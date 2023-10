Νταγκεστάν: Πτήση από το Ισραήλ ανακατευθύνθηκε – Φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές εισέβαλαν σε αεροδρόμιο

Συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο της Μαχατσκάλα, της πρωτεύουσας της Δημοκρατίας του ρωσικού Νταγκεστάν καθώς δεκάδες φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές εισέβαλαν στον διάδρομο του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, μία πτήση από το Τελ Αβίβ προς το ρωσικό Νταγκεστάν αναγκάστηκε να ανακατευθυνθεί και να αλλάξει τελικό προορισμό λόγω της εισβολής των διαδηλωτών.

Το αεροπλάνο προσγειώθηκε σε ένα εναλλακτικό αεροδρόμιο, αλλά αντιμετώπισε και εκεί ταραχές, σύμφωνα με το Κανάλι 12. Οι επιβάτες έλαβαν εντολή να παραμείνουν μέσα στο αεροπλάνο και κλήθηκαν στο σημείο δυνάμεις των ΜΑΤ για να τους προστατεύσουν, αναφέρει το δημοσίευμα.

Ισραηλινός αξιωματούχος ασφαλείας ανέφερε ότι το περιστατικό στην πρωτεύουσα του Νταγκεστάν, Μαχατσκάλα, βρίσκεται σε εξέλιξη. «Ένας περιορισμένος αριθμός Ισραηλινών και Εβραίων είναι επί του παρόντος απομονωμένοι και φρουρούμενοι στο αεροδρόμιο», είπε ο αξιωματούχος. «Εργαζόμαστε για να αναχωρήσουν με πτήση ανταπόκρισης για τη Μόσχα μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες», προσέθεσε.

«Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας και ο Ισραηλινός πρέσβης συνεργάζονται με τις τοπικές αρχές ασφαλείας», ανέφερε ακόμα.

Πλάνα έδειχναν έναν όχλο να οργιάζει μέσα στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου, αφού έμαθε για την εισερχόμενη πτήση.

Μάλιστα σε βίντεο που έχουν ανέβει στα social media διακρίνονται διαδηλωτές στον διάδρομο του αεροδρομίου να ρωτάνε έναν από τους τεχνικούς «πού είναι οι Εβραίοι».

BREAKING:

A Lynch mob has stormed the airport in Dagestan, Russia and is now going from plane to plane looking for Jewish passengers.

A plane from Tel Aviv was landing.

In this video, they interrogate one of the plane technicians, asking him:

«tell us where the Jews are» pic.twitter.com/CEHrjrBmez

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 29, 2023