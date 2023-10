Ισραηλινός βομβαρδισμός σε αντικαρκινικό νοσοκομείο στη Γάζα

Ισραηλινός βομβαρδισμός στο μοναδικό αντικαρκινικό νοσοκομείο της Λωρίδας της Γάζας σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 30 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του πολέμου Ισραήλ και Χαμάς.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται το Quds News Network, που είναι δίκτυο ενημέρωσης που σχετίζεται με τη Χαμάς, ισραηλινά αεροσκάφη στόχευσαν τον τρίτο όροφο του Τουρκικού Νοσοκομείου Φιλίας.

Κατά το ίδιο μέσο, το νοσοκομείο είναι το μοναδικό εξειδικευμένο νοσοκομείο αντιμετώπισης του καρκίνου στον θύλακα, ενώ, ο βομβαρδισμός του προκάλεσε μεγάλες ζημιές.

#BREAKING| Israeli jets targeted the 3rd floor of the Turkish Friendship Hospital in #Gaza, which is the only specialized cancer hospital in the enclave, leaving heavy damage. pic.twitter.com/7kCQbPopHA

