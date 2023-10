Λωρίδα της Γάζας: Ποιες ζωτικές υπηρεσίες παραλύουν χωρίς καύσιμα;

Με το ηλεκτρικό να έχει κοπεί στην Λωρίδα της Γάζας, τα καύσιμα είναι ζωτικής σημασίας για μια σειρά από απολύτως βασικές λειτουργίες της παλαιστινιακής κοινωνίας. Οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται αμείωτοι ενώ οι ΗΠΑ πέρασαν ένα δυσοίωνο μήνυμα.

Τα καύσιμα αποτελούν το plan b ώστε κάποιες λειτουργίες να συνεχίσουν να υπάρχουν με χρήση βενζινογεννητριών, ενώ άλλες σταματούν καθώς τα καύσιμα είναι η μοναδική πηγή ενέργειας.

Οι πολιορκημένοι κάτοικοι της Γάζας υποφέρουν από μεγάλες ελλείψεις σε νερό, τρόφιμα, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ενώ οι φούρνοι και τα νοσοκομεία αποτελούν στόχους της αεροπορίας.

Η έλλειψη καυσίμων έχει παραλύσει τα νοσοκομεία, τα ασθενοφόρα, το σύστημα υδροδότησης αλλά και αποχέτευσης, τα αρτοποιεία αλλά και τις επιχειρήσεις αρωγής στη λωρίδα.

Το Σάββατο χιλιάδες απελπισμένοι Παλαιστίνιοι εισέβαλαν στις αποθήκες της Υπηρεσίας Έργων και Αρωγής για την Παλαιστίνη του ΟΗΕ για προμήθειες.

Από τις 9 Οκτωβρίου το Ισραήλ σταμάτησε να επιτρέπει τις εισαγωγές τροφίμων, καυσίμων, νερού και ηλεκτρικής ενέργειας από την Αίγυπτο ή το Ισραήλ μετά την επίθεση της Χαμάς που άφησε πίσω της περισσότερους από 1.300 νεκρούς Ισραηλινούς.

Ουσιαστικά αυτό πυροδότησε μια άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική καταστροφή σε μια πόλη όπου το 50% των κατοίκων είναι κάτω των 18.

🚑🚨The fifth ambulance vehicle has been taken out of service since the beginning of the Israeli aggression on #Gaza Strip. #NotATarget #Gaza_Genicide #Gazabombing pic.twitter.com/IgS6bsY6q2

Σχεδόν όλα τα καύσιμα έχουν εξαντληθεί και αξιωματούχοι από τον ΟΗΕ, την Human Rights Watch, την Unisef, τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα και την Ερυθρά Ημισέληνο προειδοποιούν ότι τα νοσοκομεία βρίσκονται στα πρόθυρα της κατάρρευσης καθώς η έλλειψη καυσίμων θα οδηγήσει στην αχρήστευση των εφεδρικών γεννητριών για τους ασθενείς.

Σήμερα πέρασαν 26 φορτηγά με τρόφιμα, νερό και ιατρικές προμήθειες μέσω του περάσματος της Ράφα. Υπό κανονικές συνθήκες -χωρίς έκτακτες ανάγκες- περνούσαν 500 την ημέρα. Παρότι το Ισραήλ άρχισε να επιτρέπει τη διέλευση περιορισμένου αριθμού φορτηγών από τις 21 Οκτωβρίου, συνέχισε να αρνείται τα καύσιμα, λέγοντας ότι η Χαμάς θα τα χρησιμοποιούσε ως προωθητικό υλικό για την εκτόξευση όπλων.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ που λειτουργεί στη Γάζα (UNRWA) δήλωσε ότι όταν τελειώσουν τα καύσιμα θα πρέπει να αναστείλει την λειτουργία της.

Η Γάζα δεν μπορεί να παράγει τρόφιμα ή καθαρό νερό χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ή καύσιμα. Άμεσο κίνδυνο για την ζωή τους έχουν όσα μωρά είναι σε θερμοκοιτίδες, όσοι είναι σε Μονάδα Εντατική Θεραπείας, κατηγορίες πνευμονοπαθών που έχουν ανάγκη από οξυγόνο, ασθενείς που κάνουν αιμοκάθαρση και άλλες κατηγορίες.

Ήδη έχουν ακινητοποιηθεί ασθενοφόρα ελλείψει καυσίμων. Την ίδια στιγμή η έλλειψη φωτισμού θα δυσχεράνει το έργο των γιατρών κάθε ειδικότητας.

Αξιωματούχοι της UNRWA λένε ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης, που παρεμποδίζονται από την έλλειψη καυσίμων για τα οχήματα, δεν είναι σε θέση να προσεγγίσουν τουλάχιστον 940 αγνοούμενα παιδιά από τις 29 Οκτωβρίου, τα οποία μπορεί να έχουν παγιδευτεί κάτω από κτίρια που έχουν καταρρεύσει.

Ταυτόχρονα ούτε οι τραυματίες μπορούν να ειδοποιήσουν ασθενοφόρο καθώς δεν έχουν φορτισμένα τηλέφωνα.

Περισσότεροι από 2 εκατομμύρια άνθρωποι στη λωρίδα κινδυνεύουν να προσβληθούν από υδρομεταφερόμενες ασθένειες, καθώς πίνουν αλμυρό και μολυσμένο νερό από φρεάτια αγροκτημάτων.

Αλμυρό νερό πίνουν πολλά παιδιά, έγκυες και άλλες ευπαθείς ομάδες (ασθενείς αιμοκάθαρσης) όπου κινδυνεύουν με άμεσα προβλήματα στα νεφρά.

Τα τρία εργοστάσια αφαλάτωσης έχουν κλείσει, οι αντλίες δεν μπορούν να τραβήξουν νερό από γεωτρήσεις χωρίς ρεύμα, ενώ τα βυτία που μοίραζαν νερό στις γειτονιές είναι ακινητοποιημένα.

Το νερό στην Παλαιστίνη πριν τον πόλεμο κόστιζε το 15% του μέσου μισθού κάθε πολίτη.

Στο κομμάτι της αποχέτευση όλα τα ακάθαρτα ύδατα απορρίπτονται ανεπεξέργαστα στην θάλασσα πράγμα από μόνο του προβληματικό για την διάδοση ασθενειών. Ανά περιπτώσεις τα λύμματα περνούν στον υδροφόρο ορίζοντα.

Χωρίς ηλεκτρικό δεν μπορούν να λειτουργήσουν οι φούρνοι που υποστηρίζονται από το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα, ούτε οι μύλοι μπορούν να λειτουργήσουν λόγω ζημιών από αεροπορικές επιδρομές και έλλειψης ενέργειας. Οι περισσότεροι κάτοικοι τρώνε ένα γεύμα την ημέρα, ενώ με αυτό τον ρυθμό οι προμήθειες αναμένεται αν τελειώσουν την επόμενη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου. Η δε ανθρωπιστική βοήθεια όπως προείπαμε δεν επαρκεί. Δεν λειτουργούν τα ψυγεία, ενώ το μαγείρεμα μπορεί να γίνει μόνο σε εστίες με ξύλα.

Conditions in Gaza are dire.

Food, water and other essential supplies are running out.

A trickle of aid has been allowed in, but for every person who has received food assistance from @WFP, at least six more are in need.

pic.twitter.com/G9kIK2iFOq

— United Nations (@UN) October 25, 2023