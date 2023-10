Πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς: Στη Γάζα έχουν σκοτωθεί περισσότερα παιδιά από όσα σε εμπόλεμες ζώνες από το 2019

Σοκάρει ο τρομακτικός απολογισμός των παιδιών που έχουν χάσει τη ζωή τους κατά το διάστημα τριών εβδομάδων στη Γάζα, καθώς ξεπέρασαν τον αριθμό των νεκρών παιδιών σε εμπόλεμες ζώνες από το 2019 και μετά.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την οργάνωση Save the Children τουλάχιστον 3.195 παιδιά έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου και μετά.

Ειδικότερα σύμφωνα με την ανθρωπιστική οργάνωση από τις 7 Οκτωβρίου, περισσότερα από 3.257 παιδιά έχουν αναφερθεί ως νεκρά, εκ των οποίων τουλάχιστον 3.195 στη Γάζα, 33 στη Δυτική Όχθη και 29 στο Ισραήλ, όπως αναφέρουν τα υπουργεία Υγείας της Γάζας και του Ισραήλ αντίστοιχα.

Ο αριθμός των παιδιών που αναφέρθηκε ότι σκοτώθηκαν μέσα σε μόλις τρεις εβδομάδες στη Γάζα είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των παιδιών που σκοτώθηκαν σε ένοπλες συγκρούσεις παγκοσμίως – σε περισσότερες από 20 χώρες – κατά τη διάρκεια ενός ολόκληρου έτους, για τα τελευταία τρία χρόνια.

Τα παιδιά αποτελούν πάνω από το 40% των 7.703 ανθρώπων που σκοτώθηκαν στη Γάζα και πάνω από το ένα τρίτο όλων των νεκρών στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη και στο Ισραήλ. Με άλλα 1.000 παιδιά να έχουν αναφερθεί ως αγνοούμενα στη Γάζα και να θεωρούνται θαμμένα κάτω από τα ερείπια, ο αριθμός των νεκρών είναι πιθανότατα πολύ υψηλότερος.

Την Παρασκευή, οι ισραηλινές δυνάμεις ανακοίνωσαν «εκτεταμένες χερσαίες επιχειρήσεις» στη Λωρίδα της Γάζας, με τη Save the Children να προειδοποιεί ότι θα επιφέρει περισσότερους θανάτους, τραυματισμούς και δυστυχία, ενώ παράλληλα ζήτησε άμεση κατάπαυση του πυρός.

«Τρεις εβδομάδες βίας έχουν ξεριζώσει παιδιά από οικογένειες και έχουν διαλύσει τις ζωές τους με ασύλληπτο ρυθμό. Οι αριθμοί είναι τρομακτικοί και με τη βία όχι μόνο να συνεχίζεται αλλά και να επεκτείνεται στη Γάζα αυτή τη στιγμή, πολλά περισσότερα παιδιά παραμένουν σε σοβαρό κίνδυνο», ανέφερε το στέλεχος της οργάνωσης Τζέισον Λι.

«Ο θάνατος ενός παιδιού είναι πάρα πολύς, αλλά πρόκειται για σοβαρές παραβιάσεις επικών διαστάσεων. Η κατάπαυση του πυρός είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να βάλει τους ανθρώπους πάνω από την πολιτική – κάθε μέρα που ξοδεύεται σε συζητήσεις αφήνει παιδιά να σκοτώνονται και να τραυματίζονται. Τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται ανά πάσα στιγμή, ειδικά όταν αναζητούν ασφάλεια σε σχολεία και νοσοκομεία», προσέθεσε.

3,195 children killed in #Gaza in just three weeks has surpassed the annual number of children killed across the world’s conflict zones since 2019. We are calling for an immediate ceasefire. pic.twitter.com/vrEQ846tPB

— Save the Children International (@save_children) October 29, 2023