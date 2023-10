Νταγκεστάν: Υπάρχουν «τραυματίες» μετά την εισβολή φιλοπαλαιστίνιων διαδηλωτών σε αεροδρόμιο

Οι αρχές του Νταγκεστάν ανακοίνωσαν πως υπάρχουν «τραυματίες» μετά την εισβολή δεκάδων φιλοπαλαιστίνιων διαδηλωτών στο αεροδρόμιο της Μαχατσκάλα, της πρωτεύουσας της Δημοκρατίας του ρωσικού Νταγκεστάν και οποίοι αναζητούσαν επιβάτες της πτήσης από το Τελ Αβίβ.

«Εξαιτίας του συμβάντος στο αεροδρόμιο στη Μαχατσκαλά υπάρχουν τραυματίες, οι οποίοι δέχονται ιατρικές φροντίδες», ανέφερε μέσω Telegram το υπουργείο Υγείας, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι τραυματίες είναι γύρω στους 20.

Ρωσικές δυνάμεις επιβολής της τάξης επενέβησαν στο αεροδρόμιο και έβαλαν τέλος στο επεισόδιο αυτό στις 22:20 (τοπική ώρα· 21:20 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τις αρχές.

Σύμφωνα με τη ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, οι ρωσικές δυνάμεις επιβολής του νόμου «απελευθέρωσαν» το αεροδρόμιο της Μαχατσκάλα από τον όχλο που εισέβαλε στο κτίριο.

«Το αεροδρόμιο της Μαχατσκάλα θα παραμείνει κλειστό για την υποδοχή αεροσκαφών… μέχρι, προκαταρκτικά, τις 02:59 ώρα Μόσχας στις 6 Νοεμβρίου 2023», αναφέρει ακόμα η υπηρεσία.

Ο επικεφαλής της δημοκρατίας Νταγκεστάν της Ρωσίας κατήγγειλε τον όχλο, υποσχόμενος τιμωρία.

Additional Footage has been released from the Riots earlier tonight at Makhachkala International Airport in Dagestan, showing how the Russian National Guards were able to Regain Control over the Airport, with Mil Mi-17 “Hip” Transport Helicopters landing on the Tarmac before… pic.twitter.com/qDPXiQGF0S

«Όλοι οι Νταγκεστάν συμπάσχουν με τον πόνο των θυμάτων από τις πράξεις άδικων ανθρώπων και πολιτικών και προσεύχονται για ειρήνη στην Παλαιστίνη. Αλλά αυτό που συνέβη στο αεροδρόμιό μας είναι εξοργιστικό και πρέπει να λάβει την κατάλληλη αξιολόγηση από τις αστυνομικές αρχές», ανέφερε στο Telegram ο Σεργκέι Μελίκοφ, κυβερνήτης της δημοκρατίας. «Αυτό θα γίνει».

Σύμφωνα με τους Times of Israel, μία πτήση από το Τελ Αβίβ προς το ρωσικό Νταγκεστάν αναγκάστηκε να ανακατευθυνθεί και να αλλάξει τελικό προορισμό λόγω της εισβολής των διαδηλωτών.

Το αεροπλάνο προσγειώθηκε σε ένα εναλλακτικό αεροδρόμιο, αλλά αντιμετώπισε και εκεί ταραχές, σύμφωνα με το Κανάλι 12. Οι επιβάτες έλαβαν εντολή να παραμείνουν μέσα στο αεροπλάνο και κλήθηκαν στο σημείο δυνάμεις των ΜΑΤ για να τους προστατεύσουν, αναφέρει το δημοσίευμα.

The hunt for Jews at the airport in Dagestan continues, to the soundtrack of “Allahu Akbar” screams. They even look into the plane’s engines, maybe someone is hiding there. Pogroms, a proud Russian tradition, now carried out by Muslim mobs running free with zero police presence pic.twitter.com/XaH3z9OvtH

Το Ισραήλ κάλεσε τη Ρωσία «να προστατεύσει όλους τους Ισραηλινούς πολίτες και όλους τους Εβραίους».

Το γραφείο του πρωθυπουργού και το υπουργείο Εξωτερικών δηλώνουν ότι παρακολουθούν τα γεγονότα στο Νταγκεστάν και κάλεσε τις Αρχές της Ρωσίας «να προστατεύσουν όλους τους Ισραηλινούς πολίτες και όλους τους Εβραίους και να δράσουν με αποφασιστικό τρόπο απέναντι στους ταραξίες και σε κάθε υποκίνηση σε βία εναντίον των Εβραίων και των Ισραηλινών».

BREAKING:

A Lynch mob has stormed the airport in Dagestan, Russia and is now going from plane to plane looking for Jewish passengers.

A plane from Tel Aviv was landing.

In this video, they interrogate one of the plane technicians, asking him:

«tell us where the Jews are» pic.twitter.com/CEHrjrBmez

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 29, 2023