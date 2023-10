ΟΗΕ: Μόλις 62 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια εισήλθαν το τελευταίο τετραήμερο στην Λωρίδα της Γάζας

Μόλις 62 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια για τον πληθυσμό της Λωρίδας της Γάζας εισήλθαν το τελευταίο τετραήμερο από τη Ράφα, όταν πριν από την έναρξη των επιθέσεων του ισραηλινού στρατού ο μέσος όρος ήταν 500 φορτηγά ημερησίως, σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ.

Τα τελευταία φορτία τροφίμων, νερού και ιατρικών προμηθειών που έφθασαν από την Αίγυπτο έχουν ήδη διανεμηθεί σε νοσοκομεία και εκτοπισμένους στον παλαιστινιακό θύλακα, ο οποίος πολιορκείται από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

«Τα καύσιμα που χρειάζονται απεγνωσμένα για τη λειτουργία γεννητριών εξακολουθούν να απαγορεύονται από τις ισραηλινές αρχές»

«Ως αποτέλεσμα της έλλειψης καυσίμων, το Γραφείο Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) έχει εξαντλήσει τα αποθέματα καυσίμων του και άρχισε να περιορίζει σημαντικά τις δραστηριότητές του».

Η ανακοίνωση της συντονίστριας Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ

Η συντονίστρια του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, η Λιν Χέιστινγκς, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) εξακολουθούν να προειδοποιούν τους αμάχους στην πόλη της Γάζας ότι κινδυνεύουν όσοι παραμείνουν στα σπίτια τους. Ωστόσο, η Χέιστινγκς επισημαίνει ότι οι κάτοικοι της Γάζας δεν μπορούν να εκκενώσουν την πόλη, αφού είτε δεν έχουν πού να πάνε είτε αδυνατούν να μετακινηθούν.

«Όταν οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι βομβαρδίζονται, όταν άμαχοι στον βορρά αλλά και στον νότο εγκλωβίζονται σε εχθροπραξίες, όταν δεν έχουν τα ουσιώδη για την επιβίωσή τους, όταν δεν υπάρχουν διαβεβαιώσεις για την επιστροφή τους, στους ανθρώπους αυτούς δεν απομένει τίποτα άλλο πέρα από ανέφικτες επιλογές», είπε η Χέιστινγκς.

«Κανένα μέρος δεν είναι ασφαλές στη Γάζα», τόνισε.

Υπενθύμισε πως «η διεξαγωγή ένοπλων συγκρούσεων οπουδήποτε στον κόσμο υπόκειται στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Αυτό σημαίνει πως οι άμαχοι πρέπει να προστατεύονται και να διαθέτουν τα ουσιώδη για την επιβίωσή τους όπου κι αν βρίσκονται» και να έχουν τη δυνατότητα επιλογής: να μετακινηθούν ή να παραμείνουν.

«Αυτό σημαίνει επίσης πως οι όμηροι – όλοι οι όμηροι – πρέπει να απελευθερωθούν αμέσως και άνευ όρων», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ, περίπου 1,4 εκατ. από τους περίπου 2 εκατ. Παλαιστινίους που βρίσκονται στη Γάζα είναι εκτοπισμένοι και 629.000 φιλοξενούνται σε καταφύγια της UNRWA. Ο αριθμός των εκτοπισμένων ανά καταφύγιο είναι σχεδόν τριπλάσιος του προβλεπόμενου.