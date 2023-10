Μπάιντεν σε Σίσι: «Να διασφαλίσουμε ότι οι Παλαιστίνιοι δεν θα εκτοπιστούν στην Αίγυπτο ή σε άλλο έθνος»

Με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι συνομίλησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν αναφορικά με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Μέση Ανατολή εξαιτίας του πολέμου Ισραήλ – Χαμάς.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις προσπάθειες απελευθέρωσης των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς, καθώς και τη βοήθεια για του Αμερικανούς που ζουν στη Γάζα ώστε να εγκαταλείψουν τον θύλακα με ασφάλεια.

Σύμφωνα με τον Μπάιντεν, οι δύο ηγέτες δήλωσαν επίσης ότι μοιράζονται τη δέσμευση να «διασφαλίσουν ότι οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα δεν θα εκτοπιστούν στην Αίγυπτο ή σε οποιοδήποτε άλλο έθνος».

Η δήλωση αυτή είναι σημαντική, δεδομένου ότι αρκετοί Ισραηλινοί αξιωματούχοι και εξέχουσες προσωπικότητες έχουν θέσει την ιδέα να αναγκαστούν οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα να εγκαταλείψουν την περιοχή και να κατευθυνθούν προς την Αίγυπτο.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ, ο Τζο Μπάιντεν συζήτησαν για τη διευκόλυνση της Αιγύπτου στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και «επαναβεβαιώσαμε τη δέσμευσή μας να συνεργαστούμε. Συζητήσαμε τη σημασία της προστασίας της ζωής των αμάχων, του σεβασμού του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και διασφαλίσαμε ότι οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα δεν θα εκτοπιστούν στην Αίγυπτο ή σε οποιοδήποτε άλλο έθνος».

I also spoke with President Abdel Fattah Al-Sisi to share my appreciation for Egypt facilitating the delivery of humanitarian assistance to Gaza.

We reaffirmed our commitment to work together and discussed the importance of protecting civilian lives, respect for international…

