Wikileaks: Διέρρευσε επιβεβαιωμένο έγγραφο του Ισραήλ για μόνιμη εκδίωξη των Παλαιστινίων στην Αίγυπτο

Το επαληθευμένο σύμφωνα με τα Wikileaks και μεταφρασμένο έγγραφο του ισραηλινού Υπουργείου Πληροφοριών στις 13 Οκτωβρίου υποδηλώνει ότι η αναγκαστική εκτόπιση των αμάχων της Λωρίδας της Γάζας στην Αίγυπτο θα «απέφερε θετικά και μακροπρόθεσμα στρατηγικά αποτελέσματα».

Το συμβουλευτικό έγγραφο προβλέπει μια διαδικασία τριών σταδίων, που περιλαμβάνει τη δημιουργία σκηνικών πόλεων στο Σινά και το άνοιγμα του ανθρωπιστικού διαδρόμου, ακολουθούμενη από την κατασκευή πόλεων στο βόρειο Σινά από τις οποίες δεν θα υπήρχε επιστροφή στην Γάζα.

Έγγραφα που διέρρευσαν από το ισραηλινό Υπουργείο Πληροφοριών (από τον ισραηλινό εκδότη Mekomit).

Αναφέρεται ότι αυτά τα έγγραφα που διέρρευσαν ως αληθινά δείχνουν το σχέδιο του ισραηλινού Υπουργείου Πληροφοριών να ωθήσει πάνω από 2 εκατομμύρια ανθρώπους από τη Γάζα στην έρημο του Σινά, μέσω αυτής της πρόσφατης εκστρατείας βομβαρδισμών.

Verified document from Israeli Ministry of Intelligence on October 13 suggests forced displacement of Gaza civilians to Egypt would «yield positive and long term strategic results»

The advisory document envisions a three stage process including the establishment of tent cities… pic.twitter.com/T5JWp9QGkv

— WikiLeaks (@wikileaks) October 30, 2023