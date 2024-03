Ανήσυχοι οι θαυμαστές της Αντέλ – Τι συμβαίνει με τα εισιτήρια για τις συναυλίες της

Οι ευρωπαϊκές συναυλίες της Αντέλ ίσως να μην φτάσουν τις προσδοκίες της, αφού δεν κατάφερε να ξεπουλήσει τα εισιτήρια ύστερα από την ακύρωση των εμφανίσεών της στο Λας Βέγκας λόγω ασθένειας.

Η 35χρονη τραγουδίστρια θα πραγματοποιήσει 10 συναυλίες στο Μόναχο μεταξύ 2 και 24 Αυγούστου, τις πρώτες της συναυλίες στην Ευρώπη από το 2015. Αλλά παρά την τεράστια δημοτικότητά της, η Sun αναφέρει ότι υπάρχουν ακόμα χιλιάδες εισιτήρια για τις συναυλίες χωρητικότητας 80.000 θέσεων διαθέσιμα στο Ticketmaster.

Λέγεται ότι οι θαυμαστές ανησυχούν να ξοδέψουν χρήματα για εισιτήρια σε περίπτωση που η Αντέλ αναγκαστεί να ακυρώσει ή να αναβάλει για άλλη μια φορά τις εμφανίσεις της.

Μια πηγή δήλωσε στο δημοσίευμα: «Υπάρχει κάποια επιφυλακτικότητα των θαυμαστών σχετικά με την αγορά των εισιτηρίων, επειδή οι άνθρωποι ανησυχούν για το αν η Αντέλ θα είναι αρκετά καλά για να τις εκτελέσει όλες. Ο κόσμος την παρακολουθεί εξαιρετικά στενά και η Αντέλ είναι σιωπηλή εδώ και μερικές εβδομάδες από τότε που ανακοίνωσε ότι ήταν άρρωστη και έκανε ένα διάλειμμα. Έτσι, οι θαυμαστές της ανησυχούν γι’ αυτήν και για το πότε θα επιστρέψει».

Επίσης, πρόσθεσε: «Αλλά η Αντέλ έχει πρόσβαση στην καλύτερη δυνατή θεραπεία για οτιδήποτε χρειαστεί στην Καλιφόρνια και μια ισχυρή ομάδα γύρω της».

Λίγες ημέρες μετά την αποκάλυψη ότι είχε τεθεί σε ανάπαυση των φωνητικών χορδών της τον περασμένο μήνα, η τραγουδίστρια μοιράστηκε την είδηση ότι και οι 10 συναυλίες της τον Μάρτιο στο Λας Βέγκας θα μετατεθούν για αργότερα, αφού διατάχθηκε να ξεκουραστεί με «εντολή των γιατρών».

Πρόκειται να ολοκληρώσει την παραμονή της στο «Colosseum at Caesars Palace» τον Ιούνιο και πιστεύεται ότι κερδίζει περίπου 1,5 εκατομμύριο λίρες ανά συναυλία.

Πολλοί θαυμαστές έχουν μείνει απογοητευμένοι για τις επαναπρογραμματισμένες ημερομηνίες του Λας Βέγκας, καθώς είχαν ήδη ξοδέψει χρήματα για αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία για τις αρχικές ημερομηνίες.

Οι θαυμαστές δεν θα μπορέσουν να πάρουν επιστροφή χρημάτων, καθώς δεν έχει γίνει ακύρωση, αλλά αναβολή των συναυλιών.

