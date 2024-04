Δίωξη άσκησαν σήμερα (30/4) οι βρετανικές αρχές σε βάρος δύο αντρών, επτά μήνες αφότου ένα από τα διασημότερα δέντρα στη χώρα, το Sycamore Gap, κόπηκε από τη βάση του.

Ο 38χρονος Ντάνιελ Γκράχαμ και ο 31χρονος Άνταμ Κάραδερς, που κατηγορούνται για φθορά ξένης περιουσίας, αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον ενός δικαστή την 15η Μαΐου, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του εισαγγελέα (Crown prosecution service, CSP).

Η Rebecca Fenney, ανώτερη αξιωματικός, δήλωσε ότι «η έρευνα ήταν σε εξέλιξη από τότε που κόπηκε το δέντρο. Τώρα δύο άντρες κατηγορούνται για την κοπή του. Αναγνωρίζουμε τη δύναμη των συναισθημάτων στην τοπική κοινότητα και ευρύτερα στην περιοχή που προκάλεσε η κοπή του δέντρου, ωστόσο θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στους πολίτες να αποφεύγουν τις εικασίες, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την υπόθεση».

