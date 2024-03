Μια ομάδα ερευνητών με επικεφαλής τον επίκουρο ερευνητή καθηγητή γεωεπιστημών του Penn State Max Lloyd διαπίστωσε ότι στα θερμότερα κλίματα, τα δέντρα δεν είναι πλέον σε θέση να βοηθήσουν στη μείωση των βλαβερών επιπτώσεων της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής απορροφώντας το διοξείδιο του άνθρακα (Co2).

Ακόμα χειρότερα, απελευθερώνουν σημαντικές ποσότητες πλεονάζοντος CO2 πίσω στην ατμόσφαιρα.

Πρόκειται για ένα τρομερό προειδοποιητικό σημάδι που ανατρέπει την ευρέως διαδεδομένη πεποίθηση ότι τα φυτά και τα δέντρα μπορούν να βοηθήσουν την ανθρωπότητα να μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα, όπως αναφέρει το Futurism.com.

Στα θερμότερα κλίματα

Σύμφωνα με το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ, τα φυτά απορροφούν περίπου το 25% του CO2 που εκπέμπεται ως αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας – αλλά οι επιστήμονες αναμένουν τώρα ότι ο αριθμός αυτός θα μειωθεί σημαντικά καθώς αυξάνεται η υπερθέρμανση του πλανήτη.

«Διαπιστώσαμε ότι τα δέντρα σε θερμότερα, ξηρότερα κλίματα ουσιαστικά βήχουν αντί να αναπνέουν», δήλωσε ο Λόιντ, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences, σε δήλωσή του.

Tα φυτά θα είναι λιγότερο ικανά στο μέλλον να απορροφήσουν το διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα

«Στέλνουν το CO2 πίσω στην ατμόσφαιρα πολύ περισσότερο από ό,τι τα δέντρα σε πιο δροσερές και υγρές συνθήκες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα δέντρα μπορούν να απομακρύνουν το επιπλέον διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα μέσω της φωτοσύνθεσης, γεγονός που τους επιτρέπει να αναπτύσσονται. Αλλά αν τα δέντρα βρίσκονται υπό πίεση, απελευθερώνουν αυτό το αέριο πίσω στην ατμόσφαιρα, μια διαδικασία γνωστή ως φωτοαναπνοή.

Αναλύοντας δείγματα ιστού δέντρων από όλο τον κόσμο, ο Lloyd και οι συνεργάτες του διαπίστωσαν ότι ο ρυθμός αυτής της διαδικασίας είναι έως και δύο φορές υψηλότερος σε θερμότερα κλίματα – και όσο πιο ξηρό είναι το κλίμα, τόσο περισσότερο CO2 απελευθερώνουν τα δέντρα.

«Ο κόσμος θα γίνεται όλο και πιο ζεστός»

Οι ερευνητές εντόπισαν ότι κάθε κλίμα που ξεπερνά τη μέση ημερήσια θερμοκρασία των 68 βαθμών Φαρενάιτ (20 βαθμοί Κελσίου) περίπου, εμφανίζει αυτό το φαινόμενο.

«Έχουμε βγάλει αυτόν τον βασικό κύκλο από την ισορροπία», δήλωσε ο Lloyd στην ανακοίνωση.

«Τα φυτά και το κλίμα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα». Η μεγαλύτερη απορρόφηση CO2 από την ατμόσφαιρά μας είναι οι οργανισμοί που φωτοσυνθέτουν», πρόσθεσε. «Είναι ένα μεγάλο κουμπί στη σύνθεση της ατμόσφαιρας, οπότε αυτό σημαίνει ότι οι μικρές αλλαγές έχουν μεγάλο αντίκτυπο. Αλλά με την κλιματική αλλαγή, αυτή η εξίσωση θα μπορούσε σύντομα να μοιάζει πολύ διαφορετική. Ο κόσμος θα γίνεται όλο και πιο ζεστός, πράγμα που σημαίνει ότι τα φυτά θα είναι λιγότερο ικανά να απορροφήσουν αυτό το CO2», εξήγησε ο Lloyd.

Χρησιμοποιώντας απολιθωμένο ξύλο, η ομάδα ελπίζει τώρα να μελετήσει πώς έχουν αλλάξει τα ποσοστά φωτοαναπνοής κατά τη διάρκεια δεκάδων εκατομμυρίων ετών, γεγονός που θα μπορούσε να ελέγξει τις τρέχουσες θεωρίες σχετικά με το πόσο CO2 ήταν ιστορικά σε θέση να απορροφήσουν οι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί και πώς αυτό θα μπορούσε να αλλάξει στο μέλλον.

«Είμαι γεωλόγος, εργάζομαι στο παρελθόν», ανέφερε ο Lloyd στη δήλωσή του. «Έτσι, αν μας ενδιαφέρουν αυτά τα μεγάλα ερωτήματα σχετικά με το πώς λειτουργούσε αυτός ο κύκλος όταν το κλίμα ήταν πολύ διαφορετικό από το σημερινό, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ζωντανά φυτά. Ίσως χρειαστεί να πάμε εκατομμύρια χρόνια πίσω για να καταλάβουμε καλύτερα πώς μπορεί να είναι το μέλλον μας», πρόσθεσε.