Live οι εξελίξεις: Σφοδροί βομβαρδισμοί με νεκρούς και τραυματίες στη Γάζα – Φόβοι για το νοσοκομείο Αλ Κουντς

Στη δεύτερη φάση πέρασε ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα, με χερσαίες επιχειρήσεις και σφοδρότατους βομβαρδισμούς, και με τον στρατό να δίνει νέα εντολή εκκένωσης, ζητώντας από τους κατοίκους που έχουν απομείνει να αποχωρήσουν αμέσως προς νότο.

Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής πως οι τηλεπικοινωνίες έχουν αρχίσει να αποκαθίστανται σταδιακά στη Λωρίδα.

Ξεπέρασαν τις 8.000 οι Παλαιστίνιοι που σκοτώθηκαν από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς ανάμεσά τους 3.342 παιδιά

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ – Χαμάς, με τη μεσολάβηση του Κατάρ, συνεχίστηκαν και το Σάββατο «με πιο αργό ρυθμό» σε σύγκριση με τις προηγούμενες ημέρες.

Το Ιράν διαμηνύει ότι το Ισραήλ «ξεπέρασε τις κόκκινες γραμμές». Χώρες του Κόλπου προειδοποίησαν το Ισραήλ να μην επιχειρήσει νέα χερσαία επιχείρηση στη Γάζα.

Δείτε live εικόνα εδώ

Live οι εξελίξεις στο in

05:36 Οργή της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καταδικάζει με δηλώσεις της που βλέπουν το φως της δημοσιότητας σήμερα Δευτέρα αντισημιτικές ενέργειες και διαδηλώσεις κατά του Ισραήλ στην Ευρώπη.

Σχολιάζοντας κινητοποιήσεις και αναρτήσεις σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, η γερμανίδα συντηρητική πολιτικός δήλωσε στην εφημερίδα Bild ότι «οι επευφημίες της τρομοκρατίας, του αντισημιτισμού και η βία κατά μειονοτήτων είναι αχρειότητες που δεν έχουν καμιά θέση στην Ευρώπη».

Η επικεφαλής της Κομισιόν ανέφερε πως «οι ανοικτές δημοκρατικές κοινωνίες μας είναι η μεγάλη δύναμη της Ευρώπης». Ωστόσο, συμπλήρωσε, το ότι η ΕΕ είναι ανοικτή την καθιστά ευάλωτη.

«Γι’ αυτό πρέπει να καταπολεμάμε από την αρχή κάθε μορφή μίσους εναντίον όσων σκέφτονται διαφορετικά, στο διαδίκτυο ή στους δρόμους».

05:02 Οι ΗΠΑ καταδικάζουν «αντισημιτικές διαδηλώσεις» στη Ρωσία

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ καταδικάζει τις «αντισημιτικές διαδηλώσεις» σε αεροδρόμιο της ρωσικής δημοκρατίας του Νταγκεστάν χθες Κυριακή, αφού κυκλοφόρησαν φήμες για προσγείωση αεροπλάνου που είχε αναχωρήσει από το Ισραήλ, σύμφωνα με εκπρόσωπο του συμβουλίου εθνικής ασφάλειας της αμερικανικής προεδρίας.

«Οι ΗΠΑ καταδικάζουν σθεναρά τις αντισημιτικές διαδηλώσεις στο Νταγκεστάν, στη Ρωσία», ανέφερε η Ειντριεν Ουότσον μέσω X. «Οι ΗΠΑ στέκονται χωρίς περιστροφές στο πλευρό ολόκληρης της εβραϊκής κοινότητας καθώς γινόμαστε μάρτυρες παγκόσμιας έξαρσης του αντισημιτισμού», πρόσθεσε η εκπρόσωπος (περισσότερα εδώ).

04:36 Μπάιντεν σε Σίσι: «Να διασφαλίσουμε ότι οι Παλαιστίνιοι δεν θα εκτοπιστούν στην Αίγυπτο ή σε άλλο έθνος»

Με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι συνομίλησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν αναφορικά με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Μέση Ανατολή εξαιτίας του πολέμου Ισραήλ – Χαμάς.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις προσπάθειες απελευθέρωσης των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς, καθώς και τη βοήθεια για του Αμερικανούς που ζουν στη Γάζα ώστε να εγκαταλείψουν τον θύλακα με ασφάλεια.

Σύμφωνα με τον Μπάιντεν, οι δύο ηγέτες δήλωσαν επίσης ότι μοιράζονται τη δέσμευση να «διασφαλίσουν ότι οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα δεν θα εκτοπιστούν στην Αίγυπτο ή σε οποιοδήποτε άλλο έθνος».

Διαβάστε περισσότερα εδώ

04:22 Διαμαρτυρία στον πρεσβευτή της Ρωσίας για την επίσκεψη στελεχών της Χαμάς στη Μόσχα

Η ισραηλινή διπλωματία κάλεσε τον Ρώσο πρεσβευτή προκειμένου να τού εκφράσει την οργή της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για την απόφαση της Μόσχας να υποδεχθεί αντιπροσώπους του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση του στρατιωτικού του βραχίονα στην ισραηλινή επικράτεια την 7η Οκτωβρίου με πάνω από 1.400 νεκρούς (στη φωτογραφία του Reuters, επάνω, η επίμαχη συνάντηση στη Μόσχα του Ρώσου υφυπουργού Εξωτερικών Μιχαήλ Μπογκντάνοφ, κέντρο, με τους ηγέτες της Χαμάς Μούσα Αμπού Μαρζούκ, δεξιά, και Μπασέμ Ναΐμ ).

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ τόνισε πως κατέστησε σαφές στον πρεσβευτή της Ρωσίας, τον Ανατόλι Βικτόροφ, πως θεωρεί την «έλλειψη απερίφραστης και ξεκάθαρης καταδίκης της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς από τη Μόσχα» πολύ σοβαρό ζήτημα, διευκρίνισε εκπρόσωπός του.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

04:05 Ένας νεκρός και επτά τραυματίες από την ισραηλινή επιδρομή στη Τζενίν

Ένα άτομο σκοτώθηκε και τουλάχιστον επτά τραυματίστηκαν μετά από ισραηλινή επιδρομή κοντά στο νοσοκομείο Ιμπν Σίνα στην κατεχόμενη πόλη Τζενίν της Δυτικής Όχθης.

Το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa αναγνώρισε το άτομο που σκοτώθηκε ως τον Amir Abdullah Sharbaji. Φέρεται να έφερε σοβαρά τραύματα από αληθινές σφαίρες που εκτόξευσαν οι ισραηλινές δυνάμεις, σύμφωνα με τον διευθυντή του νοσοκομείου Ιμπν Σίνα.

Έξι άλλοι τραυματίστηκαν επίσης, ένας από αυτούς επίσης σε σοβαρή κατάσταση.

Εν τω μεταξύ, ο Τσαρλς Στράτφορντ του Al Jazeera, ο οποίος μεταδίδει από τη Ραμάλα, δήλωσε ότι ένα προφανές χτύπημα από μη επανδρωμένο αεροσκάφος εξαπολύθηκε επίσης από τις ισραηλινές δυνάμεις και έπληξε ένα κτίριο στην Τζενίν. Πληροφορίες σχετικά με τις απώλειες δεν ήταν άμεσα διαθέσιμες.

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε από το Al Jazeera Arabic έδειχνε τις επιπτώσεις ενός χτυπήματος, με μια έκρηξη φωτός που ακολουθούσε μια δυνατή έκρηξη και σύννεφα καπνού να υψώνονται στον ορίζοντα.

لحظة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على موقع في مخيم جنين#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/tbW5g8mulF — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) October 30, 2023

03:48 Οι ΗΠΑ πίεσαν το Ισραήλ να αποκαταστήσει τις επικοινωνίες στη Γάζα

Όπως αναφέρει η Washington Post, επικαλούμενη Αμερικανό αξιωματούχο, οι ΗΠΑ πίεσαν το Ισραήλ να αποκαταστήσει τις επικοινωνίες στη Γάζα, αφού διακόπηκαν το βράδυ της Παρασκευής, καθώς οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) εξαπέλυσαν το πρώτο στάδιο της χερσαίας εισβολής τους στον παλαιστινιακό θύλακα,

Ο αξιωματούχος αναφέρει ότι το Ισραήλ δεν έδωσε κάποιον λόγο για τη διακοπή των επικοινωνιών.

«Κάναμε σαφές ότι έπρεπε να ενεργοποιηθούν ξανά», είπε ο Αμερικανός αξιωματούχος στην Post, προσθέτοντας ότι οι επικοινωνίες αποκαταστάθηκαν στη συνέχεια. «Πρέπει να παραμείνουν και πάλι ενεργοποιημένες».

03:32 Τρόμος στο νοσοκομείο Αλ Κουντς – Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Το BBC News έλαβε ένα μήνυμα από έναν γιατρό του νοσοκομείου Αλ Κουντς, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του και ανέφερε ότι «βαριά βομβαρδιστικά πυρά άρχισαν τώρα στην περιοχή του νοσοκομείου Αλ Κουντς».

Μάλιστα στο νοσοκομείο Aλ Κουντς βρίσκονται εκτοπισμένες οικογένειες που έχουν βρει καταφύγιο, με τις εικόνες να είναι δραματικές καθώς παιδιά κοιμούνται στο έδαφος και στους διαδρόμους, ενώ ο αμείλικτος απόηχος των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών και βομβαρδισμών δεν σβήνει σχεδόν ποτέ.

Amidst Al-Quds Hospital in #Gaza displaced families seek refuge, bedding down on the ground and in corridors, where the relentless echoes of Israeli airstrikes and bombings almost never fade.#Gazabombing #GazaHospital #AlQudsHospital pic.twitter.com/O7fOjS5GHW — PRCS (@PalestineRCS) October 29, 2023

«Όλοι, όλοι, ειδικά τα παιδιά, είναι τρομοκρατημένοι. Βομβαρδίζουν τους [οικιστικούς] πύργους πίσω από το νοσοκομείο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο γιατρός.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

03:20 Μεγάλη έκρηξη στη Χάιφα

Μια μεγάλη έκρηξη ακούστηκε πάνω από τον ουρανό της Χάιφα, αν και δεν ακούστηκε συναγερμός για ρουκέτες στην πόλη.

Βίντεο από τη Χάιφα δείχνουν ένα βλήμα να διατρέχει τον ουρανό πριν εκραγεί στον αέρα, σε κάτι που μπορεί να ήταν αναχαίτιση ή πύραυλος αναχαίτισης που εκτοξεύτηκε μετά από λάθος συναγερμό.

תושבים בקריות מדווחים על יירוטים ללא אזעקה pic.twitter.com/RT7gtj3B9D — חדשות חיפה והקריות (@haifakrayot) October 30, 2023

תושבים בקריות נודרים שהיה יירוט pic.twitter.com/fZgxQRqRsZ — חדשות חיפה והקריות (@haifakrayot) October 30, 2023

03:06 Πληροφορίες για νεκρό από την ισραηλινή επιδρομή στη Δυτική Όχθη

Μετά την έφοδο του ισραηλινού στρατού στην κατεχόμενη πόλη Τζενίν της Δυτικής Όχθης, οι δυνάμεις εισέβαλαν επίσης στην πόλη Ναμπλούς, ανέφεραν διάφορα παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης.

Η επιδρομή περιγράφεται ως επιχείρηση «μεγάλης κλίμακας» και επικαλούμενο τοπικές πηγές, το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa ανέφερε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις εισήλθαν στην Τζενίν με περισσότερα από 100 στρατιωτικά οχήματα, ανάμεσά τους και δύο μπουλντόζες στρατιωτικού τύπου. Επίσης περικύκλωσαν τις περιοχές γύρω από το νοσοκομείο Ιμπν Σίνα.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Wafa, αφού ο στρατός εισέβαλε στην Τζενίν, οι ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν έναν νεαρό Παλαιστίνιο και τραυμάτισαν άλλον έναν.

Η Παλαιστινιακή Εταιρεία Ερυθράς Ημισελήνου ανέφερε ότι δύο νεαροί Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν από σφαίρες που έριξαν οι ισραηλινές δυνάμεις.

Σύμφωνα με τους γιατρούς με τους οποίους επικοινώνησε το Al Jazeera, τουλάχιστον τρία άτομα τραυματίστηκαν κατά την επιδρομή. Μάλιστα επαληθεύονται επίσης αναφορές για ένα άτομο που πιθανόν σκοτώθηκε.

An Israeli bulldozer destroying roads in the #WestBank city of #Jenin.

Israeli forces have raided the city and snipers deployed on the rooftops of buildings overlooking the city’s refugee camp. pic.twitter.com/0JbEhkc6gP — Quds News Network (@QudsNen) October 30, 2023

Διαβάστε περισσότερα εδώ

02:50 Οι ΗΠΑ καταδικάζουν τη στοχοποίηση Εβραίων στο Νταγκεστάν

Η απεσταλμένη των ΗΠΑ για τον αντισημιτισμό Ντέμπορα Λίπσταντ καταδικάζει τη στοχοποίηση Εβραίων από τον όχλο σε αεροδρόμιο στο ρωσικό Νταγκεστάν.

«Καλούμε τις ρωσικές αρχές να διασφαλίσουν την ασφάλειά τους. Οι ΗΠΑ στέκονται στο πλευρό του Ισραήλ και ολόκληρης της εβραϊκής κοινότητας, καθώς βλέπουμε μια αύξηση του αντισημιτισμού σε όλο τον κόσμο», έγραψε στο Χ.

«Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη στοχοποίηση των Εβραίων ή τη συμμετοχή σε αντισημιτική υποκίνηση οπουδήποτε», προσθέτει.

We condemn the violent protests that have been reported in Russia threatening Israelis and Jews. We call on Russian authorities to ensure their safety. The U.S. stands with Israel and the entire Jewish community as we see a surge in antisemitism throughout the world. There is no… — Ambassador Deborah Lipstadt (@StateSEAS) October 29, 2023

Η εκπρόσωπος του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ, Άντριεν Γουότσον, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καταδικάζει τις ταραχές με στόχο Ισραηλινούς και Εβραίους στο αεροδρόμιο του Νταγκεστάν.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδικάζουν σθεναρά τις αντισημιτικές διαμαρτυρίες», ανέφερε η ίδια, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ «στέκονται απερίφραστα στο πλευρό ολόκληρης της εβραϊκής κοινότητας, καθώς γινόμαστε μάρτυρες μιας παγκόσμιας αύξησης του αντισημιτισμού».

02:31 Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν μια σειρά από τοποθεσίες στη νότια Συρία

Όπως ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF), ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν μια σειρά από τοποθεσίες στη νότια Συρία ως απάντηση σε ρίψεις ρουκετών από τα Υψίπεδα του Γκολάν ώρες νωρίτερα.

Σε ανάρτησή τους στο X, οι IDF αναφέρουν ότι έπληξαν εκτοξευτές πυραύλων που ευθύνονται για τα διασυνοριακά πυρά.

Δεν υπάρχει επιβεβαίωση για τα πλήγματα από τα επίσημα συριακά μέσα ενημέρωσης, αλλά τα εβραιόφωνα μέσα ενημέρωσης επικαλούνται απροσδιόριστες τοπικές αναφορές για ισραηλινά πλήγματα κοντά στη Νταράα στη νότια Συρία.

בתגובה לשיגורים: צה״ל תקף את המשגרים מהם בוצעו השיגורים משטח סוריה מטוס קרב של צה״ל תקף לפני זמן קצר את המשגרים מהם בוצעו השיגורים משטח סוריה לעבר שטח ישראל אמש pic.twitter.com/IBJ3So7vq0 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 29, 2023

02:14 Κραυγή αγωνίας συγγενή Ισραηλινού ομήρου – «Σταματήστε τους βομβαρδισμούς, υπήρξε αρκετό αιματοκύλισμα»

Έκκληση στις Αρχές του Ισραήλ να σταματήσουν το «σφυροκόπημα» στη Λωρίδα της Γάζας απηύθυνε ο ξάδελφος ενός Ισραηλινού που πιστεύεται ότι είναι μεταξύ των ομήρων που κρατάει η Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο Μπόαζ Ατζίλι, ξάδελφος του Ισραηλινού, Αβίβ Ατζίλι που κρατείται αιχμάλωτος, μίλησε σε πλήθος που ζητούσε την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς σε κυριακάτικο συλλαλητήριο στην Ουάσιγκτον.

Όπως δήλωσε προτεραιότητα του Ισραήλ πρέπει να είναι η απελευθέρωση όσων κρατούνται στον παλαιστινιακό θύλακα και όχι η σύγκρουση με τη Χαμάς. Ο Μποάζ ζήτησε να σταματήσει η στρατιωτική δράση στη Γάζα, φοβούμενος ότι θα μπορούσε να βλάψει τους ομήρους και να διαιωνίσει έναν κύκλο βίας.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

01:57 Δεν υπήρξαν τραυματισμοί Ισραηλινών από το επεισόδιο σε αεροδρόμιο στο Νταγκεστάν

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί Ισραηλινών από το επισόδειο σε αεροδρόμιο στο Νταγκεστάν

Η ισραηλινή κυβέρνηση αναφέρει ότι το περιστατικό στο Νταγκεστάν, κατά το οποίο ένας όχλος εισέβαλε σε αεροδρόμιο για να βρει Εβραίους σε πτήση που προσγειωνόταν από το Ισραήλ, έληξε χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Το υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι το συμβάν αντιμετωπίστηκε από τον πρέσβη του Ισραήλ στη Ρωσία, Αλεξάντερ Μπεν Ζβι, μαζί με άλλους διπλωμάτες, αξιωματούχους του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και «άλλους αξιωματούχους ασφαλείας».

Λέει ότι η βοήθεια παρασχέθηκε από αξιωματούχους της τοπικής κυβέρνησης και της ασφάλειας, χωρίς να διευκρινίζει αν αυτό περιλαμβάνει Ρώσους αξιωματούχους.

As anger spreads amid Israel’s aggression on Gaza, protesters in Dagestan stormed an airport after news of a flight from Tel Aviv was due to land.#Dagestan #Palestine #Israel pic.twitter.com/NAMe67wcmu — Robert Carter (@Bob_cart124) October 29, 2023

01:45 Αναφορές για επιδρομή του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη

Υπάρχουν αναφορές ότι οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποιούν νέα επιδρομή στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Το Al Jazeera Arabic ανέφερε ότι οι υπάρχουν συγκρούσεις στην περιοχή του προσφυγικού καταυλισμού της Τζενίν και του νοσοκομείου Ιμπν Σίνα στην πόλη.

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε από το Al Jazeera Arabic δείχνει ισραηλινά τεθωρακισμένα οχήματα να περνούν από τους άδειους δρόμους της Τζενίν πριν από τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Μια επιδρομή αναφέρθηκε επίσης στην κυρίως παλαιστινιακή συνοικία Σιλουάν στην κατεχόμενη ανατολική Ιερουσαλήμ.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة جنين في الضفة الغربية #حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/i45n7hI5Aq — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) October 29, 2023

01:31 Αξιωματούχος των ΗΠΑ – «Πιέσαμε για περιορισμένη χερσαία επιχείρηση στη Γάζα»

Στην αποκάλυψη πως οι ΗΠΑ πίεσαν το Ισραήλ να πραγματοποιήσει μια πιο περιορισμένη χερσαία επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας προχώρησε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Μιλώντας στους Times of Israel, ο αξιωματούχος υποστήριξε ότι κυβέρνηση Μπάιντεν πίεσε το Ισραήλ να πραγματοποιήσει μια πιο περιορισμένη χερσαία επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας, όπως αυτή που διεξάγουν σήμερα οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

01:16 Χαμάς: «Η Αίγυπτος δεν πρέπει να παραμείνει θεατής»

Στέλεχος της Χαμάς παρότρυνε χθες Κυριακή τις Αρχές της Αιγύπτου να ενεργήσουν με «αποφασιστικό» τρόπο για να φθάσει βοήθεια στον πληθυσμό της Λωρίδας της Γάζας, αντιμέτωπο με τεράστιες ελλείψεις νερού, τροφίμων, καυσίμων και φαρμάκων.

«Η Αίγυπτος δεν πρέπει να παραμείνει θεατής, να περιορίζεται σε εκκλήσεις» για της δοθεί άδεια προκειμένου «να μπει βοήθεια στη Γάζα», τόνισε σε ανακοίνωσή του ο Μούσα Αμπού Μαρζούκ, μέλος του Πολιτικού Γραφείου του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

«Περιμένουμε η Αίγυπτος να πάρει αποφασιστική θέση, που θα επιτρέψει να μπει στη Γάζα βοήθεια το συντομότερο δυνατό», επέμεινε.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

01:00 Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη χερσαία εισβολή του Ισραήλ στη Γάζα

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλείται το CNN, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, θα συνεδριάσει εκτάκτως τη Δευτέρα σχετικά με τη χερσαία εισβολή του Ισραήλ στη Γάζα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα επιδιώξουν ένα δεσμευτικό ψήφισμα από άλλα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας για να κηρυχθεί άμεσα «ανθρωπιστική εκεχειρία».

Η έκτακτη συνεδρίαση πραγματοποιείται αφού 120 χώρες ψήφισαν υπέρ ενός ψηφίσματος των Ηνωμένων Εθνών την Παρασκευή, το οποίο εισήγαγε η Ιορδανία και το οποίο ζητούσε «διαρκή ανθρωπιστική εκεχειρία» στη Γάζα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν μία από τις 14 χώρες που καταψήφισαν το ψήφισμα, ενώ 45 χώρες απείχαν.

Οι πηγές ανέφεραν ότι το σχέδιο κειμένου του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας ζητά «άμεση ανθρωπιστική εκεχειρία» και περαιτέρω «ανθρωπιστικές παύσεις».

Νωρίτερα αυτό το μήνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες άσκησαν βέτο σε σχέδιο ψηφίσματος στο ΣΑ του ΟΗΕ που ζητούσε ανθρωπιστική παύση.

Τα ΗΑΕ είναι η μόνη αραβική χώρα που είναι επί του παρόντος μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας.

00:42 Υπάρχουν «τραυματίες» μετά την εισβολή φιλοπαλαιστίνιων διαδηλωτών σε αεροδρόμιο στο Νταγκεστάν

Οι αρχές του Νταγκεστάν ανακοίνωσαν πως υπάρχουν «τραυματίες» μετά την εισβολή δεκάδων φιλοπαλαιστίνιων διαδηλωτών στο αεροδρόμιο της Μαχατσκάλα, της πρωτεύουσας της Δημοκρατίας του ρωσικού Νταγκεστάν και οποίοι αναζητούσαν επιβάτες της πτήσης από το Τελ Αβίβ.

«Εξαιτίας του συμβάντος στο αεροδρόμιο στη Μαχατσκαλά υπάρχουν τραυματίες, οι οποίοι δέχονται ιατρικές φροντίδες», ανέφερε μέσω Telegram το υπουργείο Υγείας, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι τραυματίες είναι γύρω στους 20.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

00:26 Επικοινωνία Έλον Μασκ με τον επικεφαλής του Σιν Μπετ

Ο ιδιοκτήτης του X, Έλον Μασκ, μίλησε με τον επικεφαλής του ισραηλινού, Σιν Μπετ, Ρόναν Μπαρ, αφού είπε ότι θα επιτρέψει κάποιο διαδίκτυο στη Γάζα μέσω του δορυφορικού δικτύου Starlink.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο Μασκ είπε στον Μπαρ ότι θα παραχωρούσε πρόσβαση μόνο σε αναγνωρισμένες οργανώσεις βοήθειας.

Το Ισραήλ πιστεύεται ότι έχει αποκόψει μεγάλο μέρος της πρόσβασης στο διαδίκτυο και την τηλεφωνία στη Λωρίδα της Γάζας για να περιορίσει τις δυνατότητες επικοινωνίας της Χαμάς, καθώς επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις του στην περιοχή.

Σύμφωνα με το Κανάλι 12, ο Μασκ είπε ότι θα προβεί σε διπλό έλεγχο με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους ασφαλείας πριν επιτρέψει οποιαδήποτε σύνδεση.

00:05 Συνομιλία Μπλίνκεν, Φιντάν για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν μίλησε με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν για την ανάγκη συνεργασίας με τους περιφερειακούς ηγέτες ώστε να αποτραπεί η εξάπλωση των συγκρούσεων στην περιοχή, για την απελευθέρωση των ομήρων και την παροχή βοήθειας στη Γάζα, αναφέρει ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών Μάθιου Μίλερ.

«Ο υπουργός επικαλέστηκε την ανακοίνωση του προέδρου Μπάιντεν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παράσχουν ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων για τον παλαιστινιακό λαό στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη», δήλωσε ο Μίλερ.

I spoke with Turkish Foreign Minister @HakanFidan to discuss our efforts to prevent the spread of the Gaza conflict further into the region, secure the release of hostages, and mobilize humanitarian aid. We also discussed ratification of Sweden’s accession to NATO. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 29, 2023

23:55 «Κατάπαυση πυρός στη Γάζα, τώρα»

Μεγάλες διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων έγιναν σε Μαδρίτη και Βαλένθια.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

23:45 Το Παρίσι ζητά να σταματήσουν οι επιθέσεις Ισραηλινών εποίκων εναντίον Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη

Η Γαλλία καταδίκασε σήμερα την «απαράδεκτη βία» εκ μέρους των Ισραηλινών εποίκων σε βάρος των Παλαιστίνιων της Δυτικής Όχθης και ζήτησε να σταματήσουν αυτές οι ενέργειες.

«Η Γαλλία καλεί τις ισραηλινές αρχές να λάβουν αμέσως μέτρα για να προστατευθεί ο παλαιστινιακός πληθυσμός» από ενέργειες σαν αυτές που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στην Κούσρα και την Ελ Σαουίγια, οι οποίες οδήγησαν στον θάνατο πολλών Παλαιστίνιων ή την εκτόπιση των κατοίκων, αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Το Σάββατο ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από Ισραηλινό έποικο στο χωριό Σαουίγια, κοντά στη Ναμπλούς. Άλλοι τέσσερις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στις 11 Οκτωβρίου στην Κούσρα, σε επίθεση ένοπλων Ισραηλινών εποίκων, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Περισσότεροι από 100 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί στη Δυτική Όχθη αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, στις 7 Οκτωβρίου.

France’s foreign ministry says violence by settlers in Israeli-occupied West Bank, which recently led to killing and displacement of several Palestinian civilians, needs to stop pic.twitter.com/ddCN2EetIh — TRT World Now (@TRTWorldNow) October 29, 2023

23:41 Το Αμάν ζητά από τις ΗΠΑ να αναπτύξουν συστήματα Patriot για να βοηθήσουν στην άμυνα της Ιορδανίας

Η Ιορδανία, που είναι στενός σύμμαχος των ΗΠΑ, ζήτησε από την Ουάσινγκτον να αναπτύξει αντιπυραυλικά συστήματα Patriot για να την βοηθήσει να ενισχύσει την άμυνά της, σε αυτήν την περίοδο των περιφερειακών εντάσεων και των συγκρούσεων, ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του στρατού.

«Ζητήσαμε από την αμερικανική πλευρά να βοηθήσει στην ενίσχυση της άμυνάς μας με συστήματα Patriot» είπε στην κρατική τηλεόραση ο ταξίαρχος Μουστάφα Χιγιάρι.

23:40 Η Χαμάς λέει ότι μαχητές της επιτέθηκαν στις IDF από τη μεριά του Λιβάνου

Νέες συγκρούσεις έγιναν και την Κυριακή στο βόρειο Ισραήλ, με τη Χαμάς να υποστηρίζει ότι μαχητές της επιτέθηκαν στις IDF από τη μεριά του Λιβάνου.

Palestinian group #Hamas, embroiled in war with Israeli forces in Gaza, says its militants in south #Lebanon had launched rockets towards #Israel, in a fresh escalation along the border.https://t.co/EVec1dtrSU — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 29, 2023

23:38 Washington Post: Το Ισραήλ συμφώνησε να μπαίνουν μέχρι και 100 φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας καθημερινά στη Γάζα

H Washington Post, η οποία επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο, σημειώνει ότι το Ισραήλ αποδέχθηκε να επιτρέπει την είσοδο μέχρι και 100 φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια καθημερινά.

BREAKING: The Washington Post reports, citing a US official, that Israel has agreed to allow up to 100 trucks of aid to enter Gaza daily. — The Spectator Index (@spectatorindex) October 29, 2023

23:30 Μαζική διαδήλωση αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη έγινε στο Μπαλοχιστάν της Ινδίας

Ιδιαίτερα μαζική ήταν η διαδήλωση αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη που έγινε στην Κέτα, πρωτεύουσα του κρατιδίου Μπαλοχιστάν στην Ινδία.

Δείτε βίντεο:





23:22 Το αεροδρόμιο του Νταγκεστάν θα παραμείνει κλειστό μέχρι τις 6 Νοεμβρίου μετά την εισβολή των φιλοπαλαιστίνιων διαδηλωτών

Σύμφωνα με τη ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, το αεροδρόμιο του Νταγκεστάν θα παραμείνει κλειστό μέχρι τις 6 Νοεμβρίου μετά την εισβολή των φιλοπαλαιστίνιων διαδηλωτών.

The #Dagestan airport will remain closed until November 6 after protesters stormed the airport upon learning of an #Israeli airplane landing there, Russian aviation agency says. https://t.co/hwNZsfgG02 pic.twitter.com/1cIxs4l0Km — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 29, 2023

23:12 Ισραηλινός υπουργός Άμυνας: Αν η Χαμάς ήθελε μια ανταλλαγή «όλοι για όλους» θα γινόταν – Δεν θέλει

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιόαβ Γκάλαντ συναντήθηκε με μέλη οικογενειών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Ο Γκάλαντ σημείωσε ότι είναι πιο πιθανό να απελευθερωθούν οι όμηροι να απελευθερωθούν μέσω της στρατιωτικής πίεσης στη Χαμάς παρά με μια μεγάλη ανταλλαγή ομήρων και κρατούμενων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Χαμάς δεν ενδιαφέρεται πραγματικά για κάτι τέτοιο.

Ο Γκάλαντ συνάντησε τους συγγενείς των ομήρων μετά τον Μπενιαμίν Νετανιάχου που έκανε το ίδιο το Σάββατο.

«Οι ιστορίες που δημοσιεύει η Χαμάς είναι μέρος των ψυχολογικών της παιχνιδιών… Η Χαμάς χρησιμοποιεί κυνικά αυτούς που μας είναι αγαπητοί, καταλαβαίνουν τον πόνο και την πίεση», δήλωσε ο Γκάλαντ στους συγγενείς ορισμένων από τους 239 ομήρους που κρατούνται από τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με ανακοίνωση από το υπουργείο Άμυνας.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας πρόσθεσε ότι αν η Χαμάς ήθελε μια ανταλλαγή «όλοι για όλους» θα γινόταν, αλλά δεν θέλει, σύμφωνα με τον ίδιο.

בפגישה עם משפחות החטופים והנעדרים, הדגשתי בפניהם את עומק המחויבות האישית שלי, ושל מערכת הביטחון כולה, לביצוע המשימה הלאומית החשובה: השבת החטופים לחיק יקיריהם.⁰

אני עוסק בנושא בכל יום, החטופים והנעדרים בליבי ובמחשבותיי. אני נחוש לנצח במלחמה, והשבת החטופים היא חלק מהניצחון. pic.twitter.com/YQC8yaHTKj — יואב גלנט – Yoav Gallant (@yoavgallant) October 29, 2023

Διαβάστε περισσότερα εδώ

23:02 Οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται στη Γάζα – Πολλοί νεκροί και τραυματίες

Συνεχίζονται οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί τόσο στη βόρεια, στην κεντρική όσο και στη νότια Γάζα παρά την «επείγουσα έκκληση» που έκαναν IDF στους αμάχους να κατευθυνθούν προς τον νότο.

Οι Times of Gaza δημοσιεύουν συγκλονιστικές φωτογραφίες και βίντεο μετά τις νέες ισραηλινές επιθέσεις.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

lsraeli warplanes hit a house in central Gaza. pic.twitter.com/Upp6gxei6z — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 29, 2023

More bombing, more deaths. pic.twitter.com/xnXOPtgV8z — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 29, 2023

Οι κάτοικοι της Ράφα επιχειρούν να σώσουν ανθρώπους που βρίσκονται κάτω από τα ερείπια κτιρίου με γυμνά χέρια.

lsraeli airstrikes hit Rafah, southern Gaza Strip. pic.twitter.com/YPtC3qohff — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 29, 2023

Dozens killed, others injured in lsraeli air attacks currently hitting Gaza Strip. — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 29, 2023

Τραγικές είναι οι εικόνες από τα νοσοκομεία, με πολλά παιδιά να έχουν τραυματιστεί.

Causalities rushed into hospitals following the lsraeli series of air attacks. pic.twitter.com/Vf8VvdrQ14 — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 29, 2023

22:53 Στο στόχαστρο του Ισραήλ οι ηγέτες της Χαμάς στη Γάζα – Ποιοι είναι

Το Ισραήλ έχει βάλει στο στόχαστρο τον Γιαχία Σινουάρ, πολιτικό ηγέτη της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, τον Μοχάμεντ Ντέιφ, ηγέτη του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς και τον Ίσα Μαργουάν.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

22:45 «Υπό έλεγχο» η κατάσταση στο Νταγκεστάν μετά την εισβολή στο αεροδρόμιο

«Υπό έλεγχο» τέθηκε η κατάσταση στο αεροδρόμιο του Νταγκεστάν, στο οποίο εισέβαλε το απόγευμα πλήθος διαδηλωτών, διαβεβαίωσε μέσω του Telegram η κυβέρνηση αυτής της ρωσικής δημοκρατίας του Καυκάσου.

Σύμφωνα με την τοπική κυβέρνηση, αστυνομικοί αναπτύχθηκαν στο αεροδρόμιο της Μαχατσκάλα αφού προηγουμένως κάλεσαν τους συγκεντρωμένους να βάλουν τέλος στις «παράνομες ενέργειές» τους.

Η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας Rosaviatsia ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας απομάκρυναν όλους τους «πολίτες που δεν είχαν την άδεια» να βρίσκονται εκεί.

The Russian National Guard and Security Forces have now Stormed the Tarmac at Makhachkala International Airport in Dagestan and are Mass Arresting any of the Rioters who did not Flee. pic.twitter.com/RG7dpcZsHK — OSINTdefender (@sentdefender) October 29, 2023

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι «ένας αριθμός Ισραηλινών και Εβραίων» επιβατών μεταφέρθηκαν σε ασφαλή χώρο του αεροδρομίου.

22:44 Κι αν η χερσαία επέμβαση στη Γάζα δεν γίνει ποτέ; Αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο

«Γιατί τελικά η χερσαία επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας μπορεί να μην γίνει ποτέ;» – Σε αυτό το ερώτημα επιχειρεί να απαντήσει το Sky News.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

22:37 Wall Street Journal: Η επιστροφή του ίντερνετ στη Γάζα ήρθε μετά από αμερικάνικη απαίτηση στο Ισραήλ

Ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έπεισαν το Ισραήλ να αποκαταστήσει εν μέρει τις επικοινωνίες μέσω διαδικτύου και τηλεφώνου στη Λωρίδα της Γάζας, μετά τη διακοπή τους την περασμένη Παρασκευή.

Αυτό ανέφερε η Wall Street Journal, η οποία σημείωσε ότι η αποκατάσταση των επικοινωνιών επιτρέπει στον ΟΗΕ και σε άλλες οργανώσεις έκτακτης ανάγκης και βοήθειας να επικοινωνούν με τους συνεργάτες τους στη Γάζα.

22:28 Ο ισραηλινός στρατός χτύπησε ξανά θέσεις της Χεζμπολάχ μετά από επιθέσεις μαχητών της

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν και πάλι θέσεις της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο μετά από επιθέσεις μαχητών της.

Δείτε βίντεο:

כלי טיס של צה״ל תקף מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה בשטח לבנון, בתגובה לשיגורים לעבר שטח מדינת ישראל מוקדם יותר היום. בין המטרות שהותקפו, תשתיות להכוונת טרור ותשתיות צבאיות של הארגון. pic.twitter.com/Oty8VrLAoX — דובר צה״ל דניאל הגרי – Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) October 29, 2023

Σύμφωνα με τις IDF, οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν και χειριστή drone.

כוחות צה״ל תקפו לפני זמן קצר חוליית מחבלים שניסתה לשגר טילי נ»ט במרחב יקינטון. בנוסף, כלי טיס מאוייש מרחוק תקף מחבל שזוהה מפעיל רחפן שנע לעבר שטח ישראל במרחב הגבול. כמו כן, חוסל מחבל שהתקרב למרחב הגבול בחניתה >> pic.twitter.com/s6QNlZw4qm — דובר צה״ל דניאל הגרי – Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) October 29, 2023

22:20 Να αυξηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια που περνά στη Γάζα ζητά ο Μπάιντεν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν υπογράμμισε σήμερα, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ότι είναι αναγκαίο το Ισραήλ να υπερασπιστεί τους πολίτες του από την τρομοκρατία, με τρόπο ώστε να προστατεύονται οι άμαχοι.

Ο Μπάιντεν τόνισε επίσης ότι είναι ανάγκη «να αυξηθεί αμέσως και σημαντικά» η ανθρωπιστική βοήθεια που περνά στη Γάζα, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των ανθρώπων εκεί.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

22:10 Στρατιώτες των IDF σήκωσαν σημαία του Ισραήλ στη βόρεια Γάζα

Βίντεο αποτυπώνει στρατιώτες των IDF να σηκώνουν σημαία του Ισραήλ στη βόρεια Γάζα.

IDF soldiers raise Israeli flag in northern #Gaza This is the first time since 2005 that the Israeli flag has been raised in the enclave. A man could be heard in the video saying «three weeks after the horrible crime, soldiers of the 52nd Battalion of the 401st Brigade lift the… pic.twitter.com/QLqkxN77sk — NEXTA (@nexta_tv) October 29, 2023

22:05 Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο ενώνουν τις φωνές τους υπέρ της Παλαιστίνης

Καναδοί καλλιτέχνες, συγγραφείς, πανεπιστημιακοί και εργαζόμενοι στον Πολιτισμό εκφράζουν την υποστήριξή τους στην Παλαιστίνη σε μια νέα δημόσια επιστολή που έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 4.000 υπογραφές, συμπεριλαμβανομένων μελών σχεδόν 200 οργανώσεων και ομάδων.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

21:55 Το Ισραήλ καλεί τη Μόσχα να προστατεύσει «όλους τους Ισραηλινούς και τους Εβραίους», μετά την εισβολή στο αεροδρόμιο του Νταγκεστάν

Το Ισραήλ κάλεσε απόψε τη Ρωσία «να προστατεύσει όλους τους Ισραηλινούς πολίτες και όλους τους Εβραίους», αφού πολλές δεκάδες άνδρες εισέβαλαν στο αεροδρόμιο της Μαχατσκάλα, της πρωτεύουσας του Νταγκεστάν, όταν έμαθαν ότι επρόκειτο να προσγειωθεί εκεί ένα αεροσκάφος προερχόμενο από το Τελ Αβίβ.

«Το Ισραήλ αναμένει από τις ρωσικές αρχές να προστατεύσουν όλους τους Ισραηλινούς πολίτες και όλους τους Εβραίους και να δράσουν με αποφασιστικό τρόπο απέναντι στους ταραξίες και σε κάθε υποκίνηση σε βία εναντίον των Εβραίων και των Ισραηλινών» ανέφερε το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το Ισραήλ «παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή τις απόπειρες επίθεσης εναντίον Ισραηλινών πολιτών και Εβραίων σε όλον τον κόσμο», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Δείτε βίντεο από όσα συνέβησαν στο Νταγκεστάν:

В Дагестане в аэропорту Махачкалы собралась толпа людей в поисках евреев — там приземлился рейс из Тель-Авива. Позже толпа ворвалась внутрь аэропорта, кто-то выбежал на взлетно-посадочные полосы, а кто-то забрался на сам самолет и крышу терминала. Сообщается, что люди из толпы… pic.twitter.com/fKfRrHzlxT — Republic (@Republic_Mag) October 29, 2023

21:42 Ισραηλινός στρατός: «Επείγουσα» η έκκληση προς τους πολίτες της Γάζας να μετακινηθούν νότια – Στους 239 ανέρχονται οι επιβεβαιωμένοι όμηροι

Ο ισραηλινός στρατός διαμήνυσε απόψε ότι η έκκλησή του προς τους Παλαιστίνιους της Πόλης της Γάζας να εκκενώσουν την πόλη κατευθυνόμενοι προς τα νότια είναι πλέον «επείγουσα».

«Τις τελευταίες δύο εβδομάδες καλούμε τους κατοίκους της βόρειας Λωρίδας της Γάζας και της Πόλης της Γάζας να μετεγκατασταθούν προσωρινά στα νότια. Η μετακίνηση προς τα νότια γίνεται για την προσωπική τους ασφάλεια», ανέφερε ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων, υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι.

«Σήμερα τονίζουμε ότι πρόκειται για επείγουσα έκκληση», πρόσθεσε, στη δήλωσή του που μεταδόθηκε από την τηλεόραση.

Ο Χαγκάρι ανέφερε εξάλλου ότι ο αριθμός των ανθρώπων που έχει επιβεβαιωθεί ότι πιάστηκαν όμηροι από τη Χαμάς στην επίθεσή της στις 7 Οκτωβρίου στο ισραηλινό έδαφος ανήλθε στους 239.

Σύμφωνα με τον Χαγκάρι, άλλοι 40 άνθρωποι θεωρούνται αγνοούμενοι.

IDF spokesman Daniel Hagari says the families of 239 hostages held in Gaza have been notified. This means at least 244 were originally taken captive. Hamas has been holding Avera Mengistu and Hisham al-Sayed for many years. — Amy Spiro (@AmySpiro) October 29, 2023

21:34 Πόσες είναι οι ανθρώπινες απώλειες σε Γάζα και Ισραήλ μετά τις 7 Οκτωβρίου

Το Al Jazeera έχει αποτυπώσει σε γράφημα τις ανθρώπινες απώλειες σε Γάζα και Ισραήλ μετά τις 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δώσει οι παλαιστινιακές και ισραηλινές αρχές.

21:25 Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος επιβεβαιώνει ότι πέρασαν άλλα 24 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια από τη Ράφα

Όπως αναφέρθηκε και λίγο νωρίτερα, άλλα 24 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια πέρασαν από την Αίγυπτο στη Γάζα, με την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο, με ανάρτησή της, να επιβεβαιώνει ότι συνέβη κάτι τέτοιο.

Η ανθρωπιστική οργάνωση αναφέρει συνολικά ότι μέχρι στιγμής έχουν περάσει 118 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια στην πολύπαθη και πολιορκημένη από τα ισραηλινά στρατεύματα Λωρίδα της Γάζας.

PRCS: Our teams in #Gaza received 24 trucks from the Egyptian Red Crescent through the Rafah crossing this evening, containing food supplies and medical necessities.

The total number of the received trucks has reached 118 so far, while the entry of fuel has not been allowed till… pic.twitter.com/QacQ9ZBNwm — PRCS (@PalestineRCS) October 29, 2023

21:17 Ισραηλινός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη: Η διεθνής χρηματοδότηση προς τον ΟΗΕ πρέπει να τερματιστεί

Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, Γκιλάντ Ερντάν κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να σταματήσει τη χρηματοδότηση του παγκόσμιου οργανισμού, λίγες ημέρες μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ του μη δεσμευτικού ψηφίσματος που ζητούσε άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

«Κάθε έντιμη χώρα θα πρέπει να σταματήσει να χρηματοδοτεί τον ΟΗΕ. Μέχρι να σταματήσει η προκατάληψη και ο αντισημιτισμός, δεν μπορούμε πλέον να συνεχίσουμε να λειτουργούμε ως συνήθως», δήλωσε στο Fox News, προσθέτοντας ότι ο ΟΗΕ έχει δομικά ελαττώματα επειδή το ένα τρίτο των κρατών μελών του είναι μουσουλμανικές χώρες.

Israel’s ambassador to the UN Gilad Erdan calls on the international community to defund the UN, after the UN General Assembly passed a nonbinding resolution calling for an immediate ceasefire in Gaza. 🔴 LIVE updates: https://t.co/S2svWj4bb2 pic.twitter.com/dzJpsbCxAB — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 29, 2023

21:04 Ανθρωπιστική βοήθεια από την Αίγυπτο στη Γάζα

Το Al Αrabiya μεταδίδει ότι 24 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια πέρασαν στη Γάζα από την Αίγυπτο, με την Αιγυπτιακή Ερυθρά Ημισέληνο να ενισχύει την αντίστοιχη οργάνωση στη Γάζα.

The #Palestinian Red Crescent receives 24 aid trucks from the #Egyptian Red Crescent through the #Rafah crossing, Al Arabiya reports. https://t.co/LIJ2jGG9Bd pic.twitter.com/xmks8DdscI — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 29, 2023

20:55 Νέο σκληρό μήνυμα του Ερντογάν στο Ισραήλ

Η Τουρκία «ανοίγει πανιά» προς τον δεύτερο αιώνα της, δήλωσε απόψε ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης ενός αιώνα από την ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας.

Στην ομιλία του για την επέτειο αυτή ο Ερντογάν προανήγγειλε ότι ο σημαντικότερος στόχος της χώρας του για τα επόμενα χρόνια θα είναι η τροποποίηση του Συντάγματος.

«Η Δημοκρατία της Τουρκίας, την οποία κηρύξαμε στις 29 Οκτωβρίου 1923 συμπληρώνει σήμερα έναν αιώνα και ανοίγει πανιά για τον δεύτερο αιώνα της, τον οποίο αποκαλούμε Αιώνα της Τουρκίας», πρόσθεσε.

Όπως επιθυμούσε ο ιδρυτής της σύγχρονης Τουρκίας, ο Κεμάλ Ατατούρκ, η χώρα του σήμερα λειτουργεί ως φύλακας για τους εγκαταλελειμμένους σε αυτήν την περιοχή και στον κόσμο, πρόσθεσε. Η Τουρκία «σπεύδει σε βοήθεια όσων έχουν ανάγκη, από τον Καύκασο μέχρι την Ασία, από το Τουρκεστάν μέχρι την Παλαιστίνη», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, ο Ερντογάν είπε ότι η Τουρκία διατηρεί σθεναρή στάση υπέρ της Παλαιστίνης και της Γάζας. Τόνισε ότι «καμία ιμπεριαλιστική δύναμη» δεν θα καταφέρει να εμποδίσει την Τουρκία να γίνει μια «ευτυχισμένη, επιτυχημένη και νικηφόρα χώρα».

Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης σε μια νέα συμφωνία με την Ισπανία για την αγορά ενός δεύτερου αεροπλανοφόρου, μιας αναβαθμισμένης έκδοσης του TCG Anadolu.

❝The Republic of Türkiye is setting sail towards its second century we call Century of Türkiye❞ Turkish President Erdogan delivering his centenary address on occasion of 100th anniversary of the Republic of Türkiye https://t.co/SM8qrXnpx2 pic.twitter.com/gybnm1Z2di — Anadolu English (@anadoluagency) October 29, 2023

20:49 Νεκροί και τραυματίες μετά τους νέους βομβαρδισμούς σε βόρεια και νότια Γάζα

Σύμφωνα με το Quds News Network, το οποίο σχετίζεται με τη Χαμάς, 16 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και πάνω από 20 τραυματίστηκαν μετά από ισραηλινά πλήγματα, τα οποία είχαν στόχο ένα σπίτι στη βόρεια Γάζα.

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί και στον νότο της Γάζας όπου, σύμφωνα με την ίδια πηγή, σκοτώθηκαν επτά άμαχοι και αρκετοί τραυματίστηκαν μετά από ισραηλινό χτύπημα σε σπίτι στη Ράφα.

Δείτε φωτογραφίες:

20:43 Η Χεζμπολάχ υποστηρίζει ότι κατέρριψε ισραηλινό drone

Η λιβανέζικη Χεζμπολάχ υποστηρίζει ότι κατέρριψε ισραηλινό drone με πύραυλο εδάφους – αέρος.

BREAKING: Hezbollah says it has shot down an Israeli drone with a surface-to-air missile — The Spectator Index (@spectatorindex) October 29, 2023

20:33 Πτήση από το Ισραήλ προς το Νταγκεστάν ανακατευθύνθηκε – Φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές εισέβαλαν στο αεροδρόμιο

Σύμφωνα με τους Times of Israel, πτήση από το Ισραήλ προς το ρωσικό Νταγκεστάν αναγκάστηκε να ανακατευθυνθεί και να αλλάξει τελικό προορισμό από τη Μαχατσκάλα αφού φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές εισέβαλαν στο αεροδρόμιο.

Δείτε βίντεο:





Mobs break into the Makhachkala airport, in Russia’s north Caucasus, looking to lynch Jews after rumors spread about the arrival of Jewish refugees from Israel. pic.twitter.com/stMvyqNUqv — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) October 29, 2023

20:24 Αρχηγός ισραηλινού στρατού: «Χτυπάμε τον εχθρό δυνατά, στο εσωτερικό και την είσοδο της Λωρίδας της Γάζας»

Ο Χερζλ Χαλέβι, αρχηγός του ισραηλινού στρατού, μιλώντας σε στρατιώτες στο νότιο Ισραήλ, είπε ότι ο πόλεμος θα είναι «μια μακρά διαδικασία και βρισκόμαστε τώρα στο στάδιο όπου χτυπάμε τον εχθρό σκληρά, στο εσωτερικό και στην είσοδο της Λωρίδας της Γάζας».

«Οι IDF επικεντρώνονται τώρα σε ένα μόνο πράγμα: τη νίκη, την εξάρθρωση της Χαμάς, χτυπώντας όσο το δυνατόν περισσότερους διοικητές του εχθρού, όσο το δυνατόν περισσότερους μαχητές του εχθρού, όσο το δυνατόν περισσότερες υποδομές του εχθρού. Σκοπεύουμε να ασχοληθούμε διεξοδικά με τη Χαμάς, θα εργαστείτε επαγγελματικά, πάρτε μια ανάσα και θα τα πάμε καλά, θα νικήσουμε και θα φέρουμε ασφάλεια στη χώρα», τόνισε.

20:20 Συγκλονίζουν τα βίντεο και οι φωτογραφίες που έρχονται από τη Γάζα

Οι Times of Gaza έχουν συγκεντρώσει μια σειρά φωτογραφίες και βίντεο μετά τις σημερινές ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας.

Gaza Strip has seen a heavy series of air attacks hitting randomly across the territory. pic.twitter.com/aHqcYNxWWU — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 29, 2023

Gaza Strip today. pic.twitter.com/LbledP9YdG — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 29, 2023

Humanitarian catastrophe in Gaza exacerbates with the complete siege forced by Israel along the heavy bombing. pic.twitter.com/U8e5C0ntHc — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 29, 2023

Looking upon you; Gaza. pic.twitter.com/rlfHT1tZPY — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 29, 2023

20:11 Το Ισραήλ κάλεσε για εξηγήσεις τον Ρώσο πρέσβη μετά την επίσκεψη της Χαμάς

Ο πρέσβης της Ρωσίας στο Ισραήλ, Ανατόλι Βικτόροφ κλήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών στην Ιερουσαλήμ μετά την επίσκεψη αντιπροσωπείας της Χαμάς στη Μόσχα την Πέμπτη.

Το Ισραήλ «βλέπει με σοβαρότητα την απουσία μιας ξεκάθαρης και σαφούς καταδίκης από τη Μόσχα της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς», δήλωσε η αναπληρώτρια διευθύντρια του τμήματος Ευρασίας του υπουργείου Εξωτερικών, πρέσβειρα Σιμόνα Χάλπεριν, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας με τον πρέσβη της Ρωσίας.

«Η φιλοξενία των ηγετών της Χαμάς μεταφέρει ένα μήνυμα νομιμοποίησης της τρομοκρατίας κατά των Ισραηλινών», πρόσθεσε η ίδια κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

20:00 Τανκ ανατράπηκε στο βόρειο Ισραήλ – Υπάρχουν τραυματίες

Σύμφωνα με τη Haaretz, τανκ ανατράπηκε στο βόρειο Ισραήλ, κοντά στη Ρος Χάνκαρα με αποτέλεσμα δύο άτομα να τραυματιστούν σοβαρά και άλλα δύο πιο ελαφριά.

19:55 Αποτυχία του Ισραήλ να προστατέψει τους επιζήσαντες του Ολοκαυτώματος – Ένας στους τρεις ζει στη φτώχεια

Όσο οι ισραηλινές δυνάμεις βομβαρδίζουν αμάχους στη Γάζα, οι επιζήσαντες του Άουσβιτς και του Νταχάου υποφέρουν στην ίδια τους την πατρίδα.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

19:48 Οι δυνάμεις Al-Fajr από τον Λίβανο ανέλαβαν την ευθύνη για τα χτυπήματα στη Δυτική Γαλιλαία

Οι δυνάμεις της Al-Fajr στον Λίβανο (το ένοπλο τμήμα της οργάνωσης Αλ-Τζαμάα Αλ-Ισλαμίγια) ανέλαβαν την ευθύνη για τους πυροβολισμούς στη Δυτική Γαλιλαία, αλλά και προς την Κιριάτ Σμόνα νωρίτερα.

Αυτό αναφέρουν αραβικά μέσα ενημέρωσης, όπως το al.mayadeen.net, τα οποία σημειώνουν, ότι σύμφωνα με την οργάνωση, «οι ενέργειες θα αυξηθούν καθώς το Ισραήλ συνεχίζει την επιθετικότητά του κατά του νότιου Λιβάνου και της Λωρίδας της Γάζας».

#BREAKING | Al-Fajr Forces, the military wing of the Lebanese Al-Jamaa Al-Islamiya (Islamic Group), claims the shelling of northern occupied #Palestine with rockets. pic.twitter.com/NIKWWBIKLl — Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) October 29, 2023

Δείτε βίντεο από την Κιριάτ Σμόνα:

19:42 Μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύης στους Παλαιστίνιους στο Μαρόκο

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στην Καζαμπλάνκα του Μαρόκου, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στους Παλαιστίνιους και την αντίθεσή τους στην εξομάλυνση των σχέσεων της χώρας τους με το Ισραήλ.

«Σταματήστε τη γενοκτονία στη Γάζα», «Ανοίξτε τη διάβαση της Ράφα» και «Κλείστε το σιωνιστικό γραφείο στο Ραμπάτ» έγραφαν στα πανό που κρατούσαν οι συγκεντρωμένοι.

Η διαδήλωση οργανώθηκε με πρωτοβουλία του «Μαροκινού μετώπου υποστήριξης στην Παλαιστίνη και κατά της εξομάλυνσης» στο οποίο μετέχουν αριστερά κόμματα και ισλαμιστές. Ο Τζαμάλ Ελ Άσρι, ο συντονιστής του μετώπου αυτού, έκανε λόγο για «εκατοντάδες χιλιάδες» συμμετέχοντες, σημειώνοντας ότι η κινητοποίηση αυτή «αποδεικνύει για μία ακόμη φορά ότι ο μαροκινός λαός μιλά με μία φωνή, αυτή της στήριξης στην Παλαιστίνη».

Δείτε βίντεο:

«Support for Al Qods (Arab Jerusalem) is a duty and normalization (with Israel) a betrayal,» was one of the most repeated slogans at today’s large pro #Palestine demonstration in Casablanca. #Morocco and #Israel established diplomatic relations almost 3 years ago. #Gaza #Hamas pic.twitter.com/vvGZ80Zt7R — Ignacio Cembrero (@icembrero) October 29, 2023

Άνδρες, γυναίκες και παιδιά συγκεντρώθηκαν σε μια κεντρική αρτηρία της πόλης κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες.

«Ήρθαμε να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στον παλαιστινιακό λαό, να ζητήσουμε την άρση του αποκλεισμού της Γάζας και τον τερματισμό του πολέμου», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Αμίνα Μπουχελχάλ.

Το Μαρόκο και το Ισραήλ εξομάλυναν τις διπλωματικές σχέσεις τους τον Δεκέμβριο του 2020, στο πλαίσιο των Συμφωνιών του Αβραάμ, μιας διαδικασίας την οποία στήριξε η Ουάσινγκτον.

19:33 Συνομιλία Μπάιντεν – Νετανιάχου

Τζο Μπάιντεν και Μπενιαμίν Νετανιάχου συνομίλησαν για πρώτη φορά μετά την έναρξη των χερσαίων επιχειρήσεων του Ισραήλ στη Γάζα που ακολούθησαν την πρόσφατη επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου.

JUST IN: Biden and Netanyahu have spoken by phone, in their first conversation since the IDF expanded its ground operations in Gaza. — The Spectator Index (@spectatorindex) October 29, 2023

19:27 Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα: Σε «στοχευμένο πλήγμα» από την πλευρά του Ισραήλ οφείλεται ο θάνατος του δημοσιογράφου Ισάμ Αμπντάλα στον Λίβανο

Οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF) κατήγγειλαν σήμερα ότι ο θάνατος του δημοσιογράφου του πρακτορείου Reuters Ισάμ Αμπντάλα στον Λίβανο στις 13 Οκτωβρίου ήταν το αποτέλεσμα ενός «στοχευμένου πλήγματος» από την πλευρά του Ισράηλ.

«Με βάση τη βαλλιστική ανάλυση που έκαναν οι RSF, τα πυρά προήλθαν από τα ανατολικά του σημείου όπου στέκονταν οι δημοσιογράφοι – από την κατεύθυνση των συνόρων με το Ισραήλ. Δύο πλήγματα στο ίδιο σημείο μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα (μόλις κάτι παραπάνω από 30 δευτερόλεπτα), προερχόμενα από την ίδια κατεύθυνση, υποδηλώνουν σαφέστατα στόχευση ακριβείας» αναφέρει η μη κυβερνητική οργάνωση στην ανακοίνωσή της.

Ο ισραηλινός στρατός έχει δηλώσει ότι δεν στοχοποίησε σκόπιμα τους δημοσιογράφους και ερευνά το συμβάν της 13ης Οκτωβρίου. Το πρακτορείο Reuters ζήτησε από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) να σχολιάσουν την έκθεση των RSF.

RSF says killing of Reuters journalist in Lebanon a targeted strike https://t.co/45fkfOszfS pic.twitter.com/kTRqrVt4Rb — Reuters (@Reuters) October 29, 2023

19:20 Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο: Έρευνες για φερόμενα εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν στο Ισραήλ, τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ανακοίνωσε ότι σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για φερόμενα εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν στο Ισραήλ, τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη.

Ο εισαγγελέας του ΔΠΔ βρέθηκε στο πέρασμα της Ράφα ανάμεσα σε Αίγυπτο και Γάζα αυτό το Σαββατοκύριακο.

#ICC Prosecutor @KarimKhanQC was at the Rafah Border Crossing between Egypt and the Gaza Strip this weekend. Watch his remarks on the current situation in Israel and the State of Palestine. 👇 pic.twitter.com/Z22DMLaAv3 — Int’l Criminal Court (@IntlCrimCourt) October 29, 2023

«Είναι μια στιγμή αντικειμενικότητας, μια στιγμή προβληματισμού και πρέπει να είναι μια στιγμή κατά την οποία η διεθνής κοινότητα και η διεθνής αρχιτεκτονική που χτίστηκε πάνω στα συντρίμμια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου να διασφαλίσει ότι δεν θα ξαναγίνουν ποτέ ανοσιουργήματα», δήλωσε ο Χαν.

«Εξετάζουμε ανεξάρτητα την κατάσταση στην Παλαιστίνη. Εξετάζουμε τα γεγονότα στο Ισραήλ. Χρειαζόμαστε συνεργασία. Χρειαζόμαστε βοήθεια. Αλλά θα έχουμε την αποφασιστικότητα, την αντοχή και τον επαγγελματισμό για να διασφαλίσουμε ότι θα διαχωρίσουμε τους ισχυρισμούς από τα γεγονότα», πρόσθεσε.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

19:15 Ρουκέτα έπεσε σε σπίτι στην Κιριάτ Σμόνα

Ρουκέτα έπεσε στην ισραηλινή πόλη Κιριάτ Σμόνα.

Δείτε τη φωτογραφία που δημοσιεύει η Haaretz:

19:10 Ο Μπάιντεν «συνομιλεί με ηγέτες της Μέσης Ανατολής»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν επικοινώνησε σήμερα με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής, ανέφερε ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει με ποιους ακριβώς.

«Είναι κάτι για το οποίο ήμουν κι εγώ στο τηλέφωνο αργά χθες το βράδυ. Κάτι για το οποίο θα εργαστεί σήμερα ο πρόεδρος, στις συνομιλίες που έχει με τους ηγέτες της περιοχής. Θα επιμείνουμε σε αυτό το πρόβλημα μέχρι να βγάλουμε από τη Γάζα όποιους Αμερικανούς θέλουν να φύγουν», είπε ο Σάλιβαν μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο MSNBC.

19:00 Τα παιδιά που σκοτώθηκαν σε τρεις εβδομάδες στη Γάζα ξεπέρασαν τον αριθμό των νεκρών παιδιών σε εμπόλεμες ζώνες από το 2019 και μετά

Είναι τραγικό. Η οργάνωση Save the Children αναφέρει ότι τα παιδιά που σκοτώθηκαν σε τρεις εβδομάδες στη Γάζα ξεπέρασαν τον αριθμό των νεκρών παιδιών σε εμπόλεμες ζώνες από το 2019 και μετά.

Μέχρι τη στιγμή που κυκλοφόρησε η ανακοίνωση της ανθρωπιστικής οργάνωσης τουλάχιστον 3.195 παιδιά είχαν σκοτωθεί στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου και μετά.

3,195 children killed in #Gaza in just three weeks has surpassed the annual number of children killed across the world’s conflict zones since 2019. We are calling for an immediate ceasefire. pic.twitter.com/vrEQ846tPB — Save the Children International (@save_children) October 29, 2023

«Ο θάνατος ενός παιδιού είναι πάρα πολύς, αλλά εδώ πρόκειται για σοβαρές παραβιάσεις επικών διαστάσεων. Η κατάπαυση του πυρός είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να βάλει τους ανθρώπους πάνω από την πολιτική – κάθε μέρα που ξοδεύεται σε συζητήσεις αφήνει παιδιά να σκοτώνονται και να τραυματίζονται. Τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται ανά πάσα στιγμή, ειδικά όταν αναζητούν ασφάλεια σε σχολεία και νοσοκομεία», είπε το στέλεχος της οργάνωσης Τζέισον Λι, ζητώντας να υπάρξει κατάπαυση του πυρός.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

18:52 Η Χαμάς υποστηρίζει ότι χτύπησε με ρουκέτα ισραηλινό στρατιωτικό όχημα

Το ένοπλο τμήμα της Χαμάς υποστηρίζει ότι χτύπησε με ρουκέτα ισραηλινό στρατιωτικό όχημα.

Δείτε φωτογραφία:

18:44 Σοκαριστικές και σκληρές εικόνες: Ισραηλινό στρατιωτικό όχημα σέρνει σορό μαχητή της Χαμάς

Βίντεο που κυκλοφορεί στα social media αποτυπώνει πολύ σκληρές εικόνες. Ισραηλινό στρατιωτικό όχημα φαίνεται να σέρνει σορό μαχητή της Χαμάς.

Φιλοϊσραηλινοί λογαριασμοί «πανηγυρίζουν» στο Twitter και σε άλλες πλατφόρμες, ενώ ο αναλυτής Τζο Τρούζμαν που αναπαράγει το βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter αναφέρει ότι ο μαχητής αυτός σκοτώθηκε στην περιοχή Ζικίμ, κοντά στα σύνορα Ισραήλ και Γάζας.

Προσοχή, σκληρές εικόνες:





Η ανάρτηση του αναλυτή Τζο Τρούζμαν:

An Israeli military vehicle drags the body of a terrorist killed in the Zikim area, near the Gaza border. This may have been one of the terrorists who attempted to infiltrate by sea last week. pic.twitter.com/BL31fEHUx7 — Joe Truzman (@JoeTruzman) October 29, 2023

Η Χαμάς καταγγέλλει, μέσω του δικτύου Quds News Network, τους «πανηγυρισμούς» των Ισραηλινών και φιλοϊσραηλινών χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

18:35 Ερυθρά Ημισέληνος: Βομβαρδίζουν δίπλα στο νοσοκομείο al-Quds για να πιέσουν για την εκκένωσή του

Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος καταγγέλλει ότι οι ισραηλινές δυνάμεις βομβαρδίζουν δίπλα στο νοσοκομείο al-Quds αφού πιέζουν για την εκκένωσή του.

Δείτε νέο βίντεο:





18:30 Τριάντα πέντε Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι έχουν χάσει τη ζωή τους από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Αυτοί είναι οι 35 Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι που έχουν χάσει τη ζωή τους μετά τις 7 Οκτωβρίου εξαιτίας των ισραηλινών βομβαρδισμών:

18:24 Ταξιαρχίες αλ Κασάμ: «Σφοδρές μάχες στη βόρεια Γάζα»

«Σφοδρές μάχες» είναι σε εξέλιξη στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας μεταξύ μαχητών της Χαμάς και των ισραηλινών δυνάμεων, ανακοίνωσε η παλαιστινιακή οργάνωση.

«Οι μαχητές μας αυτή τη στιγμή δίνουν σφοδρή μάχη με αυτόματα και αντιαρματικά όπλα, με τις κατοχικές δυνάμεις που πραγματοποίησαν επιδρομή στη βορειοδυτική Γάζα», ανέφερε η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ, στην ανακοίνωσή της.

Λίγο νωρίτερα οι Ταξιαρχίες ανέφεραν ότι εκτόξευσαν «βλήματα όλμων και ρουκέτες» εναντίον στρατιωτικής ισραηλινής θέσης στο Ερέζ, την κυριότερη μεθοριακή διάβαση μεταξύ Ισραήλ και Γάζας, η οποία παραμένει κλειστή από το ξέσπασμα του πολέμου, στις 7 Οκτωβρίου.

18:16 Το Ισραήλ συνεχίζει τους βομβαρδισμούς γύρω από το νοσοκομείο al-Quds

Οι Παλαιστίνιοι κατηγορούν το Ισραήλ ότι συνεχίζει να χτυπά στην περιοχή γύρω από το νοσοκομείο al-Quds.

Δείτε βίντεο που δημοσίευσε το Al Jazeera:





18:10 Συγκλονιστικό βίντεο από drone δείχνει την καταστροφή στη Γάζα

Οι Times of Gaza παρουσιάζουν βίντεο από drone που αποτυπώνει τις καταστροφές των δύο προηγούμενων ημερών εξαιτίας των ισραηλινών βομβαρδισμών.

Σύμφωνα με ανάρτησή τους, οι τηλεπικοινωνίες έχουν αποκατασταθεί στην περιοχή, κάτι που αναφέρεται και από άλλα Μέσα.

The lsraeli atrocities committed in Gaza Strip over the past two days clearly unfold, now that telecommunication services are restored in the territory. pic.twitter.com/nhQBj0UoaU — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 29, 2023

18:00 Μεγάλη διαδήλωση συμπαράστασης στους Παλαιστίνιους στον Λίβανο

Εκατοντάδες συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία των Μαρτύρων στη Βηρυτό για να δείξουν την αλληλεγγύη τους στους πολιορκημένους στη Γάζα.

Hundreds of keffiyeh-clad demonstrators turned up in Martyrs’ Square in Lebanon’s capital Beirut, showing solidarity with Palestinians in the besieged Gaza Strip. 🔴 LIVE updates: https://t.co/S2svWj4bb2 pic.twitter.com/OhtiDUu7PQ — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 29, 2023

17:49 Ο ισραηλινός στρατός κατηγορεί τη Χαμάς ότι έχει υφαρπάξει όλα τα καύσιμα στη Γάζα

Οι IDF συνεχίζουν να κατηγορούν τη Χαμάς ότι έχει υφαρπάξει όλα τα καύσιμα που υπάρχουν στη Γάζα για τις «τρομοκρατικές δραστηριότητές της».

Δείτε το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο ισραηλινός στρατός:

When you hear that people in Gaza don’t have fuel, it’s because Hamas took all of it. pic.twitter.com/i2MOjesZxw — Israel Defense Forces (@IDF) October 29, 2023

17:40 Τραυματίστηκε μέλος της UNIFIL του ΟΗΕ στον νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια συγκρούσεων ΙDF – Χεζμπολάχ

Σύμφωνα με την UNIFIL (ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο), μέλος της τραυματίστηκε στον νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια συγκρούσεων ανάμεσε στις ισραηλινές δυνάμεις και τη Χεζμπολάχ.

Το μέλος της UNIFIL τραυματίστηκε το Σάββατο το βράδυ κοντά στο χωριό Χούλα όταν έπεσαν δύο οβίδες κοντά στο σημείο όπου βρισκόταν κατά τις συγκρούσεις.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση: «Χθες τα κέντρα της UNIFIL βομβαρδίστηκαν δύο φορές, το απόγευμα στη Νακούρα και το βράδυ στη Χούλα. Η δύναμη UNIFIL εκφράζει την ανησυχία της για τις επιθέσεις εναντίον των στρατιωτών, οι οποίοι εργάζονται για την αποκατάσταση της σταθερότητας στον νότιο Λίβανο. Ζητάμε κατάπαυση του πυρός από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Η επίθεση κατά της UNIFIL αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Και τα δύο περιστατικά διερευνώνται».

Attacking UN peacekeepers is a crime, a violation of international law and must be condemned. Investigations have been launched into both incidents. — UNIFIL (@UNIFIL_) October 29, 2023

Διαβάστε περισσότερα εδώ

17:34 Δύο Παλαιστίνιοι που είχαν πυροβοληθεί στη Δυτική Όχθη υπέκυψαν στα τραύματά τους

Οι δύο άνδρες, οι οποίοι πυροβολήθηκαν σε δύο διαφορετικούς προσφυγικούς καταυλισμούς στη Δυτική Όχθη, αναγνωρίστηκαν ως ο Ρασμί Αραφάτ, 35 ετών, και ο Χουσεΐν Ραμπί, 29 ετών, όπως ανακοίνωσε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Το παλαιστινιακό υπουργείο ανέφερε ότι ο Αραφάτ υπέκυψε στα τραύματά του αφού πυροβολήθηκε από ισραηλινούς στρατιώτες στον προσφυγικό καταυλισμό Άσκαρ στη Ναμπλούς, ενώ ο Ράμπι είχε πυροβοληθεί στον προσφυγικό καταυλισμό Ντεϊσέχ.

17:27 Οι IDF έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από το χτύπημα σε μαχητές στο Μάουντ Ντοβ

Οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν στη δημοσιότητα βίντεο από χτυπήματα που πραγματοποιούν στα σύνορα Ισραήλ – Λιβάνου.

Σύμφωνα με τις IDF, χτύπησαν «πυρήνα τρομοκρατών» που επιχειρούσε να εκτοξεύσει βλήματα προς το Ισραήλ.

כלי טיס של צה״ל תקף לפני זמן קצר חוליית מחבלים שזוהתה במרחב הר דב, מדובר בחוליה שביצעה שיגורים לעבר שטח ישראל מוקדם יותר היום. בתקיפה הושמדו גם אמצעי לחימה רבים איתם תכננו המחבלים לבצע שיגורים נוספים לעבר שטח ישראל>> pic.twitter.com/SKzRhJryrk — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 29, 2023

17:19 ΗΠΑ: Το βάρος πέφτει στο Ισραήλ να κάνει διάκριση ανάμεσα σε Χαμάς και αμάχους στη Γάζα

Οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι το Ισραήλ πρέπει να κάνει διάκριση μεταξύ της Χαμάς και των αμάχων κατά τη διάρκεια της επίθεσής του στη Λωρίδα της Γάζας.

Μιλώντας στο CNN, ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Τζέικ Σάλιβαν διαμήνυσε ότι το Ισραήλ πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να προστατεύσει τους αμάχους.

«Υπάρχει ένα βάρος, όπως είπα προηγουμένως και όπως είπε ο πρόεδρος, στο Ισραήλ να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να κάνει διάκριση μεταξύ της Χαμάς, η οποία δεν εκπροσωπεί τον παλαιστινιακό λαό, και των αθώων Παλαιστινίων πολιτών», είπε ο Σάλιβαν.

Jake Sullivan on CNN: «What we believe is every hour, every day of this military operation, the IDF, the Israeli govt, should be taking every possible means available to them to distinguish between Hamas, terrorists who are legitimate military targets, and civilians who are not» pic.twitter.com/eV2BwkoueK — Aaron Rupar (@atrupar) October 29, 2023

17:10 Υπηρεσίες διάσωσης στη Γάζα: Πάνω από 1.800 οι αγνοούμενοι κάτω από τα συντρίμμια

Πάνω από 1.800 είναι οι αγνοούμενοι στη Γάζα μετά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς, σύμφωνα με τις παλαιστινιακές υπηρεσίες διάσωσης και όπως μεταφέρει ο γνωστός δημοσιογράφος Τζακ Χούρι στη Haaretz.

Οι υπηρεσίες διάσωσης στη Γάζα δηλώνουν ανήμπορες να προσεγγίσουν όσους βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια.

17:00 Φωτογραφίες των Ισραηλινών ομήρων στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου

Ισραηλινοί που διαμένουν στην Ελλάδα τοποθέτησαν φωτογραφίες των ομήρων που κρατά η Χαμάς στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

Τη δράση πρόβαλλε με ανάρτησή της η ισραηλινή πρεσβεία στην Ελλάδα.

Δείτε φωτογραφίες και την ανάρτηση της πρεσβείας του Ισραήλ:

229 αθώοι #Ισραηλινοί 🇮🇱 απήχθησαν από την τρομοκρατική οργάνωση της #Χαμάς.

229 αθώα μωρά, παιδιά, γυναίκες, άνδρες λείπουν από τα σπίτια τους.

Έλληνες και τουρίστες, κάτω από την Ακρόπολη, είδαν τα πρόσωπα του καθενός από τους απαχθέντες, σε μια δράση που οργάνωσαν Ισραηλινοί… pic.twitter.com/LwMHCyQfxQ — Israel in Greece 🇮🇱🇬🇷 (@IsraelinGreece) October 29, 2023

Διαβάστε περισσότερα εδώ

16:53 Ιράν: «Αβάσιμες οι κατηγορίες ότι συνδεόμαστε με την επίθεση της Χαμάς»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Χοσεΐν Αμίρ Αμπντολαχιάν, δήλωσε σε συνέντευξή του στο CNN ότι «οι ισχυρισμοί ότι το Ιράν συνδέεται με την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου είναι αβάσιμοι».

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε επίσης ότι η Τεχεράνη δεν ενδιαφέρεται για την εξάπλωση του πολέμου.

16:43 Χαμάς: Βομβάρδισαν δίπλα στο νοσοκομείο al-Quds

Σύμφωνα με το Quds News Network, δίκτυο που συνδέεται με τη Χαμάς, ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε στην περιοχή του νοσοκομείου al-Quds.

Υπενθυμίζεται ότι η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος έχει δηλώσει ότι ζητήθηκε η εκκένωση του νοσοκομείου από τον ισραηλινό στρατό.

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) δήλωσε ότι οι αναφορές ότι η Ερυθρά Ημισέληνος έλαβε προειδοποιήσεις από τις ισραηλινές αρχές για την άμεση εκκένωση του νοσοκομείου al-Quds στη Λωρίδα της Γάζας ήταν «βαθιά ανησυχητικές».

Δείτε βίντεο:





16:38 Οι ηγέτες της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασίλειου ζητούν επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σουνάκ και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν τόνισαν την ανάγκη αποστολής επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο Γάζα, δήλωσε η βρετανική κυβέρνηση.

Εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν εξέφρασαν «την κοινή τους ανησυχία για τον κίνδυνο κλιμάκωσης στην ευρύτερη περιοχή», μετά την επέκταση των χερσαίων επιχειρήσεων του Ισραήλ.

16:28 Ο πρόεδρος του Ισραήλ συναντάται με οικογένειες ομήρων που βρίσκονται στη Γάζα

Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρζογκ συναντάται με εκπροσώπους του Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων στο Προεδρικό Μέγαρο στην Ιερουσαλήμ.

Περίπου 70 μέλη οικογενειών των 35 απαχθέντων και αγνοούμενων Ισραηλινών συμμετέχουν στη συνάντηση με τον Χέρζογκ, ο οποίος αναμένεται να συναντηθεί με περισσότερα μέλη οικογενειών τις επόμενες ημέρες.

⚡️Israel Hayom: President Herzog will meet today at 16:00 with representatives of the families of prisoners and missing persons at his headquarters in #Jerusalem. — Adeel Raza (@itxjuttsaab) October 29, 2023

16:19 IDF: Σκοτώσαμε μέλη της Χαμάς που βγήκαν από τούνελ

Σύμφωνα με τις ισραηλινές δυνάμεις, μαχητές της Χαμάς που βγήκαν από τούνελ κοντά στο πέρασμα Ερέζ μέσα στη Λωρίδα της Γάζας «εξολοθρεύτηκαν» από τις IDF.

16:10 Μάχες ισραηλινού στρατού και Χαμάς μέσα στη Γάζα

Οι ισραηλινές δυνάμεις έδωσαν βίντεο στη δημοσιότητα όπου συγκρούονται με μαχητές της Χαμάς μέσα στη Γάζα.

כלי טיס של חיל האוויר שמוכוונים על ידי כוחות צה״ל תקפו מבנים צבאיים של ארגון הטרור חמאס, בחלקם שהו מחבלים של הארגון. בנוסף, הותקפו עמדות נ»ט, עמדות תצפית ותשתיות צבאיות. הכוחות חיסלו מחבלים שירו לעבר הכוחות וכן מחבלים שזוהו בקו החוף במרחב זיקים בשטח רצועת עזה pic.twitter.com/OiDDl5xwmO — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 29, 2023

Οι ισραηλινές δυνάμεις σημειώνουν ότι συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους στη βόρεια Γάζα. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί, με τις IDF να σημειώνουν ότι βομβαρδίζουν με αεροπλάνα θέσεις της Χαμάς.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, πολλοί μαχητές έχουν σκοτωθεί.

As we continue to expand our ground operations in northern Gaza: 🔴IAF aircraft, guided by IDF troops, struck Hamas structures.

🔴Anti-tank missile launch posts & observation posts were struck.

🔴Multiple terrorists were eliminated. pic.twitter.com/XMwKPKGZ1R — Israel Defense Forces (@IDF) October 29, 2023

16:05 Άλλα 10 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια πέρασαν από το πέρασμα της Ράφα

Δέκα φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια πέρασαν τις διαδικασίες ελέγχου στο συνοριακό πέρασμα της Ράφα και παραλήφθηκαν από την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο στην πλευρά της Γάζας την Κυριακή, σύμφωνα με ανταποκριτή του CNN που βρίσκεται στην αιγυπτιακή πλευρά.

15:55 Το Ισραήλ έδωσε άδεια να επαναλειτουργήσει ο δεύτερος από τους τρεις αγωγούς που δίνει νερό στη Γάζα

Οι παλαιστινιακές αρχές επιβεβαίωσαν ότι λειτουργεί και ο δεύτερος από τους τρεις αγωγούς που δίνουν νερό στη Γάζα.

15:41 Πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ από τον ισραηλινό στρατό

Οι IDF πλήττουν πυρήνα της Χεζμπολάχ που επιχειρεί να εκτοξεύσει αντιαρματικό πύραυλο στο Ισραήλ, μεταδίδει η Haaretz.

15:35 Εικόνες με πλήθη στο νοσοκομείο al-Quds στη Γάζα που έλαβε εντολή εκκένωσης

Εναέρια πλάνα του Al Jazeera, από το νοσοκομείο al-Quds δείχνουν σημαντική συγκέντρωση εκτοπισμένων ατόμων που αναζητούν καταφύγιο στις αυλές του νοσοκομείου.

Οι νοσοκομειακές αρχές αναφέρουν ότι έλαβαν πέντε προειδοποιήσεις από τον ισραηλινό στρατό, για άμεση εκκένωση καθώς οι εγκαταστάσεις «θα βομβαρδιστούν».

Το νοσοκομείο βρίσκεται στο Tal al-Hawa, στην πόλη της Γάζας, και συνδέεται με την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο.

Εκατοντάδες πολίτες έχουν συρρεύσει στο νοσοκομείο. Οι εικόνες, που τραβήχτηκαν λίγες ώρες πριν από τις ισραηλινές απειλές και περιήλθαν στην κατοχή του Al Jazeera την Κυριακή, αποκαλύπτουν επίσης την παρουσία ασθενοφόρων και ιατρικών ομάδων που σταθμεύουν στην είσοδο του νοσοκομείου.

Στο νοσοκομείο έχουν καταφύγει 12. 000 εκτοπισμένοι πολίτες, στην πλειοψηφία τους παιδιά και γυναίκες.

15:25 Προειδοποιήσεις ΗΠΑ σε Ιράν – Επικοινωνία Μπάιντεν με Νετανιάχου

Ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Τζέικ Σάλιβαν προειδοποίησε το Ιράν ότι οι ΗΠΑ θα απαντήσουν εάν οι δυνάμεις τους στοχοποιηθούν στη Μέση Ανατολή.

«Είπαμε ότι αν τα στρατεύματά μας δέχονταν επίθεση, θα απαντούσαμε. Απαντήσαμε. Αν δεχτούν ξανά επίθεση, θα απαντήσουμε ξανά», δήλωσε στην εκπομπή Face the Nation του CNN, αναφερόμενος στα πλήγματα εναντίον δύο εγκαταστάσεων των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν στην ανατολική Συρία.

«Είμαστε σε επαγρύπνηση, διότι βλέπουμε αυξημένες απειλές», είπε ο Σάλιβαν.

Ο ίδιος δήλωσε επίσης ότι ο Τζο Μπάιντεν θα μιλήσει με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου αργότερα σήμερα, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν τονίσει στο Ισραήλ την ανάγκη να αποφευχθεί η στοχοποίηση αμάχων

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του Ιράν Ιμπραχίμ Ραϊσί έκρινε ότι το Ισραήλ πέρασε «τις κόκκινες γραμμές» εντείνοντας την επίθεσή του κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, κάτι το οποίο «θα μπορούσε» να οδηγήσει άλλες πλευρές «να περάσουν στη δράση».

«Τα εγκλήματα του σιωνιστικού καθεστώτος πέρασαν τις κόκκινες γραμμές, κάτι το οποίο θα μπορούσε να ωθήσει όλους τους άλλους να περάσουν στη δράση», προειδοποίησε ο Ιρανός πρόεδρος Ραϊσί σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X (πρώην Twitter).

«Η Ουάσινγκτον μας ζήτησε να μην κάνουμε τίποτα, αλλά αυτοί συνεχίζουν να προσφέρουν ευρεία υποστήριξη στο Ισραήλ», πρόσθεσε.

15:15 «Η Ελλάδα διερευνά τη δημιουργία θαλάσσιου διαδρόμου για μεταφορά βοήθειας στη Γάζα»

«Η Ελλάδα, η οποία από την πρώτη στιγμή τόνισε την ανάγκη να αποφευχθεί μια ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, διερευνά τη δυνατότητα δημιουργίας ανθρωπιστικού θαλάσσιου διαδρόμου για τη μεταφορά αγαθών πρώτης ανάγκης στην περιοχή», αναφέρουν διπλωματικές πηγές.

«Για το σχέδιο αυτό, το οποίο είναι επιχειρησιακά σύνθετο – και στο οποίο αναφέρθηκε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν την Παρασκευή – η ελληνική κυβέρνηση συζητάει με τους άμεσα ενδιαφερόμενους, καθώς και με ευρωπαίους εταίρους και διεθνείς οργανισμούς», σημειώνουν οι ίδιες πηγές.

15:00 Πέρασαν ακόμη 10 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος (PRCS) αναφέρει ότι παρέλαβε 10 ακόμη φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια από την αιγυπτιακή Ερυθρά Ημισέληνο μέσω του περάσματος της Ράφα, τα οποία περιείχαν τρόφιμα και ιατρικές προμήθειες.

Ο αριθμός των φορτηγών που έφτασαν στη Λωρίδα της Γάζας έφτασε συνολικά τα 94, ανέφερε η οργάνωση, προσθέτοντας ότι κανένα δεν μετέφερε καύσιμα.

14:50 «Το Κατάρ εργάζεται για την απελευθέρωση των ομήρων»

Ο Majed al-Ansari, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, μίλησε στο CNN σχετικά με τον ρόλο της χώρας στη συνεχιζόμενη σύγκρουση Ισραήλ – Χαμάς:

«Το Κατάρ δοκιμάζει όλες τις δυνατότητες και τα σενάρια για την απελευθέρωση των αιχμαλώτων καθώς και για την αποκλιμάκωση της κατάστασης στη Γάζα», είπε, προσθέτοντας ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν εγγυήσεις για την ασφαλή μετακίνηση των ομήρων όταν υπάρχουν συνεχείς βομβαρδισμοί».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «το καλύτερο σενάριο θα ήταν μια περίοδος ηρεμίας που θα επέτρεπε την απομάκρυνση των αιχμαλώτων από τη Γάζα, αλλά ταυτόχρονα θα επέτρεπε την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας».

Ο Καταριανός αξιωματούχος δήλωσε ότι «είμαστε απολύτως σοκαρισμένοι από τις κατηγορίες προς το Κατάρ [ότι χρηματοδοτεί τη Χαμάς], ειδικά όταν προέρχονται από την ισραηλινή πλευρά» και υπογράμμισε ότι η περιοχή δεν αντέχει έναν νέο πόλεμο.

14:45 Δίωξη κατά ηθοποιού στο Ισραήλ για «υποκίνηση τρομοκρατίας»

Ο Ισραηλινός υπουργός Εσωτερικών ζητά να ανακληθεί η υπηκοότητα ηθοποιού από τη Ναζαρέτ που κατηγορείται για υποκίνηση τρομοκρατίας. Η Εισαγγελία της Βόρειας Περιφέρειας (Ποινικό Τμήμα) άσκησε δίωξη κατά της ηθοποιού Maisa Abd Elhadi, για υποκίνηση τρομοκρατίας και ταύτιση με τρομοκρατική οργάνωση. Σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα, αυτό είναι το 30ο κατηγορητήριο που κατατίθεται για τα θέματα αυτά από την έναρξη του πολέμου.

Σύμφωνα με τη Haaretz, η Abd Elhadi, 30 ετών από τη Ναζαρέτ, κατηγορήθηκε ότι μοιράστηκε μια ανάρτηση με περιεχόμενο που έδειχνε, μεταξύ άλλων, την παραβίαση του φράχτη της Χαμάς στα σύνορα που περιβάλλουν τη Γάζα, με το κείμενο «Let‘s Go Berlin Style» δίπλα. Σε μια άλλη ανάρτηση, η Elhadi επισύναψε μια φωτογραφία μιας ηλικιωμένης γυναίκας που απήχθη πάνω σε ένα σκούτερ μαζί με τη λεζάντα «Αυτή είναι η περιπέτεια της ζωής της» με ένα emoji γέλιου.

14:34 Σκοτώθηκε ανώτερος πολιτικός αξιωματούχος της Ισλαμικής Τζιχάντ

Η Ισλαμική Τζιχάντ ανακοίνωσε ότι ένας ανώτερος πολιτικός αξιωματούχος της οργάνωσης, ο Δρ Taysir Alghouti, σκοτώθηκε σε επίθεση στο σπίτι του στη Ράφα στη νότια Λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πολλά μέλη της οικογένειάς του σκοτώθηκαν επίσης.

14:25 Σε διαθεσιμότητα η βοηθός της συζύγου του Νετανιάχου

Η βοηθός της Σάρας Νετανιάχου συζύγου του πρωθυπουργού του Ισραήλ, τέθηκε σε διαθεσιμότητα για δύο εβδομάδες μετά από πειθαρχική διαδικασία λόγω δημοσίευσης εμπρηστικών αναρτήσεων.

Η Τζίπι Ναβόν, οδηγήθηκε σε πειθαρχική διαδικασία, αφού δημοσίευσε μια σειρά αναρτήσεων στο Facebook, με τις οποίες κατηγορούσε τα μέσα ενημέρωσης, την εισαγγελία, την «Αριστερά«, τον ηγέτη της αντιπολίτευσης Yair Lapid και διαδηλωτές, για την επίθεση που πραγματοποίησε η Χαμάς.

14:20 Ελαφρύς τραυματισμός κυανόκρανου χθες στον Λιβανο

Στα σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο, όπου σχεδόν καθημερινά καταγράφονται ανταλλαγές πυρών ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και την Χεζμπολάχ, η έδρα των κυανόκρανων του ΟΗΕ στο νότιο Λίβανο επλήγη χθες από οβίδα, χωρίς να υπάρξουν θύματα. Ωστόσο, ένας κυανόκρανος τραυματίστηκε ελαφρά κοντά στην Χούλα από βομβαρδισμούς, ανακοίνωσε η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ (UNIFIL) στη διάρκεια της νύχτας.

14:15 Ανησυχία ΠΟΥ για την εντολή εκκένωσης του νοσοκομείου Al-Quds στη Γάζα

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) δήλωσε ότι οι αναφορές ότι η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος έλαβε προειδοποιήσεις από τις ισραηλινές αρχές για την άμεση εκκένωση του νοσοκομείου Αλ-Κουντς στη Λωρίδα της Γάζας ήταν «βαθιά ανησυχητικές«.

«Η αναφορά της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου για απειλές εκκένωσης του νοσοκομείου Al-Quds στη Γάζα είναι βαθιά ανησυχητική«, έγραψε ο Tedros Adhanom Ghebreyesus στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Επαναλαμβάνουμε – είναι αδύνατο να εκκενώσουμε νοσοκομεία γεμάτα ασθενείς χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο τη ζωή τους«.

The @PalestineRCS report of evacuation threats to Al-Quds hospital in Gaza is deeply concerning. We reiterate – it’s impossible to evacuate hospitals full of patients without endangering their lives. Under International Humanitarian Law, healthcare must always be protected. — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 29, 2023



Το νοσοκομείο βρίσκεται στην περιοχή Tel al-Hawa της Λωρίδας της Γάζας.

14:00 Συνάντηση ΟΑΠ με γερμανό πρέσβη

Ο Hussein al-Sheikh, γενικός γραμματέας της εκτελεστικής επιτροπής της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, συναντήθηκε με τον Γερμανό πρέσβη Deike Potzel.

«Τονίσαμε την ανάγκη να σταματήσει η ανθρωπιστική καταστροφή που συμβαίνει στη Λωρίδα της Γάζας και να βρεθούν τρόποι για να ηρεμήσει και να τερματιστεί αμέσως η συνεχιζόμενη επίθεση εναντίον της Λωρίδας, καθώς και την επείγουσα ανάγκη να δοθούν ασφαλείς διέξοδοι για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους κατοίκους της και να εξασφαλιστούν διάδρομοι για τη διάσωση και τη θεραπεία των τραυματιών«, ανέφερε σε δήλωση ο al-Sheikh.

Ο Potzel είναι γενικός διευθυντής για την πρόληψη κρίσεων, τη σταθεροποίηση, την οικοδόμηση της ειρήνης και την ανθρωπιστική βοήθεια στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας.

This Sunday morning, i received the German Director-General for Crisis Prevention, Stabilization, Peacebuilding, and Humanitarian Assistance at the German Foreign Office, Her Excellency Ambassador Deike Potzel.

We stressed the need to stop the humanitarian catastrophe occurring… https://t.co/zE2AGf4xQW — حسين الشيخ Hussein AlSheikh (@HusseinSheikhpl) October 29, 2023

13:47 Υποσχέσεις στους ξεριζωμένους

Το Ισραήλ θα επιτρέψει μεγάλη αύξηση της βοήθειας στη Γάζα τις ερχόμενες μέρες, δήλωσε σήμερα Ισραηλινός αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε παράλληλα την εκκένωση της Βόρειας Γάζας προς μια, όπως την περιέγραψε, «ανθρωπιστική» ζώνη στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Τις επόμενες μέρες «προγραμματίζουμε να αυξήσουμε πολύ το μέγεθος της βοήθειας» που θα κατευθυνθεί στη Γάζα από την Αίγυπτο, δήλωσε ο συνταγματάρχης Ελάντ Γκόρεν της Cogat, της υπηρεσίας του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας που κάνει τον συντονισμό με τους Παλαιστίνιους.

«Έχουμε οριοθετήσει μια ανθρωπιστική ζώνη στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας στην περιοχή Χαν Γιούνις (…) ακόμη συνιστούμε ο άμαχος πληθυσμός που απομακρύνθηκε να πάει σε αυτήν την ζώνη», δήλωσε σε δημοσιογράφους σε διαδικτυακή ενημέρωση.

Ο Γκόρεν δεν διευκρίνισε αν η ανθρωπιστική αυτή ζώνη είναι νέα ή αναφέρεται σε υπάρχουσα περιοχή.

13:35 IDF: Από το Λίβανο εκτοξεύτηκαν οι ρουκέτες

Οι IDF ανέφεραν ότι οι ρουκέτες που έπληξαν νωρίτερα το κεντρικό Ισραήλ εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο, σύμφωνα με τη Haaretz. Oι δυνάμεις του στρατού ανταποδίδουν με πυρά, μεταδίδει η ίδια πηγή.

13:25 Πάπας: Λέμε όλοι «παύσατε πυρ»

Ο πάπας Φραγκίσκος, μιλώντας πριν από λίγο στους συγκεντρωμένους πιστούς, στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, με αναφορά στην κατάσταση στην Μέση Ανατολή, υπογράμμισε:

«Ευχαριστώ όλους όσοι πήραν μέρος στην ημέρα προσευχής και νηστείας για την ειρήνη, την περασμένη Παρασκευή. Ας προσευχηθούμε για την Ουκρανία, για την σοβαρή κατάσταση στην Παλαιστίνη, στο Ισραήλ και σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Στην Γάζα, ιδίως, ας αφεθούν περιθώρια για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και για να απελευθερωθούν άμεσα οι όμηροι. Ας μην εγκαταλείψει κανείς τις προσπάθειες με στόχο να σιγήσουν τα όπλα. Λέμε όλοι μας:» αδελφοί και αδελφές, σταματήστε, παύσατε πυρ. Ο πόλεμος αποτελεί πάντα, μα πάντα, ήττα».

13:15 «Να ανοίξει το πέρασμα της Ράφα»

Ο υπουργός Υγείας της πολιορκημένης Γάζας, Ashraf Al Qudra, καλεί τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πίεση στον ισραηλινό στρατό να σταματήσει να στοχεύει τις υποδομές υγείας και καλεί την Αίγυπτο να ανοίξει το συνοριακό πέρασμα της Ράφα.

«Ζητήσαμε από τη διεθνή κοινότητα να σταματήσει την ισραηλινή επιθετικότητα και τις επιθέσεις κατά των εκτοπισμένων ανθρώπων που αναζητούν ιατρική βοήθεια«, δήλωσε ο al Qudra.

Ο υπουργός δήλωσε ότι η λειτουργία του νοσοκομείου παρεμποδίζεται σοβαρά από την παρουσία χιλιάδων εκτοπισμένων ανθρώπων που βρίσκουν καταφύγιο μέσα στις εγκαταστάσεις. Προέτρεψε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές να προσέλθουν για να βοηθήσουν με τις γνώσεις τους, ενώ απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους να δώσουν αίμα.

Ο Αλ Κούντρα απηύθυνε επίσης έκκληση προς τις αρχές της Αιγύπτου «να ανοίξουν εκ νέου το πέρασμα της Ράφα και να το αφήσουν να λειτουργήσει, προκειμένου να έχουμε τακτική ιατρική βοήθεια». Από την έναρξη του πολέμου επετράπη η είσοδος σε μόλις 87 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια. Συγκριτικά, περίπου 100 εισέρχονταν καθημερινά πριν από τον πόλεμο.

13:05 Δραματική έκκληση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ζήτησαν άμεση κατάπαυση του πυρός για να αποφευχθούν περισσότεροι θάνατοι στη Λωρίδα της Γάζας και να επιτραπεί η είσοδος των απελπιστικά αναγκαίων ανθρωπιστικών προμηθειών.

«Η βόρεια Γάζα ισοπεδώνεται, ενώ ολόκληρη η Λωρίδα χτυπιέται και οι άμαχοι δεν έχουν πού να καταφύγουν«, αναφέρει ανακοίνωση της οργάνωσης βοήθειας με έδρα την Ελβετία.

«Οι ενέργειες των παγκόσμιων ηγετών είναι πολύ αδύναμες, πολύ αργές, καθώς ένα μη δεσμευτικό ψήφισμα του ΟΗΕ για ανθρωπιστική εκεχειρία δεν έχει κάνει τίποτα για να περιορίσει την αδιάκριτη βία που εξαπολύεται σε έναν αβοήθητο λαό.

«Τα νοσοκομεία είναι πλημμυρισμένα από ασθενείς. Ακρωτηριασμοί και χειρουργικές επεμβάσεις πραγματοποιούνται χωρίς κατάλληλη αναισθησία και τα νεκροτομεία είναι πλημμυρισμένα από πτώματα», δήλωσε η Οργάνωση.

12:55 Το Ισραήλ σκότωσε 3.342 παιδιά κατά τους βομβαρδισμούς της Γάζας

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε πως ο απολογισμός των νεκρών εξαιτίας της ισραηλινής επίθεσης σκαρφάλωσε στους 8.005. Ανάμεσά τους 3.342 παιδιά.

12:45 Ισραηλινή αστυνομία: Θραύσματα ρουκέτας έπεσαν στο κεντρικό Ισραήλ

Θραύσματα ρουκέτας έπεσαν στο Rishon Letzion στο κεντρικό Ισραήλ, σύμφωνα με αναφορές της αστυνομίας, η οποία πρόσθεσε ότι δεν έχουν βρεθεί θύματα.

Στην ανακοίνωση, η αστυνομία ανέφερε ότι οι δυνάμεις της αναζητούν επιπλέον θραύσματα ρουκετών και αποκλείουν την περιοχή, μεταδίδει η Haaretz.

Σειρήνες ήχησαν σε διάφορες πόλεις.

12:42 Μεγάλη διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων στην Αθήνα

Μεγάλο συλλαλητήριο υπέρ του παλαιστινιακού λαού και κατά των επιθέσεων του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, πραγματοποιείται στο κέντρο της Αθήνας, με συγκέντρωση στο Πάρκο Ελευθερίας και πορεία στην ισραηλινή πρεσβεία. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

12:38 Γκουτέρες: Η κατάσταση στη Γάζα γίνεται όλο και πιο απελπιστική

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε σήμερα για μια «όλο και πιο απελπιστική» κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, εκφράζοντας τη λύπη του που το Ισραήλ «ενέτεινε τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις» εκεί.

«Η κατάσταση στη Γάζα γίνεται όλο και πιο απελπιστική από ώρα σε ώρα. Λυπάμαι που αντί για μια αναγκαία απαραίτητη ανθρωπιστική παύση, που υποστηρίζεται από τη διεθνή κοινότητα, το Ισραήλ ενέτεινε τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις», σημείωσε ο Γκουτέρες στη διάρκεια επίσκεψής του στο Κατμαντού, την πρωτεύουσα του Νεπάλ.

12:30 Σύνοψη των πρόσφατων εξελίξεων Ακολουθεί μια σύνοψη των πρόσφατων εξελίξεων: Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου διέγραψε ένα tweet που μιλούσε για αποτυχία των επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας να αντιληφθούν τις προθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και ζήτησε συγγνώμη γι’ αυτό.

Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος αναφέρει ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έδωσαν εντολή για άμεση εκκένωση του νοσοκομείου Al-Quds στη Γάζα, καθώς «θα βομβαρδιστεί».

Οι επιδρομές του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, σκοτώνοντας τουλάχιστον τρεις Παλαιστίνιους και αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό τους σε 114.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι δεν θα επιτρέψει τη χρήση του συστήματος δορυφορικών επικοινωνιών Starlink στη Γάζα.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει τη Δευτέρα για να συζητήσει τη σύγκρουση Ισραήλ-Γάζας, αφού τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ζήτησαν τη σύγκληση της συνόδου.

Ο ισραηλινός στρατός αύξησε τον αριθμό των στρατιωτών του που εισέρχονται στη Λωρίδα της Γάζας 12:19 Το Ισραήλ δεν θα επιστρέψει τη χρήση του Starlink στη Γάζα Το Ισραήλ δηλώνει ότι θα «χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα» για να εμποδίσει το σύστημα δορυφορικών επικοινωνιών της Starlink να υποστηρίξει τις διεθνώς αναγνωρισμένες οργανώσεις βοήθειας στη Γάζα.

«Το Ισραήλ θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του για να το καταπολεμήσει«, δήλωσε ο υπουργός Επικοινωνιών Shlomo Karhi σε ανάρτησή του στο X, αφού ο Elon Musk είχε δηλώσει νωρίτερα ότι το Starlink της SpaceX θα μπορούσε να βοηθήσει στην αποκατάσταση των επικοινωνιών στη Γάζα. «Η Χαμάς θα το χρησιμοποιήσει για τρομοκρατικές δραστηριότητες . .» αναφέρει προτρέποντας τον Μασκ να θέσει σαν όρο την απελευθέρωση όλων των ομήρων. Israel will use all means at its disposal to fight this. HAMAS will use it for terrorist activities. There is no doubt about it, we know it, and musk knows it. HAMAS is ISIS. Perhaps Musk would be willing to condition it with the release of our abducted babies, sons, daughters,… https://t.co/pRNOlnINbZ — 🇮🇱שלמה קרעי – Shlomo Karhi (@shlomo_karhi) October 28, 2023

12:10 Μεγάλη διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων στη Νέα Υόρκη

Χιλιάδες φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές κατέβηκαν χθες, Σάββατο, στους δρόμους του Μπρούκλιν, στη Νέα Υόρκη, στις ΗΠΑ, για να διαμαρτυρηθούν για τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Νερντίν Κισουάνι, διοργανώτρια της διαδήλωσης, έβαλε στο στόχαστρο τους Αμερικανούς «πολιτικούς», η κυβέρνηση των οποίων υποστηρίζει σθεναρά το συμμαχικό Ισραήλ, όπως «ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς και η κυβερνήτης της πολιτείας της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ, οι οποίοι έχουν και οι δύο δεσμευτεί για άνευ όρων υποστήριξη» του εβραϊκού κράτους.

Ο Άνταμς –δήμαρχος πόλης σχεδόν 9 εκατομμυρίων κατοίκων, όπου ζει η μεγαλύτερη εβραϊκή κοινότητα στον κόσμο μετά το Ισραήλ– έχει επανειλημμένως βεβαιώσει σε φιλοϊσραηλινές διαδηλώσεις ότι «η μάχη» του Ισραήλ είναι επίσης και μάχη της Νέας Υόρκης.

Ωστόσο για την ακτιβίστρια Νερντίν Κισουάνι, οι ντόπιοι αιρετοί «δεν αντιπροσωπεύουν την πόλη της Νέας Υόρκης», ένα μωσαϊκό πολλών πολιτισμών και θρησκειών.

Η αστυνομία δεν παρέχει στοιχεία για τον αριθμό των συμμετεχόντων στις διαδηλώσεις, αλλά μέσα ενημέρωσης της Νέας Υόρκης και το AFPTV υπολόγισαν το πλήθος σε «χιλιάδες» διαδηλωτές που κρατούσαν πανό με τα συνθήματα «Ελεύθερη Παλαιστίνη» και «Με όλα τα απαραίτητα μέσα».

«Βρισκόμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε τους Παλαιστίνιους αδελφούς μας. Είμαστε ένα έθνος, αδέλφια, μία μουσουλμανική χώρα», δήλωσε ο 23χρονος Νεοϋρκέζος Γιόνες Σαχάιλ.

Το πλήθος, το οποίο ξεκίνησε από το Μουσείο του Μπρούκλιν, έφτασε στη γνωστή γέφυρα του Μπρούκλιν, η οποία το συνδέει με το νησί του Μανχάταν και στην οποία η αστυνομία αναγκάστηκε να διακόψει την κυκλοφορία λόγω του κόσμου.

Το Μπρούκλιν, η μεγαλύτερη συνοικία της Νέας Υόρκης, όπου ζουν 1,6 ως 2 εκατομμύρια εβραίοι και εκατοντάδες χιλιάδες μουσουλμάνοι, συγκλονίζεται εδώ και τρεις εβδομάδες από διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις και ολονυχτίες υπέρ των Παλαιστινίων ή υπέρ του Ισραήλ.

12:00 Ηχησαν σειρήνες στο κεντρικό Ισραήλ

11:50 Ο υπουργός Εξωτερικών του Μπαχρέιν έφτασε στη Ραμάλα

Ο υπουργός Εξωτερικών του Μπαχρέιν, Abdullatif bin Rashid Alzayani, έφτασε στη Ραμάλα από το Αμμάν της Ιορδανίας.

Το Μπαχρέιν έχει υπογράψει τη Συμφωνία του Αβραάμ, η οποία καθιέρωσε πλήρεις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ της Μανάμα και του Τελ Αβίβ, μαζί με πολλές άλλες αραβικές χώρες, το 2020.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι ο Αλζαγιάνι σκοπεύει να επισκεφθεί το Ισραήλ.

11:43 IDF: Αυξάνουμε τις δυνάμεις μας στη Λωρίδα της Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός αύξησε τον αριθμό των στρατιωτών του που εισέρχονται στη Λωρίδα της Γάζα, ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπός του.

«Στη διάρκεια της νύχτας (του Σαββάτου προς σήμερα Κυριακή) αυξήσαμε» τον αριθμό των δυνάμεων του στρατού που εισέρχονται στην Λωρίδα της Γάζας «και αυτές εντάχθηκαν σε αυτές που πολεμούν ήδη εκεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι.

«Αυξάνουμε σταδιακά τις χερσαίες επιχειρήσεις και το εύρος των δυνάμεών μας μέσα στη Λωρίδα της Γάζας», διευκρίνισε.

11:36 Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ προγραμματίζει έκτακτη συνεδρίαση τη Δευτέρα

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει προγραμματίσει έκτακτη συνεδρίαση για τη χερσαία εισβολή του Ισραήλ στη Γάζα τη Δευτέρα το απόγευμα, κατόπιν αιτήματος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του αραβικού εκπροσώπου στο Συμβούλιο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press.

11:20 Στα άκρα οι σχέσεις Τουρκίας – Ισραήλ

Σε τεντωμένο σχοινί ακροβατούν οι σχέσεις Τουρκίας – Ισραήλ μετά τις δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι η Χαμάς δεν αποτελεί τρομοκρατική οργάνωση, αλλά «απελευθερωτικό κίνημα».

Παρά τον σάλο που προκλήθηκε μετά τη δήλωσή του, ο τούρκος πρόεδρος, όχι μόνο, την επανέλαβε, κατά τη διάρκεια μεγάλης συγκέντρωσης στην Κωνσταντινούπολη υπέρ της Παλαιστίνης, αλλά δήλωσε πως το Ισραήλ διαπράττει «εγκλήματα πολέμου», τονίζοντας πως αυτό που γίνεται στη Γάζα «δεν είναι άμυνα, είναι σφαγή» και κατηγορώντας τη Δύση ότι είναι «ο βασικός ένοχος των σφαγών στη Γάζα». Το Ισραήλ αντέδρασε ανακαλώντας τους διπλωμάτες του ενώ το τουρκικό ΥΠΕΞ απάντησε με νέα ανακοίνωση. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

11:09 Νετανιάχου: Έκανα ένα λάθος.

«Εκανα λάθος. Τα πράγματα που είπα δεν έπρεπε να ειπωθούν και ζητώ συγγνώμη γι‘ αυτό», δήλωσε σύμφωνα με την Haaretz ο Νετανιάχου, μετά τη θύελλα αντιδράσεων στο εσωτερικό του Ισραήλ για τη δήλωσή του χθες βράδυ, στην οποία υποστήριξε ότι δεν προειδοποιήθηκε για τις προθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, και κατηγόρησε τις υπηρεσίες ασφαλείας – ιδίως κατονομάζοντας τον επικεφαλής των στρατιωτικών πληροφοριών των IDF Ααρόν Χαλίβα και τον επικεφαλής της Σιν Μπετ Ρόνεν Μπαρ. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

11:02 Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος λέει ότι οι ισραηλινές αρχές ζήτησαν να εκκενωθεί αμέσως το νοσοκομείο Al-Quds

Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος (PRCS) αναφέρει ότι έλαβε «ισχυρές απειλές» από τις ισραηλινές δυνάμεις να εκκενώσουν αμέσως το νοσοκομείο Al-Quds, καθώς «θα βομβαρδιστεί».

«Από τις πρωινές ώρες, η περιοχή γύρω από το νοσοκομείο Al-Quds έγινε μάρτυρας συνεχών επιδρομών που οδήγησαν στην πλήρη καταστροφή του«, αναφέρεται σε ανακοίνωση στο X.

Το νοσοκομείο βρίσκεται στην περιοχή Tel al-Hawa της πόλης της Γάζας.

10:55 Η ενημέρωση από τον ισραηλινό στρατό

Από την Παρασκευή το βράδυ, ο ισραηλινός στρατός διεξάγει χερσαίες επιχειρήσεις στη Γάζα με στρατιώτες και τεθωρακισμένα, συνεχίζοντας ταυτοχρόνως τους βομβαρδισμούς του στον θύλακα των 362 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Ακολουθούν βασικά σημεία συμπεράσματα από την ενημέρωση του εκπροσώπου του ισραηλινού στρατού:

Τουλάχιστον 331 Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν, 32 αιχμαλωτίστηκαν από τις 7 Οκτωβρίου.

Τουλάχιστον 230 άτομα μεταφέρθηκαν από τη Χαμάς στη Γάζα, χωρίς να είναι σαφές αν ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει και τους αιχμάλωτους στρατιώτες.

Ο στρατός επιτέθηκε σε θέσεις της Χεζμπολάχ στα βόρεια σύνορα της χώρας με τον Λίβανο.

Ο στρατός «σημειώνει πρόοδο σε αυτό το στάδιο του πολέμου σύμφωνα με το σχέδιο και επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις μας«.

10:45 Προσπαθούν να επιβιώσουν

Σε αποθήκες και κέντρα διανομής του Γραφείου Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) εισέβαλαν χιλιάδες κάτοικοι της Γάζας, αρπάζοντας αλεύρι και «βασικά είδη επιβίωσης», ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία αυτή του ΟΗΕ.

10:43 Ήχησαν σειρήνες στο Ισραήλ

Συναγερμός για ρουκέτες σήμανε στο Ισραήλ στις συνοριακές κοινότητες της Γάζας, για δεύτερη φορά μέσα σε μισή ώρα

10:40 Η φρίκη του πολέμου

Οι Ισραηλινοί στρατιώτες παραμένουν για δεύτερο 24ωρο εντός της Λωρίδας της Γάζας, με τον πόλεμο να έχει μπει πλέον σε νέα φάση, όπως υποστήριξε χθες ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στην πρώτη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά την 7η Οκτωβρίου.

Από τις 9 Οκτωβρίου, το Ισραήλ επέβαλε «πλήρη αποκλεισμό» στη Γάζα, αποκόπτοντας τις προμήθειες σε νερό, ηλεκτρικό ρεύμα και τρόφιμα στον παλαιστινιακό θύλακα, στον οποίο συνωστίζονται 2,4 εκατομμύρια κάτοικοι και ο οποίος τελούσε ήδη υπό ισραηλινό αποκλεισμό από ξηράς, αέρος και θαλάσσης από το 2007. Μόνον 84 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια έχουν μπορέσει να φτάσουν στη Γάζα μέσω Αιγύπτου από τις 21 Οκτωβρίου.

Υπάρχει επίσης έλλειψη φαρμάκων και μερικές χειρουργικές επεμβάσεις γίνονται χωρίς να δίδεται πλήρης αναισθησία στους ασθενείς λόγω των ελλείψεων αναισθητικού, σημείωσαν χθες οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF).

10:30 «Θέλουμε απαντήσεις»

Οι συγγενείς των ισραηλινών ομήρων εκφράζουν ολοένα μεγαλύτερη ανησυχία για την «απόλυτη αβεβαιότητα» που αντιμετωπίζουν όσον αφορά την τύχη τους, ιδιαίτερα εν μέσω εντατικών βομβαρδισμών, δήλωσε ο Χάιμ Ρούμπινσταϊν, ο εκπρόσωπός τους. «Οι οικογένειες δεν κοιμούνται, θέλουν απαντήσεις, αξίζουν απαντήσεις».

Μέχρι σήμερα η Χαμάς έχει αφήσει ελεύθερες τέσσερις γυναίκες. Το παλαιστινιακό κίνημα, υπολογίζει σε «σχεδόν 50» τον αριθμό των ομήρων που έχουν σκοτωθεί στους βομβαρδισμούς.

10:20 «Ουδέν σχόλιο»

Ο εκπρόσωπος των IDF, ταξίαρχος Daniel Hagari, αρνήθηκε να σχολιάσει τη δήλωση Νετανιάχου, ο οποίος το βράδυ του Σαββάτου υποστήριξε ότι δεν προειδοποιήθηκε για τις προθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, και κατηγόρησε τις υπηρεσίες ασφαλείας – ιδίως κατονομάζοντας τον επικεφαλής των στρατιωτικών πληροφοριών των IDF Ααρόν Χαλίβα και τον επικεφαλής της Σιν Μπετ Ρόνεν Μπαρ.

Ερωτηθείς σχετικά ο Hagari είπε: «Τώρα επικεντρωνόμαστε στον πόλεμο. Αυτή είναι η απάντησή μου».

10:10 Η Ερυθρά Ημισέληνος λέει ότι η συσκότιση εμποδίζει την είσοδο βοήθειας στη Γάζα

Καμία διεθνής βοήθεια δεν εισήλθε στη Λωρίδα της Γάζας το Σάββατο λόγω του μπλακ-άουτ στις επικοινωνίες που δημιούργησε το Ισραήλ, σύμφωνα με τον Nebal Farsakh, εκπρόσωπο της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου.

Ο Farsakh δήλωσε στο Associated Press ότι η επικοινωνία στη Γάζα ήταν αδύνατη και οι ομάδες μέσα στη Γάζα δεν μπορούσαν να συνδεθούν με την αιγυπτιακή Ερυθρά Ημισέληνο ή το προσωπικό του ΟΗΕ.

Πριν από το Σάββατο, συνολικά 84 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια εισήλθαν στη Γάζα, μια μικρή ποσότητα για έναν πληθυσμό 2,3 εκατομμυρίων ανθρώπων που έχουν ανάγκη από ηλεκτρικό ρεύμα, τρόφιμα, ιατρικές προμήθειες και καθαρό πόσιμο νερό.

10:00 Στο μάτι του κυκλώνα ο Νετανιάχου – Διέγραψε ανάρτηση που επέρριπτε ευθύνες στις υπηρεσίες ασφαλείας

Στο μάτι του κυκλώνα βρίσκεται ο Νετανιάχου, ο οποίος το βράδυ του Σαββάτου υποστήριξε ότι δεν προειδοποιήθηκε για τις προθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, και κατηγόρησε τις υπηρεσίες ασφαλείας – ιδίως κατονομάζοντας τον επικεφαλής των στρατιωτικών πληροφοριών των IDF Ααρόν Χαλίβα και τον επικεφαλής της Σιν Μπετ Bet Ρόνεν Μπαρ.

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκάμπι Ασκενάζι, με ανάρτηση σήμερα στο X, πρώην Twitter, κάλεσε τον Νετανιάχου να αφαιρέσει το tweet του, στο οποίο ισχυριζόταν ότι δεν είχε προειδοποιήσει για πιθανό πόλεμο με τη Χαμάς, προσθέτοντας: «Είμαστε σε πόλεμο»

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Yair Lapid πήρε επίσης το Χ, πρώην Twitter, γράφοντας: «Ο Νετανιάχου πέρασε μια κόκκινη γραμμή» και «Ενώ οι στρατιώτες και οι διοικητές των IDF πολεμούν γενναία εναντίον της Χαμάς και της Χεζμπολάχ, αυτός προσπαθεί να τους κατηγορήσει αντί να τους υποστηρίξει»

Η πρόεδρος του Εργατικού Κόμματος Merav Michaeli έγραψε ότι «Ενώ τα παιδιά μας τρώνε μερίδες μάχης στη Λωρίδα της Γάζας. . . ο Νετανιάχου κάθεται σκυθρωπός στο γραφείο του, με πούρα και σαμπάνια, και κατηγορεί τους διοικητές του στρατού για την καταστροφή του Simchat Torah«.

Μετά τις αντιδράσεις, ο Νετανιάχου διέγραψε την επίμαχη ανάρτηση.

09:50 «Πολλοί νεκροί»

«Μεγάλος αριθμός» σκοτώθηκε στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε του Σαββάτου προς σήμερα Κυριακή στα αεροπορικά πλήγματα σε δύο καταυλισμούς προσφύγων στο βόρειο τμήμα της Γάζας, ανακοίνωσε η Χαμάς.

Νωρίτερα η διοίκηση του ισραηλινού στρατού είχε προειδοποιήσει τους κατοίκους των πόλεων Ασντόντ και Ασκελόν, στο νότιο Ισραήλ, για εκτοξεύσεις πυραύλων και ρουκετών. Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών δεν ανέφεραν θύματα. Ωστόσο τρεις άνθρωποι είχαν τραυματιστεί νωρίτερα εντός της ημέρας έπειτα από άλλες εκτοξεύσεις από τη Γάζα.

09:40 «Αφόρητα δεινά»

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε χθες, Σάββατο, τη λύπη του για την «άνευ προηγουμένου κλιμάκωση των βομβαρδισμών» που «υπονομεύουν τους ανθρωπιστικούς στόχους», ζητώντας για άλλη μια φορά άμεση κατάπαυση του πυρός.

Η πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού Μιράνα Σπόλιαριτς δήλωσε χθες «συγκλονισμένη από το αφόρητο επίπεδο των ανθρώπινων δεινών», καταγγέλλοντας «καταστροφική αποτυχία που ο κόσμος δεν πρέπει να ανεχθεί».

«Αντιμέτωποι με αδιάκοπους και τρομακτικούς βομβαρδισμούς, οι άνθρωποι δεν έχουν μέρος να διαφύγουν ή να βρουν καταφύγιο. Πρέπει να υπάρξει άμεση κατάπαυση του πυρός», δήλωσε επίσης σήμερα ο Χρήστος Χρήστου, διεθνής πρόεδρος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (MSF).

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σημείωσε χθες ότι «ο πόλεμος στην Λωρίδα της Γάζας θα είναι μακρύς και δύσκολος και είμαστε έτοιμοι» σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, προσθέτοντας ότι ο στρατός του «θα καταστρέψει τον εχθρό πάνω στη γη και κάτω από αυτήν».

Σύμφωνα με το Ισραήλ, η Χαμάς διευθύνει τις επιχειρήσεις της από ένα δίκτυο εκατοντάδων χιλιομέτρων υπόγειων σηράγγων.

Πλέον έχει αρχίσει «το δεύτερο στάδιο του πολέμου, ο στόχος του οποίου είναι σαφής: καταστροφή των στρατιωτικών δυνατοτήτων και της διοίκησης της Χαμάς, επιστροφή των ομήρων στα σπίτια τους», τόνισε επίσης ο Νετανιάχου αφού είχε συναντηθεί με τις οικογένειες ομήρων που κρατά η Χαμάς, οι οποίοι είναι σύμφωνα με εκτίμηση του Ισραήλ 230.

09:30 Ο στρατός σκότωσε 3 παλαιστίνιους στην κατεχόμενη Δυτ. Οχθη

Τρεις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη στη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε σήμερα το πρωί το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

09:25 Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι επιτέθηκε σε 450 στόχους της Χαμάς σε μια ημέρα

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι οι αεροπορικές του δυνάμεις επιτέθηκαν σε περισσότερους από 450 στόχους της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας τις τελευταίες 24 ώρες. Στους στόχους περιλαμβάνονταν ορισμένα από τα αρχηγεία της ένοπλης ομάδας, παρατηρητήρια και θέσεις εκτόξευσης αντιαρματικών, προστίθεται.

Στην ανακοίνωση του στρατού αναφέρεται ότι ένας Ισραηλινός στρατιώτης τραυματίστηκε σοβαρά από αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό στη βόρεια Γάζα κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ ένας άλλος τραυματίστηκε «μέτρια» κατά τη διάρκεια «σύγκρουσης» με Παλαιστίνιους μαχητές.

09:20 Ιράν προς Ισραηλ: Ξεπεράσατε τις κόκκινες γραμμές

Ο πρόεδρος του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί τόνισε ότι οι κινήσεις του Ισραήλ «ξεπέρασαν τις κόκκινες γραμμές, κάτι που μπορεί να αναγκάσει όλους να αναλάβουν δράση».

«Τα εγκλήματα του σιωνιστικού καθεστώτος έχουν ξεπεράσει τις κόκκινες γραμμές, κάτι που μπορεί να αναγκάσει τους πάντες να αναλάβουν δράση. Η Ουάσιγκτον μας ζητά να μην κάνουμε τίποτα, αλλά συνεχίζουν να παρέχουν ευρεία υποστήριξη στο Ισραήλ. Οι ΗΠΑ έστειλαν μηνύματα στον Άξονα της Αντίστασης αλλά έλαβαν ξεκάθαρη απάντηση στο πεδίο της μάχης» έγραψε στο X.

Zionist regime’s crimes have crossed the red lines, which may force everyone to take action. Washington asks us to not do anything, but they keep giving widespread support to Israel. The US sent messages to the Axis of Resistance but received a clear response on the battlefield. — سید ابراهیم رئیسی (@raisi_com) October 29, 2023

09:15 IDF: Σοβαρός τραυματισμός αξιωματικού

Αξιωματικός των IDF τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια της νύχτας από βλήμα όλμου στη βόρεια Γάζα, άλλος ένας στρατιώτης τραυματίστηκε ελαφρά σε μάχη, μεταδίδει η Haaretz, επικαλούμενη σχετική ανακοίνωση.

Οι IDF ανέφεραν ότι «ένας αξιωματικός τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια της νύχτας από βλήμα όλμου που χτυπήθηκε στη βόρεια Γάζα και ένας άλλος στρατιώτης τραυματίστηκε μέτρια κατά τη διάρκεια μάχης».

09:10 Οι Ταξιαρχίες Κασάμ δηλώνουν ότι έβαλαν στο στόχαστρο ισραηλινούς οικισμούς

Οι Ταξιαρχίες Κασάμ κοινοποίησαν ένα βίντεο που υποτίθεται ότι δείχνει σκηνές από ισραηλινούς οικισμούς που γίνονται στόχος καταιγισμού ρουκετών.

Η ομάδα μοιράστηκε το βίντεο στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram χωρίς να διευκρινίσει την τοποθεσία της επίθεσης.

09:00 Οδοιπορικό στη Λωρίδα της Γάζας – Βίντεο

Από τις 7 Οκτωβρίου, οπότε και μπήκε στο στόχαστρο των ισραηλινών επιθέσεων τίποτε δεν είναι πλέον το ίδιο στη Λωρίδα της Γάζας.

Το παρακάτω βίντεο αποτελεί ένα μίνι οδοιπορικό στους δρόμους της που κάποτε έσφυζαν από ζωή και τίποτα δεν προμήνυε όσα θα ακολουθούσαν. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

08:50 Τα έξι σενάρια της κλιμάκωσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Η πυρκαγιά που άναψε στη Μέση Ανατολή η Χαμάς με τη φονική της επίθεση στο Ισραήλ προκαλεί ήδη ανείπωτο πόνο. Πολλαπλά στοιχεία, ωστόσο, υποδηλώνουν πως αυτή είναι μόνο η αρχή μιας σύρραξης που θα φέρει πολύ περισσότερη βία και θα αναπτυχθεί πιθανότατα σε διάφορα μέτωπα. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

08:40 Στρατιώτες ύψωσαν σημαία του Ισραήλ στα χαλάσματα της Γάζας

Ισραηλινοί στρατιώτες που έχουν εισβάλει και επιχειρούν στο βόρειο τμήμα της Γάζας, ύψωσαν τη σημαία της χώρας τους.

«Μετά το φρικτό έγκλημα [της Χαμάς], στρατιώτες του 52ου Τάγματος, 401 Ταξιαρχίας, κυματίζουν την ισραηλινή σημαία στην καρδιά της Γάζας, στην παραλία.

Δεν θα ξεχάσουμε, δεν θα συγχωρήσουμε και δεν θα σταματήσουμε μέχρι τη νίκη», αναφέρεται στην ανάρτηση. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

#GazaWar Update : The first Israeli flag is raised in Gaza 🇮🇱#IDF soldiers in Northern #Gaza raised an 🇮🇱 Israeli flag. For those wondering what is he saying:

He says:

“Parashat Lech-Lecha” referring to the current Saturday. In Judaism, the religious people read a section… pic.twitter.com/WrJ7YSgWjh — शून्य (@Shunyaa00) October 29, 2023

08:30 Νέα εντολή εκκένωσης από τον ισραηλινό στρατό

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους Παλαιστίνιους να μεταβούν στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου η ανθρωπιστική βοήθεια από την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ θα αυξηθεί σήμερα, όπως αναφέρει ο ίδιος σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X (πρώην Twitter).

«Οι άμαχοι από το βόρειο τμήμα της Γάζας και από την πόλη της Γάζας θα πρέπει να μετακινηθούν προσωρινά νότια του Ουάντι Γάζα προς πιο ασφαλή ζώνη, όπου θα μπορούν να λάβουν νερό, τρόφιμα και φάρμακα. Αύριο (σ.σ.: σήμερα, Κυριακή) οι ανθρωπιστικές προσπάθειες στη Γάζα, που γίνονται από την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ, θα αυξηθούν», σημειώνει στην ανάρτησή του ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος βομβαρδίζει αδιάκοπα τη Λωρίδα της Γάζας μετά την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στο έδαφός του στις 7 Οκτωβρίου.

Δείτε εδώ τι έχει προηγηθεί