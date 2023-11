Αντέλ: Με ποιο τρόπο επιβεβαίωσε τον γάμο της με τον Ριτς Πολ

Και οι εξελίξεις της συνεχίζονται για τη διάσημη τραγουδίστρια που πλέει σε πελάγη ευτυχίας. Τον γάμο της επιβεβαίωσε η Αντέλ με τον αγαπημένο της Ριτς Πολ. Η τραγουδίστρια βρέθηκε καλεσμένη στο κωμικό σόου του κολλητού της Άλαν Καρ στο Λος Άντζελες, με δύο μέλη του κοινού να επιβεβαιώνουν την είδηση στο «Deuxmoi».

«Ήμουν στην κωμική εκπομπή του Άλαν Καρ στο Λος Άντζελες απόψε και η Αντέλ ήταν στο κοινό. Ο Άλαν ρώτησε το κοινό αν κάποιος παντρεύτηκε πρόσφατα και η Αντέλ φώναξε: «Εγώ παντρεύτηκα», είπε μέλος του κοινού, ενώ άλλος θεατής πρόσθεσε:

«Όταν ρώτησε αν κάποιος παντρεύτηκε πρόσφατα, εκείνη φώναξε «παντρεύτηκα». Σούπερ χαρούμενη και ήταν σούπερ γλυκιά. Η Αντέλ καθόταν ακριβώς πίσω μου με έναν φίλο της και περνούσε υπέροχα. Η ασφάλειά της ήρθε μόνο για να της φέρει σνακ. Δεν την ένοιαζε αν ο κόσμος ήξερε ότι ήταν εκεί τον παρενοχλούσε [τον Άλαν Καρ] είναι κολλητοί φίλοι».

Adele ‘finally CONFIRMS she’s married Rich Paul’ as she makes ‘super cute’ announcement at Alan Carr’s show https://t.co/j12IghSUAB

