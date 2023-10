Γάζα: Το Ισραήλ ζητά άμεση εκκένωση του νοσοκομείου Αλ Κουντς, λέει η Ερυθρά Ημισέληνος

Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος (PRCS) ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή ότι έλαβε προειδοποιήσεις από τις ισραηλινές αρχές να εκκενώσει αμέσως το νοσοκομείο Αλ Κουντς στη Λωρίδα της Γάζας.

«Από σήμερα το πρωί, υπήρχαν επιδρομές σε απόσταση 50 μέτρων από το νοσοκομείο», το οποίο φιλοξενεί χιλιάδες εκτοπισμένες γυναίκες και παιδιά, αναφέρεται στην ανακοίνωση που ανήρτησε στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

❌Urgent: @PRCS has just received serious threats from the occupation authorities to immediately #evacuate Al-Quds Hospital in the #Gaza Strip, as it is going to be #bombarded. Since this morning, there has been raids 50 meters away from the hospital

📢Please share widely.… pic.twitter.com/hmfbRVr1lg

— PRCS (@PalestineRCS) October 29, 2023