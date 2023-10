Η Αντέλ σταμάτησε το σόου της και μίλησε για τον «Τσάντλερ» από τα «Φιλαράκια»

Η είδηση του θανάτου του Μάθιου Πέρι έπεσε σαν «κεραυνός εν αιθρία». Ο δημοφιλής ηθοποιός κατέγραψε τεράστια επιτυχία με τον ρόλο του ως Τσάντλερ στα «Φιλαράκια», το οποίο προβλήθηκε για αρκετές σεζόν.

Ο θάνατός του προκάλεσε σοκ και θλίψη στους οικείους και τους φίλους τους, με τους συμπρωταγωνιστές του να λένε το δικό τους αντίο στα social media. Μάλιστα, χθες βράδυ Σαββάτου που έγινε γνωστή η δυσάρεστη είδηση, η Αντέλ σταμάτησε το show της στο Las Vegas για να μιλήσει για τον αγαπημένο ηθοποιό. Η Βρετανίδα τραγουδίστρια σημείωσε πόσο περίεργο της φαίνεται το γεγονός ότι κάποιος που δεν συνάντησε ποτέ από κοντά την έκανε να γελά και έφερνε τόση χαρά στη ζωή της.

«Ήταν τόσο ειλικρινής για τις μάχες του με τον εθισμό και για τη νηφαλιότητα. Κάτι που θεωρώ απίστευτα γενναίο. Ήθελα απλά να πω πόσο πολύ αγαπώ αυτό που έκανε για εμάς. Ειδικότερα αυτό που έκανε για εμένα. Ήταν ένας από τους καλύτερους κωμικούς και ελπίζω τώρα να αναπαυθεί εν ειρήνη», ανέφερε χαρακτηριστικά η Adele.

Adele paused her Vegas show to pay tribute to Matthew Perry on Saturday night.

Around Hollywood, Selma Blair, Mira Sorvino and more posted tributes to the “Friends” star on social media. Here’s what they had to say: https://t.co/A8aRhRLKZ0#SNL #Friends #ChandlerBing pic.twitter.com/Zv89QAQAdR

— Los Angeles Times (@latimes) October 29, 2023