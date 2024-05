Οι Black Keys ακύρωσαν την περιοδεία τους στη Βόρεια Αμερική – Η εξήγηση στους θαυμαστές τους

Οι Black Keys έσπασαν τη σιωπή τους αφού ακύρωσαν ολόκληρη την επερχόμενη περιοδεία τους στη Βόρεια Αμερική, εξηγώντας στους θαυμαστές ότι θα προτείνουν μια πιο «συναρπαστική, οικεία εμπειρία» από τις εμφανίσεις σε στάδια που είχαν προγραμματιστεί.

Οι θαυμαστές του αμερικανικού ροκ ντουέτο από το Οχάιο απογοητεύτηκαν όταν έμαθαν ότι η σειρά συναυλιών που είχε ανακοινωθεί για τον Σεπτέμβριο ακυρώθηκε. Πολλοί έσπευσαν με αναρτήσεις στο Twitter/X να υποθέσουν ότι η ακύρωση οφείλεται στον μη ικανοποιητικό ρυθμό πωλήσεων εισιτηρίων.

Με ανακοίνωσή τους οι Νταν Άουερμπακ και Πάτρικ Κάρινι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενημέρωσαν τους θαυμαστές τους ότι η περιοδεία «International Players» – για την προώθηση του 12ου άλμπουμ «Ohio Players» – ακυρώθηκε και σχεδιάστηκε εκ νέου σε μικρότερους συναυλιακούς χώρους.

Τι αναφέρουν οι Black Keys

«Το συγκρότημα θέλει να διαβεβαιώσει τους πάντες ότι ο Νταν και ο Πάτρικ είναι ζωντανοί και καλά» αναφέρουν.

«Μετά την πρόσφατη σειρά συναυλιών στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη με σταθμούς σε εμβληματικούς χώρους όπως το Brixton Academy και το Zenith στο Παρίσι, αποφασίσαμε να κάνουμε κάποιες αλλαγές στο σκέλος της περιοδείας στη Βόρεια Αμερική που θα μας επιτρέψει να προσφερθεί μια παρόμοια συναρπαστική, οικεία εμπειρία τόσο για τους θαυμαστές όσο και για το συγκρότημα και θα ανακοινώσουμε σύντομα αναθεωρημένο το σύνολο των ημερομηνιών».

«Σε όσους είχαν αγοράσει εισιτήρια ή/και VIP για τις αρχικές ημερομηνίες της περιοδείας θα επιστραφεί το αντίτιμο πλήρως – και όταν ανακοινωθούν τα νέα σχέδια, θα είναι οι πρώτοι που θα μπορούν να αγοράσουν εισιτήρια» διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

Το άλμπουμ «Ohio Players» που περιλαμβάνει συνεργασίες με τους Νόελ Γκάλαχερ και Beck και τα singles «Beautiful People (Stay High)», «I Forgot To Be Your Lover» και «This Is Nowhere» έχει φθάσει στη θέση 26 στο US Billboard chart και στη θέση 13 στο Ηνωμένο Βασίλειο.