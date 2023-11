Η Τουρκία ανακαλεί τον πρεσβευτή της στο Τελ Αβίβ, Σακίρ Οζκάν Τορουνλάρ, για διαβουλεύσεις στην Άγκυρα, ανακοινώθηκε από το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Εξαιτίας της εξελισσόμενης ανθρωπιστικής τραγωδίας στη Γάζα που προκαλείται από τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ κατά αμάχων και την άρνηση του Ισραήλ στις εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός και συνεχή και απρόσκοπτη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας, αποφασίστηκε η ανάκληση του πρέσβη μας στο Τελ Αβίβ, Σακίρ Οζκάν Τορουνλάρ, στην ‘Αγκυρα για διαβουλεύσεις» αναφέρεται σε ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

Press Release Regarding Recalling of Our Ambassador in Tel Aviv, H.E. Mr. Şakir Özkan Torunlar, to Ankara for Consultations https://t.co/POmJwwXVg6 pic.twitter.com/KiRf0XqTfi



Νωρίτερα, ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε ότι δεν συνομιλεί πλέον με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου. «Ο Νετανιάχου δεν είναι πλέον ένα πρόσωπο με το οποίο μπορείς να μιλήσεις με οποιονδήποτε τρόπο, τον διαγράψαμε και τον πετάξαμε στην άκρη», είπε χαρακτηριστικά.

#BREAKING Netanyahu is no longer someone we can talk to, we have crossed him out. I’ll decide on this issue after discussions at upcoming OIC summit: Turkish President Erdogan pic.twitter.com/NwMaqWnbLL

— Anadolu English (@anadoluagency) November 4, 2023