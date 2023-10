Ισραηλινός στρατός προς Παλαιστινίους: «Μετακινηθείτε νότια για νερό, τρόφιμα και φάρμακα»

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους Παλαιστινίους να μεταβούν στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου η ανθρωπιστική βοήθεια από την Αίγυπτο και τις Ηνωμένες Πολιτείες θα αυξηθεί σήμερα, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X (πρώην Twitter).

«Οι άμαχοι από το βόρειο τμήμα της Γάζας και από την πόλη της Γάζας θα πρέπει να μετακινηθούν προσωρινά νότια του Ουάντι Γάζα προς πιο ασφαλή ζώνη, όπου θα μπορούν να λάβουν νερό, τρόφιμα και φάρμακα», σημειώνεται.

#IDF commander is stressing #Gaza residents to move towards south of #Gaza for their operation with #Hamas

When #Israel has disconnected the internet and other utilities how could they know about this message? It's exposing #ısrael #StopGazaGenocide #FreePalestine #غزة_تنتصر https://t.co/wHqy3WdLtK

— A.Samad X🌐 (@AbSamad4U) October 29, 2023