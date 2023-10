Μπενιαμίν Νετανιάχου: Μετακόμισε σε βίλα με πυρηνικό καταφύγιο – Οργή στο Ισραήλ

Θύελλα αντιδράσεων έχει ξεσπάσει στο Ισραήλ με την κίνηση του πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και της συζύγου του, Σάρα, να μετακομίσουν σε πολυτελή έπαυλη με βαθύ πυρηνικό καταφύγιο εν μέσω του πολέμου με τη Χαμάς.

Πρόκειται για μία περιφραγμένη έπαυλη της Ιερουσαλήμ, που ανήκει στον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο Simon Falic και διαθέτει υψηλού επιπέδου ασφάλεια.

Όπως υπογραμμίζει σε δημοσίευμά της η βρετανική εφημερίδα, Daily Mail, «η βίλα προσφέρει στον Ισραηλινό πρωθυπουργό μια διέξοδο από την αυξανόμενη οργή των Ισραηλινών πολιτών, που είναι θυμωμένοι για το πώς οι μαχητές της Χαμάς μπόρεσαν να παραβιάσουν τα σύνορα της χώρας, να δολοφονήσουν βάναυσα 1.400 άνδρες, γυναίκες και παιδιά και να αρπάξουν 220 ομήρους στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου».

Israeli prime minister Benjamin Netanyahu and his wife Sara have decamped to a luxury mansion with a deep nuclear bunker https://t.co/g97UIakEwS pic.twitter.com/YRaeYkKWeq

— Daily Mail US (@DailyMail) October 29, 2023