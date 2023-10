Πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς: Υπαρκτός ο κίνδυνος ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή

Μετά την σφοδρή επίθεση της Χαμάς στο Ισράηλ, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βομβαρδίζουν συνεχώς τη Λωρίδα της Γάζας, ενώ ήδη έχει προαναγγελθεί μία ευρείας κλίμακας χερσαία επέμβαση.

Από την πλευρά της Δύσης, οι ΗΠΑ έχουν ήδη στείλει δύο αμερικανικά αεροπλανοφόρα στην Μέση Ανατολή προκειμένου να υποστηρίξει το Ισραήλ. Παράλληλα, η Ουάσινγκτον φοβάται τυχόν επέκταση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ιρανοί συνεχίζουν να στοχεύουν τα αμερικανικά στρατεύματα.

Σε συνέντευξη του, στην εκπομπή «Face the Nation», ο σύμβουλος εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Τζέικ Σάλιβαν, ανέφερε ότι «Είμαστε σε επαγρύπνηση, διότι βλέπουμε αυξημένες απειλές κατά των δυνάμεών μας σε όλη την περιοχή και αυξημένο κίνδυνο εξάπλωσης αυτής της σύγκρουσης σε άλλα μέρη της περιοχής. Κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να το αποτρέψουμε και να το αποτρέψουμε.»

Στην συνέχεια, ο σύμβουλος εθνικής Ασφάλειας ρωτήθηκε σχετικά με τα αμερικανικά πλήγματα κατά των ιρανικών πληρεξουσίων στην Μέση Ανατολή. Πάνω σε αυτήν την ερώτηση, ο Σάλιβαν ανέφερε στο ABC: «Εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις, θα απαντήσουμε και νομίζω ότι οι Ιρανοί καταλαβαίνουν το μήνυμά μας.»

«Λαμβάνουμε, φυσικά, κάθε αναγκαίο μέτρο για να προστατεύσουμε τις δυνάμεις μας, να αυξήσουμε την επαγρύπνησή μας και να συνεργαστούμε με άλλες χώρες στην περιοχή για να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε αυτή τη σύγκρουση που διεξάγεται αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ και τη Γάζα από το να εξελιχθεί σε περιφερειακή σύγκρουση», δήλωσε ο Σάλιβαν και πρόσθεσε ότι «Ο κίνδυνος είναι πραγματικός, και ως εκ τούτου, η επαγρύπνηση είναι υψηλή, και τα μέτρα που λαμβάνουμε για να το αποτρέψουμε και να το αποτρέψουμε είναι σοβαρά, συστηματικά και συνεχή».

Σε συνέντευξη της στην εκπομπή 60 Minutes, η Καμάλα Χάρις ανέφερε ότι η Ουάσινγκτον «δεν έχει καμία πρόθεση ή σχέδια να στείλει στρατεύματα στο Ισραήλ ή στη Γάζα». Σύμφωνα με την ίδια, οι ΗΠΑ παρέχουν στο Ισραήλ συμβουλές, εξοπλισμό και διπλωματική υποστήριξη. «Το Ισραήλ, χωρίς καμία αμφιβολία, έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό να μην υπάρξει σύγκρουση μεταξύ της Χαμάς και των Παλαιστινίων», δήλωσε η ίδια. «Οι Παλαιστίνιοι έχουν ίσα δικαιώματα στην ασφάλεια, την αυτοδιάθεση και τον σεβασμό και ήμασταν πολύ σαφείς για το γεγονός ότι πρέπει να τηρούνται οι κανόνες του πολέμου και να πηγαίνει κανονικά η ανθρωπιστική βοήθεια προς αυτούς.»

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν, ανέφερε πως η χώρα του δεν θέλει ο πόλεμος να επεκταθεί άλλο. Πρόσθεσε δε ότι «Πάντοτε παρείχαμε πολιτική, μιντιακή και διεθνή υποστήριξη στην Παλαιστίνη. Ποτέ δεν το αρνηθήκαμε αυτό.»

«Αυτή είναι η αλήθεια, αλλά σε ότι αφορά την επιχείρηση που αποκαλείται Καταιγίδα Αλ Άκσα, δεν υπήρξε καμία σχέση, ανάμεσα στο Ιράν και σε αυτή την επιχείρηση της Χαμάς», ανέφερε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε την Κυριακή το βράδυ, πυραυλική επίθεση με στόχο διάφορες περιοχές στη νότια επαρχία Νταράα της Συρίας, ως απάντηση στην υποτιθέμενη εκτόξευση ρουκετών από τη Συρία.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επιβεβαίωσε τα ισραηλινά πυραυλικά πλήγματα στην ύπαιθρο της Νταράα, απ’ όπου φέρεται να προήλθε η επίθεση με ρουκέτες.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές από την επίθεση αυτή. Εν τω μεταξύ, υπήρξαν αναφορές για εκρήξεις σε αμερικανική βάση στην περιοχή Shaddadi στη βορειοανατολική επαρχία Hasakah της Συρίας την Κυριακή.

⚡️The Zionist enemy army publishes footage of its aggression against Daraa https://t.co/lttOebb3Bu pic.twitter.com/7q588nlmKl

— Middle East Observer (@ME_Observer_) October 29, 2023