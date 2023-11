Πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς: Τα fake news του διαδικτύου – Πραγματικές εικόνες αλλά όχι από τη Γάζα

Στα fake news που ανεβαίνουν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης με φωτογραφίες και βίντεο που προέρχονται μεν από κάποιο πραγματικό γεγονός αλλά δεν είναι από τη Γάζα και ούτε αποτυπώνουν τις φρικαλεότητες του πολέμου Χαμάς – Ισραήλ και έχουν ως στόχο την επίκληση στο συναίσθημα και στο θυμικό του κόσμου, αναφέρεται εκτενές άρθρο των New York Times, στο οποίο φιλοξενούνται και οι απόψεις ειδικών.

Ενδεικτικό είναι ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο με σκοπό να μεταφέρει τη φρίκη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, στο οποίο ένα μικρό αγόρι κλαίει με το πρόσωπό του γεμάτο σκόνη. Προσκολλημένο στο σάντουιτς που έτρωγε όταν μια αεροπορική επιδρομή ισοπέδωσε το σπίτι της οικογένειάς του. Το αγόρι κλαίει για τις δύο έφηβες αδελφές του που χάθηκαν μέσα στο χάος, η μία από τις οποίες θα επιβεβαιωθεί αργότερα ότι είναι νεκρή.

«Ένα μικρό αγόρι κλαίει για τις αδελφές του στη Γάζα», γράφει η ανάρτηση που συνοδεύει το βίντεο, το οποίο κοινοποιήθηκε ευρέως τις τελευταίες εβδομάδες στο X. Ωστόσο, οι κραυγές του αγοριού ακούστηκαν στην πραγματικότητα εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, στη Συρία, σχεδόν μια δεκαετία πριν από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στη Γάζα τις τελευταίες τρεις εβδομάδες. Συγκεκριμένα το βίντεο είναι μεν πραγματικό αλλά τραβήχτηκε στο Χαλέπι το 2014.

A little boy crying for his sisters in Gaza 🥺😭. This is heart wrenching 💔🥺 #Palestine #Gazagenocide pic.twitter.com/bNLDRGZtt3



Καθώς το Ισραήλ στέλνει τα στρατεύματά του όλο και πιο μέσα στη Γάζα, υποσχόμενο να εξαλείψει τη Χαμάς σε αντίποινα για την επίθεση στις αρχές Οκτωβρίου, τα βίντεο και οι φωτογραφίες της σύγκρουσης προσφέρουν μια ισχυρή καταγραφή του κόστους του πολέμου.

Όμως, στο διαδίκτυο, αυτές οι αναφορές ανταγωνίζονται από παραποιημένες απεικονίσεις άσχετων τραγωδιών – ένας κύκλος που, σύμφωνα με τους ειδικούς, όχι μόνο υποβαθμίζει τις εμπειρίες των θυμάτων του παρελθόντος και του παρόντος, αλλά επίσης δημιουργεί τον κίνδυνο να θέσει υπό αμφισβήτηση τις πραγματικές αποδείξεις των φρικαλεοτήτων του πολέμου.

Φωτογραφίες και βίντεο από άλλες συγκρούσεις και παλαιότερα έτη είναι μια συνηθισμένη μορφή παραπληροφόρησης, αλλά οι ειδικοί λένε ότι η κατάχρησή τους για τη μετάδοση της έκτασης των δεινών είναι ιδιαίτερα σκανδαλώδης.

«Μπορείτε να φανταστείτε το είδος της εμπορευματοποίησης της βίας κατά την οποία υποφέρει ένα αγαπημένο σας πρόσωπο, να χρησιμοποιηθεί από άλλους ανθρώπους ως ένα είδος γενικής απεικόνισης της βίας;», δήλωσε η Ελίζα Μισιμίνο, εκτελεστική διευθύντρια του Ινστιτούτου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Πανεπιστήμιο Georgetown. «Είναι τρομακτικό».

Μεταξύ των δημοφιλών εικόνων και βίντεο που υποτίθεται ότι απεικονίζουν τις ανθρώπινες απώλειες του πολέμου: Ένας σωρός από νεκρά παιδιά τυλιγμένα στα λευκά, που περιγράφονται ως Παλαιστίνιοι που σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις. (Στην πραγματικότητα, τα παιδιά είναι από τη Συρία και η φωτογραφία τραβήχτηκε το 2013).

Ένα νεαρό αγόρι που τρέμει στο σκοτάδι, καλυμμένο με λευκή σκόνη και το οποίο κρατάει ένα δέντρο, που παρουσιάζεται ως «άλλο ένα τραυματισμένο παιδί στη Γάζα». (Στην πραγματικότητα, το βίντεο τραβήχτηκε μετά από μια πρόσφατη πλημμύρα στο Τατζικιστάν).

Another traumatized child in Gaza. The horrors of human history

Israel is a terrorist May Allah help the Palestinian Muslims, Amen

غزہ میں ایک اور صدمے کا شکار بچہ۔۔تاریخ انسانی کے بھیانک مناظر pic.twitter.com/1LTunLuor3

— Muhammad Hamza Rajput Official (@HamzaRa45710258) October 20, 2023