Ισραήλ: Τα fake news μετατρέπονται σε όπλο και ρίχνουν λάδι στη φωτιά της Μ.Ανατολής

Εν μέσω πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, ειδικοί και ρυθμιστικές αρχές προειδοποιούν ότι ένα τσουνάμι παραπληροφόρησης στο Διαδίκτυο διαστρεβλώνει την αλήθεια και απειλεί να ρίξει λάδι στη φωτιά της κρίσης.

Η έκρηξη της Τρίτης που σκότωσε εκατοντάδες Παλαιστινίους σε νοσοκομείο της Γάζας πυροδότησε ένα κύμα fake news και από τις δύο πλευρές της σύγκρουσης σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί το αφήγημα είτε του Ισραήλ είτε της ένοπλης παλαιστινιακής οργάνωσης.

Ομάδα του Reuters για την καταπολέμηση των ψευδών ειδήσεων εντόπισε πολυάριθμους λογαριασμούς που αναρτούν ψεύτικες εικόνες και μαρτυρίες, καθώς και λογαριασμούς που διαδίδουν ανακρίβειες όχι από πρόθεση αλλά από σύγχυση.

Μερικά παραδείγματα:

Disclaimer: The X / Twitter account @_Faridakhan falsely claims Al Jazeera affiliation. We want to clarify: This account has no ties to Al Jazeera, its views, or content. Exercise caution, verify information prior to publishing.

— Al Jazeera PR (@AlJazeera) October 17, 2023