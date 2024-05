Η Γούπι Γκόλντμπεργκ εξομολογείται για τον εθισμό της στην κοκαΐνη – «Δεν ήθελα να πεθάνω»

Η Γούπι Γκόλντμπεργκ παραδέχτηκε στα επερχόμενα απομνημονεύματά της «Bits and Pieces: My Mother, My Brother, and Me», ότι είχε σοβαρό εθισμό στην κοκαΐνη.

«Είχα μείνει αρκετά μακριά από τα ναρκωτικά, εκτός από το χόρτο, αφού είχα καθαρίσει στις αρχές της δεκαετίας του ’70», γράφει η ηθοποιός, η οποία πήγε σε κέντρο αποτοξίνωσης πριν γίνει διάσημη.

Η 68χρονη Γκόλντμπεργκ συνέχισε να εξηγεί πώς το Χόλιγουντ και η Νέα Υόρκη επαναπροσδιόρισαν την έννοια της «ψυχαγωγικής χρήσης ναρκωτικών» τη δεκαετία του ’80.

«Με καλούσαν σε πάρτι όπου με υποδέχονταν στην πόρτα με ένα μπολ με Quaaludes [σ.σ. υπνωτικό ηρεμιστικό] από το οποίο μπορούσα να διαλέξω ό,τι ήθελα», θυμάται η ηθοποιός του «Sister Act». «Γραμμές κοκαΐνης ήταν απλωμένες στα τραπέζια και στους πάγκους των μπάνιων».

Η Γκόλντμπεργκ εξήγησε ότι οι παρευρισκόμενοι στο πάρτι γνώριζαν ότι οι αστυνομικοί δεν επρόκειτο ποτέ να κάνουν έφοδο στο σπίτι ενός «μεγάλου παραγωγού ή ηθοποιού», οπότε ήταν όλοι «πολύ χαλαροί» και «έπαιρναν μέρος».

Η βραβευμένη με EGOT παραδέχτηκε επίσης ότι πίστευε ότι μπορούσε να «χειριστεί» την κοκαΐνη, καθώς δεν φαινόταν «επικίνδυνη» και φαινόταν ότι όλοι είχαν πρόσβαση σε αυτήν εκείνη την εποχή.

Η Γκόλντμπεργκ γράφει στο βιβλίο της ότι όλα ήταν καλά για περίπου έναν χρόνο. Ισχυρίζεται ότι μπορούσε να κρύψει τη χρήση ναρκωτικών και να συνεχίσει να εργάζεται και να εμφανίζεται μάλιστα στην ώρα της στο πλατό χωρίς προβλήματα.

Η εξομολόγηση της Γούπι Γκόλντμπεργκ για τις παραισθήσεις

Ήταν μόνο λίγο καιρό μετά, όμως, που ένιωσε ότι η κοκαΐνη άρχισε να της δημιουργεί προβλήματα.

Τα πράγματα έγιναν τόσο άσχημα που η Γκόλντμπεργκ θυμάται ότι είχε παραισθήσεις. Κάποια στιγμή πίστεψε ότι είδε ένα επικίνδυνο πλάσμα να παραμονεύει κάτω από το κρεβάτι της, το οποίο θα προσπαθούσε να της επιτεθεί αν σηκωνόταν.

«Έτσι, δεν σηκώθηκα από το κρεβάτι για είκοσι τέσσερις ώρες», γράφει η πρωταγωνίστρια του «Ghost». «Αυτά τα πράγματα δεν τελειώνουν όμορφα. Υπάρχει μόνο ένα χρονικό διάστημα που ένας άνθρωπος μπορεί να κρατήσει την κύστη του».

Τέλος, η Γκόλντμπεργκ είχε μια στιγμή συνειδητοποίησης όταν έμενε σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο του Μανχάταν. Βρισκόταν μέσα στη ντουλάπα κάνοντας κοκαΐνη, όταν μπήκε μια οικονόμος, άνοιξε την πόρτα της ντουλάπας και ούρλιαξε.

Η Γκόλντμπεργκ πετάχτηκε και εξήγησε ότι ήταν το δωμάτιό της, αλλά τότε αντίκρισε το πρόσωπό της στον καθρέφτη, το οποίο ήταν πασαλειμμένο με κοκαΐνη.

Η ηθοποιός θεωρεί τον εαυτό της τυχερό, γράφοντας ότι «κατάφερε να σταματήσει γρήγορα τη χρήση ναρκωτικών», παρόλο που ήξερε ότι δεν θα ήταν εύκολη η απεξάρτηση από τα ναρκωτικά.

«Ήξερα ότι θα έπρεπε να αλλάξω τους φίλους μου και να απορρίψω προσκλήσεις, αλλά μπορούσα να το κάνω αυτό», γράφει. «Δεν ήθελα να πεθάνω».