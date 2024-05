Ολυμπιακός Κ19: Στο Μαρακανά στις 24/8 με την Φλαμένγκο για το Διηπειρωτικό Κ20 (pic)

Η ομάδα Κ19 του Ολυμπιακού έγραψε ιστορία πριν από περίπου έναν μήνα, όταν νίκησε τη Μίλαν με 3-0 στον μεγάλο τελικό του UEFA Youth League ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης, όντας η πρώτη ελληνική ομάδα που καταφέρνει κάτι ανάλογο.

Αφού στο πλαίσιο της σύσφιξης σχέσεων μεταξύ UEFA και CONMEBOL θα αντιμετωπίσει την αντίστοιχη ομάδα της Φλαμένγκο, που ήταν η νικήτρια του Copa Libertadores Κ20. Έτσι η ομοσπονδία της Νότιας Αμερικής γνωστοποίησε την ημερομηνία της εν λόγω αναμέτρησης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 24 Αυγούστου και μάλιστα στο ιστορικό γήπεδο της Βραζιλίας, το Μαρακανά!

🏟🇧🇷 Data e local definidos! @Flamengo e @olympiacosfc fazem a #IntercontinentalSub20 em 24/8, no @maracana .

The date and place are set! @Flamengo and @olympiacosfc will meet for the #IntercontinentalSub20 on August 24th at the @maracana . pic.twitter.com/ECh3cCfUuZ

— CONMEBOL Libertadores Sub-20 (@LibertadoresU20) May 27, 2024