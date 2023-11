Λευκός Οίκος: Φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές έβαψαν κόκκινη την είσοδο με συνθήματα κατά Μπάιντεν και Ισραήλ

Πλήθος διαδηλωτών από τους δεκάδες χιλιάδες που βρέθηκαν στη συγκέντρωση υπέρ της Παλαιστίνης στην Ουάσινγκτον το Σάββατο ζητώντας κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, πραγματοποίησαν πορεία προς την πύλη του Λευκού Οίκου, όπου μάλιστα φώναξαν συνθήματα κατά του Τζο Μπάιντεν και έβαψαν την εξωτερική πύλη με κόκκινη μπογιά.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που ανέβηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωνάζουν: «Δεν θέλουμε εβραϊκό κράτος. Θέλουμε το ’48!».

Το άσμα είναι μια αναφορά στο έτος 1948, όταν πέντε αραβικοί στρατοί επιτέθηκαν στο νεοσύστατο κράτος του Ισραήλ επιδιώκοντας την καταστροφή του.



Μάλιστα μία ομάδα διαδηλωτών βούτηξε τα χέρια της σε κόκκινη μπογιά και άλειψε τους τσιμεντένιους στύλους κατά μήκος του εξωτερικού φράχτη του Λευκού Οίκου για να συμβολίσει το αίμα που χύνεται στη Γάζα.

Ακόμα φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές ταρακούνησαν την πύλη μιας εισόδου, ενώ κάποιοι φώναζαν «Γαμ@@@ Τζο Μπάιντεν», ανέφερε η New York Post.

I am closely monitoring the situation at the White House tonight as pro-Hamas terrorist sympathizers appear to be staging an insurrection. I am calling for a minimum of 18 years in prison followed by swift deportation to Gaza for each and every offender. pic.twitter.com/MFPDUGCm3V

— Suburban Black Man 🇺🇸 (@niceblackdude) November 5, 2023