Η Πριγκίπισσα Κάκο για πρώτη φορά στην Ελλάδα – Ποια είναι η «πριγκίπισσα Diana της Ανατολής»

Mιλώντας για βασιλική οικογένεια, για πρίγκιπες και πριγκίπισσες, συνήθως το μυαλό μας πηγαίνει σε κάποια βασιλική οικογένεια της Ευρώπης. Σε αυτό το άρθρο όμως θα μάθουμε λίγα περισσότερα, για την πριγκίπισσα της Ιαπωνίας, η οποία μετά από 22 ολόκληρες ώρες ταξιδιού, έφτασε για πρώτη φορά στην χώρα μας με αφορμή το «Έτος Πολιτισμού και Τουρισμού Ελλάδας και Ιαπωνίας».

Αυτή είναι η πρώτη φορά που η Πριγκίπισσα Κάκο επισκέπτεται τη χώρα μας και μάλιστα μετά την ξενάγηση στο Μουσείο της Ακρόπολης θα ακολουθήσει και επίσκεψη στην Εθνική Πινακοθήκη.

H 30χρονη πριγκίπισσα έρχεται για πρώτη φορά στην χώρα μας, ενώ το ιστορικό της και η οικογένεια από την οποία προέρχεται, απασχολεί καθημερινά την Ασία και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Η πριγκίπισσα Κάκο είναι κόρη του Διάδοχου Ακισίνο και δισέγγονη του Αυτοκράτορα Χιροχίτο και αυτές τις ημέρες είναι και επίσημη προσκεκλημένη της ελληνικής κυβέρνησης. Η 30χρονη πριγκίπισσα δεν μπορεί να είναι υποψήφια για τον πολυπόθητο θρόνο των Χρυσανθέμων, αφού δυστυχώς μέχρι και σήμερα απαγορεύεται αυστηρά η κατάληψη του Θρόνου από γυναίκα.

Σημασία όμως, έχει το γεγονός πως για τον λαό της Ιαπωνίας, η νεαρή πριγκίπισσα έχει κερδίσει τον σεβασμό και τον θαυμασμό και από πολλούς θεωρείται ως άλλη πριγκίπισσα Diana της Ανατολής. Αυτό εύκολα μπορεί να το καταλάβει κανείς, αφού μόνο για τα γενέθλιά της το 2014 βρέθηκαν στο παλάτι 80.000 άνθρωποι μόνο και μόνο για να γιορτάσουν τα 20α γενέθλιά της.

🇯🇵#Japan’s Princess Kako of Akishino in new photos released by the Imperial Household Agency to mark her 29th birthday on 29 December 2023.#PrincessKako #佳子さま #皇室 #日本 pic.twitter.com/DQQIYlcimm

— Royal World Thailand 🇹🇭 (@rwthofficial) December 29, 2023