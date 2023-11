Μπενιαμίν Νετανιάχου: Οργή λαού έξω από το σπίτι του – Η αστυνομία συνέλαβε διαδηλωτές

Η αστυνομία συνέλαβε διαδηλωτές που διαδήλωσαν το Σάββατο έξω από την κατοικία του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ορισμένοι από τους εκατοντάδες διαδηλωτές διαπέρασαν τα αστυνομικά μπλόκα και κιγκλιδώματα γύρω από την κατοικία του Ισραηλινού πρωθυπουργού στην Ιερουσαλήμ ανεμίζοντας ισραηλινές σημαίες και ζητώντας την παραίτησή του.

Israeli protesters have gathered outside Prime Minister Benjamin Netanyahu’s official residence in Jerusalem, calling on him to resign.

Several of the demonstrators broke through barriers that had been erected near the prime minister’s home, and scuffled with Israeli police. pic.twitter.com/4njQ6ik1xv

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) November 4, 2023