Αποκάλυψη από την Ιταλία: «Αυτός φεύγει από τον Ολυμπιακό…»

Ο Ολυμπιακός μετά το Final Four 2024, και την νίκη στον μικρό τελικό επί της Φενέρ (87-84), έχει μπροστά του τους τελικούς της Basket League, ωστόσο οι ερυθρόλευκοι προετοιμάζονται για την επόμενη σεζόν.

Οι Πειραιώτες θα προχωρήσουν σε αρκετές αλλαγές στο ρόστερ τους και όπως τονίζουν δημοσιεύματα από τον ευρωπαϊκό Τύπο, ήδη έχει «κλειδώσει» μία σημαντική αποχώρηση από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο γνωστός Ισραηλινός δημοσιογράφος, Άρελ Γκίνσμπερ, με ανάρτησή του στον επίσημο λογαριασμό του στο twitter, αποκαλύπτει: «Μπορώ να πω ότι ο Αϊζέια Κάναν θα αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό. Ο Κάναν και ο ελληνικός σύλλογος δυσκολεύονται να τα βρουν στους όρους για συνέχεια της συνεργασίας τους και φαίνεται ότι πιθανότατα θα αποχωρήσει. Αρκετές ομάδες της EuroLeague δείχνουν ενδιαφέρον για την περίπτωσή του».

