Λωρίδα της Γάζας: Αγωνία στο νοσοκομείο Αλ Κουντς – «Όλοι είναι τρομοκρατημένοι, ακούγονται βομβαρδισμοί»

Αγωνία επικρατεί για το νοσοκομείο Αλ Κουντς στη Λωρίδα της Γάζας, την εκκένωση του οποίου ζήτησε το Ισραήλ, καθώς στη γύρω περιοχή ακούγονται συνεχώς βομβαρδισμοί.

Το BBC News έλαβε ένα μήνυμα από έναν γιατρό του νοσοκομείου, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του και ανέφερε ότι «βαριά βομβαρδιστικά πυρά άρχισαν τώρα στην περιοχή του νοσοκομείου Αλ Κουντς».

Μάλιστα στο νοσοκομείο Aλ Κουντς βρίσκονται εκτοπισμένες οικογένειες που έχουν βρει καταφύγιο, με τις εικόνες να είναι δραματικές καθώς παιδιά κοιμούνται στο έδαφος και στους διαδρόμους, ενώ ο αμείλικτος απόηχος των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών και βομβαρδισμών δεν σβήνει σχεδόν ποτέ.

Amidst Al-Quds Hospital in #Gaza displaced families seek refuge, bedding down on the ground and in corridors, where the relentless echoes of Israeli airstrikes and bombings almost never fade. #Gazabombing #GazaHospital #AlQudsHospital pic.twitter.com/O7fOjS5GHW

«Όλοι, όλοι, ειδικά τα παιδιά, είναι τρομοκρατημένοι. Βομβαρδίζουν τους [οικιστικούς] πύργους πίσω από το νοσοκομείο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο γιατρός.

Το BBC, έλαβε επίσης νωρίτερα ένα φωνητικό σημείωμα από έναν ανώνυμο κάτοικο της Γάζας που είπε: «Βομβάρδισαν δύο πύργους κατοικιών και τώρα βομβαρδίζουν τον τρίτο. Ο Θεός να μας προστατεύει».

Πλάνα που πιστεύεται ότι τραβήχτηκαν μέσα από το νοσοκομείο έδειχναν δωμάτια γεμάτα σκόνη και παράθυρα που είχαν τιναχτεί στον αέρα.

«Από σήμερα το πρωί, υπήρχαν επιδρομές σε απόσταση 50 μέτρων από το νοσοκομείο», το οποίο φιλοξενεί χιλιάδες εκτοπισμένες γυναίκες και παιδιά, αναφέρεται στην ανακοίνωση που ανήρτησε στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

❌Urgent: @PRCS has just received serious threats from the occupation authorities to immediately #evacuate Al-Quds Hospital in the #Gaza Strip, as it is going to be #bombarded. Since this morning, there has been raids 50 meters away from the hospital

📢Please share widely.… pic.twitter.com/hmfbRVr1lg

— PRCS (@PalestineRCS) October 29, 2023