέση Ανατολή εν μέσω του πολέμου Ισραήλ – Χαμάς, ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

US Secretary of State Antony Blinken will visit to #Turkey for two days from Sunday as part of a Middle East tour amid the Hamas-Israel war, the State Department says.https://t.co/NyFOPkAGlb pic.twitter.com/tZOFgnb3IG — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 4, 2023

14:57 Χαμάς: «Σκοτώσαμε πέντε στρατιώτες και τραυματίσαμε άλλους» στην πόλη της Γάζας

Το ένοπλο τμήμα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες αλ-Κασάμ, υποστηρίζει ότι επιτέθηκε σε στρατιώτες των IDF που βρίσκονταν σε κτίριο στην βορειοδυτική πλευρά της πόλης της Γάζας, σκοτώνοντας πέντε και τραυματίζοντας άλλους.

14:47 Η Τουρκία ανακαλεί τον πρέσβη της στο Ισραήλ για διαβουλεύσεις

Σύμφωνα με το τουρκικό ΥΠΕΞ, «ο πρεσβευτής της Τουρκίας στο Τελ Αβίβ ανακλήθηκε στην Άγκυρα αφού η ισραηλινή πλευρά δεν δέχθηκε εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός και συνέχισε τις επιθέσεις της κατά αμάχων».

Dışişleri Bakanlığı: «İsrail tarafının ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka saldırılarını sürdürmesi üzerine Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçisi Ankara’ya çağırıldı» pic.twitter.com/tz9vU6T7Km — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 4, 2023

14:40 Ξεκίνησε η συνάντηση του Μπλίνκεν με τους ΥΠΕΞ πέντε αραβικών χωρών και τον αντιπρόσωπο της Παλαιστίνης

Όπως μεταδίδει ο Τζακ Χούρι από τη Haaretz, ξεκίνησε η συνάντηση του Άντονι Μπλίνκεν με τους τους ΥΠΕΞ πέντε αραβικών χωρών και τον αντιπρόσωπο της Παλαιστίνης στην πρωτεύουσα της Ιορδανίας, Αμμάν.

Στη συνάντηση συμμετέχουν οι ΥΠΕΞ της Ιορδανίας, της Αιγύπτου, της Σαουδικής Αραβίας, των ΗΑΕ και του Κατάρ, ενώ εκ μέρους της Παλαιστινιακής Αρχής παίρνει μέρος ο Χουσεΐν Αλ-Σέιχ.

14:37 Συγκέντρωση αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη έξω από τα γραφεία του BBC

Εκατοντάδες διαδηλωτές έχουν συγκεντρωθεί έξω από τα γραφεία του BBC υπέρ της Παλαιστίνης και καταγγέλλοντας το γνωστό βρετανικό Μέσο για το πώς παρουσιάζει τα γεγονότα στη Γάζα.

Hundreds of Palestine solidarity protesters have gathered outside the @BBC in Portland Place #Gaza pic.twitter.com/eXxC6o5b0c — Damien Gayle (@damiengayle) November 4, 2023

14:29 Σκηνές πανικού το πρωί του Σαββάτου μετά το ισραηλινό χτύπημα στο νοσοκομείο Al-Quds

Μετά από το νέο ισραηλινό χτύπημα το πρωί του Σαββάτου στο νοσοκομείο Al-Quds, προκλήθηκε πανικός, όπως αποτυπώνεται στα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο.

Scenes from the aftermath of the Israeli airstrike this morning on the entrance to Al-Quds Hospital in Gaza, which resulted in dozens of civilian casualties.#GazaGenocide pic.twitter.com/97mrHfRAJA — Quds News Network (@QudsNen) November 4, 2023

14:20 «Δεν μας έχει μείνει τίποτα» – Οικογένειες Παλαιστινίων αναζητούν καταφύγιο στα νοσοκομεία

Τα νοσοκομεία στη Γάζα αδυνατούν να περιθάλψουν όλους τους τραυματίες, ενώ το σφυροκόπημα από τις ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζεται.

14:11 Γροθιά στο στομάχι τα βίντεο με τραυματισμένα παιδιά

Το Ισραήλ συνεχίζει τους αδιάκριτους βομβαρδισμούς, όπως καταγγέλλουν οι Παλαιστίνιοι και ανθρωπιστικές οργανώσεις, με αποτέλεσμα χιλιάδες άμαχοι να βρίσκουν τον θάνατο και ακόμη περισσότεροι να τραυματίζονται.

Τα βίντεο με τα νεκρά ή τραυματισμένα παιδιά που έρχονται στη δημοσιότητα είναι γροθιά στο στομάχι:





14:00 Η ανάρτηση του ισραηλινού στρατού για τον ανθρωπιστικό διάδρομο

Στα αραβικά είναι γραμμένη η ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού για τον ανθρωπιστικό διάδρομο που άνοιξε για τους κατοίκους της βόρειας Γάζας.

#عاجل أيها سكان غزة،

أود إعلامكم أن جيش الدفاع الإسرائيلي سيسمح بالمرور على طريق صلاح الدين اليوم بين الساعة الواحدة (13:00) والساعة الرابعة (16:00) مساء. من أجل سلامتكم، انتهزوا الوقت القادم للتحرك جنوبًا إلى ما بعد وادي غزة.

إذا كنتم تهتمّون بأنفسكم وبأحبائكم، فاتجِهوا جنوبًا… pic.twitter.com/WpKCbzra6J — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 4, 2023

Το Al Jazeera σημειώνει ότι μετά από παρόμοιες τέτοιες ανακοινώσεις, ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε στους δρόμους από όπου περνούσαν οι άμαχοι, ακόμη και στη νότια Γάζα.

Israel says safe zones in Gaza are ‘safe’, but it’s a different reality on the ground. pic.twitter.com/nsaLCl3ymr — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 4, 2023

13:52 Υπουργείο Υγείας στη Γάζα: 105 ιατρικές εγκαταστάσεις «σκόπιμα στοχοποιούνται» από τις ισραηλινές δυνάμεις

Το υπουργείο Υγείας στη Γάζα, μέσω του εκπροσώπου του Ασράφ αλ-Κούντρα, ανακοίνωσε ότι

150 τραυματιοφορείς έχουν σκοτωθεί από τις 7 Οκτωβρίου

27 ασθενοφόρα έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, συμπεριλαμβανομένων δύο που μετέφεραν το κονβόι των θυμάτων που κατευθυνόταν προς τη Ράφα την Παρασκευή

105 ιατρικές εγκαταστάσεις έχουν στοχοποιηθεί σκόπιμα, 16 από τις οποίες έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας

32 ιατρικές εγκαταστάσεις πρωτοβάθμιας περίθαλψης είναι εκτός λειτουργίας, είτε λόγω έλλειψης καυσίμων είτε λόγω ολικής καταστροφής τους

13:43 Έσβησαν οι γεννήτριες του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν στη βόρεια Γάζα

Οι γεννήτριες του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας έσβησαν λόγω έλλειψης καυσίμων, αναφέρει το υπουργείο Εσωτερικών της Γάζας.

13:32 Το Ομάν ζητά έρευνα για εγκλήματα πολέμου από το Ισραήλ

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ομάν απαίτησε τη σύσταση διεθνούς δικαστηρίου για τη διερεύνηση των εγκλημάτων πολέμου που φαίνεται να διαπράχθηκαν από το Ισραήλ στη Γάζα.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο ζήτησε επίσης «τη δίωξη των εγκληματιών πολέμου για όλες τις σφαγές που διαπράχθηκαν».

Το Ομάν καταδίκασε επίσης τις τελευταίες επιθέσεις σε δύο σχολεία που φιλοξενούσαν άμαχους, την είσοδο ενός νοσοκομείου και μια δημόσια δεξαμενή νερού, που έγιναν όλα στόχος τις τελευταίες 24 ώρες.

13:23 Τον θάνατο κι άλλου μαχητή της ανακοίνωσε η Χεζμπολάχ – 58 συνολικά από τις 7 Οκτωβρίου

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε τον θάνατο κι άλλου μαχητή της, του Γιουσούφ Μοχάμεντ Σάμπρα, γνωστού ως «Ράντα», ο οποίος πέθανε ως «μάρτυρας στον δρόμο προς την Ιερουσαλήμ».

58 στελέχη της Χεζμπολάχ έχουν σκοτωθεί από το ξέσπασμα του πολέμου Ισραήλ και Χαμάς.

13:14 Νέα βίντεο και φωτογραφίες από τις χερσαίες επιχειρήσεις των IDF στη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να δημοσιεύει βίντεο και φωτογραφίες από τις χερσαίες επιχειρήσεις του στη Γάζα, ενώ σε ανακοίνωσή του σημειώνει ότι οι στρατιώτες του «καθάρισαν» περιοχές από εκρηκτικά, εξουδετέρωσαν εχθρικές υποδομές και «τρομοκρατικούς» πυρήνες στην περιοχή.

לאורך ימי הלחימה ברצועת עזה כוחות הנדסה פרצו צירים, טיהרו מרחבים ממטעני חבלה וסיכלו תשתיות טרור וחוליות מחבלים שנמצאו בשטח. כמו כן, כוחות הנדסה וחי״ר בפיקוד חטיבה 460 איתרו והשמידו מתחמי לחימה ששימשו לתכנון ולהוצאת פעולות טרור pic.twitter.com/9Uuc8ejM7j — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 4, 2023

13:07 Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στα σύνορα Ισραήλ και Λιβάνου

IDF και Χεζμπολάχ συνεχίζουν τις εχθροπραξίες στα σύνορα Ισραήλ και Λιβάνου.

Η Χεζμπολάχ φαίνεται να χτύπησε στρατιωτική θέση των IDF.

بالصورة | من استهداف موقع «المطلة» العسكري عند حدود بلدة كفركلا في القطاع الشرقي من #جنوب_لبنان pic.twitter.com/w8vc44XLy3 — قناة المنار (@TVManar1) November 4, 2023

Media coverage: «Lebanon’s Hezbollah bombs an Israeli military camp with rockets in the Israeli-occupied Shebaa Farms in southern Lebanon.» pic.twitter.com/4SueKI5cFZ — Quds News Network (@QudsNen) November 4, 2023



Από τη δική τους μεριά απάντησαν με χτυπήματα σε θέσεις της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο.

🚨 الغارة الإسرائيلية بين عيتا ورميش pic.twitter.com/9j70cel77G — bintjbeil.org (@bintjbeilnews) November 4, 2023

12:59 Νέος ισραηλινός βομβαρδισμός στην περιοχή του νοσοκομείου Al-Quds

Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει νοσοκομεία ή γύρω από νοσοκομεία.

Νέο χτύπημα πραγματοποίησε σήμερα στην περιοχή του νοσοκομείου Al-Quds.

Δείτε βίντεο:





12:50 Αυξάνονται οι νεκροί στη Γάζα

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Γάζα, οι νεκροί μετά τις τελευταίες ισραηλινές επιθέσεις έχουν ανέλθει σε 9.488. Τα παιδιά που έχουν σκοτωθεί από τις 7 Οκτωβρίου έχουν φτάσει τις 3.900.

Την ίδια ώρα, 2.200 άνθρωποι, ανάμεσά τους και παιδιά, βρίσκονται κάτω από τα ερείπια.

BREAKING: The Ministry of Health in Gaza says the death toll of the Israeli genocide campaign in the enclave has climbed to 9,488, with nearly 2,200 others, including children, still unaccounted for beneath the rubble. pic.twitter.com/ca2Cqf3EeQ — Quds News Network (@QudsNen) November 4, 2023

12:40 Ανοίγει δίοδος διαφυγής από τη βόρεια Γάζα για τρεις ώρες

Ο ισραηλινός στρατός μόλις ανακοίνωσε ότι οι κάτοικοι της βόρειας Λωρίδας της Γάζας θα μπορούν να χρησιμοποιούν την οδό Σαλάχ αλ Ντιν, τον κύριο δρόμο της Γάζας, για να απομακρυνθούν νότια μεταξύ 13:00 και 16:00 η ώρα σήμερα.

Πού βρίσκεται η οδός Σαλάχ αλ Ντιν:

«Αν νοιάζεστε για τον εαυτό σας και τους αγαπημένους σας, πηγαίνετε νότια σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Να είστε σίγουροι ότι οι ηγέτες της Χαμάς φροντίζουν ήδη για την προστασία τους», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος των IDF.

12:32 Ερντογάν για Νετανιάχου: Τον σβήσαμε και τον πετάξαμε στην άκρη

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι δεν είναι πλέον πιθανό να μιλήσει με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ ενημέρωσε ότι ο Ιρανός πρόεδρος Ιμπραήμ Ραΐσι θα επισκεφθεί την Τουρκία στο τέλος του Νοεμβρίου, σύμφωνα με το Anadolu.

«Ο Νετανιάχου δεν είναι πλέον ένα πρόσωπο με το οποίο μπορείς να μιλήσεις με οποιονδήποτε τρόπο, τον διαγράψαμε και τον πετάξαμε στην άκρη», είπε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος.

#BREAKING Netanyahu is no longer someone we can talk to, we have crossed him out. I’ll decide on this issue after discussions at upcoming OIC summit: Turkish President Erdogan pic.twitter.com/NwMaqWnbLL — Anadolu English (@anadoluagency) November 4, 2023

12:24 Υπουργείο Υγείας στη Γάζα: Τουλάχιστον 12 νεκροί μετά τον βομβαρδισμό στο σχολείο Αλ-Φακούρα

Το υπουργείο Υγείας στη Γάζα αναφέρει ότι τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον ισραηλινό βομβαρδισμό του σχολείου Αλ-Φακούρα στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπάλια.

Ο διευθυντής του νοσοκομείου Σίφα ανεβάζει αυτόν τον αριθμό αφού δήλωσε ότι τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση και δεκάδες τραυματίστηκαν.

«Ο αριθμός [των νεκρών] αναμένεται να αυξηθεί», ανέφερε ο Μοχάμεντ Αμπού Σιλμέιχ, σύμφωνα με το Reuters.

‘Israeli airstrikes’ target Al-Fakhura School in northern Gaza pic.twitter.com/rkE5DLt3Eb — Roya News English (@RoyaNewsEnglish) November 4, 2023

12:15 Ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ: Κανένα σημάδι ότι η Χαμάς έχει κατασχέσει ανθρωπιστική βοήθεια

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Ντέιβιντ Σάτερφιλντ δήλωσε το Σάββατο ότι 800.000 έως ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν μετακινηθεί στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ενώ 350.000 μέχρι 400.000 παραμένουν στο βόρειο τμήμα του θύλακα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην ιορδανική πρωτεύουσα Αμμάν, είπε ότι δεν έχουν καταγραφεί περιπτώσεις απαγόρευσης ή κατάσχεσης βοήθειας από τη Χαμάς.

«Τα καύσιμα στις αποθήκες στη Γάζα είναι προσβάσιμα στην UNRWA για τα φορτηγά με βοήθεια, την αφαλάτωση και τα νοσοκομεία στο νότιο τμήμα της Γάζας», σημείωσε.

US Special Envoy David Satterfield said on Saturday that there were no recorded instances of Hamas seizing aid. «Fuel in depots in Gaza has been accessed by UNRWA for aid trucks, de-salinisation and hospitals in the south of Gaza,» he notedhttps://t.co/iXD0uJ73La pic.twitter.com/0EEXh9rjkL — Middle East Eye (@MiddleEastEye) November 4, 2023

12:05 Οι IDF χτυπούν θέσεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο

Οι ισραηλινές δυνάμεις χτυπούν θέσεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους.

בשעה האחרונה זוהו מספר שיגורים משטח לבנון לעבר שטח ישראל.

צה»ל תוקף בשעה זו מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה בשטח לבנון.

פרטים נוספים בהמשך — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 4, 2023

Οι IDF υποστηρίζουν ότι προηγήθηκαν ρίψεις βλημάτων από το λιβανέζικο έδαφος προς το Ισραήλ.

12:00 Αναφορές για 12 νεκρούς μετά το χτύπημα στο σχολείο Αλ-Φακούρα, ανάμεσά τους και παιδιά

Παλαιστινιακά Μέσα κάνουν λόγο για τουλάχιστον 12 νεκρούς μετά το ισραηλινό χτύπημα στο σχολείο Αλ-Φακούρα στην Τζαμπάλια.

Συγκλονίζουν οι φωτογραφίες που έρχονται στη δημοσιότητα:

11:50 Συνάντηση Μπλίνκεν με τον πρωθυπουργό του Κατάρ

Συνεχίζει τις συναντήσεις του στην Ιορδανία ο Άντονι Μπλίνκεν. Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό και ΥΠΕΞ του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι.

Κανείς από τους δύο δεν έκανε δηλώσεις όταν φωτογραφήθηκαν πριν από τη συζήτησή τους.

Όπως σημειώνει το CNN, το Κατάρ έχει λειτουργήσει ως βασικός διαπραγματευτής στις συζητήσεις με τη Χαμάς.

Οι ΗΠΑ έχουν πιστώσει στο κράτος του Κόλπου τη βοήθειά του στην εξασφάλιση της απελευθέρωσης τεσσάρων ομήρων που κρατούνταν από την παλαιστινιακή οργάνωση, καθώς και για το άνοιγμα της μεθοριακής πύλης στη Ράφα μεταξύ της Γάζας και της Αιγύπτου.

11:43 Εκατοντάδες διαδηλωτές έξω από την ισραηλινή πρεσβεία στο Τόκιο

Διαδήλωση αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη έγινε στην Ιαπωνία με εκατοντάδες να συγκεντρώνονται έξω από την ισραηλινή πρεσβεία στο Τόκιο.





11:35 Άγνωστο πόσα είναι τα θύματα στο σχολείο Αλ-Φακούρα στην Τζαμπάλια – Εικόνες φρίκης

Το Al Jazeera σημειώνει, σε ρεπορτάζ του, ότι οι ομάδες διάσωσης έχουν φτάσει στο σχολείο Αλ-Φακούρα στην Τζαμπάλια, το οποίο είναι το μεγαλύτερο στη βόρεια Γάζα και είχαν βρει καταφύγιο χιλιάδες άμαχοι.

More massacres in #Gaza .. An Israeli air strike hit Al-Fakhoora school in #Jabalia refugee camp, where many displaced Palestinians are sheltering. #GenocideJoe #StopArmingIsrael

Am sorry about the disturbing images but that the reality. pic.twitter.com/FuU64zmtXA — Manal El-Hrisse (@manal2379) November 4, 2023

Σύμφωνα με το αραβικό Μέσο, χτυπήθηκε και ασθενοφόρο που κατευθυνόταν σε άλλη περιοχή αφού οι βομβαρδισμοί από τις ισραηλινές δυνάμεις είναι διαρκείς.

Τις προηγούμενες ημέρες η Τζαμπάλια είχε δεχθεί τρεις μεγάλα χτυπήματα, όπως υπενθυμίζει η ανταποκρίτρια του Al Jazeera, Γιούμνα Ελ Σαγέντ από την πόλη της Γάζας.

11:26 Γαλλικό ΥΠΕΞ: Στους 39 οι νεκροί Γάλλοι μετά τις επιθέσεις της Χαμάς – Άλλοι 9 αγνοούνται

Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών, 39 είναι οι νεκροί μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, ενώ άλλοι εξακολουθούν να αγνοούνται.

11:21 Η Βρετανία καλεί το Ιράν να χρησιμοποιήσει την επιρροή του για να μην επεκταθεί ο πόλεμος

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι προέτρεψε το Ιράν να χρησιμοποιήσει την επιρροή του σε οργανώσεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής για να αποφευχθεί μια κλιμάκωση στη σύγκρουση του Ισραήλ με τη Χαμάς.

Το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι ο Κλέβερλι μίλησε με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Χουσεΐν Αμίρ Αμπντολαχιάν χθες, δηλώνοντάς του ότι το «Ιράν φέρει ευθύνη» για τις ενέργειες οργανώσεων, όπως η Χαμάς και η Χεζμπολάχ, τις οποίες στηρίζει για πολλά χρόνια.

Ο Κλέβερλι επανέλαβε επίσης ότι οι υποστηριζόμενες από το Ιράν απειλές εναντίον προσώπων στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι απαράδεκτες και πρέπει να σταματήσουν, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών.

❇️ Iranian FM Hossein Amirabdollahian and his #British counterpart James Cleverly discuss Gaza developments and bilateral issues ✅In a telephone conversation with his British counterpart, Iran’s Foreign Minister Hossein… pic.twitter.com/S0ujPjI3nW — Foreign Ministry, Islamic Republic of Iran 🇮🇷 (@IRIMFA_EN) November 4, 2023

11:14 Διαδηλώσεις στο Ιράν στην επέτειο της κατάληψης της αμερικανικής πρεσβείας και για αλληλεγγύη στη Γάζα

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε όλο το Ιράν σήμερα 4/11, με αφορμή την επέτειο από την κατάληψη της αμερικανικής πρεσβείας το 1979, με συνθήματα όπως «Θάνατος στην Αμερική» και «Θάνατος στο Ισραήλ» σε ένδειξη υποστήριξης των Παλαιστινίων που υφίστανται ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Γάζα.

Ομάδα Ιρανών φοιτητών εισέβαλε στην αμερικανική πρεσβεία λίγο μετά την πτώση του υποστηριζόμενου από τις ΗΠΑ Σάχη πριν από 44 χρόνια, κρατώντας 52 Αμερικανούς ως ομήρους για 444 ημέρες.

Στην Τεχεράνη, διαδηλωτές έκαναν σήμερα πορεία από την πλατεία Παλαιστίνης στην καρδιά της ιρανικής πρωτεύουσας προς την πρώην αμερικανική πρεσβεία σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων.

Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε εικόνες στις οποίες οι διαδηλωτές φαίνονται να καίνε την ισραηλινή σημαία και κρατούν φωτογραφίες νεκρών παιδιών από την Παλαιστίνη, που έχασαν τη ζωή τους σε ισραηλινά χτυπήματα στη Γάζα.

11:05 Σειρήνες ακούγονται στην Άνω Γαλιλαία και στις ισραηλινές κοινότητες δίπλα στη Γάζα

Σύμφωνα με τη Haaretz, σειρήνες ακούγονται στην Άνω Γαλιλαία και σε ισραηλινές κοινότητες δίπλα στη Λωρίδα της Γάζας.

Όπως αναφέρει το ισραηλινό Μέσο, για 13 ώρες υπήρχε ησυχία.

10:58 Αναπροσάρμοσαν οι Ισραηλινοί τα σχέδιά τους;

Οι Ισραηλινοί, σύμφωνα με τρεις υψηλόβαθμες πηγές στον στρατό, που επικαλείται το Foreign Policy, φαίνεται να έχουν αναπροσαρμόσει τα σχέδιά τους.

10:48 Προσοχή, πολύ σκληρές εικόνες από το χτύπημα στο νοσοκομείο Νασέρ

Το Al Jazeera έχει επαληθεύσει και μεταδίδει βίντεο που κυκλοφορούσε νωρίτερα στα social media από την επίθεση στο νοσοκομείο Νασέρ στην Καν Γιουνίς στα νότια της Γάζας.

Προσοχή, πολύ σκληρές εικόνες:





10:42 Οι πρώτες εικόνες από την ισραηλινή επίθεση στο σχολείο Αλ-Φακούρα στη Γάζα

Το Al Jazeera επιβεβαιώνει το χτύπημα στο σχολείο Αλ-Φακούρα στην Τζαμπάλια όπου έχουν βρει καταφύγιο άμαχοι.

Update | Scenes of the beginning arrival of casualties following the recent massacre, as Israeli occupation aircraft targeted the Al-Fakhoura School in the Jabalia camp in northern Gaza, which houses thousands of displaced people. https://t.co/Qqk1ptbiXI pic.twitter.com/kzVuNIQ4WJ — Warfare Monitor (@warfaremonitors) November 4, 2023

10:30 CNN: Η Ουάσινγκτον αναμένει να ενταθεί η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ

Η αμερικανική κυβέρνηση αναμένει ότι η εκστρατεία του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας θα εισέλθει σε νέα φάση τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με όσα μετέδωσε χθες το CNN.

Το αμερικάνικο δίκτυο ανέφερε, επικαλούμενο υψηλόβαθμο κυβερνητικό αξιωματούχο στην Ουάσινγκτον, ότι η κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν αναμένει να μειωθούν οι αεροπορικές επιθέσεις και να ενισχυθεί η «στρατηγική εστίαση στη χερσαία εκστρατεία».

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι ο στόχος πιθανόν θα είναι να «καθαρίσει» το τεράστιο δίκτυο των υπόγειων στοών το οποίο χρησιμοποιεί η Χαμάς.

Καθώς η ανθρωπιστική βοήθεια συνεχίζει να φθάνει στη Λωρίδα της Γάζας, η αμερικανική κυβέρνηση αναμένει «μείωση σε ό,τι έχουμε δει αναφορικά με μαζικά ισραηλινά αεροπορικά χτυπήματα».

10:23 Συνάντηση Μπλίνκεν με υπηρεσιακό πρωθυπουργό του Λιβάνου

Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός του Λιβάνου, Νατζίμπ Μικάτι συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν στην Αμμάν της Ιορδανίας το Σάββατο και τόνισε τη σημασία της προσπάθειας για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και τον τερματισμό της ισραηλινής επίθεσης στον νότιο Λίβανο, αναφέρει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου.

Ο Μικάτι τόνισε επίσης τη δέσμευση του Λιβάνου στη διεθνή νομιμότητα και την εφαρμογή της απόφασης 1701 του ΟΗΕ, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να πιέσει το Ισραήλ να σταματήσει τις παραβιάσεις του.

Ο Μπλίνκεν, με τη σειρά του, τόνισε τις προσπάθειές του να σταματήσουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους και να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των αιχμαλώτων.

10:13 Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι απέτρεψε επιθέσεις από τον Λίβανο

Οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις (IDF) απέτρεψαν «τρομοκράτες» που προσπαθούσαν να επιτεθούν από τον Λίβανο, όπως ανέφερε ο στρατός αργά χθες στην εφαρμογή Telegram.

Οι IDF δήλωσαν ότι «τρομοκρατικός πυρήνας προσπάθησε να εκτοξεύσει αντιαρματικούς πυραύλους προς την περιοχή Κιμπούτς Γιφτάχ στο βόρειο Ισραήλ. Ο τρομοκρατικός πυρήνας επλήγη από τεθωρακισμένο των IDF».

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν έναν «τρομοκράτη» ενώ «πλησίαζε την περιοχή των συνόρων από τον Λίβανο κοντά στην κοινότητα Σλόμι».

Βίντεο, που συνοδεύει την ανάρτηση, φέρεται να δείχνει τη στιγμή που χτυπήθηκε ο ύποπτος.





Επιθέσεις των IDF σε θέσεις της Χεζμπολάχ:





10:06 Αναφορές ότι υπήρξε ισραηλινό χτύπημα σε σχολείο στη βόρεια Γάζα

Το Al Quds Network, που σχετίζεται με τη Χαμάς, μεταδίδει ότι υπήρξε ισραηλινό χτύπημα με θύματα στο σχολείο Αλ-Φακούρα στη βόρεια Γάζα.

BREAKING: Casualties among #Palestinian civilians, including innocent children, in an Israeli airstrike targeting the Al-Fakhura School in northern Gaza where thousands of displaced Palestinians are seeking refuge. pic.twitter.com/nB3xY3BBpb — Quds News Network (@QudsNen) November 4, 2023

10:03 Η παραλία της Κόπα Καμπάνα γέμισε με «τυλιγμένες σορούς παιδιών» σε διαμαρτυρία για τη Γάζα

Ακτιβιστές στη Βραζιλία θέλησαν να διαμαρτυρηθούν για τους θανάτους παιδιών στη Γάζα και τοποθέτησαν 120 ομοιώματα με «τυλιγμένες σορούς παιδιών» στη διάσημη παραλία Κόπα Καμπάνα.

Οι διοργανωτές δήλωσαν ότι ήθελαν να δείξουν ότι η Βραζιλία δεν αδιαφορεί για τον πόνο των ανθρώπων στη Γάζα, όπως αναφέρει το Al Jazeera.

09:55 Χαμάς: Το Ισραήλ έριξε πύραυλο από drone στο σπίτι του ηγέτη της οργάνωσης

Σύμφωνα με το ραδιόφωνο Χαμάς Άκσα, που σχετίζεται με την ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση, το Ισραήλ πραγματοποίησε επίθεση με drone στο σπίτι του Ισμαήλ Χανίγια στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή και τηλεγράφημα του Reuters, το drone έριξε πύραυλο στο σπίτι του ηγέτη της Χαμάς.

Σημειώνεται ότι ο Ισμαήλ Χανίγια δεν βρίσκεται στη Γάζα.

Δεν είναι σαφές αν μέλη της οικογένειάς του βρίσκονταν στο σπίτι όταν επλήγη.

Israeli drone fires missile against Gaza house of Hamas chief Ismail Haniyeh, who is currently outside the enclave – Hamas Aqsa Radio. — Tala Ramadan (@TalaRamadan) November 4, 2023

09:48 «False alarm» στην Εϊλάτ

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, δεν υπάρχει κίνδυνος στην Εϊλάτ αφού οι πληροφορίες για ύποπτο αντικείμενο στον ουρανό της πόλης στα νότια του Ισραήλ αποδείχθηκαν ψευδείς.

09:45 Ποια μηνύματα στέλνει η ομιλία Νασράλα

Ο Χασάν Νασράλα δεν φημίζεται για τις σύντομες ομιλίες του. Ιδίως, όταν πρέπει να αναλύσει την αρκετά σύνθετη τακτική που έχει υιοθετήσει το κίνημά του σε σχέση με τις εξελίξεις στη Γάζα. Αυτό ακριβώς έκανε και με την πολυαναμενόμενη ομιλία του την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου.

09:37 Εκπρόσωπος γραφείου ΜΜΕ στη Γάζα: 46 νεκροί δημοσιογράφοι από την έναρξη του πολέμου

Σύμφωνα με το Middle East Eye, εκπρόσωπος του επίσημου γραφείου μέσων ενημέρωσης της Γάζας αναφέρει ότι το Ισραήλ έχει σκοτώσει 46 δημοσιογράφους από τις 7 Οκτωβρίου και μετά.

Σε συνέντευξη Τύπου έξω από το νοσοκομείο Al-Shifa της Γάζας, ο ίδιος διερωτήθηκε πού βρίσκεται η διεθνής κοινότητα και οι διεθνείς δημοσιογράφοι και γιατί δεν μιλούν για τις εχθροπραξίες που αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι και οι λειτουργοί των μέσων ενημέρωσης στη Γάζα.

«Δεν υπάρχουν κόκκινες γραμμές που δεν έχουν ξεπεραστεί… Πρόκειται για οργανωμένα εγκλήματα που έχουν καταγραφεί. Δεν θα περιγράψουμε έναν κατάλογο αιτημάτων, το μόνο που λέμε είναι ότι αν είστε άνθρωποι και βλέπετε τους ανθρώπους εδώ ως ανθρώπους σαν εσάς, τότε δείξτε την ανθρωπιά σας και υπερασπιστείτε αυτό που είναι σωστό», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

“There are no red lines that have not been crossed…these are organised crimes that have been documented.» A spokesperson for Gaza’s official media office says that Israel has killed 46 journalists since the start of the warhttps://t.co/iXD0uJ73La pic.twitter.com/yWU8teG6Dv — Middle East Eye (@MiddleEastEye) November 4, 2023

09:28 Συναγερμός στην Εϊλάτ στο νότιο Ισραήλ

Σειρήνες ηχούν στην Εϊλάτ στο νότιο Ισραήλ, σύμφωνα με το ynet.

Υπενθυμίζεται ότι πάνω από τη συγκεκριμένη πόλη, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι τις προηγούμενες ημέρες κατέρριψε drone των Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν.

09:20 Στην είσοδο του Νοσοκομείου Παίδων στην πόλη της Γάζας χτύπησε το Ισραήλ

Σύμφωνα με το Al Jazeera και το Anadolu, το Ισραήλ χτύπησε στην είσοδο του Νοσοκομείου Παίδων στην πόλη της Γάζας, σε άλλη μια επίθεση σε νοσοκομείο.

Israeli army targets entrance of Al-Nasr Children’s Hospital in Gaza City. The Israeli army has targeted the entrance of Al-Nasr Children’s #Hospital in #Gaza City, according to Al-Aqsa TV. Several #Palestinian local media outlets reported civilian casualties. #Genocide_in_Gaza pic.twitter.com/k9MforK72i — Taj Pharmaceuticals—Official (@taj_pharma) November 4, 2023

Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό ότι χτυπήθηκε το νοσοκομείο Νασέρ στην Καν Γιουνίς, στα νότια της Λωρίδας της Γάζας.

09:10 Η ανάρτηση του στρατιωτικού εκπροσώπου των IDF για τη μάχη με μέλη της Χαμάς

Ο Ντάνιελ Χαγκάρι, στρατιωτικός εκπρόσωπος των IDF έκανε ανάρτηση για τη μάχη με μέλη της Χαμάς στα νότια της Γάζας.

כמו כן, במהלך פשיטה ממוקדת בדרום רצועת עזה, כוחות שריון והנדסה בפיקוד אוגדת עזה פעלו למיפוי מבנים ונטרול מטענים. במהלך הפעילות, נתקלו הכוחות בחוליית מחבלים שיצאה מפיר מנהרה. בתגובה, ביצעו הלוחמים ירי פגזים לעבר המחבלים וחיסלו אותם. pic.twitter.com/5C61KbOxOJ — דובר צה״ל דניאל הגרי – Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) November 4, 2023

09:05 Βίντεο από την ισραηλινή επιδρομή στον προσφυγικό καταυλισμό στην Αλ-Φαουάρ στη Δυτική Όχθη

Το Al Quds Network, που σχετίζεται με τη Χαμάς, έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από την ισραηλινή επιδρομή που έγινε στον προσφυγικό καταυλισμό της Αλ-Φαουάρ στη Δυτική Όχθη.

Δείτε το βίντεο:





08:58 Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι σκότωσε μαχητές της Χαμάς που έβγαιναν από τούνελ στα νότια της Γάζας

Σύμφωνα με τις IDF, «κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε μια στοχευμένη επιδρομή στη νότια Λωρίδα της Γάζας, τεθωρακισμένα και τεχνικά σώματα των IDF επιχείρησαν για να χαρτογραφήσουν κτίρια και να εξουδετερώσουν εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, τα στρατεύματα συνάντησαν έναν τρομοκρατικό πυρήνα που έβγαινε από τούνελ. Τα στρατεύματα έριξαν οβίδες προς τους τρομοκράτες και τους σκότωσαν».

Δείτε βίντεο που δημοσίευσαν οι IDF στο Twitter:

מוקדם יותר היום טנק של צה»ל תקף חוליית מחבלים שניסתה לשגר טילי נ»ט משטח לבנון לעבר שטח ישראל סמוך למרחב יפתח. בנוסף, כלי טיס של חיל האוויר חיסל מחבל שהתקרב למרחב הגבול באזור שלומי pic.twitter.com/NCczgYtFv4 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 3, 2023

08:48 Ισραηλινή σημαία σε τέμενος στη Δυτική Όχθη

Όπως προαναφέρθηκε, ισραηλινές δυνάμεις ύψωσαν σημαία σε τέμενος στη Δυτική Όχθη μετά από επιδρομή.

Αυτό συνέβη στον προσφυγικό καταυλισμό Αλ-Φαουάρ κοντά στη Χεβρώνα.

Ο δημοσιογράφος της Haaretz, Τζακ Χούρι ανάρτησε φωτογραφία από το περιστατικό.

08:39 Μάχες σώμα με σώμα ανάμεσα σε ισραηλινό στρατό και Χαμάς – Και στα τούνελ

Σύμφωνα με την τακτική ενημέρωση του ισραηλινού στρατού για τις χερσαίες επιχειρήσεις στη Γάζα, κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, υπήρξαν πολλές απόπειρες επιθέσεων εναντίον των ισραηλινών στρατευμάτων από τούνελ και στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Χαμάς στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

«Τα στρατεύματα των IDF επιχείρησαν στην περιοχή και σκότωσαν τρομοκράτες, εντόπισαν όπλα της Χαμάς και αποκάλυψαν τούνελ που χρησιμοποιούνταν για τρομοκρατικούς σκοπούς», σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

«Κατά τη διάρκεια της μάχης με τους τρομοκράτες χθες, τα στρατεύματα των IDF συγκρούστηκαν με 15 τρομοκράτες στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, σκοτώνοντας αρκετούς από αυτούς, και έστρεψαν πυρά αρμάτων μάχης για να καταστρέψουν τρία παρατηρητήρια της Χαμάς», προσθέτουν οι IDF.

Δείτε βίντεο από τις χερσαίες επιχειρήσεις των IDF στη Γάζα:





08:30 Ισραηλινές δυνάμεις συνέλαβαν νεαρό Παλαιστίνιο στην Ιερουσαλήμ

Μαίνεται η ένταση τόσο στη Δυτική Όχθη, όσο και στην Ιερουσαλήμ αφού οι Παλαιστίνιοι διαμαρτύρονται για όσα γίνονται στη Γάζα.

Βίντεο αποτυπώνει τη σύλληψη νεαρού Παλαιστινίου στην Ιερουσαλήμ από τις ισραηλινές δυνάμεις:





08:24 Οι οικογένειες των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς στήνουν σκηνές για να διαμαρτυρηθούν στο Τελ Αβίβ

Συγγενείς όσων κρατούνται όμηροι στη Γάζα μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου έχουν στήσει έναν αυτοσχέδιο καταυλισμό στην είσοδο της στρατιωτικής βάσης Κίρια στο Τελ Αβίβ για να πιέσουν την ισραηλινή κυβέρνηση να κάνει περισσότερα για την απελευθέρωση των αγαπημένων τους.

«Δεν θα φύγουμε μέχρι να επιστρέψουν όλοι στην πατρίδα τους!», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων Οικογενειών.

«Θα μείνουν σε σκηνές με στρώματα και υπνόσακους μέχρι να επιστρέψουν όλοι οι όμηροι στην πατρίδα τους. Κάθε Ισραηλινός πολίτης καλείται να έρθει και να δείξει την υποστήριξή του!», ανέφερε το Φόρουμ, προσθέτοντας ότι συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα ξεκινήσει σήμερα στις 20:00 το βράδυ.

08:15 Σκίτσο για το χτύπημα στο ασθενοφόρο

Οι Times of Gaza παρουσιάζουν σκίτσο μετά το χτύπημα στο ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Σίφα.

Από τη συγκεκριμένη επίθεση, ο τραγικός απολογισμός ήταν 15 νεκροί.

Al-Shifa Hospital massacre, Gaza Strip. pic.twitter.com/lLgZQmdG3y — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) November 3, 2023

08:10 Εφιαλτική νύχτα με πολλές αεροπορικές επιδρομές

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων, WAFA, οι αεροπορικές επιδρομές πραγματοποιήθηκαν σε πολλές τοποθεσίες σε ολόκληρη τη Γάζα.

Βομβαρδισμοί σημειώθηκαν στην αλ-Νασέρ της δυτικής Γάζας, σε Τζαμπάλια, Μπέιτ Χανούν, Ατάτρα, αλ-Σουντανίγια, Μπέιτ Λαχία στα βόρεια και τη γειτονιά αλ-Τουφάχ της πόλης της Γάζας.

08:03 Νέο φονικό χτύπημα σε νοσοκομείο στη νότια Γάζα

Σε νέο φονικό χτύπημα σε νοσοκομείο προχώρησε το Ισραήλ.

Σύμφωνα με αναφορές παλαιστινιακών ΜΜΕ, χτυπήθηκε το Νοσοκομείο Νασέρ στην Καν Γιουνίς στη νότια Γάζα.

BREAKING: Several Palestinian civilians killed and others injured in an Israeli airstrike in front of the Nasser Hospital in Gaza. pic.twitter.com/200fLfuxUS — Quds News Network (@QudsNen) November 4, 2023

Visuals from outside of Nasser Hospital in Khan Yunis, Gaza. (Source: AFP) (Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvqRQz)#IsraelPalestineWar pic.twitter.com/ey74qO5QUe — Press Trust of India (@PTI_News) November 4, 2023

07:53 Στην Ιορδανία ο Μπλίνκεν – Με ποιους θα συναντηθεί

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν θα συναντηθεί με τον βασιλιά της Ιορδανίας, Αμπντάλα Β’ μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού στο Ισραήλ που δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα σε σχέση με το ζήτημα των ανθρωπιστικών «παύσεων» στον πόλεμο στη Γάζα.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ έφτασε στην Ιορδανία αργά την Παρασκευή και μετά τη συνάντησή του με τον Αμπντάλα Β΄αναμένεται να συναντηθεί με τους υπουργούς Εξωτερικών πέντε αραβικών χωρών.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, των Εμιράτων, της Αιγύπτου και της Ιορδανίας, καθώς και οι εκπρόσωποι των Παλαιστινίων θα τονίσουν την «αραβική στάση που απαιτεί άμεση κατάπαυση του πυρός, την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και τρόπους τερματισμού της επικίνδυνης επιδείνωσης που απειλεί την ασφάλεια της περιοχής», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών της Ιορδανίας.

07:47 Πάνω από χίλιοι κρατήρες στην ισοπεδωμένη βόρεια Λωρίδα της Γάζας

Ανάλυση του Guardian με βάση δορυφορικές φωτογραφίες αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής στη βόρεια Γάζα με πάνω από 1.000 κρατήρες να έχουν δημιουργηθεί από τους βομβαρδισμούς.

Οι κρατήρες που μπορούν να ειδωθούν από το διάστημα βρίσκονται σε μια απόσταση περίπου 10 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Σε μια περιοχή, μόλις μισού χιλιομέτρου σε πλάτος, ένα μπλοκ κατοικιών έχει βομβαρδιστεί τόσο σφόδρα που υπάρχουν περίπου 100 κρατήρες. Μερικοί είναι βαθύτεροι και φτάνουν περίπου τα 19 μέτρα μέσα στη γη.

Δείτε χαρακτηριστικές φωτογραφίες:

07:40 Δέκα συλλήψεις στην περιοχής της Χεβρώνας στη Δυτική Όχθη – Ισραηλινή σημαία σε τέμενος

Το Ισραήλ συνεχίζει τις ολονύχτιες επιδρομές στη Δυτική Όχθη.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων WAFA τουλάχιστον δέκα συλλήψεις έγιναν στον προσφυγικό καταυλισμό αλ-Φαουάρ, νότια της Χεβρώνας.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, οι ισραηλινές δυνάμεις ύψωσαν ισραηλινή σημαία στο τέμενος του καταυλισμού.

07:34 Τον αποτροπιασμό του για την επίθεση στο ασθενοφόρο εξέφρασε ο Γκουτέρες

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για την χθεσινή ισραηλινή επίθεση σε ασθενοφόρο στη Γάζα, υπογραμμίζοντας εκ νέου ότι ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς «πρέπει να σταματήσει».

«Είμαι συγκλονισμένος από την επίθεση που αναφέρθηκε στη Γάζα εναντίον κονβόι ασθενοφόρων έξω από το νοσοκομείο Αλ Σίφα. Οι εικόνες πτωμάτων διασκορπισμένων στο δρόμο έξω από το νοσοκομείο είναι αποκαρδιωτικές», αναφέρει σε δελτίο Τύπου ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que está «horrorizado» por el ataque israelí contra un convoy de ambulancias en Gaza. «Las imágenes de cuerpos esparcidos por la calle frente al hospital son desgarradoras», agregó.https://t.co/eStNtjYPLx pic.twitter.com/AMwDCZdrFH — CNN en Español (@CNNEE) November 4, 2023



Τουλάχιστον 15 νεκροί και 60 τραυματίες ήταν ο τελευταίος απολογισμός της συγκεκριμένης αεροπορικής επιδρομής που ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του ελεγχόμενου από τη Χαμάς παλαιστινιακού θύλακα.

Το Ισραήλ επιβεβαίωσε το πλήγμα, υπογραμμίζοντας ότι στόχος του ήταν όχημα που χρησιμοποίησε «τρομοκρατικός πυρήνας της Χαμάς».

07:25 Η αιματοχυσία στη Γάζα συνεχίζεται

Καλημέρα σας, μαζί θα παρακολουθήσουμε και σήμερα τις εξελίξεις σε Ισραήλ, Γάζα και Δυτική Όχθη, με το αιματοκύλισμα να συνεχίζεται μετά τον πόλεμο που κήρυξε το Ισραήλ στη Χαμάς έπειτα από την επίθεση της δεύτερης στις 7 Οκτωβρίου.

Διαβάστε για ό,τι προηγήθηκε εδώ