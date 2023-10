Αποκαθίσταται σταδιακά η τηλεφωνία και η πρόσβαση στο διαδίκτυο στη Λωρίδα της Γάζας

Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες πως οι τηλεπικοινωνίες –οι υπηρεσίες τηλεφωνίας και η πρόσβαση στο διαδίκτυο– έχουν αρχίσει να αποκαθίστανται σταδιακά στη Λωρίδα της Γάζας, με τον πόλεμο Ισραήλ/Χαμάς να έχει μπει πλέον στην 23η ημέρα.

Οι Παλαιστίνιοι επικοινωνούν με τους αγαπημένους τους στη Γάζα καθώς το διαδίκτυο επανέρχεται, αναφέρουν.

Τα τηλεφωνικά δίκτυα και η πρόσβαση στο διαδίκτυο διακόπηκαν σε μεγάλο βαθμό την Παρασκευή, καθώς το Ισραήλ ανακοίνωσε την επέκταση της στρατιωτικής του επίθεσης στη Γάζα.

Ο Majed Abusalama, υποψήφιος διδάκτωρ στην Ομάδα Έρευνας για την Παλαιστίνη στο Πανεπιστήμιο του Τάμπερε και αρθρογράφος γνώμης στο Al Jazeera, δήλωσε ότι μπόρεσε να επικοινωνήσει με τη μητέρα του στη Γάζα «και να ακούσει τη φωνή της», αν και ακόμη είναι δύσκολο.

«Όλοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τις οικογένειές τους τώρα. Κανείς δεν ξέρει για πόσο καιρό;» έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Great news: I could reach my mother in Gaza and hear her voice. Tell everyone that connection is weak but back. Everyone can reach their families now. No one knows for how long?

— #IamGaza ✌🏿 (@MajedAbusalama) October 29, 2023