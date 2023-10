Τουρκία: Το υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει την ισραηλινή επίθεση σε τουρκικό νοσοκομείο της Γάζας

Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας καταδίκασε «την επίθεση που εξαπέλυσε σήμερα το Ισραήλ στο Νοσοκομείο Τουρκοπαλαιστινιακής Φιλίας στη Γάζα».

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε απόψε, υπογραμμίζεται πως η επίθεση είναι «ανεξήγητη», δεδομένου ότι οι συντεταγμένες του νοσοκομείου ήταν γνωστές στις ισραηλινές αρχές.

«Η πολιορκία στη Γάζα, που έχει ως στόχο να στερήσει από τον παλαιστινιακό λαό τα πιο βασικά του δικαιώματα και αυτές οι απάνθρωπες επιθέσεις, παραβιάζουν σαφώς το διεθνές δίκαιο», αναφέρει το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, ζητώντας από το Ισραήλ να σταματήσει να στοχοποιεί αδιακρίτως τον πληθυσμό της Λωρίδας της Γάζας.

«Είναι ανεξήγητο να λαμβάνει χώρα μια τέτοια επίθεση, δεδομένου ότι όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των συντεταγμένων του εν λόγω ιδρύματος, το οποίο είναι το μοναδικό αντικαρκινικό νοσοκομείο στη Γάζα, μοιράστηκαν εκ των προτέρων με τις ισραηλινές αρχές», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Ο διοικητής του Νοσοκομείου Τουρκοπαλαιστινιακής Φιλίας, του μοναδικού αντικαρκινικού νοσοκομείου στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε νωρίτερα στο πρακτορείο ειδήσεων Anadolu ότι οι εγκαταστάσεις υπέστησαν σημαντικές ζημιές από ισραηλινό πλήγμα.

#BREAKING| Israeli jets targeted the 3rd floor of the Turkish Friendship Hospital in #Gaza, which is the only specialized cancer hospital in the enclave, leaving heavy damage. pic.twitter.com/7kCQbPopHA

— Quds News Network (@QudsNen) October 30, 2023