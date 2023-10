Ισραήλ: Νυχτερινή επιδρομή του στρατού και πυροβολισμοί στην Τζενίν – Ένας νεκρός και τραυματίες Παλαιστίνιοι

Νυχτερινή επιδρομή στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και συγκεκριμένα στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζενίν πραγματοποίησε αργά το βράδυ της Κυριακής προς ξημερώματα Δευτέρας, ο ισραηλινός στρατός με δεκάδες τεθωρακισμένα οχήματα.

Η επιδρομή περιγράφεται ως επιχείρηση «μεγάλης κλίμακας» και επικαλούμενο τοπικές πηγές, το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa ανέφερε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις εισήλθαν στην Τζενίν με περισσότερα από 100 στρατιωτικά οχήματα, ανάμεσά τους και δύο μπουλντόζες στρατιωτικού τύπου. Επίσης περικύκλωσαν τις περιοχές γύρω από το νοσοκομείο Ιμπν Σίνα.

An Israeli bulldozer destroying roads in the #WestBank city of #Jenin.

Israeli forces have raided the city and snipers deployed on the rooftops of buildings overlooking the city’s refugee camp. pic.twitter.com/0JbEhkc6gP

