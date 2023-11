Ερντογάν για Νετανιάχου: Τον σβήσαμε και τον πετάξαμε στην άκρη

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι δεν είναι πλέον πιθανό να μιλήσει με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ ενημέρωσε ότι ο Ιρανός πρόεδρος Ιμπραήμ Ραΐσι θα επισκεφθεί την Τουρκία στο τέλος του Νοεμβρίου, σύμφωνα με το Anadolu.

«Ο Νετανιάχου δεν είναι πλέον ένα πρόσωπο με το οποίο μπορείς να μιλήσεις με οποιονδήποτε τρόπο, τον διαγράψαμε και τον πετάξαμε στην άκρη», είπε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος.

