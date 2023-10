Στα άκρα οι σχέσεις Τουρκίας – Ισραήλ – «Πινγκ πονγκ» κατηγοριών και χαρακτηρισμών

Σε τεντωμένο σχοινί ακροβατούν οι σχέσεις Τουρκίας – Ισραήλ μετά τις δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι η Χαμάς δεν αποτελεί τρομοκρατική οργάνωση, αλλά «απελευθερωτές γης».

Παρά τον σάλο που προκλήθηκε μετά τη δήλωσή του, ο τούρκος πρόεδρος, όχι μόνο, την επανέλαβε, κατά τη διάρκεια μεγάλης συγκέντρωσης στην Κωνσταντινούπολη υπέρ της Παλαιστίνης, αλλά δήλωσε πως το Ισραήλ διαπράττει «εγκλήματα πολέμου», τονίζοντας πως αυτό που γίνεται στη Γάζα «δεν είναι άμυνα, είναι σφαγή».

Φυσικά και η απάντηση του Ισραήλ δεν άργησε να έρθει. Ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Eli Cohen διέταξε την επιστροφή των διπλωματών της χώρας του από την Τουρκία και δήλωσε πως οι σχέσεις των δύο χωρών θα επανεξεταστούν. Μάλιστα χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Ερντογάν, «βαριές».

Given the grave statements coming from Turkey, I have ordered the return of diplomatic representatives there in order to conduct a reevaluation of the relations between Israel and Turkey.

