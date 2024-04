Σολτς: Η ισλαμιστική διαδήλωση στο Αμβούργο θα έχει «συνέπειες – Συναγερμός στις γερμανικές αρχές

Περισσότερα από 1.000 άτομα διαδήλωσαν το Σάββατο στο Αμβούργο εναντίον της «εχθρικής προς το ισλάμ» πολιτικής της Γερμανίας, ενώ ορισμένοι κρατούσαν αφίσες που καλούσαν στην επιβολή του νόμου της Σαρία και στην εγκαθίδρυση ενός χαλιφάτου, προκαλώντας συναγερμό στις γερμανικές αρχές το Σαββατοκύριακο.

«Δυσβάσταχτο» χαρακτήρισε το γεγονός η υπουργός Εσωτερικών, Νάνσι Φέζερ, η οποία προειδοποίησε τους συμμετέχοντες να μην περάσουν την «κόκκινη γραμμή».

«Στη Γερμανία υπάρχουν ίσα δικαιώματα για τις γυναίκες, ελευθερία θρησκείας και δημοκρατία. Αναλαμβάνουμε σκληρή δράση ενάντια στην ισλαμιστική τρομοκρατική προπαγάνδα και το μίσος προς τους Εβραίους. Όποιος θέλει ένα χαλιφάτο, έχει έρθει σε λάθος μέρος στη Γερμανία», τόνισε η Φέζερ.

In Deutschland gelten gleiche Rechte für Frauen, Religionsfreiheit, Demokratie.

Gegen islamistische Terrorpropaganda und Judenhass gehen wir hart vor.

Wer ein Kalifat will, ist in Deutschland an der falschen Adresse. https://t.co/4QgMhYYMQr

— Nancy Faeser (@NancyFaeser) April 28, 2024