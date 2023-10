Γάζα: To Ισραήλ ζητάει εκκένωση νοσοκομείου – «Αδύνατον να εκκενωθεί» λέει η Ερυθρά Ημισέληνος

Ο διευθυντής του νοσοκομείου al-Quds κατήγγειλε πως το Ισραήλ του ζήτησε να εκκενώσει τον χώρο.

Ο ίδιος απάντησε να του στείλουν λεωφορεία και να τους βρουν χώρο για 12.5000 άτομα, ώστε να μπορέσει να εκκενώσει το νοσοκομείο.

Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ζητά την προστασία της διεθνούς κοινότητας. Φοβούνται μια επανάληψη της σφαγής του νοσοκομείου αλ-Άχλυ.

Η Nebal Farsakh, εκπρόσωπος της Ερυθράς Ημισελήνου, δήλωσε ότι η απαίτηση του Ισραήλ να εκκενωθεί το νοσοκομείο Al-Quds στην πόλη της Γάζας είναι αδύνατη.

«Έχουμε περίπου 500 ασθενείς, πολλοί είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας, και οι περισσότεροι εκεί είναι παιδιά» δήλωσε στο Al Jazeera.

A video from inside Al-Quds Hospital, which the occupation is threatening to bomb and demanding an immediate evacuation for the hospital#IsraeliNewNazism#Stop_the_bloodshed_in_Gaza#christanHospitalinGaza pic.twitter.com/KEJ1QOU21e

— يمنى (@yomnaehab) October 20, 2023