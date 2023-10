Πόλεμος στη Γάζα: Οι IDF βομβάρδισαν προσφυγικό καταυλισμό

Συνεχίζονται τα πλήγματα του Ισραήλ στην Γάζα, ενώ το βράδυ της Κυριακής ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι πραγματοποίησε επίθεση κατά του προσφυγικού καταυλισμό της πόλης Τζενίν στην Δυτική Όχθη. Σε ανακοίνωση τους, οι IDF, αναφέρουν ότι καταστράφηκαν αρκετοί στόχοι που περιείχαν εκρηκτικά και πυρομαχικά.

Από την πλευρά τους, οι Παλαιστίνιοι ανέφεραν ότι από την ανταλλαγή πυρών σκοτώθηκαν τέσσερις και άλλοι τραυματίστηκαν. Αναφέρουν δε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ επιτέθηκαν από πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις.

BREAKING: The Israeli army bombs Jenin refugee camp in the West Bank after storming it and clashing with Palestinian resistance. pic.twitter.com/DGIgVifGB2

— The Cradle (@TheCradleMedia) October 30, 2023