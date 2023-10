Ισραήλ: Η συγκινητική στιγμή που η στρατιωτικός που απελευθέρωσε ο στρατός επανενώνεται με την οικογένειά της

Ευτυχισμένες στιγμές βιώνει ξανά η Uri Megidish, η στρατιωτικός που απελευθέρωσε ο Ισραηλινός στρατός από τη Γάζα, καθώς επανενώθηκε με την οικογένειά της.

Μάλιστα ιδιαίτερα συγκινητική είναι η στιγμή κατά την οποία η νεαρή στρατιωτικός επέστρεψε στο σπίτι της μετά την απαγωγή της από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Βίντεο που ανέβηκε στα social media, δείχνει τη στιγμή που η νεαρή κοπέλα πέφτει στην αγκαλιά της γιαγιάς της μετά από σχεδόν ένα μήνα ομηρίας. Το σπίτι είναι γεμάτο χαρά και υπάρχουν μόνο ευτυχισμένα πρόσωπα, ενώ η ηλικιωμένη γυναίκα χρειάζεται κι ένα ποτήρι νερό για να αντέξει τη συγκίνηση της επανένωσης με την εγγονή της.

The moment Ori Megidish, who was kidnapped by Hamas on 7/10 was reunited with her grandmother ❤️

