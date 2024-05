Η Χέιλι Μπίμπερ επιδεικνύει τη φουσκωμένη κοιλίτσα της – Η έξοδος με τον Τζάστιν Μπίμπερ

Η Χέιλι Μπίμπερ επέλεξε ένα casual look μητρότητας καθώς βγήκε με τον σύζυγό της Τζάστιν Μπίμπερ στο Λος Άντζελες το Σαββατοκύριακο.

Το 27χρονο μοντέλο που διανύει τους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης του φορούσε ένα χαμολοκάβαλο τζιν, συνδυάζοντάς το με ένα κόκκινο κοντό μπλουζάκι που άφηνε να φανεί η φουσκωμένη κοιλίτσα του.

Η Χέιλι Μπίμπερ απαθανατίστηκε ευδιάθετη και χαμολελαστή αφότου απόλαυσε ένα μεσημεριανό ραντεβού με τον Τζάστιν Μπίμπερ, με τον οποίο παντρεύτηκε το 2018.

Και ο Τζάστιν Μπίμπερ επέλεξε το casual ντύσιμο, επιλέγοντας ένα φαρδύ μπεζ παντελόνι, ένα oversize μαύρο φούτερ και ένα γκρι t-shirt.

Ήταν νωρίτερα μέσα στον μήνα που το λαμπερό ζευγάρι ανακοίνωσε τα νέα της εγκυμοσύνης της Χέιλι Μπίμπερ στο Instagram.

Το αγαπημένο ζευγάρι μοιράστηκε ένα βίντεο από την ανανέωση των όρκων του γάμου τους στη Χαβάη και ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της Χέιλι Μπίμπερ, ενθουσιάζοντας τους θαυμαστές τους.

Έκτοτε η Χέιλι Μπίμπερ επιδεικνύει υπερήφανα τη φουσκωμένη κοιλίτσα της με τις ενδυματικές της επιλογές.

Hailey Bieber flashes her baby bump in a sizzling red sweater as she and husband Justin step out in Los Angeles pic.twitter.com/aG77RRfkGw

— News News News (@NewsNew97351204) May 26, 2024