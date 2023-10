Ισραήλ: «Ώρα για πόλεμο» λέει ο Νετανιάχου – Σειρήνες στο κεντρικό Ισραήλ, βομβαρδίζουν νοσοκομεία στη Γάζα

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί της Γάζας συνεχίζονται αδιάκοπα στη Λωρίδα της Γάζας με τις τελευταίες πληροφορίες να κάνουν λόγο για «πολιορκία» της πόλης της Γάζας από δύο πλευρές, σε μια προσπάθεια να την αποκόψουν από την υπόλοιπη λωρίδα.

Σε λιγότερο από 24 ώρες το Ισραήλ κατάφερε χτυπήματα στην περίμετρο του νοσοκομείου αλ-Κουντς, του Ινδονησιακού νοσοκομείου αλλά και του μοναδικού αντικαρκινικού στη Γάζα και επιμένει να ζητά την εκκένωση του νοσοκομείου αλ-Σίφα όπως και όλων των υπολοίπων.

Παραμένει ανεβασμένη η ένταση στα σύνορα με Συρία και Λίβανο.

Συνεδριάζει το βράδυ της Δευτέρας το ΣΑ του ΟΗΕ, καθώς η απόφαση της ΓΣ για ανθρωπιστική εκεχειρία έπεσε στο κενό.

Στο επίκεντρο τη σημερινή ημέρα οι όμηροι, με τον ισραηλινό στρατό να απελευθερώνει στρατιωτικό του σε νυχτερινή επιχείρηση και τη Χαμάς να δίνει στη δημοσιότητα βίντεο με τρεις ομήρους που ζητούν από τον Νετανιάχου να δεχθεί συμφωνία ανταλλαγής ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους.

04:50 Σοβαρή κατηγορία από το τηλεοπτικό δίκτυο Al Mayadeen εναντίον των ΗΠΑ

Το λιβανέζικο μέσο ενημέρωσης κατηγορεί τις ΗΠΑ πως εμπλέχθηκαν ευθέως στον πόλεμο.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του δημοσιογραφικού οργανισμού στο twitter: «Ένα άγνωστης ταυτότητας αεροσκάφος εντοπίστηκε από το FlightRadar24 να κάνει κύκλους στον εναέριο χώρο της πολιορκημένης Λωρίδας της Γάζας. Το αεροσκάφος δεν έχει ταυτότητα, αλλά η τοποθεσία αναχώρησης, η πορεία πτήσης, το ύψος και οι αναφερόμενες ταχύτητες δείχνουν ότι πιθανότατα πρόκειται για αμερικανικό αναγνωριστικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, πιθανότατα ένα MQ-9 Reaper.

Οι ΗΠΑ προηγουμένως αρνήθηκαν ότι δεν θα συμμετείχαν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στο πλευρό της ισραηλινής κατοχής, αλλά αν αποδειχθεί ότι η Ουάσινγκτον βρίσκεται πίσω από αυτό το UAV που κάνει κύκλους γύρω από τη Γάζα, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι οι ΗΠΑ συμμετέχουν άμεσα στα εγκλήματα που διαπράττει η ισραηλινή κατοχή, παρέχοντας φαινομενικά στην τελευταία αναγνώριση και κρίσιμες πληροφορίες».

An unidentified aircraft was spotted on FlightRadar24 circling the airspace of the besieged #Gaza Strip. The aircraft has no identification, but the departure location, flight path, altitude, and reported speeds indicate it most likely is a US reconnaissance drone, probably an… pic.twitter.com/NNUDIqlTYn — Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) October 29, 2023

04:25 Κυρώσεις από την Ιαπωνία κατά προσώπων και εταιρείας που συνδέονται με την Χαμάς

Η Ιαπωνία επέβαλε νέα σειρά κυρώσεων σε άτομα και μια εταιρεία που συνδέονται με τη Χαμάς, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το ιαπωνικό υπουργείο Εξωτερικών την Τρίτη.

Οι κυρώσεις συνίστανται στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων ατόμων και μιας εταιρείας που έχουν συμβάλει στη χρηματοδότηση της Χαμάς και είναι ευθυγραμμισμένες με τις νέες κυρώσεις που ανακοίνωσε η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών νωρίτερα αυτό το μήνα.

Περιέργως ο ένας εκ των δύο στον οποίο επιβλήθηκαν κυρώσεις θεωρείται νεκρός.

04:00 Σειρήνες συναγερμού χτύπησαν στα σύνορα με την Γάζα στην κοινότητα Νετίβ Χα’ ασάρα

Επιβεβαιωμένα τόσο από το Ισραήλ, όσο και από την Παλαιστίνη, ρουκέτες εκτοξεύτηκαν προς την μεριά Ισραηλινού οικισμού της Νετίβ Χα’ ασάρα.

03:37 Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δήλωσαν πως έπληξαν θέσεις της Χεζμπολάχ στο Λίβανο ως αντίποινα σε βολές πυροβολικού

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δήλωσαν πως χτύπησαν αρκετές θέσεις της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο σε απάντηση σε πυρά όλμων και μια πυραυλική επίθεση στο βόρειο Ισραήλ σήμερα.

Οι IDF λένε ότι έπληξαν «στρατιωτικές υποδομές» που ανήκουν στην σιιτική οργάνωση.

מטוסי קרב תקפו לפני זמן קצר תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בשטח לבנון, בין התשתיות שהותקפו, הושמדו אמצעי לחימה, עמדות ואתרים בשימוש הארגון pic.twitter.com/DNmQ41pmQP — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 30, 2023

03:14 Ισραηλινός στρατιώτης συνελήφθη για δολοφονία Παλαιστινίου αγρότη στη Δυτική Όχθη

Η Ισραηλινή Στρατιωτική Αστυνομία συνέλαβε τη Δευτέρα έναν στρατιώτη των IDF, ο οποίος ήταν ύποπτος για τον πυροβολισμό ενός Παλαιστίνιου που μάζευε ελιές στην περιοχή της Ναμπλούς το Σάββατο.

Ο στρατιώτης, ο οποίος βρισκόταν σε άδεια από τον στρατό, είναι ύποπτος ότι πυροβόλησε τον Μπιλάλ Σάλαχ, έναν 40χρονο άνδρα, στο στήθος. Η συνήγορος υπεράσπισης του στρατιώτη από τη φιλοεποίκους οργάνωση Honenu, Άντι Κεντάρ, ισχυρίστηκε ότι ο στρατιώτης ένιωσε ότι η ζωή του βρισκόταν σε κίνδυνο μετά την επίθεση που δέχτηκε ο ίδιος και η οικογένειά του.

Σύμφωνα με την ίδια ο στρατιώτης έριξε τότε προειδοποιητικές βολές στον αέρα και στο έδαφος.

Την καταγγελία είχε κάνει ο θέιος του δολοφονημένου αγρότη. Οι επιθέσεις στους ελαιώνες, η βία κατά αγροτών και το κόψιμο δέντρων έχει πάρει διαστάσεις επιδημίας στην Δυτική Όχθη.

02:52 Πηγή από τα σώματα ασφαλείας δήλωσε στο Al-Mayadeen πως η αμερικανική βάση Άιν αλ-Ασάντ στο Ιράκ, έγινε ξανά στόχος επίθεσης με ρουκέτες

Μια πηγή από τα σώματα ασφαλείας δήλωσε στο λιβανέζικο ειδησεογραφικό δίκτυο Al-Mayadeen, ότι η αμερικάνικη βάση Άιν αλ-Ασάντ στην ιρακινή επαρχία αλ-‘Άνμπαρ έγινε στόχος τεσσάρων ρουκετών στις 18:30 τοπική ώρα Βαγδάτης. Σε ανακοίνωσή τους, οι ομάδες της ιρακινής αντίστασης υπό την επωνυμία Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση.

Νωρίτερα σήμερα, ο Χαντί αλ-Αμέρι , επικεφαλής του κοινοβουλευτικού μπλοκ αλ-Φάθ, δήλωσε πως έχει έρθει η ώρα για την απόσυρση των δυνάμεων του διεθνούς συνασπισμού κατά του ISIL από το Ιράκ, σύμφωνα με το νομοθέτημα του ιρακινού κοινοβουλίου του 2020.

02:35 Οι ΗΠΑ πίεσαν το Ισραήλ να επαναφέρει τις επικοινωνίες στην Λωρίδα της Γάζας

Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ, Μάθιου Μίλερ, επιβεβαίωσε τις πληροφορίες πως η κυβέρνηση Μπάιντεν πίεσε το Ισραήλ να αποκαταστήσει τις επικοινωνίες στη Γάζα μετά τη διακοπή τους το βράδυ της Παρασκευής, καθώς οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ξεκίνησαν το πρώτο στάδιο της χερσαίας εισβολής τους.

«Ξεκαθαρίσαμε στην κυβέρνηση του Ισραήλ κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ότι τα δίκτυα επικοινωνιών έπρεπε να αποκατασταθούν και είμαστε ικανοποιημένοι που έλαβαν μέτρα για να το κάνουν αυτό», λέει ο Μίλερ.

«Η διατήρηση αυτών των καναλιών δεν αφορά μόνο τη συνδεσιμότητα. Αφορά τη διασφάλιση της ροής ζωτικής σημασίας πληροφοριών, τη συνέχιση του ανθρωπιστικού συντονισμού και τη δυνατότητα των οικογενειών να παραμείνουν σε επαφή», προσθέτει.

02:10 Η Χαμάς δηλώνει πως επιτέθηκε σε πολλές περιπτώσεις με Al-Yassin εναντίον τεθωρακισμένων

Η Χαμάς δήλωσε πριν λίγο πως επιτέθηκε σε τέσσερα οχήματα στην νότια Γάζα με αντιαρματικές ρουκέτες Al-Yassin των 105 χιλιοστών που παρασκευάζονται στην Γάζα.

Αντίστοιχες επιθέσεις υποστηρίζουν πως έγιναν στην βορειοδυτικά σύνορα της Γάζας ενάντια σε θωρακισμένες μπουλντόζες και τεθωρακισμένα.

Hamas unveils homegrown “Al-Yassin” tandem anti-tank shell of 105mm caliber. pic.twitter.com/qmPnUSroDO — Clash Report (@clashreport) October 14, 2023

01:45 Με κίτρινο Αστέρι του Δαυίδ ο πρεσβευτής του ΟΗΕ στην συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας!

Ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ Γκιλάντ Ερντάν φόρεσε ένα κίτρινο αστέρι του Δαυίδ με την επιγραφή «Ποτέ ξανά», ενώ μιλούσε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Από σήμερα, κάθε φορά που με κοιτάζετε, θα θυμάστε τι σημαίνει να μένεις σιωπηλός μπροστά στο κακό», δήλωσε ο Ερντάν στη συνεδρίαση.

«Ακριβώς όπως οι παππούδες μου και οι παππούδες εκατομμυρίων Εβραίων, από τώρα και στο εξής, η ομάδα μου και εγώ θα φοράμε κίτρινα αστέρια», πρόσθεσε.

Το κίτρινο αστέρι φορούσαν οι Εβραίοι κυρίως στις κατεχόμενες από τους ναζί χώρες.

«Θα φοράμε αυτό το αστέρι μέχρι να ξυπνήσετε και να καταδικάσετε τις ακρότητες της Χαμάς», δήλωσε λίγο πριν αναφερθεί στο «Ιρανικό Ράιχ».

Δεν χειροκροτήθηκε από κανέναν.

01:20 Οι απώλειες των Ισραήλ-Παλαιστίνης – Επιβεβαιωμένες και ανεπιβεβαίωτες (αγνοούμενοι)

Όλοι οι άνθρωποι που παρουσιάζονται στην τραγική στατιστική είναι οι επιβεβαιωμένες απώλειες και τραυματισμοί.

Ισραήλ

Νεκροί: 1.405, συμπεριλαμβανομένων 311 στρατιωτών, 58 ασυνομικών και 4 δημοσιογράφων.

Τραυματίες: 5,431.

Όμηροι:239 συμπεριλαμβανομένων 30 παιδιών και στρατιωτών (40 αγνοούμενοι).

Παλαιστίνη

Γάζα: 8.306 νεκροί συμπεριλαμβανομένων 3.457 παιδιών, 2.136 γυναικών και 29 δημοσιογράφων.

Τραυματίες:21.048, ανάμεσά τους 6.360 παιδιά και 4.891 γυναίκες.

Αγνοούμενοι 1.870 ανάμεσά τους 1.020 παιδιά.

Κρατούμενοι σε ισραηλινές φυλακές: Περίπου 4.000.

Κατεχόμενη Δυτική Όχθη: 119 νεκροί συμπεριλαμβανομένων 36 παιδιών, 1 γυναίκας.

Τραυματίες:1.960, ανάμεσά τους 36 παιδιά και 1 γυναίκα.

Κρατούμενοι σε ισραηλινές φυλακές: Περισσότεροι από 1.680 (2 κρατούμενοι νεκροί σε 24 ώρες).

00:53 Τα Wikileaks διαρρέουν έγγραφο του ισραηλινού υπ. Πληροφοριών για εκδίωξη των Παλαιστινίων στην Αίγυπτο

Το επαληθευμένο έγγραφο του ισραηλινού υπουργείου Πληροφοριών στις 13 Οκτωβρίου υποδηλώνει ότι η αναγκαστική εκτόπιση των αμάχων της Γάζας στην Αίγυπτο θα «απέφερε θετικά και μακροπρόθεσμα στρατηγικά αποτελέσματα»

Το συμβουλευτικό έγγραφο προβλέπει μια διαδικασία τριών σταδίων, που περιλαμβάνει τη δημιουργία σκηνικών πόλεων στο Σινά και το άνοιγμα του ανθρωπιστικού διαδρόμου, ακολουθούμενη από την κατασκευή πόλεων στο βόρειο Σινά από τις οποίες δεν θα υπάρχει επιστροφή Γάζα.

Το σχέδιο για τις τεντουπόλεις στον Βόρειο Σινά είχε παρουσιάσει «αυθόρμητα» ως ιδέα ο πρώην αναπληρωτής υπ Εξωτερικών του Ισραήλ Ντάνι Αγιαλόν.

00:32 «Πόσο ακόμα θα περιμένετε μέχρι να πείτε “αρκετά”;» λέει ο Παλαιστίνιος απεσταλμένος του ΟΗΕ

«Πόσες μέρες ακόμη θα περιμένετε για να πείτε αρκετά;» είπε απευθυνόμενος στο Συμβούλιο Ασφαλείας ο απεσταλμένος του ΟΗΕ στην Παλαιστίνη

Τα 2,3 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι στη Γάζα «υπομένουν βάσανα που κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να υπομείνει» τόνισε ο Ριάντ Μανσούρ.

«Πολιορκούνται και βομβαρδίζονται χωρίς να υπάρχει πουθενά ασφαλές μέρος να πάνε» είπε ο Παλαιστίνιος απεσταλμένος του ΟΗΕ κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνάντησης για την κατάσταση στη Γάζα.

«Πόσες μέρες ακόμα θα περιμένετε; Παραλύσατε, δεν ενεργείτε, δεν εκτελείτε το καθήκον σας να διατηρήσετε τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια και να σταματήσετε αυτόν τον πόλεμο», είπε ο Μανσούρ στα μέλη του συμβουλίου, προτρέποντας για άμεση κατάπαυση του πυρός.

00:13 ΟΗΕ: Η κατάσταση στη Γάζα μπορεί να χειροτερέψει

Κορυφαίοι διεθνείς αξιωματούχοι περιέγραψαν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ το μέγεθος της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα κατά τη διάρκεια της σημερινής έκτακτης συνεδρίασης.

«Η τρέχουσα πολιορκία που επιβάλλεται στη Γάζα είναι συλλογική τιμωρία» δήλωσε ο γενικός επίτροπος της UNRWA, Phillipe Lazzarini.

Η κορυφαία αξιωματούχος της ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ, Λίζα Ντάουτεν, προειδοποίησε ότι «η τρέχουσα κατάσταση μπορεί να είναι ωχρή σε σύγκριση με αυτό που πρόκειται να ακολουθήσει».

23:57 Από δύο πλευρές πολιορκεί την Πόλη της Γάζας το Ισραήλ – Θέλει να κόψει τη Λωρίδα στη μέση;

Ισραηλινά τανκς και πεζικό έχουν προωθηθεί προς την πόλη της Γάζας από δύο κατευθύνσεις, με άρματα μάχης να εντοπίζονται στον κύριο δρόμο βορρά-νότου, σε μια προφανή προσπάθεια να κόψουν τη Λωρίδα στα δύο.

Δείτε το βίντεο του Guardian:

23:44 Πώς βρήκαν οι ΗΠΑ τα 14,3 δισ. για το Ισραήλ

Οι Ρεπουμπλικάνοι της Βουλής των Αντιπροσώπων, με επικεφαλής τον πρόεδρο Μάικ Τζόνσον, παρουσίασαν τη Δευτέρα ένα σχέδιο βοήθειας προς το Ισραήλ ύψους 14,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο έρχεται σε ρήξη με την κυβέρνηση Μπάιντεν σχετικά με τον τρόπο χειρισμού της βοήθειας περιπλέκοντας τις προοπτικές ψήφισής του.

23:35 Ισραηλινός στρατός: Η καρδιά μας ράγισε με τις τρεις ομήρους – Η Χαμάς ασκεί ψυχολογικό πόλεμο εναντίον μας

Για τη διάσωση της Ισραηλινής ομήρου από τη Γάζα, τις τρεις ομήρους που εμφανίστηκαν σε βίντεο της Χαμάς να ζητούν από τον Νετανιάχου να συμφωνήσει για ανταλλαγή ομήρων-Παλαιστίνιων κρατημένων αλλά και την πρόοδο των χερσαίων επιχειρήσεων στη Γάζα, μίλησε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Ντάνιελ Χάγκαρι.

«Η στρατιωτικός Όρι Μεγκίντις διασώθηκε κατά τη διάρκεια ολονύκτιας επιχείρησης. Θέλω να στείλω μήνυμα σε όλους τους ομήρους ότι κάνουμε τα πάντα για να τους φέρουμε σπίτι» είπε.

«Η καρδιά μας ράγισα από το κλάμα της Ντανιέλ και τα πρόσωπα της Γελένα και της Ριμόν. Οι καρδιές μας είναι μαζί σας» συνέχισε για τις τρεις ομήρους στο βίντεο της Χαμάς. «Η Χαμάς ασκεί ψυχολογικό πόλεμο εναντίον μας. Δεν πρέπει να παίξουμε το παιχνίδι της. Το ζήτημα των ομήρων δεν είναι μόνο εθνικό ζήτημα, είναι παγκόσμιο. Είναι έγκλημα πολέμου και έγκλημα κατά της ανθρωπότητας» τόνισε.

«Οι δυνάμεις των IDF συνεχίζουν να επεκτείνουν τη χερσαία επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας. Πρόσθετες δυνάμεις πεζικού και τεθωρακισμένων εισέρχονται στη Γάζα για τις συνεχιζόμενες συντονισμένες επιχειρήσεις από ξηρά, αέρος και θάλασσα. Οι δυνάμεις μας εξόντωσαν δεκάδες τρομοκράτες την περασμένη ημέρα. Το πολεμικό σχέδιο προχωρά όπως προβλέπεται και θα συνεχίσει να προχωρά σύμφωνα με τις αποστολές μας» είπε για την πρόοδο στις χερσαίες επιχειρήσεις ο Χάγκαρι.

«Στο Βορρά, νωρίτερα σήμερα, εξαλείψαμε έναν τρομοκρατικό πυρήνα που και επιτεθήκαμε σε διάφορους στόχους της τρομοκρατικής Χεζμπολάχ ως απάντηση στις εκτοξεύσεις ρουκετών προς το Ισραήλ. Συνεχίζουμε την ανάπτυξή μας κατά μήκος των βόρειων συνόρων, σε πολύ υψηλή ετοιμότητα» κατέληξε.

23:19 Σύνοψη των πιο σημαντικών γεγονότων

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις και η υπηρεσία ασφαλείας Shin Bet διέσωσαν τη στρατιωτικό Όρι Μεγκίντις από τη Γάζα.

Η Χαμάς δημοσίευσε ένα βίντεο με τρεις Ισραηλινές ομήρους που απαιτούσαν από τον Νετανιάχου να συμφωνήσει στην ανταλλαγή αιχμαλώτων-ομήρων.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν θα συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός με τη Χαμάς.

Στον Λίβανο, τόσο η Χεζμπολάχ όσο και οι παλαιστινιακές οργανώσεις έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους εναντίον του Ισραήλ. Για πρώτη φορά, άρχισαν να εκτοξεύουν ρουκέτες σε κοινότητες πολιτών πιο νότια.

Ο επικεφαλής της Μοσάντ Ντέιβιντ Μπαρνέα επισκέφθηκε το Κατάρ το Σαββατοκύριακο για να συζητήσει την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα.

Ο Άντονι Μπλίνκεν μίλησε με τον πρωθυπουργό του Κατάρ για τις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων.

Ισραηλινοί βομβαρδισμοί έβαλαν στο στόχαστρο το μοναδικό αντικαρκινικό νοσοκομείο στη Γάζα.

Τουλάχιστον 8.306 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου, μεταξύ των οποίων 3.457 παιδιά, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Γάζας. Τουλάχιστον 21.048 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Η 23χρονη Σάνι Λουκ αποκεφαλίστηκε από την Χαμάς, είπε ο ισραηλινός πρόεδρος.

23:11 UNICEF: Περισσότερα από 420 παιδιά σκοτώνονται ή τραυματίζονται στη Γάζα κάθε μέρα

Περισσότερα από 420 παιδιά σκοτώνονται ή τραυματίζονται στη Λωρίδα της Γάζας κάθε μέρα, λέει η Catherine Russell, εκτελεστική διευθύντρια της UNICEF.

«Το πραγματικό κόστος αυτής της τελευταίας κλιμάκωσης θα φανεί στις ζωές των παιδιών» είπε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Η κατάσταση χειροτερεύει κάθε ώρα» προειδοποίησε η Russell. «Και χωρίς τέλος στις εχθροπραξίες, φοβάμαι για την τύχη των παιδιών στην περιοχή».

Κάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας να υιοθετήσει «αμέσως» ένα ψήφισμα που:

ζητά κατάπαυση του πυρός,

απαιτεί από τα μέρη να επιτρέψουν την ασφαλή και ανεμπόδιστη πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια, και

απαιτεί την άμεση και ασφαλή απελευθέρωση όλων των παιδιών που έχουν απαχθεί.

23:03 Η Ουάσιγκτον καταδικάζει τα βίαια αντισημιτικά επεισόδια στο Νταγκεστάν

Οι ΗΠΑ καταδίκασαν σήμερα τα βίαια αντισημιτικά επεισόδια που σημειώθηκαν στο Νταγκεστάν, όπου ταραχοποιοί εισέβαλαν σε αεροδρόμιο απειλώντας εβραίους επιβάτες πτήσης από το Τελ Αβίβ.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ έκριναν «παράλογους» τους ισχυρισμούς της Ρωσίας που κατηγόρησε την Ουκρανία ότι έπαιξε «ρόλο κλειδί» στις αντι-ισραηλινές ταραχές στο Νταγκεστάν, της ρωσικής δημοκρατίας του Καυκάσου, η οποία κατοικείται κυρίως από μουσουλμάνους.

Υπενθυμίζεται ότι πλήθος εισέβαλε το βράδυ της Κυριακής στον διάδρομο προσγείωσης και στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου της πρωτεύουσας Μαχατσκαλά, εν μέσω εντάσεων σε όλον τον κόσμο που συνδέονται με τη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ

22:55 Η κατάπαυση του πυρός δεν είναι η λύση, λέει ο Λευκός Οίκος

Οι ΗΠΑ δεν πιστεύουν ότι η κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς είναι επί του παρόντος η σωστή απάντηση, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας Τζον Κίρμπι.

«Δεν πιστεύουμε ότι η κατάπαυση του πυρός είναι η σωστή απάντηση αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Κίρμπι. «Πιστεύουμε ότι μια κατάπαυση του πυρός αυτή τη στιγμή ωφελεί μόνο τη Χαμάς».

Kirby: «We do not believe that a ceasefire is the right answer right now. We believe that a ceasefire right now benefits Hamas and Hamas is the only one that would gain… What we have said is temporary localised humanitarian pauses.» — David Smith (@SmithInAmerica) October 30, 2023

22:48 Al Jazeera: Το Ισραήλ ρίχνει βόμβες λευκού φωσφόρου

Δημοσιογράφος του Al Jazeera φέρεται να είπε ότι ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη ρίχνουν βόμβες λευκού φωσφόρου και φωτοβολίδες σε κατοικημένες περιοχές στη Γάζα για σχεδόν μισή ώρα, σύμφωνα με το Quds News Network, δίκτυο ενημέρωσης που σχετίζεται με τη Χαμάς.

#BREAKING| Al Jazeera reporter says #Israeli warplanes have been dropping white phosphorus bombs and flares on residential areas in #Gaza for nearly half an hour. pic.twitter.com/c11huDr9N9 — Quds News Network (@QudsNen) October 30, 2023

22:40 Al-Quds: Οδεύουμε προς τη νίκη, οι μαχητές μας έχουν τα δάχτυλά τους στη σκανδάλη

Ο εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών Al-Quds, οι οποίες είναι το ένοπλο παρακλάδι της οργάνωσης Ισλαμικής Τζιχάντ, Abu Hamza, δήλωσε ότι «ό,τι συμβαίνει στο μέτωπο είναι ότι το Ισραήλ αποτυγχάνει».

«Οι σκηνές της μάχης σε στρατηγικό επίπεδο θα δείξουν μια μεταμόρφωση προς όλες τις κατευθύνσεις υπέρ της αντίστασης και του σχεδίου της απελευθέρωσης της Παλαιστίνης».

«Η αντίσταση, με επικεφαλής τις Ταξιαρχίες Al-Qassam και τις Ταξιαρχίες Al-Quds, συνεχίζει να καταγράφει κεφάλαια τιμής και δόξας και επιτυγχάνει επιτυχίες στο δρόμο προς την αναπόφευκτη νίκη, αν θέλει ο Θεός. Οι μαχητές μας έχουν ακόμα τα δάχτυλά τους στη σκανδάλη».

22:29 OHE: «Δεν υπάρχει ασφαλές μέρος» για τους Παλαιστίνιους ασθενείς στα νοσοκομεία

Η Lisa Doughten του ανθρωπιστικού γραφείου του ΟΗΕ (OCHA) λέει ότι «η ζωή κρέμεται από μια κλωστή» για τα πρόωρα νεογέννητα και τους ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση στα νοσοκομεία στη Λωρίδα της Γάζας «καταρρέουν» λόγω έλλειψης καυσίμων.

«Περίπου 9.000 ασθενείς με καρκίνο δεν λαμβάνουν επαρκή περίθαλψη», είπε στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

«Δεν υπάρχει πουθενά ασφαλές μέρος για αυτούς τους ασθενείς και η μετακίνηση θα είναι σίγουρα μια θανατική ποινή».

22:22 Βίντεο με την επανένωση της στρατιωτικού που απελευθερώθηκε με την οικογένειά της

Τη στιγμή της επανένωσης της στρατιωτικού Ori Megidish με την οικογένειά της, καταγράφει βίντεο που δημοσιεύει το Ισραήλ.

Υπενθυμίζεται ότι η Megidish απελευθερώθηκε από την αιχμαλωσία της Χαμάς κατά τη διάρκεια χερσαίας επιχείρησης του Ισραήλ.

Είχε απαχθεί από τη Χαμάς κατά την επίθεση στις 7 Οκτωβρίου.

The moment Ori Megidish, who was kidnapped by Hamas on 7/10 was reunited with her grandmother ❤️ We will do everything we can to bring the rest of our families home. #BringThemHomepic.twitter.com/ir4h3a86Up — Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) October 30, 2023

22:15 Η Τουρκία καταδικάζει την επίθεση στο αντικαρκινικό νοσοκομείο στη Γάζα

Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας καταδίκασε «με τον πιο έντονο τρόπο» την ισραηλινή επίθεση στο νοσοκομείο Τουρκοπαλαιστινιακής Φιλίας της Γάζας.

«Ανεξήγητη μια τέτοια επίθεση, δεδομένου ότι όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των συντεταγμένων του εν λόγω ιδρύματος, που είναι το μοναδικό αντικαρκινικό νοσοκομείο στη Γάζα, κοινοποιήθηκαν εκ των προτέρων με τις ισραηλινές αρχές», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του. την Δευτέρα.

22:06 Η Τουρκία καταδικάζει την επίθεση στο αντικαρκινικό νοσοκομείο στη Γάζα

Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας καταδίκασε «με τον πιο έντονο τρόπο» την ισραηλινή επίθεση στο νοσοκομείο Τουρκοπαλαιστινιακής Φιλίας της Γάζας.

«Ανεξήγητη μια τέτοια επίθεση, δεδομένου ότι όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των συντεταγμένων του εν λόγω ιδρύματος, που είναι το μοναδικό αντικαρκινικό νοσοκομείο στη Γάζα, κοινοποιήθηκαν εκ των προτέρων με τις ισραηλινές αρχές», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του. την Δευτέρα.

22:00 Έγκυοι κάνουν καισαρική χωρίς αναισθησία

Η Hiba Tibi, διευθύντρια της CARE στη Δυτική Όχθη και εκπρόσωπος της ανθρωπιστικής οργάνωσης, δήλωσε «συντετριμμένη» από την κατάσταση στη Γάζα.

«Είμαι συντετριμμένη από τις αναφορές που λαμβάνουμε από τους γιατρούς με τους οποίους συνεργαζόμαστε στη Γάζα. Έγκυοι αναγκάζονται να υποβληθούν σε επείγουσα καισαρική τομή χωρίς αναισθησία» συγκλονίζει.

«Μπορώ μόνο να φανταστώ πόσο φοβούνται αυτές οι γυναίκες, για τις ίδιες και τα μωρά τους, ενώ υποφέρουν από αφόρητους πόνους».

21:56 31 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο

Tουλάχιστον 31 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την Επιτροπή Προστασίας των Δημοσιογράφων – περισσότεροι από οποιαδήποτε άλλη σύγκρουση από το 1992.

21:50 Haaretz: Ο επικεφαλής της Μοσάντ μετέβη στο Κατάρ

Ο επικεφαλής της Μοσάντ, Ντέιβιντ Μπαρνέα, μετέβη στο Κατάρ το Σαββατοκύριακο για να πάρει μέρος σε συζητήσεις για ενδεχόμενη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για απελευθέρωση των ομήρων.

Σύμφωνα με τη haaretz, υπήρξε πρόοδος στη διάρκεια αυτών των συνομιλιών, δεν επετεύχθη ωστόσο για την ώρα συμφωνία.

21:45 Πεντάγωνο: Σχεδόν καθημερινές οι αποστολές όπλων στο Ισραήλ

Το Πεντάγωνο συνεχίζει να στέλνει όπλα σχεδόν σε καθημερινή βάση στο Ισραήλ, δήλωσε στους δημοσιογράφους η αναπληρώτρια γραμματέας Τύπου του Πενταγώνου, Σαμπρίνα Σινγκ.

«Δεν βάζουμε κανέναν περιορισμό στο πώς το Ισραήλ χρησιμοποιεί όπλα», λέει. «Αυτό εξαρτάται από τον ισραηλινό στρατό».

Η Σινγκ δεν απάντησε σε ερώτηση σχετικά με το εάν υπήρχαν ανησυχίες στο Πεντάγωνο για τον τρόπο χρήσης των όπλων, αλλά είπε ότι ο υπουργός Άμυνας, Λόιντ Όστιν, έχει τακτικά τονίσει την ανάγκη να ακολουθεί το Ισραήλ τους νόμους της ένοπλης σύγκρουσης και να αποφεύγει τις απώλειες αμάχων.

21:38 Σειρήνες στο κεντρικό Ισραήλ

Σειρήνες ηχούν σε πολλές πόλεις του κεντρικού Ισραήλ, μεταξύ των οποίων η Ρισόν Λεζιόν, η Ραμάτ Γκαν και η Χολόν, μετά από καταιγισμό ρουκετών από τη Γάζα.

22:36 Τι λέει εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού για τις επιθέσεις σε νοσοκομεία

«Τα νοσοκομεία έγιναν στόχοι μόνο όταν είναι σαφές στο Ισραήλ ότι η Χαμάς βρίσκεται μέσα σε καταφύγιο, κάτω από τα νοσοκομεία.

Τα νοσοκομεία απολαμβάνουν καθεστώς προστασίας, αλλά όταν χρησιμοποιούνται για στρατιωτικές δραστηριότητες, αυτό θα μπορούσε να υπερισχύσει αυτής της προστασίας, αυτό είναι το πρόβλημα» υποστήριξε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Πίτερ Λέρνερ.

Ερωτηθείς για τη διάσωση της γυναίκας στρατιωτικού Uri Magidis, δήλωσε: «Είμαστε χαρούμενοι με την απελευθέρωση, τη διάσωση», είπε. Δεν έδωσε λεπτομέρειες για το πώς απελευθερώθηκε, μόνο ότι έγινε κατά την επέκταση των χερσαίων επιχειρήσεων στη Γάζα.

«Θα πάμε βήμα-βήμα και χτύπημα-χτύπημα».

Για τη διατήρηση της ασφάλειας των αμάχων, είπε: «Είναι ένα βασικό ζήτημα».

21:30 «Σοβαρές ζημιές» στις αποθήκες της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισέληνου από ισραηλινά πλήγματα

Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανέφερε σε ανάρτησή της στο Χ, ότι οι αποθήκες της έχουν υποστεί «σοβαρές ζημιές» στην πόλη της Γάζας καθώς συνεχίζονται οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί.

Στο βίντεο που συνοδεύει την ανάρτηση, καταγράφονται οι ζημιές που προκλήθηκαν από τα ισραηλινά χτυπήματα.

Severe damage to the PRCS Warehouses in the city of #Gaza due to the targeting of the surrounding area

⭕️The warehouses are out of service.#Gaza_Genocide#GazaUnderAttack pic.twitter.com/05iMNcxDbX — PRCS (@PalestineRCS) October 30, 2023

21:22 Πανηγυρισμοί έξω από το σπίτι της στρατιωτικού που απελευθερώθηκε από τον ισραηλινό στρατό

21:16 Χάρτης με τις στρατιωτικές βάσεις στις οποίες έχει επιτεθεί η Χεζμπολάχ

Ένας χάρτης με τις στρατιωτικές βάσεις στις οποίες έχει επιτεθεί η Χεζμπολάχ, σύμφωνα με λογαριασμό στο telegram που παρουσιάζει τις δράσεις – κινήσεις των ένοπλων οργανώσεων στη Μέση Ανατολή.





21:11 Ένα παιδί σκοτώνεται κάθε 10 λεπτά στη Γάζα

Ο Τζέισον Λι, από το παλαιστινιακό παράρτημα της φιλανθρωπικής οργάνωσης Save the Children, λέει ότι ένα παιδί σκοτώνεται στη Γάζα κάθε 10 λεπτά.

Μιλώντας στο BBC από την Ιερουσαλήμ, είπε ότι από τους 20.000 πολίτες που τραυματίστηκαν, ένας στους τρεις ήταν παιδί.

Οι μεταδοτικές ασθένειες αυξάνονται, λόγω των συνθηκών υπερπληθυσμού και της έλλειψης πρακτικών υγιεινής και ότι φοβάται την εξάπλωση της ευλογιάς και της γρίπης.

Ο Λι πρόσθεσε ότι τα φορτηγά που μεταφέρουν βοήθεια στη Γάζα ήταν μια «σταγόνα στον ωκεανό».

«Οι χειρουργοί κάνουν επεμβάσεις χωρίς αναισθητικό, οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τα κινητά τηλέφωνα ως φακούς για να έχουν φώτα στις εγκαταστάσεις υγείας. Έχουν ξεμείνει από ιατρικά προϊόντα όπως επιδέσμους και 130 πρόωρα μωρά βρίσκονται σε θερμοκοιτίδες που κινδυνεύουν να απενεργοποιηθούν» περιγράφει.

21:01 Ισραηλινός Υπουργός: Εάν υπάρξει πρόταση για απελευθέρωση των ομήρων, θα εξετάσουμε την προσωρινή παύση των εχθροπραξιών

Ο υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ δήλωσε ότι το Ισραήλ θα εξετάσει το ενδεχόμενο να αναστείλει τις μάχες για να βγουν οι όμηροι από τη Γάζα.

Όπως είπε, εάν υπάρξει πρόταση να απελευθερωθούν οι όμηροι, «θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φτάσουν με ασφάλεια, αλλά αυτό θα είναι μια προσωρινή παύση για την ασφαλή μεταφορά τους».

20:55 «Ο χρόνος τελειώνει» – Έκκληση Καναδά για ανθρωπιστική παύση στον πόλεμο

Η υπουργός Εξωτερικών του Καναδά, Μέλανι Τζολί, επανέλαβε την έκκλησή της για ανθρωπιστική παύση στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Η Τζολί είπε ότι «ο χρόνος τελειώνει» για να επιτραπεί η είσοδος κρίσιμης βοήθειας στη Γάζα.

«400 Καναδοί είναι παγιδευμένοι στη Γάζα, ζουν μέσα στον φόβο και την απόγνωση…και γι’ αυτό χρειαζόμαστε ανθρωπιστικές παύσεις, μια ανθρωπιστική εκεχειρία στη Γάζα»τόνισε.

«Ο χρόνος τελειώνει. Χρειαζόμαστε μια συμφωνία για να απομακρύνουμε ξένους υπηκόους, συμπεριλαμβανομένων των Καναδών. Να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι και να επιτραπεί η είσοδος τροφίμων, καυσίμων και νερού στη Γάζα».

20:48 Πούτιν: Οι ΗΠΑ βρίσκονται πίσω από το «θανατηφόρο χάος» στη Μέση Ανατολή

«Οι ΗΠΑ και οι «δορυφόροι» τους βρίσκονται πίσω από τη σφαγή Παλαιστινίων, πίσω από τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή, την Ουκρανία, το Ιράκ, τη Συρία» είπε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με τη Haaretz.

Σε τηλεοπτική του δήλωση ο Πούτιν είπε: «Ποιος οργανώνει το θανάσιμο χάος και ποιος ωφελείται από αυτό σήμερα, κατά τη γνώμη μου, έχει ήδη γίνει προφανές. .. Είναι οι σημερινές κυρίαρχες ελίτ των ΗΠΑ και οι δορυφόροι τους που βρίσκονται πίσω από τη δολοφονία των Παλαιστινίων της Γάζας και πίσω από τα γεγονότα στην Ουκρανία, το Ιράκ και τη Συρία».

20:45 Το Ισραήλ «έχει απογοητευτεί από τον ΟΗΕ και τις υπηρεσίες του»

Η πρεσβευτής του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενεύη δήλωσε σήμερα ότι η χώρα της έχει «απογοητευτεί» από τον διεθνή οργανισμό, τονίζοντας ότι οι επικεφαλής των υπηρεσιών του δεν έκαναν αρκετά για να καταδικάσουν τη Χαμάς και τον αυξανόμενο αντισημιτισμό.

«Γενικά, τα Ηνωμένα Έθνη έχουν απογοητεύσει τον λαό του Ισραήλ» δήλωσε η πρεσβευτής Μεϊράβ Εϊλόν Σαχάρ στους δημοσιογράφους, κατονομάζοντας τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

20:36 Επικεφαλής των IDF μπήκε στη Γάζα για εκτίμηση της κατάστασης

Ο αρχηγός της Νότιας Διοίκησης των IDF, υποστράτηγος Γιαρόν Φίνκελμαν, εισήλθε σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας με χερσαίες δυνάμεις για να προβεί σε εκτίμηση της κατάστασης.

«Οι δυνάμεις του IDF συνεχίζουν τη χερσαία επιχείρηση προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του πολέμου» λέει ο ισραηλινός στρατός.

The head of the IDF Southern Command, Maj. Gen. Yaron Finkelman, entered the Gaza Strip today with ground forces to carry out an assessment, the military releases for publication. pic.twitter.com/5vY9EezBQA — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 30, 2023

20:28 Ερυθρός Σταυρός: Σοκαριστικό το επίπεδο του ανθρώπινου πόνου στη Γάζα

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού δήλωσε ότι «ο ανθρώπινος πόνος είναι συγκλονιστικός» στη Γάζα, προσθέτοντας ότι «ακόμα και οι πόλεμοι έχουν όρια».

«Χιλιάδες σκοτωμένοι. Οι άνθρωποι έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε τροφή και νερό. Τα νοσοκομεία είναι κοντά σε κατάρρευση. Οι διάδρομοι των νοσοκομείων είναι γεμάτοι τραυματίες και εκτοπισμένους. Οι κατεστραμμένες υποδομές και τα σπίτια θα χρειαστούν χρόνια για να ανοικοδομηθούν» ανέφερε η οργάνωση.

20:19 Οικογένειες των τριών ομήρων στο βίντεο της Χαμάς: Έγκλημα κατά της ανθρωπότητας η κράτησή τους

Έκκληση για την απελευθέρωση των τριών γυναικών που εμφανίζονται στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα νωρίτερα τη Δευτέρα η Χαμάς, απευθύνουν οι οικογένειές τους.

«Θα ήθελα να τονίσω ότι το να κρατάς αιχμάλωτους γυναίκες και παιδιά και ηλικιωμένους… είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας» λέει ο πατέρας της μίας γυνίκας.

«Θέλω να πω στη Ντανιέλ και τη Σάρον, σας αγαπάμε, σας ακούμε, σας σκεφτόμαστε κάθε λεπτό, κάθε δευτερόλεπτο» συγκινεί.

Η μητέρα της Rimon Kirsht λέει ότι ανησυχεί απίστευτα για την κόρη της.

«Αυτό που γίνεται στα παιδιά μας και σε όλους τους άλλους ομήρους είναι εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, εγκλήματα» είπε συγγενής της Yelena Trupanob.

«Είμαστε τόσο χαρούμενοι που η Yelena είναι ζωντανή».

«Σας ζητάμε προσωπικά, Πρόεδρε Μπάιντεν, κάντε ό,τι περνάει από το χέρι σας για να φέρετε όλους τους ομήρους στο σπίτι» είπαν οι συγγενείς των ομήρων.

20:12 Οι ΗΠΑ είπαν στο Ισραήλ να αποκαταστήσει τα δίκτυα επικοινωνιών της Γάζας

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ λέει ότι «κατέστησε σαφές» στο Ισραήλ ότι τα δίκτυα επικοινωνιών στη Γάζα πρέπει να αποκατασταθούν μετά τους σφοδρούς ισραηλινούς βομβαρδισμούς που οδήγησαν σε μπλακ άουτ στον πολιορκημένο θύλακα.

Οι ΗΠΑ λένε ότι θα εργαστούν για να διασφαλίσουν τη διατήρηση των επικοινωνιών στον θύλακα.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ πρόσθεσε ότι 45 φορτηγά που μετέφεραν βοήθεια εισήλθαν στη Γάζα την Κυριακή, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των φορτηγών σε 150.

20:07 Σειρήνες στην Ασκελόν

Σειρήνες ηχούν στην Ασκελόν και σε άλλες περιοχές κοντά στη βόρεια Γάζα, μετά από καταιγισμό ρουκετών.

20:04 Πρεσβευτής ΟΗΕ για τη Μέση Ανατολή προς Χαμάς: «Ελευθερώστε τους ομήρους»

Ο απεσταλμένος του ΟΗΕ στη Μέση Ανατολή, Τορ Βάνσλαντ, επισκέφθηκε το Kfar Gaza και το Κιμπούτς Bari.

«Μια ανατριχιαστική επίσκεψη στο Κφαρ Γάζα και στο Μπάρι στο Ισραήλ, που υπέστησαν φρικτές τρομοκρατικές ενέργειες από τη Χαμάς – συμπεριλαμβανομένων κατά γυναικών, παιδιών και ολόκληρων οικογενειών.

Εξέφρασα τα συλλυπητήριά μου σε μια συνάντηση με τα θύματα και τις οικογένειές τους.

Ζήτησα την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων» έγραψε στο Χ, μετά την επίσκεψή του.

A chilling visit to Kfar Aza & Be’eri in s. Israel, which suffered appalling acts of terror by Hamas incl. against women, children & whole families. Expressed my condolences in meeting with victims & their families. Called for an immediate & unconditional release of all hostages. — Tor Wennesland (@TWennesland) October 30, 2023

19:58 Χαμάς για απελευθέρωση στρατιωτικού από τον ισραηλινό στρατό – «Θέλει να αποσπάσει την προσοχή από το βίντεο μας με τους ομήρους»

Ένα μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς δήλωσε ότι η ανακοίνωση του Ισραήλ ότι διέσωσε έναν στρατιώτη από τη Γάζα είναι μια προσπάθεια να «αποσπάσει την προσοχή» από το «σοκ» το βίντεο της οργάνωσης με τρεις ομήρους.

Ο Izzat al-Risheq, ο οποίος εδρεύει στο Κατάρ, δήλωσε ότι «κανείς δεν πιστεύει την ψευδή σιωνιστική αφήγηση, ούτε καν το σιωνιστικό κοινό».

Ο ηγέτης πρόσθεσε ότι «η αντίσταση» – αναφερόμενος στις ένοπλες ταξιαρχίες αλ Κάσαμ της ομάδας – θα παράσχει την αλήθεια σχετικά με την αναφερόμενη ισραηλινή διάσωση.

Υπενθυμίζεται ότι ο ισραηλινός στρατός δήλωσε νωρίτερα ότι διέσωσε μία γυναίκα στρατιωτικό που κρατούσε η Χαμάς στη Γάζα κατά τη διάρκεια μιας ολονύκτιας χερσαίας επιχείρησης στην πολιορκημένη λωρίδα. Η ανακοίνωση δεν παρείχε περαιτέρω λεπτομέρειες για το πώς ή πότε ακριβώς διασώθηκε η Όρι Μεγκίντις,.

Λίγες ώρες πριν από την ισραηλινή ανακοίνωση, οι Ταξιαρχίες Αλ Κάσαμ έδωσαν στη δημοσιότητα ένα βίντεο με τρεις ομήρους, μία εκ των οποίων επέπληξε τον Νετανιάχου για το ότι κρατείται ακόμα.

Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε το βίντεο «σκληρή ψυχολογική προπαγάνδα».

19:48 Νετανιάχου: Η χερσαία επιχείρηση στη Γάζα μας δίνει τη δυνατότητα να απελευθερώσουμε τους ομήρους

Ερωτηθείς για τους ομήρους, ο Νετανιάχου είπε ότι η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα «τη δυνατότητα, όχι τη βεβαιότητα, αλλά τη δυνατότητα να βγάλουμε τους ομήρους μας έξω, επειδή η Χαμάς δεν θα το κάνει [να απελευθερώσει τους ομήρους] αν δεν είναι υπό πίεση».

Στη συνέχεια, σε ερώτηση για τους αμάχους, ισχυρίστηκε ότι «δεν πρέπει να πεθάνει ούτε ένας άμαχος. Η Χαμάς πρέπει απλώς να τους αφήσει να πάνε στην ασφαλή ζώνη που δημιουργήσαμε στη νοτιοανατολική Λωρίδα της Γάζας».

19:43 Νετανιάχου: Είναι ώρα για πόλεμο, καμία περίπτωση εκεχειρίας

«Είναι ώρα για πόλεμο» τόνισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντας τη Χαμάς «βαρβάρους που επιδιώκουν να καταστρέψουν όλα όσα αγαπάμε και να εγκαινιάσουν έναν κόσμο φόβου και σκοταδιού».

«Αυτό είναι ένα σημείο καμπής για όλους και πρέπει να αποφασίσουμε αν είμαστε πρόθυμοι να αγωνιστούμε για ένα μέλλον ελπίδας και υπόσχεσης ή να παραδοθούμε στην τυραννία και τον τρόμο» είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, σύμφωνα με το Sky News.

«Το Ισραήλ θα πολεμήσει» διαμηνύει, λέγοντας ότι η Χαμάς θα χρησιμοποιήσει ανθρώπινες ασπίδες και θα κρυφτεί σε υπόγεια νοσοκομείων.

Όσον αφορά την κατάπαυση του πυρός, λέει ότι το Ισραήλ δεν θα συμφωνήσει. «Το Ισραήλ δεν θα συμφωνήσει σε κατάπαυση των εχθροπραξιών… οι εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός είναι εκκλήσεις προς το Ισραήλ να παραδοθεί στη Χαμάς, να παραδοθεί στην τρομοκρατία, να παραδοθεί στη βαρβαρότητα. Αυτό δεν θα συμβεί» είπε.

«Η Βίβλος λέει ότι υπάρχει καιρός για ειρήνη και καιρός για πόλεμο και αυτή είναι η ώρα του πολέμου» τόνισε ο Νετανιάχου.

19:37 Ο ΟΗΕ προειδοποιεί για κλιμακούμενο κίνδυνο στη Συρία εν μέσω πολέμου Ισραήλ-Χαμάς

Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποίησαν ότι η κατάσταση στη Συρία έχει φθάσει στην πιο «επικίνδυνη» φάση.

Στη Συρία «παρατηρείται αυξανόμενη αστάθεια και βία, η οποία επιδεινώνεται από την έλλειψη μιας ουσιαστικής πολιτικής διαδικασίας», δήλωσε ο Geir Pedersen, ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ για τη Συρία, στο Συμβούλιο Ασφαλείας τη Δευτέρα.

«Σήμερα, κρούω τον κώδωνα του κινδύνου ότι η κατάσταση είναι πλέον η πιο επικίνδυνη εδώ και πολύ καιρό.

Η εξάπλωση στη Συρία δεν είναι απλώς ένας κίνδυνος, έχει ήδη αρχίσει», τόνισε ο Pedersen.

19:30 Γκαλαντ: Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να πετύχουμε αποφασιστική νίκη

Για έναν πόλεμο σε «πολλαπλά μέτωπα» έκανε λόγο ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Γιοαβ Γκάλαντ, αναφερθείς σε Γάζα, Λίβανο και Συρία.

«Δεν θέλουμε πόλεμο, αλλά αν κάποιος προσπαθήσει να μας σύρει σε αυτή την πραγματικότητα, θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα» προειδοποίησε, σύμφωνα με το Sky News.

«Θα συνεχίσουμε να πιέζουμε μέχρι να φτάσουμε σε μια αποφασιστική και απόλυτη νίκη στο νότο» τόνισε ο Γκαλαντ.

Αναφερθείς στο βίντεο με τους ομήρους που έδωσε στη δημοσιότητα η Χαμάς, είπε ότι είναι «πεπεισμένος ότι η Χαμάς ενεργεί μόνο υπό πίεση».

Στη συνέχεια, μιλώντας για την απελευθέρωση μιας γυναίκας στρατιώτη, είπε: «Φάνηκε ότι αν λειτουργούμε με αποφασιστικότητα, μπορούμε να φέρουμε αποτελέσματα».

19:18 Ο Νετανιάχου κάνει λόγο για «συστηματική πρόοδο» στην εκστρατεία κατά της Χαμάς

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου λέει ότι το Ισραήλ σημειώνει «συστηματική πρόοδο» στη στρατιωτική εκστρατεία του κατά της Χαμάς στη Γάζα.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, ο Νετανιάχου είπε ότι οι IDF «έχουν επεκτείνει τη χερσαία εισβολή τους στη Λωρίδα της Γάζας. Το κάνουν με μετρημένα, πολύ ισχυρά βήματα, σημειώνοντας συστηματική πρόοδο βήμα προς βήμα».

19:10 Για τους ομήρους θα μιλήσει ο Νετανιάχου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται, σύμφωνα με το Sky News να μιλήσει στα ΜΜΕ για τους ομήρους της Χαμάς, μετά το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η οργάνωση.

19:02 Πώς μπορεί το Ισραήλ να χρησιμοποιήσει το αναισθητικό Fentanyl στα τούνελ της Χαμάς

Θερμοβαρικά όπλα αλλά και ψεκασμοί με το αναισθητικό αέριο fentanyl ενδεχομένως να μπουν στο τραπέζι της μάχης μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Όπως τόνισε ο καθηγητής Πυρηνικής Φυσικής Θεόδωρος Λιόλιος, «το fentanyl δεν είναι άγνωστο στα πεδία των μαχών αλλά έχει χρησιμοποιηθεί και από Ρώσους, οι Ισραηλινοί μπορούν να το χρησιμοποιήσουν».

Αν οι Ισραηλινοί αποφασίσουν να ανοίξουν δρόμο με το fentanyl θα πρέπει να βρουν έναν τρόπο να το ψεκάσουν στα δαιδαλώδη τούνελ

18:56 Ιράκ: Ρουκέτες εναντίον βάσης με Αμερικανούς στρατιώτες

Τέσσερις ρουκέτες εκτοξεύθηκαν εναντίον της αεροπορικής βάσης Ain al-Asad στο Ιράκ, η οποία φιλοξενεί αμερικανικές και άλλες διεθνείς δυνάμεις, δήλωσαν πηγές ασφαλείας, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Δεν ήταν ακόμη σαφές αν η επίθεση προκάλεσε θύματα ή ζημιές στο εσωτερικό της βάσης.

Νωρίτερα σήμερα, ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής άμυνας δήλωσε ότι οι αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις στο Ιράκ έχουν δεχθεί 14 επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ρουκέτες αυτόν τον μήνα, καθώς οι περιφερειακές εντάσεις αυξάνονται λόγω του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα.

18:47 Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι απελευθέρωσε γυναίκα στρατιωτικό όμηρο από τη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός και η υπηρεσία ασφαλείας Shin Bet ανακοίνωσαν ότι απελευθέρωσαν μια στρατιωτικό που ήταν όμηρος κατά τη διάρκεια ολονύκτιας επιχείρησης στη Γάζα.

Σε κοινή ανακοίνωση, οι IDF και η Shin Bet αναφέρουν ότι η Ori Megidish είναι σε καλή κατάσταση και συναντήθηκε με την οικογένειά της.

Δεν δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες για την επιχείρηση της απελευθέρωσής της

18:36 Συνομιλία Μπλίνκεν με τον πρωθυπουργό του Κατάρ για τους ομήρους

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Αντονι Μπλίνκεν συνομίλησε με τον πρωθυπουργό του Κατάρ και υπουργό Εξωτερικών για τους ομήρους και την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα εν μέσω του πολέμου του Ισραήλ με τη Χαμάς.

18:30 Ισραηλινός βομβαρδισμός στο μοναδικό αντικαρκινικό νοσοκομείο στη Γάζα

Ισραηλινά αεροσκάφη χτυπούν τον 3ο όροφο του Νοσοκομείου Τουρκικής Φιλίας στη Γάζα, το οποίο είναι το μοναδικό αντικαρκινικό στον θύλακα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές.

Δείτε το βίντεο που μεταδίδει το Quds News Network, που είναι δίκτυο ενημέρωσης που σχετίζεται με τη Χαμάς.

#BREAKING| Israeli jets targeted the 3rd floor of the Turkish Friendship Hospital in #Gaza, which is the only specialized cancer hospital in the enclave, leaving heavy damage. pic.twitter.com/7kCQbPopHA — Quds News Network (@QudsNen) October 30, 2023

18:23 672.000 Παλαιστίνιοι έχουν βρει καταφύγιο σε 149 εγκαταστάσεις της UNRWA

Τουλάχιστον 672.000 άνθρωποι έχουν βρει καταφύγιο σε 149 εγκαταστάσεις της UNRWA στη Λωρίδα της Γάζας και αντιμετωπίζουν όλο και πιο απελπιστικές συνθήκες, ανακοίνωσε η υπηρεσία του ΟΗΕ.

🔺 Nearly 672,000 people are sheltering in 149 @UNRWA installations across the📍#GazaStrip – facing increasingly desperate conditions. 🔺Lifesaving assistance was impeded by a 36-hour communications blackout across that affected the whole Gaza Strip.https://t.co/vjkB3ZIDjH pic.twitter.com/YI1QfiQOaJ — UNRWA (@UNRWA) October 30, 2023

18:17 26 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια πέρασαν στη Γάζα από το πέρασμα της Ράφα

Είκοσι έξι φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια πέρασαν από έλεγχο και έφτασαν στη Λωρίδα της Γάζας από την Αίγυπτο, σύμφωνα με το CNN

Εν τω μεταξύ, 34 φορτηγά εξακολουθούν να υποβάλλονται σε ελέγχους ασφαλείας και 15 παραμένουν προς επιθεώρηση.

18:10 Μίλησε με τα πεθερικά του που είναι αποκλεισμένα στη Γάζα ο πρωθυπουργός της Σκωτίας

Ο πρωθυπουργός της Σκωτίας Χάμζα Γιούσαφ δήλωσε ότι κατάφερε να επικοινωνήσει με την οικογένεια της συζύγου του στη Γάζα, μετά τη διακοπή των επικοινωνιών στην περιοχή από το Ισραήλ στις 27 Οκτωβρίου.

Μιλώντας στο Sky News, ο Γιούσαφ δήλωσε ότι η κατάσταση στη Γάζα ήταν «φρικτή» και ότι τα πεθερικά του δεν είχαν πρόσβαση σε καθαρό νερό.

«Η έκκλησή μου, όχι μόνο για την οικογένειά μου, αλλά για όλους τους ανθρώπους που υποφέρουν, είναι να υπάρξει κατάπαυση του πυρός, να επιτραπεί η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας, όχι απλώς μια σταγόνα, αλλά σημαντική ανθρωπιστική βοήθεια», είπε.

First Minister of Scotland, Humza Yousaf, has made contact with his parents-in-law after Israel imposed a temporary communication blackout in Gaza on Friday 27 October. He shares they have no access to clean water and called for a ceasefire. https://t.co/yegnrTYHxf 📺Sky 501 pic.twitter.com/PKGwrtMuQJ — Sky News (@SkyNews) October 30, 2023

18:00 Ο Νετανιάχου λέει ότι «εμπιστεύεται πλήρως» τον αρχηγό των IDF

Μετά τις αντιδράσεις και τη συγγνώμη του για ένα tweet με το οποίο κατηγόρησε τους επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας για την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δηλώνει ότι «εμπιστεύεται πλήρων» την ηγεσία των αξιωματούχων ασφαλείας.

«Πρέπει να πω ότι εμπιστεύομαι πλήρως την προσέγγιση και τον τρόπο που ηγείται ο αρχηγός των IDF» ανέφερε, σύμφωνα με τους Times of Israel, ο Νετανιάχου κατά την έναρξη της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

Προσέθεσε ότι το πιο σημαντικό πράγμα «είναι η ένωση των δυνάμεων», αναφερθείς στην κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης και λέγοντας ότι «το έθνος είναι ενωμένο τώρα με έναν τρόπο που δεν ήταν ποτέ».

17:51 Χαμάς: Το Ισραήλ σχεδιάζει νέα σφαγή στον νοσοκομείο Al-Quds – Έκκληση για δράση στη διεθνή κοινότητα

Ότι το Ισραήλ σχεδιάζει νέα σφαγή στο νοσοκομείο Al-Quds, το οποίο βρέθηκε στο στόχαστρο των ισραηλινών επιθέσεων το βράδυ της Κυριακής, προειδοποιεί η Χαμάς και καλεί τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει δράση.

«Προειδοποιούμε ότι το Ισραήλ σχεδιάζει να διαπράξει νέα σφαγή στο νοσοκομείο Αλ-Κουντς, καλούμε ολόκληρο τον κόσμο να αναλάβει την ευθύνη και να σταματήσει την επίθεση εναντίον των παιδιών μας και των ανυπεράσπιστων πολιτών.

Το αίτημα του Ισραήλ προς το προσωπικό του νοσοκομείου Al-Quds να εκκενώσει είναι ένα προοίμιο για τη διάπραξη μιας φρικτής σφαγής εναντίον των ανθρώπων εκεί, δεδομένου ότι περίπου 14.000 εκτοπισμένοι άνθρωποι έχουν βρει καταγφύγιο μέσα στο νοσοκομείο. Ωστόσο, τα ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη συνέχισαν να βομβαρδίζουν τον περιβάλλοντα χώρο του νοσοκομείου με σκοπό να εκφοβίσουν το προσωπικό και τους ασθενείς.

Εν μέσω των συνεχών απειλών για την εκκένωση των νοσοκομείων και τη στοχοποίηση των μη στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη Λωρίδα της Γάζας, κυρίως νοσοκομείων, σχολείων, τζαμιών και εκκλησιών, καλούμε τη διεθνή κοινότητα και τα διακυβερνητικά όργανα να αναλάβουν επείγουσα δράση για την προστασία των νοσοκομείων.

Αυτές οι εγκαταστάσεις υγείας είναι οι μόνες που έχουν απομείνει στην ήδη αποκλεισμένη Γάζα και εξυπηρετούν τη ζωή περισσότερων από δύο εκατομμυρίων Παλαιστινίων πολιτών εκεί. Τους καλούμε επίσης να παρέμβουν για να σταματήσει η σκόπιμη στόχευση των τζαμιών και των εκκλησιών από το Ισραήλ και να σεβαστούν τους διεθνείς κανόνες και νόμους».

17:42 Σειρήνες σε περιοχές του κεντρικού Ισραήλ

Σειρήνες ηχούν αυτή την ώρα σε όλο το κεντρικό Ισραήλ, μεταξύ άλλων στο Λοντ, τη Νες Ζιόνα και το Ρισόν Λεζιόν, μετά από καταιγισμό ρουκετών από τη Γάζα.

17:35 Σολτς: Η είδηση της δολοφονίας της Σάνι Λουκ δείχνει τη βαρβαρότητα της Χαμάς

«Η είδηση για τη δολοφονία της Σάνι Λουκ είναι τρομερή και δείχνει τη βαρβαρότητα της Χαμάς. Η τρομοκρατική οργάνωση πρέπει να αντιμετωπιστεί» δήλωσε ο Όλαφ Σολτς για την γερμανο-ισραηλινή που συμμετείχε στο μουσικό Φεστιβάλ δολοφονήθηκε άγρια και αποκεφαλίστηκε και τη Χαμάς.

17:30 Οι IDF απομακρύνουν προσωρινά από τη θέση του διοικητή που πυροβόλησε Παλαιστίνιο στη Δυτική Όχθη

Οι IDF απομακρύνουν προσωρινά έναν διοικητή λόχου εφέδρων από τη θέση του στη Δυτική Όχθη, αφού παραβίασε σειρά στρατιωτικών διαταγών και διαδικασιών.

Ο διοικητής, σύμφωνα με τη haaretz, πυροβόλησε έναν Παλαιστίνιο μπροστά από την είσοδο του οικισμού Ma’ale Amos και παρεμπόδισε την κυκλοφορία, παραβιάζοντας εντολή που υπήρχε να παραμείνει ο δρόμος ανοιχτός.

17:24 Ισραήλ: Μηνύματα κατά της Χαμάς εμφανίστηκαν σε παιδικά βιντεοπαιχνίδια

Η Μαρία Χούλια Κάσις μόλις είχε καθίσει στην τραπεζαρία του σπιτιού της στο βόρειο Λονδίνο όταν ο 6χρονος γιος της μπήκε στο δωμάτιο με το πρόσωπο χλωμό.

Το παιχνίδι με παζλ που έπαιζε στο κινητό του τηλέφωνο είχε διακοπεί από ένα βίντεο που έδειχνε μασκοφόρους μαχητές της Χαμάς, μια έκρηξη και θολωμένες εικόνες νεκρών.

Στην οθόνη εμφανίστηκε ένα βίντεο του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ που έλεγε στον μαθητή δημοτικού: «ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ ΟΣΟΙ ΜΑΣ ΒΛΑΠΤΟΥΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΒΑΡΥ ΤΙΜΗΜΑ».

17:16 10 υπάλληλοι της UNRWA σκοτώθηκαν στη Γάζα τις τελευταίες τρεις ημέρες

Η UNRWA, η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, ανέφερε ότι 10 μέλη του προσωπικού της στη Γάζα σκοτώθηκαν τις τελευταίες 72 ώρες, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των μελών του προσωπικού που σκοτώθηκαν από τις 7 Οκτωβρίου, σε 63.

17:11 Έκκληση του διευθυντή του ΠΟΥ για κατάπαυση του πυρός

Ο γενικός διευθυντής του ΠOY, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, απευθύνει μια πολύ προσωπική έκκληση για κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς.

«Μια ταπεινή έκκληση για ειρήνη.

Ως παιδί παγιδευμένο στις σκιές του πολέμου, βίωσα από κοντά τις μυρωδιές, τους ήχους και τις εικόνες.

Συμπάσχω με όσους βρίσκονται στη μέση μιας σύγκρουσης και νιώθω τον πόνο τους σαν να ήταν δικός μου.

Ο πόλεμος φέρνει μόνο φρίκη και καταστροφή.

Αυτή την κρίσιμη στιγμή, ας ξεπεράσουμε τα εμπόδια και ας ακολουθήσουμε τον δρόμο της ειρήνης.

Καλώ τους παγκόσμιους ηγέτες να ενωθούν και να οδηγήσουν τον κόσμο στην ειρήνη.

Επιλέξτε την ειρήνη» γράφει σε ανάρτησή του στο Χ.

Um humilde apelo à paz. Quando criança aprisionada nas sombras da guerra, conheci de perto o cheiro, os sons e as visões. Sinto uma profunda empatia com as pessoas que agora foram apanhadas no meio de um conflito e sinto a sua dor como se fosse minha. A guerra só traz… — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 30, 2023

16:57 Λίβανος: Προσπαθούμε να αποφύγουμε τον «πόλεμο» με το Ισραήλ

Ο Νατζίμπ Μικάτι, υπηρεσιακός πρωθυπουργός του Λιβάνου λέει ότι εργάζεται για να διασφαλίσει ότι η χώρα του δεν θα εμπλακεί στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Γάζας, εν μέσω κλιμάκωσης των διασυνοριακών ανταλλαγών πυρών μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ.

«Κάνω το καθήκον μου για να αποτρέψω τον Λίβανο από το να εισέλθει στον πόλεμο» δήλωσε ο Mikati σε συνέντευξή του στο AFP.

«Προς το παρόν η Χεζμπολάχ έχει διαχειριστεί την κατάσταση ορθολογικά και σοφά και οι κανόνες του παιχνιδιού τηρούνται σε ορισμένα πλαίσια »δήλωσε ο Mikati.

16:45 Νετανιάχου: Σκληρή ψυχολογική προπαγάνδα το βίντεο με τις ομήρους της Χαμάς

Ως «σκληρή ψυχολογική προπαγάνδα» χαρακτήρισε ο Νετανιάχου το βίντεο που έδωσε τη Δευτέρα στη δημοσιότητα η Χαμάς με τρεις ομήρους.

«Πρόκειται για μια σκληρή ψυχολογική προπαγάνδα της Χαμάς-ISIS. Αγκαλιάζουμε τις οικογένειες. Θα κάνουμε τα πάντα για να επιστρέψουν όλοι οι απαχθέντες και οι αγνοούμενοι στην πατρίδα τους» αναφέρει το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Νετανιάχου έγραψε: «Απευθύνομαι στις τρεις γυναίκες που απήχθησαν από τη Χαμάς που διαπράττει εγκλήματα πολέμου:

Σας αγκαλιάζω. Η καρδιά μας είναι κοντά σε εσάς και τους άλλους απαχθέντες. Κάνουμε τα πάντα για να φέρουμε όλους τους απαχθέντες και αγνοούμενους στο σπίτι».

אני פונה לילנה טרופנוב, דניאל אלוני ורימון קירשט שנחטפו על ידי החמאס שמבצע פשעי מלחמה: אני מחבק אתכן. ליבנו אתכן ועם שאר החטופים. אנו עושים הכל כדי להחזיר את כל החטופים והנעדרים הביתה. — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 30, 2023



Το βίντεο δείχνει τρεις γυναίκες να κάθονται δίπλα-δίπλα σε έναν τοίχο. Η μία εξ αυτών απευθύνει ένα οργισμένο μήνυμα στον Νετανιάχου, ζητώντας του να συμφωνήσει για ανταλλαγή με Παλαιστίνιους αιχμαλώτους.

16:38 Στη δημοσιότητα τα στοιχεία δυο φοιτητών από την Τανζανία που είναι όμηροι της Χαμάς

Στη δημοσιότητα δίνει το Ισραήλ τα στοιχεία δύο φοιτητών από την Τανζανία που κρατούνται όμηροι από τη Χαμάς.

Πρόκειται για τους Joshua Loitu Mollel και Clemence Felix Mtenga, που βρίσκονται στο πλαίσιο ενός προγράμματος πρακτικής άσκησης σε αγροτικές εργασίες, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ στο X.

Joshua Loitu Mollel and Clemence Felix Mtenga from #Tanzania were in Israel as a part of an Agricultural Internship Program. They were kidnapped by Hamas terrorists and are being held hostage in Gaza. Please join us in praying for their safe and immediate return.… pic.twitter.com/seoRwar5nH — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 29, 2023

16:30 Ανάληψη ευθύνης για το χτύπημα αμερικανικής βάσης στο Ιράκ από τις φιλοϊρανικές οργανώσεις

Φιλοϊρανικές οργανώσεις στο Ιράκ ανέλαβαν την ευθύνη για το χτύπημα σε αμερικανική βάση στην πόλη Ντέιρ ερ-Ζορ. Η Ντέιρ ερ-Ζορ είναι πόλη της Συρίας στα σύνορα με το Ιράκ, υπό τον έλεγχο των φιλοκουρδικών Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων και εκεί κοντά είναι και πετρελαιοπηγές. Επίσης εκεί βρίσκονται οι αμερικανικές δυνάμεις

16:30 Σειρήνες στο νότιο Ισραήλ

Σειρήνες ηχούν στο Ρεΐμ, στο νότιο Ισραήλ, κοντά στα σύνορα με τη Γάζα.

16:25 Σύνοψη των σημαντικότερων γεγονότων

Η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο διάρκειας 76 δευτερολέπτων που δείχνει τρεις γυναίκες που κρατά αιχμάλωτες. Μία από τις γυναίκες καλεί την ισραηλινή κυβέρνηση να προβεί σε ανταλλαγή κρατουμένων.

Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι συνεχίζει τις χερσαίες επιχειρήσεις του στη Λωρίδα της Γάζας τις τελευταίες ώρες.

Η 23χρονη Σάνι Λουκ αποκεφαλίστηκε από την Χαμάς, λέει ο ισραηλινός πρόεδρος

Ο ισραηλινός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ ανέφερε ότι διέταξε να σταματήσει η μεταφορά κεφαλαίων προς την Παλαιστινιακή Αρχή ως αποτέλεσμα της «υποστήριξής» της στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών του Λιβάνου συναντήθηκε με αντιπροσωπεία της Χαμάς στη Βηρυτό.

Τουλάχιστον 8.306 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου, μεταξύ των οποίων 3.457 παιδιά, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Γάζας. Τουλάχιστον 21.048 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

16:19 Συνεχίζονται οι ανταλλαγές πυρών μεταξύ IDF και Χεζμπολάχ

Αρκετοί όλμοι εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο κατά ισραηλινών στρατιωτικών θέσεων κατά μήκος των βόρειων συνόρων πριν από λίγο.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς από την επίθεση.

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας ανέφεραν ότι απαντούν με βολές πυροβολικού.

16:10 Τι γνωρίζουμε για τις χερσαίες επιχειρήσεις στη Γάζα

Μια εικόνα για το τι συμβαίνει στο έδαφος της Γάζας δίνει ο στρατιωτικός αναλυτής του Sky News, Sean Bell.

«Εδώ και αρκετό καιρό κάνουμε εικασίες σχετικά με το αν η χερσαία εκστρατεία έχει ξεκινήσει ή όχι – δεν υπάρχει καμία αμφιβολία τώρα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η εστίαση των IDF είναι σαφώς στη βόρεια Γάζα και όχι στη νότια Γάζα [και γνωρίζουμε] ότι πρόκειται για μια συντονισμένη εκστρατεία αέρος-εδάφους» λέει.

Ο Bell επισημαίνει ακόμα την αύξηση των αεροπορικών επιδρομών – με περισσότερες από 600 κατά τη διάρκεια της νύχτας σε σύγκριση με 450 το βράδυ του Σαββάτου σύμφωνα με τις IDF.

Όπως λέει, οι μάχες έχουν περιοριστεί σε «ημι-αγροτικές» περιοχές και ότι είναι κρίσιμο ότι δεν έχουμε δει μάχες σε αστικό περιβάλλον ακόμη.

«Θα υπάρξουν επίσης, για την ισραηλινή πολεμική αεροπορία, περιορισμένες περιοχές τις οποίες δεν επιτρέπεται να βομβαρδίζουν, όπως τα νοσοκομεία» σημειώνει.

«Αλλά, φυσικά, αν οι μαχητές της Χαμάς μπουν σε αυτά τα κτίρια και αρχίσουν να μάχονται μέσα από τα τούνελ ή μέσα από τα νοσοκομεία, αυτό θα αυξήσει μαζικά τον κίνδυνο να αντιμετωπιστούν ως νόμιμοι στόχοι».

15:47 Η 23χρονη Σάνι Λουκ αποκεφαλίστηκε από την Χαμάς, λέει ο ισραηλινός πρόεδρος

Η γερμανο-ισραηλινή Σάνι Λουκ που συμμετείχε στο Φεστιβάλ δολοφονήθηκε άγρια και αποκεφαλίστηκε και τη Χαμάς.

Την είδηση αυτή επιβεβαίωσε ο ισραηλινός Πρόεδρος, Ισαάκ Χέρτζογκ σε συνέντευξή του στη Bild.

Israels Präsident Jitzchak Herzog bestätigt im BILD-Interview, dass Deutsch-Israelin Shani Louk grausam ermordet wurde: „Man hat ihren Schädel gefunden. Das bedeutet, dass diese barbarischen, sadistischen Tiere ihr einfach den Kopf abgehackt haben.“ https://t.co/C5kO6ZmGv2 — BILD (@BILD) October 30, 2023

«Λυπάμαι πραγματικά, τώρα λάβαμε την είδηση ότι η Shani Nicole Louk ότι δολοφονήθηκε και πέθανε. «Το κρανίο της βρέθηκε», είπε ο Πρόεδρος Χέρτζογκ. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

15:17 Η Χαμάς δημοσίευσε βίντεο με τρεις ισραηλινές ομήρους

«Νετανιάχου, γνωρίζουμε ότι χθες υποτίθεται ότι θα υπήρχε κατάπαυση του πυρός και υποτίθεται ότι έπρεπε να μας απελευθερώσετε όλους και αντ’ αυτού υποστήκαμε την αποτυχία σας» φέρεται να λέει μία από τις τρεις.

#شاهد

عدد من الأسرى الصهاينة لدى القسام يوجهون رسالة لنتنياهو والحكومة الصهيونية pic.twitter.com/AJejzTsNPS — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 30, 2023

Το εν λόγω ισραηλινό κανάλι έδωσε στη δημοσιότητα μονάχα τη φωτογραφία των ομήρων καθώς χαρακτηρίζει το βίντεο ως ψυχολογικό πόλεμο της Χαμάς. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

15:00 Διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης σε όλο τον κόσμο

Σε όλο τον κόσμο έχουν πραγματοποιηθεί διαδηλώσεις καλώντας το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις του στη Γάζα που έχουν σκοτώσει περισσότερους από 8.000 ανθρώπους.

14:54 Μπαράζ ρουκετών στη Βηθλεέμ

Στο τελευταίο μπαράζ ρουκετών προς την Ιερουσαλήμ και τα περίχωρά της, ένας πύραυλος έπεσε νότια της Βηθλεέμ, κοντά στον οικισμό Εφράτ.









14:47 Ο επικεφαλής των Μυστικών Υπηρεσιών του Λιβάνου συναντήθηκε με αντιπρόσωπο της Χαμάς σε ένδειξη υποστήριξης

Σύμφωνα με το επίσημο Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, η αντιπροσωπεία της Χαμάς ενημέρωσε τον Αμπάς Ιμπραήμ για τις εξελίξεις στη Λωρίδα της Γάζας.



Αξιωματούχοι της Χαμάς εξέφρασαν «την ετοιμότητα της αντίστασης να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απόπειρα χερσαίας εισβολής στη Λωρίδα της Γάζας«, ανέφερε το πρακτορείο.

14:40 Ο Mahmoud Basal, εκπρόσωπος της πολιτικής άμυνας στη Γάζα, μίλησε στο Al Jazeera για την κατάσταση στον πολιορκημένο θύλακα.

Ακολουθούν τα κύρια σημεία που ανέφερε:



Το προσωπικό της Πολιτικής Προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των ασθενοφόρων, δεν μπορεί να φτάσει στις περιοχές που αποτελούν στόχο των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών, επειδή οι δρόμοι έχουν καταστραφεί.

Η περιοχή γύρω από το νοσοκομείο Al-Quds γίνεται συνεχώς στόχος ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών. Αυτό που συμβαίνει εκεί είναι γενοκτονία.

Οι γειτονιές κοντά στην οδό Salah Al Din χρειάζονται άμεση βοήθεια, αλλά η Πολιτική Προστασία δεν μπορεί να φτάσει στην περιοχή λόγω των σφοδρών ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών.

14:34 Σε πολυτελή έπαυλη με πυρηνικό καταφύγιο ο Νετανιάχου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και η σύζυγός του Σάρα έχουν μετακομίσει στην πολυτελή έπαυλη με το βαθύ πυρηνικό καταφύγιο, εν μέσω της αυξανόμενης οργής της κοινής γνώμης προς τους ηγέτες της χώρας, αναφέρει η Daily Mail. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

14:28 Το Ισραήλ έπαψε να παρακολουθεί τους ασυρμάτους της Χαμάς εδώ και ένα χρόνο

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times το Ισραήλ και συγκεκριμένα η μυστική υπηρεσία σημάτων, Unit 8200 έπαψε να ακούει τους ασυρμάτους των μαχητών της Χαμάς εδώ και ένα χρόνο.

Ο ισραηλινός στρατός σταμάτησε να το κάνει αυτό επειδή πίστευε ότι ήταν «χάσιμο χρόνου», αναφέρεται στην έρευνα, η οποία περιγράφει λεπτομερώς τις αποτυχίες της ασφάλειας τα τελευταία χρόνια που άνοιξαν το δρόμο για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ.

14:25 Το Ισραήλ παγώνει τα κονδύλια στη Δ.Όχθη – «Η Παλαιστινιακή Αρχή στηρίζει τη Χαμάς»

Ο ισραηλινός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ ανέφερε ότι διέταξε να σταματήσει η μεταφορά κεφαλαίων προς την Παλαιστινιακή Αρχή, ως αποτέλεσμα, όπως λέει, της «υποστήριξής» της στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

«Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι έδωσα εντολή στο Υπουργείο Οικονομικών να σταματήσει τη μεταφορά των πληρωμών αυτόν τον μήνα», ανέφερε σε επιστολή του προς τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, την οποία επικαλούνται τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Το Ισραήλ εισπράττει φόρους για λογαριασμό της Παλαιστινιακής Αρχής και πραγματοποιεί μηνιαίες μεταφορές αφού αφαιρέσει τα έξοδα για υπηρεσίες, όπως η ηλεκτρική ενέργεια και το νερό.

14:10 Δημοσίευμα στις ΗΠΑ: Ισραηλινός αξιωματούχος επισκέφθηκε το Κατάρ το Σάββατο για να συζητήσει συμφωνία για ομήρους

13:58 Παλαιστινιακή αρχή: Δεν θα επιστρέψουμε στη διοίκηση της Γάζας χωρίς πολιτική συμφωνία για παλαιστινιακό κράτος

Στα σενάρια που διακινούνται το τελευταίο διάστημα για την επόμενη μέρα της Γάζας – μετά την εξολόθρευση της Χαμάς – που θέλουν την Παλαιστινιακή Αρχή να αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση του παλαιστινιακού θύλακα με κάποιου είδους συνεργασία με τα αραβικά κράτη, απάντησε σε συνέντευξή του στον Guardian o πρωθυπουργός της Αρχής Mohammad Shtayyeh.

«Η Παλαιστινιακή Αρχή δεν θα επιστρέψει στη διακυβέρνηση της Γάζας χωρίς συμφωνία που να περιλαμβάνει την ένταξη της Δυτικής Όχθης σε ένα ενιαίο παλαιστινιακό κράτος», είπε και επέμεινε ότι χρειάζεται ειρηνευτική διαδικασία προκειμένου να υλοποιηθεί η συμφωνία για παλαιστινιακό κράτος.

«Να πάει η Παλαιστινιακή Αρχή στη Γάζα για να διευθύνει τις υποθέσεις της Γάζας χωρίς πολιτική λύση για τη Δυτική Όχθη, είναι σαν να πηγαίνει η Παλαιστινιακή Αρχή πάνω σε ένα F-16 ή ένα ισραηλινό τανκ», είπα και πρόσθεσε: «Δεν το δέχομαι. Ο πρόεδρός μας [Μαχμούντ Αμπάς] δεν το αποδέχεται. Κανείς μας δεν θα δεχτεί».

«Νομίζω ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα ολοκληρωμένο, ειρηνικό όραμα», ανέφερε και πρόσθεσε ότι η «η Δυτική Όχθη χρειάζεται μια λύση και στη συνέχεια να συνδεθεί η Γάζα με αυτήν στο πλαίσιο των δύο κρατών (σ.σ Ισραήλ – Παλαιστίνης)».

Προτεραιότητα, είπε ο Shtayyeh, ήταν να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί της Γάζας, καθώς και η βία στη Δυτική Όχθη, όπου, όπως είπε, 110 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν τις τελευταίες τρεις εβδομάδες από τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας και τους εποίκους.

13:46 IDF: Συνεχίζουμε να επεκτείνουμε τις χερσαίες επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας

Σε ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού αναφέρεται ότι συνεχίζονται οι χερσαίες επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας. Νωρίτερα ο εκπρόσωπος των IDF αρνήθηκε να απαντήσει για το σημείο που βρίσκονται οι ισραηλινές δυνάμεις μετά τις αναφορές από Παλαιστίνιους που κάνουν λόγο για τανκς στα περίχωρα της Γάζας.

«Κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων με τρομοκράτες στη Λωρίδα της Γάζας, αρκετές ομάδες που επιχείρησαν να επιτεθούν στις δυνάμεις εμποδίστηκαν από τα στρατεύματα των IDF, με την υποστήριξη ελικοπτέρων και UAV της IAF. Τα στρατεύματα κατέστρεψαν επίσης υποδομές της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων εκτοξευτών αντιαρματικών πυραύλων και άλλων βάσεων εκτόξευσης», αναφέρει η ανακοίνωση.

Ακόμα σύμφωνα με τους IDF, τα ισραηλινά στρατεύματα σκότωσαν άλλα τέσσερα στελέχη της Χαμάς.

Υπενθυμίζουμε ότι νωρίτερα η Χαμάς ανακοίνωσε ότι ανάγκασε σε υποχώρηση ισραηλινές δυνάμεις που είχαν φτάσει στην οδό Σάλαχ αλ-Ντιν.

13:38 Οι συγκρούσεις Παλαιστίνιων μαχητών και ισραηλινών δυνάμεων στα περίχωρα της Γάζας συνεχίζονται

Σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση από τον ανταποκριτή του Al Jazeera συνεχίζονται οι μάχες νότια της πόλης της μεταξύ Παλαιστίνιων μαχητών και των ισραηλινών δυνάμεων.

Ο ίδιος αναφέρει: «Τα ισραηλινά άρματα μάχης έχουν λάβει θέσεις στα νότια περίχωρα της πόλης της Γάζας. Βρίσκονται σε μια περιοχή με δέντρα και βλάστηση και «καθαρίζουν το έδαφος». Ακούμε τους ήχους εκρήξεων και βαριών πυροβολισμών στο βάθος.

Προς το παρόν, τα ισραηλινά τανκς δεν προχωρούν προς το δυτικό τμήμα της πόλης της Γάζας, όπου βρίσκεται ο δεύτερος μεγάλος δρόμος που συνδέει την πόλη της Γάζας με τον υπόλοιπο παλαιστινιακό θύλακα.

Πολλοί άνθρωποι δέχτηκαν τηλεφωνήματα από τους Ισραηλινούς, που τους έλεγαν να φύγουν. Προς το παρόν, οι περισσότεροι δεν ακολουθούν την οδηγία διότι όταν το έκαναν νωρίτερα, δέχτηκαν πυρά από τις ισραηλινές δυνάμεις.

13:27 Κατέληξε 23χρονος Παλαιστίνιος – Τον πυροβόλησαν στο κεφάλι έποικοι στη Δ. Όχθη

Το υπουργείο Υγείας της Ραμάλα ανέφερε ότι ένας νεαρός Παλαιστίνιος πέθανε τη Δευτέρα από τα τραύματα που υπέστη πριν από λίγες ημέρες όταν πυροβολήθηκε στο κεφάλι από εποίκους στο χωριό Ras Karkar της Δυτικής Όχθης, βορειοδυτικά της Ραμάλα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το θύμα ήταν ο Ahmed Nofal, 23 ετών

13:10 Σύνοψη τελευταίων εξελίξεων

Τα ισραηλινά τανκς που έφτασαν στα περίχωρα της πόλης της Γάζας έχουν πλέον υποχωρήσει, σύμφωνα με τη Χαμάς. Τα άρματα μάχης είχαν φτάσει στην οδό Salah al-Din, σε απόσταση περίπου 3 χιλιομέτρων (1,86 μίλια) από τον φράχτη της Γάζας και 2 χιλιομέτρων από την πόλη.

Ακατάπαυστοι είναι οι βομβαρδισμοί στη Γάζα ενώ η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος αναφέρει ότι στόχος χτυπημάτων είναι η περιοχή γύρω από το νοσοκομείο Αλ Κουντς που έχουν βρει καταφύγιο χιλιάδες Παλαιστίνιοι.

Παρά τις ισραηλινές εντολές να εκκενωθεί το νοσοκομείο, η διοίκηση λέει ότι είναι αδύνατο να γίνει κάτι τέτοιο, καθώς οι περισσότεροι ασθενείς είναι ηλικιωμένοι με αναπηρίες, ενώ δεν υπάρχει ασφαλής οδός διαφυγής.

Οι τηλεφωνικές και διαδικτυακές συνδέσεις στη βόρεια Γάζα έχουν διακοπεί από το βράδυ της Κυριακής με την έναρξη των σφοδρών βομβαρδισμών.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι τις τελευταίες ημέρες έχει πλήξει 600 στόχους της Χαμάς. Το Σάββατο είχε μιλήσει για 450 στόχους.

Έκρυθμη είναι η κατάσταση στη Δ. Όχθη με τις ισραηλινές δυνάμεις να εξαπολύουν τη μεγαλύτερη επίθεση μέχρι τώρα στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζενίν και να σκοτώνουν τουλάχιστον τέσσερα άτομα.

Η Χαμάς έπληξε με ρουκέτες κτίριο με κατοικίες στη νότια πόλη Νετιβότ, ενώ επιθέσεις σημειώθηκαν και στην Ασκελόν.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει προγραμματισμένη συνεδρίαση σήμερα για την επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα και την ανθρωπιστική κρίση στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο Παλαιστίνιος υπουργός Υγείας ενημέρωσε ότι μέχρι στιγμής έχουν σκοτωθεί συνολικά 8.306 Παλαιστίνιοι, συμπεριλαμβανομένων 3.457 παιδιών.

Εσωτερικό έγγραφο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρει ότι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων εγκύων γυναικών και βρεφών, πίνουν αλμυρό και μολυσμένο νερό.

12:55 Γερμανικό ΥΠΕΞ: Το Ισραήλ «πρέπει να προστατεύσει τους Παλαιστίνιους από την εξτρεμιστική βία των εποίκων»

12:40 «Εξωτερική παρέμβαση» βλέπει ο Πούτιν στις αντι-ισραηλινές διαδηλώσεις στο ρωσικό αεροδρόμιο

Η ρωσική κυβέρνηση κατηγορεί μια «εξωτερική παρέμβαση» για την αντι-ισραηλινή διαδήλωση στο αεροδρόμιο της Μαχατσκάλας του Νταγκεστάν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι οι κακοπροαίρετοι χρησιμοποίησαν τις πληροφορίες και τις απαίσιες εικόνες από τη Γάζα για να προκαλέσουν και να ξεσηκώσουν τον κόσμο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν σχεδιάζει να πραγματοποιήσει αργότερα εντός της ημέρας συνάντηση υψηλού επιπέδου για θέματα ασφαλείας, προκειμένου να συζητήσει τις προσπάθειες της Δύσης να «διχάσει» τη ρωσική κοινωνία.

12:29 Ουδέν σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό για την επιχείρηση στα περίχωρα της πόλης της Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός, μέσω του εκπροσώπου του Ντάνιελ Χαγκάρι, αρνήθηκε να απαντήσει για το πού ακριβώς βρίσκονται οι δυνάμεις του στη Γάζα – μετά τις αναφορές της τελευταίας ώρας ότι τα ισραηλινά τανκς βρίσκονται στα περίχωρα της πόλης και έχουν αποκλείσει έναν βασικό δρόμο από βορρά προς νότο.

Υπενθυμίζουμε ότι λίγο πριν η Χαμάς ανακοίνωσε ότι οι «δυνάμεις της αντίστασης ανάγκασαν σε υποχώρηση της ισραηλινές δυνάμεις που είχαν φτάσει στην οδό Σάλαχ αλ-Ντιν, τρία χιλιόμετρα περίπου από τον φράχτη της Γάζας.

Ο Χαγκάρι δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν θα δώσει λεπτομέρειες, λέγοντας ότι «η ασφάλεια των δυνάμεών μας παραμένει η ύψιστη προτεραιότητά μας».

«Έχουμε επεκτείνει τις επιχειρήσεις μας, που περιλαμβάνουν τεθωρακισμένα, πεζικό και επιθετικές ενέργειες εντός της Λωρίδας της Γάζας», είπε.

Ο Χαγκάρι μίλησε επίσης για τα τελευταία νέα σχετικά με την επιχείρηση γενικότερα – λέγοντας ότι έστειλαν επιπλέον μονάδες στη Γάζα «συμπεριλαμβανομένων πεζών στρατιωτών, αρμάτων μάχης, μονάδων μηχανικού και δυνάμεων πυροβολικού» για να πραγματοποιήσουν χερσαίες και αεροπορικές επιδρομές.

12:21 Περισσότερες πληροφορίες για την επίθεση με μαχαίρι σε Ισραηλινό αστυνομικό στην Ιερουσαλήμ

Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε ένας αξιωματικός της Συνοριακής Αστυνομίας κοντά στο βενζινάδικο Mandelbaum στην οδό 1 στην Ιερουσαλήμ, κοντά στο περιφερειακό δικαστήριο.

Μετά την επίθεση, οι αρχές συνέλαβαν έναν ύποπτο, ενώ ο αστυνομικός μεταφέρθηκε στο ιατρικό κέντρο Shaare Zedek, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Την ίδια ώρα στο σημείο της επίθεσης, ξέσπασαν συγκρούσεις μεταξύ Εβραίων και Αράβων, τις οποίες σταμάτησε το έφιππο τμήμα της αστυνομίας.

12:14 Ρουκέτα από τη Γάζα χτύπησε εργοστάσιο στην Ασκελόν

Η ισραηλινή πυροσβεστική υπηρεσία αναφέρει ότι ρουκέτα που εκτοξεύτηκε από τη Γάζα προς το νότιο Ισραήλ έπληξε εργοστάσιο κοντά στην πόλη Ασκελόν.

Οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά που προκλήθηκε από το χτύπημα. Σε διαφορετική τοποθεσία στην Ασκελόν, η αστυνομία παρακολουθεί ένα αντικείμενο που προσγειώθηκε στην οροφή ενός κτιρίου.

12:00 Χαμάς: «Τα ισραηλινά άρματα μάχης αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν»

Τα ισραηλινά τανκς που πλησιάζουν στα περίχωρα της πόλης της Γάζας έχουν πλέον υποχωρήσει, σύμφωνα με τον επικεφαλής του γραφείου της κυβέρνησης της Χαμάς στη Γάζα.

«Δεν υπάρχει καμία απολύτως χερσαία προέλαση μέσα στις κατοικημένες γειτονιές της Λωρίδας της Γάζας. Αυτό που συνέβη στην οδό Σαλάχ αλ-Ντιν ήταν η εισβολή μερικών αρμάτων μάχης του στρατού κατοχής και μιας μπουλντόζας», ανέφερε σε δήλωσή του ο Σαλάμα Μααρούφ.

«Τα οχήματα αυτά στόχευσαν δύο αυτοκίνητα πολιτών στην οδό Σάλαχ αλ-Ντιν πριν η αντίσταση τους αναγκάσει να υποχωρήσουν. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία παρουσία οχημάτων του στρατού κατοχής στην οδό Σάλαχ αλ-Ντιν και η κίνηση στον δρόμο έχει επανέλθει στο φυσιολογικό».

11:45 «Το γραφείο της Χαμάς στο Κατάρ άνοιξε μετά από αίτημα των ΗΠΑ» – Απορρίπτει η Ντόχα τους ισχυρισμούς του Ισραήλ

Ο πρεσβευτής του Κατάρ στις ΗΠΑ Meshal bin Hamad Al Thani υποστηρίζει σε άρθρο που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα στη Wall Street Journal ότι «το πολιτικό γραφείο της Χαμάς στο Κατάρ άνοιξε το 2012 μετά από αίτημα της Ουάσιγκτον για τη δημιουργία έμμεσων γραμμών επικοινωνίας με τη Χαμάς».

Ο πρεσβευτής διευκρίνισε ότι όλα τα κεφάλαια που μεταφέρθηκαν από το Κατάρ στη Λωρίδα της Γάζας όλα αυτά τα χρόνια παραδόθηκαν «σε πλήρη συντονισμό με το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών, όπως το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα και ο Ειδικός Συντονιστής για την Ειρηνευτική Διαδικασία στη Μέση Ανατολή».

Ο ίδιος απορρίπτει τις κατηγορίες του Ισραήλ για «ενίσχυση της τρομοκρατίας» από την Ντόχα και κατηγορεί το Τελ Αβίβ ότι στοχεύει σε εκτροχιασμό των διαπραγματεύσεων για τους ομήρους και κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Ο Al Thani σημειώνει ακόμα ότι «η απελευθέρωση αρκετών ομήρων δείχνει ότι η πολιτική του Κατάρ για συνεργασία με όλες τις πλευρές μπορεί να αποφέρει θετικά αποτελέσματα. Η αποφυγή της περαιτέρω απώλειας ζωών αμάχων και η εξασφάλιση της απελευθέρωσης των ομήρων θα πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα για όλους.

Οι ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας μπορούν να οδηγήσουν σε διαρκή ειρήνη. Το Κατάρ θα συνεχίσει να επιδιώκει αυτή τη δέσμευση, με την υποστήριξη των ΗΠΑ και άλλων εταίρων σε όλο τον κόσμο».

11:31 Περισσότερες πληροφορίες για τη χερσαία επέμβαση του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας

Πριν από λίγο, το Ισραήλ ξεκίνησε τη δεύτερη φάση του πολέμου του στη Γάζα. Ένας μεγάλος αριθμός τεθωρακισμένων κινήθηκε από το νοτιοανατολικό τμήμα της Γάζας, προελαύνοντας προς τη δυτική πλευρά.

Όπως μεταδίδουν οι ανταποκριτές του Al Jazeera οι ισραηλινές δυνάμεις βρίσκονται κοντά σε μια διασταύρωση που συνδέει διάφορα τμήματα της Γάζας. Αν φτάσουν και πάρουν τον έλεγχο του κόμβου, θα χωρίσουν ουσιαστικά το νότιο και το βόρειο τμήμα της Γάζας μεταξύ τους, παρεμποδίζοντας σημαντικά τη μετακίνηση των ανθρώπων.

Οι ισραηλινές δυνάμεις εξέδωσαν προειδοποίηση με την οποία έδωσαν οδηγίες στον κόσμο να μην ταξιδεύει μεταξύ του νότιου και του βόρειου τμήματος της Γάζας.

Πηγές ανέφεραν επίσης ότι άρματα μάχης κινούνται από το βόρειο τμήμα της Γάζας προς την πόλη της Γάζας.

«Προς το παρόν δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με άτομα στην πόλη της Γάζας», αναφέρουν οι δημοσιογράφοι, «καθώς οι Ισραηλινοί έχουν διακόψει την επικοινωνία. Τόσο οι τηλεφωνικές όσο και οι διαδικτυακές υπηρεσίες έχουν απενεργοποιηθεί».

11:25 Υπαρκτός ο κίνδυνος ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή

Σε συνέντευξη του, στην εκπομπή «Face the Nation», ο σύμβουλος εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Τζέικ Σάλιβαν, ανέφερε ότι «Είμαστε σε επαγρύπνηση, διότι βλέπουμε αυξημένες απειλές κατά των δυνάμεών μας σε όλη την περιοχή και αυξημένο κίνδυνο εξάπλωσης αυτής της σύγκρουσης σε άλλα μέρη της περιοχής. Κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να το αποτρέψουμε και να το αποτρέψουμε.»

11:14 Σε σοβαρή κατάσταση Ισραηλινός αστυνομικός μετά από επίθεση με μαχαίρι στην Ιερουσαλήμ

11:07 Συγκρούσεις με Παλαιστίνιους που προσπαθούν να εμποδίσουν τα τανκς να εισέλθουν στην πόλη της Γάζας

Παλαιστίνιοι μαχητές εμπλέκονται με τις ισραηλινές δυνάμεις που προσπαθούν να εισέλθουν στην πόλη της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός έχει καταφέρει να αποκόψει εν μέρει την πόλη της Γάζας και να διαχωρίσει το βόρειο τμήμα της Λωρίδας από το νότιο.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι οι ισραηλινές δυνάμεις σκοπεύουν να επεκτείνουν τις χερσαίες επιθέσεις τους σε μια προσπάθεια να απομονώσουν πλήρως τη Γάζα.

10:59 Ισραηλινά τανκς πυροβολούν οχήματα στα περίχωρα της Γάζας

Νέες πληροφορίες έρχονται για τη μεγάλη κινητικότητα ισραηλινών τανκς στα περίχωρα της Γάζας.

Μάρτυρες δήλωσαν στο AFP ότι τανκς εθεάθησαν στη συνοικία Zaytoun.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν φτάσει στη Salah al-Din στα περίχωρα της πόλης της Γάζας, σε απόσταση περίπου 3 χιλιομέτρων από τον φράχτη της Γάζας.

Υπάρχουν αναφορές ότι πυροβολούν όποιο αυτοκίνητο περνά από το σημείο. Ανάλογα βίντεο κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.

Breaking: lsraeli tank bombs a civilian vehicle in Gaza Strip. pic.twitter.com/TUKkrmACv7 — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 30, 2023

10:53 IDF: Επεκτείναμε τη στρατιωτική επιχείρηση – Η επίθεση θα ενταθεί

Σε δηλώσεις του ο εκπρόσωπος των IDF Ντάνιελ Χαγκάρι ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις εντός της Λωρίδας της Γάζας έχουν επεκταθεί με ενίσχυση δυνάμεων, και ότι η επιχείρηση θα ενταθεί ανάλογα με τους στόχους του πολέμου.

Ειδικότερα ανέφερε: «Την τελευταία ημέρα στη Λωρίδα της Γάζας, επεκτείναμε την επιχείρηση των δυνάμεων και επιπλέον δυνάμεις πεζικού, τεθωρακισμένων, πυροβολικού και μηχανικού εισήλθαν στη Λωρίδα.

Η επιθετική δραστηριότητα θα συνεχιστεί και θα ενταθεί ανάλογα με τα στάδια του πολέμου και τους στόχους του».

Ο εκπρόσωπος των IDF σημείωσε ότι «μέχρι στιγμής έχουμε ειδοποιήσει τις οικογένειες 312 θυμάτων των IDF και τις οικογένειες 239 απαχθέντων. Η επιστροφή των απαχθέντων αποτελεί ύψιστη εθνική αποστολή και η χερσαία δραστηριότητά μας στη Γάζα εξυπηρετεί, μεταξύ άλλων, αυτόν τον σκοπό».

10:49 Βρετανός ΥΠΕΞ: Εργαζόμαστε εκτενώς για μια ανθρωπιστική παύση στη Γάζα

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι δήλωσε στο Reuters σήμερα Δευτέρα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο εργάζεται πάνω σε μια ανθρωπιστική παύση προκειμένου να φτάσει η απαραίτητη βοήθεια στον λαό της Γάζας.

«Δουλεύουμε εκτενώς μαζί με τους Αιγύπτιους, τους Ισραηλινούς και άλλους για να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε μια ανθρωπιστική παύση – μια προσωρινή παύση – ώστε να μπορέσουμε να μεταφέρουμε αυτή την ανθρωπιστική βοήθεια στους ανθρώπους που τη χρειάζονται», είπε ο Κλέβερλι στο Reuters.

«Η βοήθεια περνάει σταδιακά, αλλά χρειαζόμαστε σημαντική αύξηση της ποσότητας», πρόσθεσε.

10:43 Βομβαρδισμένο ασθενοφόρο στη Γάζα

Σύμφωνα με φωτογραφία που δημοσιεύουν οι Times of Gaza φαίνεται ένα κατεστραμμένο ασθενοφόρο της Ερυθράς Ημισελίνου κατεστραμμένο από τους βομβαρδισμούς.

lsraeli warplanes hit a Palestinian house northern Gaza Strip. pic.twitter.com/k5s62FfOvW — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 30, 2023

10:39 Ισραηλινά τανκς χωρίζουν τη Γάζα σε δύο μέρη

Παλαιστινιακές πηγές αναφέρουν στο Al Jazeera ότι τα ισραηλινά τανκς χωρίζουν τη Λωρίδα της Γάζας σε δύο μέρη μετά την εισβολή τους προς την οδό Salah al-Din, η οποία διασχίζει κάθετα τον θύλακα.

Μάρτυρες δήλωσαν επίσης στο AFP ότι τα ισραηλινά τανκς εισήλθαν στην άκρη της πόλης της Γάζας και απέκοψαν έναν βασικό δρόμο που συνδέει το βόρειο με το νότιο τμήμα της εμπόλεμης παλαιστινιακής επικράτειας.

10:36 Εντοπίστηκε η σορός της Σάνι Λουκ, της Γερμανο – Ισραηλινής που ήταν στο μουσικό φεστιβάλ

Σύμφωνα με την Jerusalem Post αλλά και σχετική ανάρτηση της αδερφής της, η Σάνι Λουκ βρέθηκε νεκρή, με τη σορό της να βρίσκεται στο Ισραήλ.

Υπενθυμίζεται, ότι λίγες ημέρες μετά την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στο μεγάλο μουσικό φεστιβάλ, με εκατοντάδες νεκρούς αλλά και ομήρους, η τύχη της Σάνι Λουκ αγνοείτο.

Η μητέρα της είχε λάβει την πληροφορία ότι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο της Χαμάς στη Γάζα, χωρίς αυτό να έχει επιβεβαιωθεί.

10:30 Γαλλικό Πρακτορείο: Τανκς στα περίχωρα της πόλης της Γάζας

Ισραηλινά τανκς βρίσκονται στα περίχωρα της Γάζας, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο, σε μία τελευταία εξέλιξη κι ενώ βρισκόμαστε στην 24η μέρα του πολέμου.

10:06 Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί στη Γάζα

Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε διάφορα σημεία της Λωρίδας της Γάζας συνεχίζονται χωρίς διακοπή.

Εκρήξεις ακούγονται τακτικά και ο καπνός έχει σκεπάσει τα πάντα.

Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει έντονες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην περιοχή Tal al-Hawa της Γάζας, όπου βρίσκεται το νοσοκομείο Al-Quds.

Ασθενείς, εργαζόμενοι και άνθρωποι που αναζήτησαν καταφύγιο στο νοσοκομείο ανησυχούν για πιθανό χτύπημα, αφού το Ισραήλ διέταξε την «άμεση» εκκένωσή του την Κυριακή ενόψει πιθανής επίθεσης.

10:00 Ρουκέτες στην πόλη Νετιβότ έπληξαν κτίριο – Η Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη

Στην τελευταία επίθεση με ρουκέτες προς τη Νετιβότ στο νότιο Ισραήλ επλήγη ένα κτίριο, χωρίς να αναφερθούν θύματα. Παράλληλα, σε δύο διαφορετικές τοποθεσίες χτυπήθηκαν υποδομές από τμήματα ρουκετών.

Το ένοπλο σκέλος της Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση.

09:48 Θρήνος στα χαλάσματα εν μέσω βομβαρδισμών

Το αδιάκοπο σφυροκόπημα του Ισραήλ στη Γάζα άφησε πίσω του νέους νεκρούς. Οι Παλαιστίνιοι κηδεύουν τους δικούς τους όταν κοπάσουν για λίγο οι βομβαρδισμοί πριν ξεκινήσουν εκ νέου. Οι επικοινωνίες στη βόρεια Γάζα τέθηκαν εκτός λειτουργίας κατά τη χθεσινοβραδινή επιδρομή του Ισραήλ.

Στις παρακάτω εικόνες που δημοσιεύει το Quds News Network, που συνδέεται με τη Χαμάς, φαίνονται οι κάτοικοι της Γάζας να θρηνούν τους δικούς τους ανθρώπους στις μαζικές κηδείες που λαμβάνουν χώρα τις πρωινές ώρες.





09:39 Τι αναμένεται από τη συνεδρίαση του ΣΑ του ΟΗΕ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει προγραμματιστεί να συνεδριάσει το απόγευμα για να συζητήσει την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας.

Η συνεδρίαση, η οποία ανακοινώθηκε για πρώτη φορά την Κυριακή, ζητήθηκε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία επεξεργάζονται ένα νέο ψήφισμα σχετικά με τον πόλεμο.

Το Συμβούλιο απέρριψε προηγουμένως τέσσερα σχέδια ψηφίσματος – ένα με βέτο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα με βέτο από τη Ρωσία και την Κίνα και δύο που δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν τις ελάχιστες εννέα «ναι» ψήφους.

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε την Παρασκευή ψήφισμα με ψήφους 120 υπέρ, 14 κατά και 45 αποχές, με το οποίο ζητούσε ανθρωπιστική εκεχειρία που θα οδηγούσε σε παύση των εχθροπραξιών.

Τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι νομικά δεσμευτικά. Τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης δεν είναι, αλλά αποτελούν σημαντικό βαρόμετρο της παγκόσμιας κοινής γνώμης.

09:32 Νύχτα σφοδρών βομβαρδισμών στη Γάζα – Στο στόχαστρο το νοσοκομείο Αλ Κουντς

Ο Χάνι Μαχμούντ του Al Jazeera αναφέρει ότι ήταν «άλλη μια νύχτα σφοδρών βομβαρδισμών» στη Γάζα.

Αναφέρει ότι «τουλάχιστον 14.000 άνθρωποι» έχουν πλέον αναζητήσει καταφύγιο στο νοσοκομείο Αλ-Κουντς στο Χαν Γιουνίς, λέγοντας ότι «όλα τα κτίρια κατοικιών γύρω από το νοσοκομείο Αλ-Κουντς είτε καταστράφηκαν είτε υπέστησαν σημαντικές ζημιές καθώς έγιναν στόχος του Ισραήλ. Μιλάμε για περισσότερα από δέκα κτίρια κατοικιών».

Σημειώνει ότι «οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους έχουν ήδη χάσει τα σπίτια τους από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Είναι δύσκολο να δούμε πού θα μπορούσαν να εκκενωθούν στη συνέχεια».

Το Χαν Γιουνίς βρίσκεται νότια του Wadi Gaza, στην περιοχή στην οποία το Ισραήλ έχει πει στους ανθρώπους να μετακινηθούν.

09:24 Καταρρίψαμε ισραηλινό drone λέει η Χεζμπολάχ

Η Χεζμπολάχ λέει ότι κατέρριψε ένα ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος πάνω από το νότιο Λίβανο με πύραυλο εδάφους-αέρος. Πρόσθεσε ότι το μη επανδρωμένο αεροσκάφος χτυπήθηκε κοντά στο Κιάμ, περίπου 5 χιλιόμετρα από τα σύνορα και εθεάθη να πέφτει σε ισραηλινό έδαφος.

Δύο πηγές ασφαλείας δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ότι αυτή ήταν η πρώτη φορά που η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε την κατάρριψη ισραηλινού μη επανδρωμένου αεροσκάφους.

09:09 Παλαιστίνιοι απαντούν με πέτρες στην επιδρομή των ισραηλινών δυνάμεων στη Δ. Όχθη

Πλάνα που το Al Jazeera έχουν επιβεβαιώσει δείχνουν συγκρούσεις μεταξύ Παλαιστινίων και ισραηλινών δυνάμεων στη Δ. Όχθη που η ένταση οξύνεται μέρα με τη μέρα.

Αυτόπτες μάρτυρες δημοσίευσαν το πρωί της Δευτέρας βίντεο από την πόλη Silwad, η οποία βρίσκεται βορειοανατολικά της Ραμάλα.

09:05 Καμάλα Χάρις: Οι ΗΠΑ δεν θα στείλουν στρατεύματα στο Ισραήλ

Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Καμάλα Χάρις δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν προτίθεται να στείλει στρατεύματα στο Ισραήλ ή στη Γάζα.

«Δεν έχουμε καμία απολύτως πρόθεση, ούτε έχουμε κανένα σχέδιο, να στείλουμε στρατεύματα μάχης στο Ισραήλ ή στη Γάζα, τελεία και παύλα», δήλωσε η Χάρις σε συνέντευξή της στο CBS.

Ζήτησε επίσης την προστασία των αμάχων, ενώ επανέλαβε τη θέση των ΗΠΑ ότι το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

«Σύμφωνα με τις περισσότερες εκτιμήσεις, τουλάχιστον 1.400 Ισραηλινοί είναι νεκροί. Το Ισραήλ, χωρίς καμία αμφιβολία, έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του», είπε.

«Τούτου λεχθέντος, είναι πολύ σημαντικό να μην υπάρξει ταύτιση μεταξύ της Χαμάς και των Παλαιστινίων. Οι Παλαιστίνιοι αξίζουν ίσα μέτρα ασφάλειας και προστασίας, αυτοδιάθεσης και αξιοπρέπειας και είμαστε πολύ σαφείς ότι πρέπει να τηρούνται οι κανόνες του πολέμου και να υπάρχει ανθρωπιστική βοήθεια».

09:00 Το Ισραήλ, η Δύση και το «σύνδρομο της Ουκρανίας»

Καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία διανύει τον 21ο μήνα πια, αυτός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς μπαίνει στην τέταρτη εβδομάδα.

Αν και μεταξύ τους έχουν πολλές διαφορές και οι δύο χώρες διαφορετικές δυνατότητες και ανάγκες, ο κίνδυνος επέκτασης είναι κοινός παρονομαστής.

Πολλώ μάλλον όταν για κανέναν εκ των δυο πολέμων δεν είναι ορατό το τέλος.

08:46 Βίντεο από τις ισραηλινές επιδρομές στον προσφυγικό καταυλισμό στη Τζενίν στη Δ. Όχθη

Πρόκειται για την πιο εκτεταμένη ισραηλινή επιχείρηση στη Δυτική Όχθη από τις 7 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές τέσσερις είναι οι νεκροί της χθεσινοβραδινής επίθεσης, ενώ ο ισραηλινός στρατός κάνει λόγο για 3 θανάτους και στοχευμένη επιχείρηση σε τρομοκρατικές βάσεις.

ISRAELI IOF FORCES DESTOY INFRASTRUCTURE AND CIVILIAN PROPERTIES IN JENIN IN THE WEST BANKpic.twitter.com/R5yW8xZuh2 — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) October 30, 2023

lsraeli occupation forces raid Jenin, northern West Bank. pic.twitter.com/WuAXl5LWb6 — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 30, 2023

Mass destruction in Jenin camp during an ongoing large scale raid in northern West Bank. pic.twitter.com/mk7n0PoZpc — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 30, 2023

08:40 Μηνύματα της Αυστραλίας στο Ισραήλ: «Όταν οι σύμμαχοι μιλάνε πρέπει να τους ακούς»

Η υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας, Penny Wong, προέτρεψε το Ισραήλ να «ακούσει» όταν οι φίλοι του του ζητούν να προστατεύσει αθώες ζωές στη Γάζα και προειδοποίησε ότι ο κόσμος «δεν θα δεχτεί συνεχείς θανάτους αμάχων».

Τα σχόλια της Wong αντανακλούν την ενίσχυση των εκκλήσεων της κυβέρνησης των Εργατικών προς το Ισραήλ να ελαχιστοποιήσει τους θανάτους αμάχων στη Γάζα. Η υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι πολίτες και από τις δύο πλευρές «δολοφονήθηκαν» στη «φοβερή, τραγική σύγκρουση».

Τα σχόλιά της ΥΠΕΞ της Αυστραλίας – που απείχε από την ψηφοφορία στη ΓΣ του ΟΗΕ που ζητούσε εκεχειρία – ακολούθησαν μια επιστολή που υπογράφουν έξι πρώην πρωθυπουργοί της Αυστραλίας, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους τόσο στην εβραϊκή όσο και στην παλαιστινιακή κοινότητα και αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι «τρομοκράτες θα νικήσουν αν οι καρδιές μας είναι γεμάτες μίσος».

08:35 Χωριστή ψηφοφορία χρηματοδότησης του Ισραήλ προωθεί ο νέος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων – Αποσύνδεση από Ουκρανία

Ο Ρεπουμπλικάνος νέος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον δήλωσε χθες Κυριακή πως σχεδιάζει να προωθήσει εντός της εβδομάδας σχέδιο νόμου που θα προβλέπει χρηματοδότηση για να υποστηριχθεί αποκλειστικά το Ισραήλ, παρά το γεγονός ότι ο Δημοκρατικός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έχει υποβάλει αίτημα προκειμένου να εγκριθεί από το Κογκρέσο πακέτο έκτακτων χρηματοδοτήσεων 106 δισεκ. δολαρίων για την Ουκρανία, το Ισραήλ, την Ταϊβάν και την μεταναστευτική κρίση.

«Θα προωθήσουμε χωριστό νομοσχέδιο αυτή την εβδομάδα για τη χρηματοδότηση (αμερικανικής έκτακτης βοήθειας) υπέρ του Ισραήλ», είπε ο κ. Τζόνσον σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, προσθέτοντας πως αναμένει πως θα εξασφαλίσει υποστήριξη κι από τα δύο κόμματα και πως οι Ρεπουμπλικάνοι θα ταχθούν υπέρ αυτού του μέτρου και στη Γερουσία.

«Υπάρχουν πολλά πράγματα σε όλο τον κόσμο τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε, και θα το κάνουμε», είπε ο κ. Τζόνσον, χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά στην Ουκρανία. «Όμως τούτη τη στιγμή είναι οι εξελίξεις στο Ισραήλ αυτές που απαιτούν την άμεση προσοχή μας» και «πρέπει να διαχωρίσουμε» το συγκεκριμένο θέμα και «να περάσουμε» σχέδιο νόμου, πρόσθεσε.

08:28 Ένας νεκρός Ισραηλινός στρατιώτης και δύο τραυματίες στα βόρεια της χώρας

Ο εκπρόσωπος των IDF ανέφερε τη Δευτέρα ότι ένας Ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε και άλλοι δύο τραυματίστηκαν σε ανατροπή άρματος μάχης στο βόρειο Ισραήλ την Κυριακή.

Ο στρατός ανακοίνωσε ότι οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και διεξάγεται έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες του περιστατικού.

08:18 Μπορεί το Ισραήλ να μπήκε στην επόμενη φάση της επιχείρησης, αλλά οι εφιάλτες είναι μπροστά

Οι εκτιμήσεις εμπειρογνώμονα από το Πανεπιστήμιο Τζορτζτάουν των ΗΠΑ δεν είναι τόσο θετικές για το Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με τον Daniel Byman καθηγητή Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Τζορτζτάουν των ΗΠΑ, το Ισραήλ είναι αντιμέτωπο με διλήμματα μερικά από τα οποία ενέχοπυν κινδύνους για τα ισραηλινά στρατεύματα ενώ άλλα αφορούν ευρύτερους στρατηγικούς και ανθρωπιστικούς στόχους.

Διαβάστε αναλυτικά εδώ

08:13 Εξήντα συλλήψεις μετά τα επεισόδια στο αεροδρόμιο Νταγκεστάν στη Ρωσία

Εξήντα πρόσωπα που βαραίνουν υποψίες πως εισέβαλαν βίαια χθες Κυριακή σε αεροδρόμιο στην Μαχατσκαλά, την πρωτεύουσα της δημοκρατίας του Νταγκεστάν της Ρωσικής Ομοσπονδίας, τέθηκαν υπό κράτηση, ενώ εννέα αστυνομικοί τραυματίστηκαν στα επεισόδια, ανακοίνωσαν σήμερα οι ρωσικές αρχές.

«Πάνω από 150 από τους πιο ενεργούς συμμετέχοντες στις ταραχές ταυτοποιήθηκαν» και «εξήντα από αυτούς προσήχθησαν», ανακοίνωσε η υπηρεσία Τύπου του ρωσικού υπουργείου Εσωτερικών, διευκρινίζοντας πως οι δύο από τους αστυνομικούς που τραυματίστηκαν έχουν εισαχθεί και νοσηλεύονται σε νοσοκομείο του Νταγκεστάν, στον ρωσικό Καύκασο.

Πλήθος διαδηλωτών εισέβαλε χθες στο αεροδρόμιο μετά την άφιξη πτήσης από το Τελ Αβίβ, με τις ρωσικές αρχές να σημειώνουν ότι επικράτησε ένταση καθώς οι συγκεντρωμένοι έψαχναν Εβραίους.

08:07 Τα ισραηλινά πλήγματα κατέστρεψαν 47 τζαμιά και προκάλεσαν ζημιές σε 7 εκκλησίες στη Γάζα

Οι συνεχιζόμενες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα έχουν καταστρέψει 47 τζαμιά και επτά εκκλησίες μέχρι τώρα.

Το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Γάζας ανέφερε ότι 203 σχολεία και 80 κυβερνητικά γραφεία καταστράφηκαν επίσης τις τελευταίες τρεις εβδομάδες.

Ο Salama Maarouf, διευθυντής του γραφείου, δήλωσε στο Al Jazeera Arabic ότι 220.000 κατοικίες υπέστησαν ζημιές λόγω των μαζικών βομβαρδισμών και 32.000 κτίρια καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Νωρίτερα, το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης στη Γάζα ανέφερε ότι ο ισραηλινός στρατός απείλησε να βομβαρδίσει ένα ορθόδοξο πολιτιστικό κέντρο και ένα σχολείο που στεγάζει περισσότερους από 1.500 εκτοπισμένους.

07:56 IDF: Πλήξαμε πάνω από 600 στόχους

Ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι σκότωσε «δεκάδες τρομοκράτες» σε κτίρια και τούνελ που προσπάθησαν να επιτεθούν στις δυνάμεις του.

«Τις τελευταίες ημέρες οι IDF έπληξαν 600 στόχους της Χαμάς», αναφέρεται ακόμα στην ανακοίνωση στην οποία δίνονται και κάποιες λεπτομέρειες της χθεσινοβραδινής επιχείρησης, όπως η επίθεση με drone σε ένα κτίριο που υπήρχαν «πάνω από 20 τρομοκράτες της Χαμάς» και η επίθεση επίσης με drone στο πανεπιστήμιο Al-Azhar όπου «εντόπισαν ένοπλους τρομοκράτες και μια θέση εκτόξευσης αντιαρματικών πυραύλων».

צה»ל המשיך במהלך הלילה בהרחבת הפעילות הקרקעית ברצועת עזה. בהיתקלויות עם מחבלים ברצועת עזה, חיסלו לוחמי צה»ל עשרות מחבלים אשר התבצרו במבנים וניסו לפגוע בכוחות. במהלך אחד מהאירועים, כלי טיס בהכוונת הלוחמים בשטח תקף מבנה כינוס של ארגון הטרור חמאס ובו מעל ל-20 מחבלים. pic.twitter.com/1sNuI7WxPe — Israeli Air Force (@IAFsite) October 30, 2023

07:40 Μεγάλη επιδρομή των ισραηλινών δυνάμεων στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζενίν στη Δ. Όχθη

Για τις μεγαλύτερες επιδρομές στη Τζενίν από τις 7 Οκτώβρη κάνουν λόγο οι ανταποκριτές του Al Jazeera που βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με αξιωματούχους υγείας, υπήρξαν τουλάχιστον τέσσερις θάνατοι και αρκετοί τραυματισμοί. Επιπλέον, δεκάδες έχουν συλληφθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Όπως περιγράφει ο ανταποκριτής του Al Jazeera, εικόνες δείχνουν στρατιωτικές μπουλντόζες πολύ κοντά σε ένα νοσοκομείο, άλλες να καταστρέφουν περιουσίες πολιτών. Πολλές περιουσίες και υποδομές έχουν καταστραφεί σε αυτή την επιδρομή.

Σε προηγούμενες επιδρομές, υπήρχε σαφής στόχευση σε συγκεκριμένα κτίρια, συχνά σε σπίτια που ήταν ύποπτα ότι ανήκαν σε μαχητές, μέλη ή υποστηρικτές της Χαμάς. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Τζενίν, δεν είδαμε αυτή τη στόχευση. Αυτή η κατάσταση φαίνεται διαφορετική, και συνεχίζεται για περισσότερες από έξι ώρες», αναφέρει.

Οι IDF αναφέρουν ότι σκότωσαν τρία άτομα (παραθέτουν τα ονόματα), ότι βρήκαν εκρηκτικά, και ότι έκαναν επίθεση με drones. Ακόμα δηλώνουν ότι οι δυνάμεις επιχειρούν ακόμα στο σημείο.

07:29 «Στόχευσαν και σκότωσαν τον δημοσιογράφο στον Λίβανο – Δεν ήταν τυχαία πυρά»

Έρευνα των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα (RSF) για τη δολοφονία του δημοσιογράφου του Reuters Issam Abdallah, 37 ετών, στο νότιο Λίβανο στις 13 Οκτωβρίου, αναφέρει ότι «είναι απίθανο οι δημοσιογράφοι να θεωρήθηκαν λανθασμένα μαχητές»

«Ήταν στην ύπαιθρο για περισσότερο από μία ώρα, στην κορυφή ενός λόφου» και «φορούσαν κράνη και αλεξίσφαιρα γιλέκα με την ένδειξη «Τύπος»».

Έξι άλλοι δημοσιογράφοι, μεταξύ των οποίων ο εικονολήπτης του Al Jazeera Elie Brakhia και η δημοσιογράφος Carmen Joukhadar, τραυματίστηκαν όταν δύο βλήματα πυρομαχικών έπληξαν το χωριό Alma al-Shaab.

«Δύο χτυπήματα στο ίδιο σημείο σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα (λίγο πάνω από 30 δευτερόλεπτα), από την ίδια κατεύθυνση, υποδεικνύουν σαφώς ακριβή στόχευση», ανέφερε η RSF την Κυριακή, επικαλούμενη τα προκαταρκτικά αποτελέσματα μιας έρευνας που βασίζεται σε βιντεοσκοπημένο υλικό και βαλλιστική ανάλυση.

Οι RSF δεν απέδωσαν άμεσα την ευθύνη στο Ισραήλ για το χτύπημα. Η οργάνωση υπεράσπισης της ελευθερίας του Τύπου δήλωσε ότι οι δημοσιογράφοι είχαν δει ισραηλινά στρατιωτικά ελικόπτερα κοντά στη σκηνή και ότι τα πλήγματα είχαν προέλθει «από την κατεύθυνση των ισραηλινών συνόρων».

07:20 Δύο διαδοχικά χτυπήματα σκότωσαν 16 άτομα – Βίντεο

Στο βίντεο που αναρτήθηκε από το Al Jazeera στο Χ, πρώην Twitter, φαίνονται διασώστες να ψάχνουν μανιωδώς το σημείο του κτιρίου που κατέρρευσε και ανήκει στην οικογένεια Τζούμα στην περιοχή αλ-Σαφτάουι της βόρειας Λωρίδας της Γάζας.

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις δύο διαδοχικές επιθέσεις στη βόρεια Γάζα. Η δεύτερη επίθεση σκότωσε ορισμένους από αυτούς που είχαν τραυματιστεί στο πρώτο χτύπημα, καθώς και τους ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά, οι οποίοι έσπευσαν να σώσουν τα θύματα.

Η επίθεση στην αλ-Σαφτάουι ήταν μόνο μία από τις πολλές θανατηφόρες επιθέσεις που πραγματοποίησαν οι ισραηλινές δυνάμεις νωρίς τη Δευτέρα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ακριβής εικόνα για τα θύματα των άλλων επιθέσεων.

خاص الجزيرة .. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي مزدوج على منزل عائلة جمعة بمنطقة الصفطاوي شمال قطاع غزة#حرب_غزة#فيديو pic.twitter.com/tTDIwA3pHy — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) October 30, 2023

07:14 Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Δεκάδες χιλιάδες στη Γάζα πίνουν αλμυρό, μολυσμένο νερό

Εσωτερικό έγγραφο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τους δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στη Γάζα που πίνουν αλμυρό και μολυσμένο νερό, όπως αναφέρει η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ φέρεται να διαπίστωσε ότι περίπου 52.000 έγκυες γυναίκες και περισσότερα από 30.000 μωρά ηλικίας κάτω των έξι μηνών έχουν αναγκαστεί να πίνουν αλμυρό ή μολυσμένο νερό στη Γάζα, ανέφερε η Haaretz.

Το Ισραήλ έχει διακόψει ζωτικές υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για την πρόσβαση των κατοίκων της Γάζας στο νερό, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας και των καυσίμων που απαιτούνται για τη λειτουργία των αντλιών νερού και την απομάκρυνση του αλατιού από το νερό.

07:08 Η Συρία αναφέρει ότι δέχτηκε ισραηλινές επιθέσεις

Η συριακή κρατική τηλεόραση ανέφερε τη Δευτέρα ότι οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στόχευσαν δύο στρατιωτικές θέσεις στη Νταράα, όπως μετέδωσε το Reuters.

Οι επιδρομές οδήγησαν σε «κάποιες υλικές απώλειες», σύμφωνα με τα συριακά μέσα ενημέρωσης.

Δεν είναι σαφές εάν η εν λόγω ανακοίνωση αφορά τις ίδιες επιθέσεις που ανακοίνωσε νωρίτερα το Ισραήλ.

07:04 Νέα προβλήματα σε τηλεπικοινωνίες και ίντερνετ

Οι συνδέσεις τηλεφωνικού δικτύου και διαδικτύου φάνηκε να αποκαθίστανται την Κυριακή, αλλά ο πάροχος τηλεπικοινωνιών Paltel δήλωσε ότι οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έθεσαν και πάλι εκτός λειτουργίας το διαδίκτυο και τις τηλεφωνικές υπηρεσίες σε τμήματα των βόρειων τμημάτων του θύλακα, που βρίσκεται στο στόχαστρο των βομβαρδισμών και της χερσαίας επιχείρησης.

Οι διακοπές έχουν δυσχεράνει σημαντικά τις επιχειρήσεις διάσωσης θυμάτων από ισραηλινά πυρά.

06:59 Ο ισραηλινός στρατός δημοσιεύει φωτογραφίες από τη χερσαία επίθεση στη Γάζα

06:48 Δύο νεκροί στη Δ. Όχθη από ισραηλινές επιδρομές

Δεύτερος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από επιδρομή του ισραηλινού στρατού στη Δ. Όχθη όπως επιβεβαίωσε ο διευθυντής του κυβερνητικού νοσοκομείου της Τζενίν. Πρόκειται για έναν 28χρονο που σκοτώθηκε σε επιδρομή κοντά στο νοσοκομείο Ibn Sina στην Τζενίν.

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa, άλλοι τουλάχιστον εννέα άνθρωποι αναφέρθηκαν ως τραυματίες.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας αναφέρθηκε και επίθεση με drone ενώ σε βίντεο έχουν καταγραφεί εικόνες με μπουλντόζες να ισοπεδώνουν σπίτια.

Από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, τουλάχιστον 114 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και παιδιά, έχουν σκοτωθεί στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Τουλάχιστον 1.600 έχουν συλληφθεί.

Από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, τουλάχιστον 114 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και παιδιά, έχουν σκοτωθεί στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Τουλάχιστον 1.600 έχουν συλληφθεί.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم بوابة مخيم جنين بالضفة الغربية #حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/nQncxdC22e — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) October 30, 2023

06:30 Κανένα παράθυρο αποκλιμάκωσης

Καλημέρα σας. Μαζί θα παρακολουθήσουμε και σήμερα τις εξελίξεις σε Γάζα και Ισραήλ που συνεχίζουν να είναι δραματικές καθώς δεν διαφαίνεται κανένα σημάδι αποκλιμάκωσης. Αντιθέτως οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Γάζα είναι αδιάκοποι και οι χερσαίες δυνάμεις του Τελ Αβίβ προσπαθούν να προωθηθούν στο εσωτερικό του παλαιστινιακού θύλακα.

Μέχρι στιγμής έχουν σκοτωθεί πάνω από 8.000 Παλαιστίνιοι ενώ ο αριθμός των παιδιών που έπεσαν θύματα των βομβαρδισμών τις τελευταίες 3 εβδομάδες ξεπερνά τον ετήσιο αριθμό των παιδιών που σκοτώθηκαν σε εμπόλεμες ζώνες από το 2019.

