Ισραήλ εναντίον νοσοκομείων: Βομβαρδισμοί περιμετρικά δύο νοσοκομείων και ευθεία βολή σε τρίτο σε 24 ώρες

Το Ισραήλ έχει χτυπήσει τρία νοσοκομεία σε 24 ώρες, ενώ απειλεί ένα τέταρτο με βομβαρδισμό. Οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται αμείωτοι.

Σε λιγότερο από 24 ώρες η Ισραηλινή αεροπορία κατάφερε χτυπήματα στην περίμετρο των νοσοκομείων αλ-Κουντς και το Ινδονησιακό νοσοκομείο σπάζοντας τα τζάμια των νοσοκομείων και γεμίζωντάς τα καπνό. Επιμένει να ζητά την εκκένωση του νοσοκομείου αλ-Σίφα όπως και όλων των υπολοίπων.

Μέχρι και ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου από την Ράφα αναγκάστηκε να πάρει θέση πως ο αποκλεισμός της Γάζας και η στέρηση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μπορεί να συνιστά έγκλημα πολέμου

Οι διευθυντές και οι εργαζόμενοι των νοσοκομείων αρνούνται να εκκενώσουν, καθώς σημαίνει αυτόματα θανατική ποινή για τους ασθενείς τους που βρίσκονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, με σοβαρά καρδιοαναπνευστικά προβλήματα ή τα μωρά σε θερμοκοιτίδες.

Η αντίδραση της Χαμάς για το νοσοκομείο αλ-Κουντς

«Προειδοποιούμε ότι το Ισραήλ σχεδιάζει να διαπράξει νέα σφαγή στο νοσοκομείο αλ-Κουντς, καλούμε ολόκληρο τον κόσμο να αναλάβει την ευθύνη και να σταματήσει την επίθεση εναντίον των παιδιών μας και των ανυπεράσπιστων πολιτών.

🇮🇱 ISRAEL is now bombing in the vicinity of Gaza’s Al Quds HOSPITAL! 🇮🇱 Israel is a TERRORIST STATE. pic.twitter.com/yxYshd2qGO — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) October 29, 2023

Καλούμε τη διεθνή κοινότητα και τα διακυβερνητικά όργανα να αναλάβουν επείγουσα δράση.

Το αίτημα του Ισραήλ προς το προσωπικό του νοσοκομείου αλ-Κουντς να εκκενώσει είναι ένα προοίμιο για τη διάπραξη μιας φρικτής σφαγής εναντίον των ανθρώπων εκεί, δεδομένου ότι περίπου 14.000 εκτοπισμένοι άνθρωποι έχουν βρει καταφύγιο μέσα στο νοσοκομείο.

Ωστόσο, τα ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη συνέχισαν να βομβαρδίζουν τον περιβάλλοντα χώρο του νοσοκομείου με σκοπό να εκφοβίσουν το προσωπικό και τους ασθενείς.

The Israeli occupation forces deliberately continue to launch rockets directly near Al-Quds hospital in #Gaza to force medical staff, displaced individuals, and patients to evacuate the hospital. This has caused significant damage to hospital departments and exposed residents and… pic.twitter.com/Nh3nkeGadp — PRCS (@PalestineRCS) October 29, 2023

Εν μέσω των συνεχών απειλών για την εκκένωση των νοσοκομείων και τη στοχοποίηση των μη στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη Λωρίδα της Γάζας, κυρίως νοσοκομείων, σχολείων, τζαμιών και εκκλησιών, καλούμε τη διεθνή κοινότητα και τα διακυβερνητικά όργανα να αναλάβουν επείγουσα δράση για την προστασία των νοσοκομείων.

People are still in Al Quds hospital despite all the Israeli threats.

The Israeli forces asked the hospital to evacute the people refuse.

There was alot of bombing surrounding the hospital last night. pic.twitter.com/VpfclknplN — Hind Khoudary (@Hind_Gaza) October 30, 2023

Αυτές οι εγκαταστάσεις υγείας είναι οι μόνες που έχουν απομείνει στην ήδη αποκλεισμένη Γάζα και εξυπηρετούν τη ζωή περισσότερων από δύο εκατομμυρίων Παλαιστινίων πολιτών εκεί.

Τους καλούμε επίσης να παρέμβουν για να σταματήσει η σκόπιμη στόχευση των τζαμιών και των εκκλησιών από το Ισραήλ και να σεβαστούν τους διεθνείς κανόνες και νόμους».

To νοσοκομείο Αλ-Κουντς είναι το μοναδικό νοσοκομείο που μπορεί ακόμα να κάνει αιμοκαθάρσεις στους νεφροπαθείς της Λωρίδας της Γάζας. Οι 400 εκ των ασθενών ανήκουν στις κατηγορίες που προαναφέραμε που δεν μπορούν να μεταφερθούν.

Το νοσοκομείο βρίσκεται στον κεντρικό τομέα της Γάζας και βορειοανατολικά και εκεί βρίσκονται 12.000 εκτοπισμένοι πολίτες.

Η Ισραηλινή Αεροπορία έχει επιφέρει πλήγματα σε μια ακτίνα 50 μέτρων από το νοσοκομείο, προκαλώντας μόνο τρόμο και υλικές ζημιές στο νοσοκομείο, αλλά πολλές απώλειες στις γύρω πολυκατοικίες.

Βομβαρδίζουν την περίμετρο του Ινδονησιακού Νοσοκομείου

Ας επεξηγήσουμε πως στην Λωρίδα της Γάζας τα περισσότερα νοσοκομείο είναι δωρεά από πλουσιότερες χώρες (Ινδονησιακό Νοσοκομείο, Νοσοκομείο του Κουβέιτ, Νοσοκομείο Τουρκικής Φιλίας) ή οργανώσεις όπως το Νοσοκομείο Βαπτιστών Αλ-Άχλυ που βομβαρδίστηκε χωρίς ανάληψη ευθύνης (καθώς ο βομβαρδισμός νοσοκομείου συνιστά έγκλημα πολέμου). Στην περίπτωση του Ινδονησιακού Νοσοκομείου επίσης ζητήθηκε να το εκκενώσουν.

Στην άρνηση του προσωπικού καθώς αυτό θα σημάνει τον θάνατο ασθενών, εδώ και δύο περίπου μέρες οι βομβαρδισμοί έχουν ως στόχο την περίμετρο του νοσοκομείου. Έχουν ισοπεδώσει την γύρω περιοχή με την ισραηλινή αεροπορία να επιδίδεται σε μια εκστρατεία τρόμου, δημιουργώντας υλικές ζημιές στο νοσοκομείο από σπασμένες τζαμαρίες και θραύσματα.

Στην περιοχή δεν υπάρχουν στρατιωτικοί στόχοι και δημιουργεί απορία η εμμονή με την εκκένωση των νοσοκομείων.

The result of Israeli airstrikes landing near the Indonesian hospital in the Northern Gaza Strip.#Gaza #Palestine #Israel pic.twitter.com/z7Vvh7b3It — Dylan Griffith (@LivingDadJoke) October 30, 2023

Το Ινδονησιακό νοσοκομείο ήταν αυτό που είχε μείνει από ρεύμα στις 24 Οκτωβρίου και ασθενείς κατέληξαν.

Η περίπτωση του Νοσοκομείου Τουρκo-Παλαιστινιακής Φιλίας

Το Νοσοκομείο Τουρκο-Παλαιστινιακής Φιλίας ήταν το εξής ένα πλην του νοσοκομείο αλ-Άχλυ που είχε ογκολογική πτέρυγα.

Breaking news from Gaza: Israeli warplanes bomb TIKA (turkish built) hospital, near ex-outpost of Netzarim and targeted the 3rd floor of the main building. Damage at the hospital reported pic.twitter.com/wMfMxow3UZ — Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) October 30, 2023

Η επίθεση στο νοσοκομείο για την αντιμετώπιση του καρκίνου που χρηματοδοτείται από την Τουρκία στην περιοχή Ταλ αλ-Χάουγα, μια συνοικία στα νοτιοδυτικά της πόλης της Γάζας, είναι το «πρώτο άμεσο χτύπημα σε ιατρική εγκατάσταση», δήλωσε ο διευθυντής του.

«Ο τρίτος όροφος, ο οποίος προορίζεται για τη χορήγηση αναισθησίας, χτυπήθηκε άμεσα από ισραηλινό βομβαρδισμό, ο οποίος κατέστρεψε τοίχους, παράθυρα, γραμμές δεξαμενών οξυγόνου, σωλήνες νερού και γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος», δήλωσε ο Σόμπχι Σκέικ, διευθυντής του Νοσοκομείου Τουρκο-Παλαιστινιακής Φιλίας.

Στο συγκεκριμένο όροφο δεν υπήρχαν ασθενείς ή ιατρική ομάδα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

#BREAKING| Israeli jets targeted the 3rd floor of the Turkish Friendship Hospital in #Gaza, which is the only specialized cancer hospital in the enclave, leaving heavy damage. pic.twitter.com/7kCQbPopHA — Quds News Network (@QudsNen) October 30, 2023

«Το χτύπημα έγινε στις 17:30 τοπική ώρα (σ.σ. και ώρα Ελλάδας), αλλά από χθες, ο περίγυρος του νοσοκομείου δέχεται επανειλημμένα πλήγματα από ισραηλινούς βομβαρδισμούς», είπε.

Στη Γάζα υπάρχουν 10.000 καρκινοπαθείς. Το νοσοκομείο διαθέτει μόνο 156 κρεβάτια, εκτός από 100 κρεβάτια για καθημερινή χρήση, εξήγησε ο Σκέικ.

«Ανησυχούμε ότι το νοσοκομείο θα χτυπηθεί ξανά και ότι οι ασθενείς μας θα σκοτωθούν στα κρεβάτια τους, και ανησυχούμε για την ευημερία του προσωπικού μας, αλλά θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτό είναι το καθήκον μας».