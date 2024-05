Ο Τζανιόλο δεν μένει στην Άστον Βίλα και ψάχνεται για επιστροφή στην Ιταλία

Δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η αποχώρηση το Νικολό Τζανιόλο από την Άστον Βίλα το ερχόμενο καλοκαίρι.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Νικολό Σκίρα, ο 24χρονος μεσοεπιθετικός επιθυμεί να επιστρέψει στη χώρα του και στη Serie A, ενώ οι «Villans» δεν είναι διατεθειμένοι να ενεργοποιήσουν την οψιόν αγοράς που υπάρχει στη συμφωνία της με τη Γαλατασαράι.

Ο Τζανιόλο αγωνίζεται ως δανεικός στην αντίπαλο του Ολυμπιακού στα ημιτελικά του Conference League (μπήκε ως αλλαγή στο 84′ της πρώτης αναμέτρησης της ομάδας του με τους ερυθρόλευκους), και παρότι έχει αγωνιστεί σε 39 παιχνίδια με την ομάδα του Ουνάι Έμερι, δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα (3 γκολ και 0 ασίστ) και θα αποχωρήσει μετά το τέλος της φετινής σεζόν.

Ο 24χρονος διεθνής Ιταλός μετακόμισε στην Τουρκία για χάρη της Γαλατά τον Φεβρουάριο του 2023, έχοντας προλάβει να αγωνιστεί σε μόλις 13 παιχνίδια φορώντας τη φανέλα της, πριν ενταχθεί ως δανεικός στην Άστον Βίλα, ψάχνοντας ουσιαστικά τον καλό αγωνιστικό του εαυτό, μετά την αποχώρησή του από τη Ρόμα.

Nicolò #Zaniolo would like to return to play for a #SerieA’s club. #AstonVilla won’t trigger the option to buy for him as revealed in March. He will return to #Galatasaray, but he could leave again. #transfers #AVFC https://t.co/8nebKfJrju

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 3, 2024