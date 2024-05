Ο ποδοσφαιριστής Ανουάρ Ελ Γκάζι πήρε πρωτοβουλία για να συγκεντρωθούν χρήματα για τα παιδιά στη Γάζα

Ο Ανουάρ Ελ Γκάζι, ο οποίος είδε το συμβόλαιό του να τερματίζεται από τη γερμανική ομάδα Μάιντς πέρσι λόγω μιας ανάρτησης αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους, ανακοίνωσε ότι θα είναι συνδιοργανωτής ενός φιλανθρωπικού ποδοσφαιρικού αγώνα για τη συγκέντρωση χρημάτων για τα παιδιά στη Γάζα. Την ίδια στιγμή σε όλο τον κόσμο, χιλιάδες πολίτες που διαμαρτύρονται για τα δικαιώματα των κατοίκων της Γάζας, έχουν αντίστοιχη μοίρα με συλλήψεις, διώξεις και απολύσεις από την εργασία τους. Στους συλληφθέντες και εκατοντάδες Αμερικανοί Εβραίοι που ζητούν κατάπαυση του πυρός.

Όπως αναφέρει το Middle East Eye, στον αγώνα «Children of Gaza» μια ομάδα πρώην και νυν επαγγελματιών ποδοσφαιριστών με επικεφαλής τον Ελ Γκάζι θα αντιμετωπίσει μια ομάδα που θα συγκροτηθεί από τη Nujum Sports, μια οργάνωση με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο που βοηθά μουσουλμάνους αθλητές.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Λονδίνο την 1η Ιουνίου. «Η Nujum Sports ευχαριστεί όλους τους αθλητές μας που παίζουν σήμερα επαγγελματικό ποδόσφαιρο και βγαίνουν από τη σύνταξη για να προσθέσουν τα ‘παπούτσια’ τους σε αυτή την εκπληκτική προσπάθεια», δήλωσε την Πέμπτη ο ιδρυτής της οργάνωσης, Εμπαντούρ Ραχμάν. «Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στον Ανουάρ Ελ Γκάζι για την υπεράσπιση αυτής της πρωτοβουλίας και για το θάρρος του να μιλάει ενάντια στην αδικία και να υπερασπίζεται όλα τα παιδιά της Παλαιστίνης», πρόσθεσε ο ίδιος.

A football match for charity

Anwar El Ghazi XI vs Nujum Sports XI for the #ChildrenOfGaza

🗓️ 3pm, June 01, 2024

📍 London

Tickets available soon 🎟️https://t.co/WEIcC86STs pic.twitter.com/ihcvloWw5I

— Anwar El Ghazi (@elghazi1995) May 2, 2024